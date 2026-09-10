Борисов: Ако нещо направя и помогна, е защото просто ми е жал за Гюров и Кандев (ВИДЕО)

„Непоискана подкрепа не давам.“ Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във връзка с предстоящите президентски избори и евентуална подкрепа за един или друг кандидат, информират от Dariknews.bg.
„Моят приятел Вежди не ми се е обадил и не знам. Това си е лично негово решение“, коментира Борисов във връзка с участието на Вежди Рашидов в инициативния комитет на Илияна Йотова и Кирил Вълчев.
По думите му ПП-ДБ пречат на Андрей Гюров и Георги Кандев и само се договарят за ВСС.
„Всичко, ако не е на ДБ, е лошо, ако не е тяхно. Разгледахме кандидатите, видяхме кои са. Прави впечатление, че в прокурорската квота са основно съдии. Нищо не можем да кажем.
Към този момент, да успокоя Мирчев, никой не е говорил с ГЕРБ и съм забранил разговори. Просто не искаме да носим пасивите. Вие виждате - и без кандидат за президент само ГЕРБ е виновен“, заяви Борисов.
„Ако нещо направя и помогна, е защото просто ми е жал за Гюров и Кандев“, заяви Борисов.
Бойко Борисов припомни, че ГЕРБ са подкрепили Андрей Гюров да стане подуправител на БНБ и тогава „не е имало нищо лошо в това“.
„Сега Гюров се свени да дойде да се срещне с ГЕРБ. Защо не я прояви тогава? Така няма да им се получи. Най-важното да запомни - непоискано добро не се прави. По-ясен не мога да бъда“, заяви Борисов.
„Справедливата кошница“ стана много тежка
„Справедливата кошница" стана много тежка, изпускат цените. Хората очакват по-справедливи цени. Да бъдат наказани тези, които изкуствено надуват цените.
Не виждаме подготовка за зимата, а тя чука на вратата.
Оправданията е крайно време да свършат.“
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Охххх
Коментиран от #18
12:21 10.09.2026
2 Типично
Коментиран от #50
12:23 10.09.2026
3 У пандиза.
12:23 10.09.2026
4 гюровамастия
12:23 10.09.2026
5 Даниел
12:24 10.09.2026
6 МАГАРЕТО НА ГЕРБ
12:24 10.09.2026
7 Аман от ревльовци
12:25 10.09.2026
8 койдазнай
12:26 10.09.2026
9 АГАТ а Кристи
Но за НАРОДА, който излъга - НЕ !!!
Толкова години се прави на "демократ", А СИ СИ БИЛ ИСТИНСКИ КОМУНИСТ - ДОКУМЕНТИРАНО !!!
12:27 10.09.2026
10 Да ти
12:27 10.09.2026
11 Поднасям ти мерси
Коментиран от #24
12:29 10.09.2026
12 Червената шапчица
След като Зайчарникът окончателно реши да не пуска собствен заек в президентското състезание, председателят отново напомни, че непоискани моркови на чужди кандидати няма да раздава.
По думите му към момента никой не е идвал до клетката да иска подкрепа, а на членовете на Зайчарника дори е забранено да водят тайни разговори през оградата.
„Ние заек в състезанието нямаме и пак Зайчарникът е виновен“, оплака се председателят.
Той обаче не изключи напълно възможността Гюров и Кандев все пак да получат някой морков: „Ако нещо направя и им помогна, ще е само защото ми е жал за тях.“
Междувременно председателят предупреди, че „справедливата кошница“ вече е станала прекалено тежка, цените на морковите се изпускат, а зимата чука на вратата.
От Зайчарника уточниха, че засега позицията остава непроменена: "Моркови не раздаваме. Освен ако не ни стане много жал." 🐰🥕🥹
12:29 10.09.2026
13 По Иван Вазов
трева и теб ще расне на прахът,
един ще жали, а вси ще те проклинат
за туй що открадна и с ............ ът!
12:32 10.09.2026
14 Този
И както за реакторите наскоро.Като няма накъде почват да им блъскат червените задници.На онези от изток много им е важна тази рускорадева и натискат всички артисти и медии.Народа го побъркаха все по елементарен става.
12:32 10.09.2026
15 Фейк - либераст
12:33 10.09.2026
16 Григор
Това как да се разбира? Тая подкрепа лично ти ли я даваш? Излиза, че всички членове и симпатизанти на ГЕРБ са безмозъчни същества и не могат да мислят и преценяват самостоятелно. Трябва да чакат указания от Борисов и каквото им каже, това да правят. Не е ли обидно?
Коментиран от #36
12:33 10.09.2026
17 Бай Иван
12:33 10.09.2026
18 Ахааа
До коментар #1 от "Охххх":Сглобкаджии сър! Така стана и при избори за кмет на София, на втория тур, ГЕРБ подкрепи кандидата на ПП- ДБ и така Терзиев стана кмет.... Сега пак ще ги подкрепят , ако стигнат до балотаж, но това няма да помогне....
12:33 10.09.2026
19 А на тях
12:33 10.09.2026
20 гост
Коментиран от #32
12:35 10.09.2026
21 Перо
12:36 10.09.2026
22 Мадуро
12:37 10.09.2026
23 честен ционист
12:37 10.09.2026
24 Евроатлантик
До коментар #11 от "Поднасям ти мерси":Защо лъжеш, очевадно! ГЕРБ уж плашеше, че ще подкрепи Ваня Григорова, но се спазариха сглобката и си подкрепиха Терзиев... Това, лъжата я нямате за нищо, фалш и фейк!!!!
Коментиран от #40
12:37 10.09.2026
25 Евроатлантик
Коментиран от #29
12:37 10.09.2026
26 Хммм
12:42 10.09.2026
27 пешо
12:42 10.09.2026
28 МИЛИЧЪК ТОЙ, ВСЕ ОТГОРЕ
И ВСЕ ПРАВ
12:42 10.09.2026
29 ДЕТО КАКА ЛИЛИ ПЕЕ НЕ ВСИЧКО Е ПАРИ
До коментар #25 от "Евроатлантик":НО БЕЗ ПАРИ ХИЧ И ДО КРИВАТА КРУША
12:44 10.09.2026
30 Анонимен
12:45 10.09.2026
31 Истината:
Загиващата Престъпна Мутренска Групировка ГЕРБ.
БорисоФ докара ГЕРБ до политически Цугцванг и Няма вече Полезен ход!
ГЕРБ се Срива и скоро ще бъде изхвърлен на Бунището!
Коментиран от #38
12:45 10.09.2026
32 НЯМА ПАРИ КАКВО ГОВОРЕНЕ
До коментар #20 от "гост":ДЕЙСТВИЕ БЕЗ ПАРИ УМРЯЛА РАБОТА
12:46 10.09.2026
33 @@@
Дали ще бъде борисоФ, Дончев, Сачева, или Димитър Н.!
Резултата ще бъде Катастрофален за Групировката ГЕРБ!
Хората вече не искат да чуят за тях, след като ни набутаха с Еврото
и цените скочиха над Два пъти!
12:46 10.09.2026
34 Народът на Бг
цените директно от лев преминаха в Евро,
А доходите си останаха в левове!
И като бонус Урзулите ни взеха Златните резерви
И постоянно ни налагат Измислени санкции
12:47 10.09.2026
35 Боко Т.
12:48 10.09.2026
36 Анонимен
До коментар #16 от "Григор":Хахахаха безмозъчни са радевите 16 робите които се хранят с вкисналата радева кошница Безмозъчните са тези
12:48 10.09.2026
37 Бай Дончу
Коментиран от #43
12:49 10.09.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Казуар
Коментиран от #47
12:51 10.09.2026
40 Фактите
До коментар #24 от "Евроатлантик":Борисов подкрепи с половин уста Терзиев в ПОСЛЕДНИТЕ часове на кампанията. Преди това по време на кампанията правеше внушения в полза на Ваня Григорова от сорта "по-добре държавна собственост отколкото държавна сигурност" и пр. Накрая нарече Терзиев неблагодарник и видяхме как ГЕРБ от самото начало саботираха новия кмет в София.
12:51 10.09.2026
41 Анито Ефремката
12:52 10.09.2026
42 Никой
12:53 10.09.2026
43 Анонимен
До коментар #37 от "Бай Дончу":Йотова е назначена вече Мадуровките са само в диктаторските държави Йотова Радев пожизнено са тук 37 кой нормален ще иска да ходи да гласува със мадуровки хахахахаха
12:53 10.09.2026
44 Емигрант
Коментиран от #73
12:53 10.09.2026
45 Слава тебе, слава...
12:54 10.09.2026
46 ?????
Баце май ни има за идиоти.
Тва кино с режисьор посолствата нали вече го гледахме при сглобката и при кметските избори в София.
Само че тоя път май няма да се получи и Баце ще загуби партията(което не е лошо), а след тва и гаранциите на посолствата.
Хитрата сврака с двата крака.
А ПП-тата естествено няма и да помислят да му благодарят.
Щото те си мислят че са пъпа на земята и всички са им длъжни.
Просто ще го използват за боксова круша.
12:55 10.09.2026
47 Анонимен
До коментар #39 от "Казуар":А с кого със шарлатаните ли хахаха производните на Радев нали А колкото до радевите нито нещо работят за държавата нито нещо знаят и могат 39 и а мадуровките няма вечно да са България е европейска и парламентарна република
Коментиран от #57
12:56 10.09.2026
48 Анонимен
12:58 10.09.2026
49 българските "политици"
Коментиран от #54
12:59 10.09.2026
50 СЗО
До коментар #2 от "Типично":Тъче на два стана, пък където стане.
13:01 10.09.2026
51 ТИР
отделно в студията натрапват кой отива на балотаж...
13:02 10.09.2026
52 Не помагай на Гюров
13:03 10.09.2026
53 Емигрант
Коментиран от #67
13:03 10.09.2026
54 крадливите комундета
До коментар #49 от "българските "политици"":навремето правеха същите схеми с раша както отрочетата им сега правят с ЕС кражба до откат!
13:06 10.09.2026
55 АГАТ а Кристи
По приказките и на двамата - май са и от един баща !
13:09 10.09.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Казуар
До коментар #47 от "Анонимен":Радев е шарлатанин, Русия води хибридна война срещу България, а той и Йотова и се кланят. ПП-ДБ винаги са били за Европа, Бойко пък построи газопровод на Путин и му се слагаше.
Коментиран от #64
13:10 10.09.2026
58 Хмм
Коментиран от #77
13:11 10.09.2026
59 Байрактар"70
13:11 10.09.2026
60 Байрактар"70
13:12 10.09.2026
61 НОВ КЮЧЕК
13:13 10.09.2026
62 Конспиратор
ПП не желаят подкрепа от избиратели на ГЕРБ, че тогава вероятно биха прецакали патрона си Румен Йотова.
13:14 10.09.2026
63 Ту ТУУУУУУУУ
13:16 10.09.2026
64 Анонимен
До коментар #57 от "Казуар":А сега тук цялата власт я владеят червените другари бкп и червените олигарси Къде е демокрацията ни Забрана на бюлетини Йотова и Радев от предиденството до живот са замразени доходи А те веднага си направиха по 10 хиляди евро месечноЗащитават руските интереси иоще и още Е къде са протестиращите защо мълчат всички България е парламентарна все още нали
13:16 10.09.2026
65 гост
13:18 10.09.2026
66 Данчо
13:19 10.09.2026
67 Тези
До коментар #53 от "Емигрант":Тихо и кротко всички тези велики гербаджии дето ревахте за тях като побъркани се изтеглят и заминават при прите и имотите си в чужбина.Всичко това след като изиграха робята си на десни про европейци уж,а през цялото време помагаха на футин заедно с Меркел.Сега като изберат тази дето целува на руския патриарх жезъла се гответе за Евразия и почвайте да мразите ЕС и НАТО.Некачествено племе такова.Земята ви превзеха невиждате ли докато в моткат.
13:22 10.09.2026
68 Това е мазохизъм.
13:23 10.09.2026
69 МУШИКА МИШКА МУУУУ
13:24 10.09.2026
70 Сусу Манарата
13:24 10.09.2026
71 Помогни Бою от
13:25 10.09.2026
72 ГЕРБ
13:25 10.09.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 И на мен честно казано ми е жал
13:26 10.09.2026
75 фАНТОМасс
13:28 10.09.2026
76 Тоя
Коментиран от #78
13:29 10.09.2026
77 оня с коня
До коментар #58 от "Хмм":Що за отровно схващане демонстрираш - че всеки който не се е катдидатирал за Президент няма Достойнство- Ти кандидат ли си?А ако според изцепката ти след като между Кандидатите са Ивелин,Радостин,Волен и т.н. в ВСЕ "Достойни" хора ЩО СА ЗАД БОРДА,а Партията на Борисов който уж нямал "грам достойнство" е Втора сила в НС?
13:30 10.09.2026
78 Лорда
До коментар #76 от "Тоя":Бита карта отвсякъде.
13:31 10.09.2026
79 Тъй тъй ..
13:31 10.09.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Пийпинг ТОМ
Сигурно, щото му е нежна душата и като видял това гол0 момиче само по Бикини , дожаляло му и я надарил с къща в Барселона !
Така се прави. Така се проявява добрина , милосърдие и щедрост.
Ако всеки мъж постъпва като него , всички ще имат къщи по света.
Човек за пример е Бойо от Банкя.Сърцето му чисто , душата безкористна , мислите му - непорочни !
Коментиран от #83
13:32 10.09.2026
82 СлънчогледкА
13:34 10.09.2026
83 милосърдие
До коментар #81 от "Пийпинг ТОМ":с чужди крадени пари...
13:34 10.09.2026
84 А тъй, никой за слива не те брои вече
13:34 10.09.2026