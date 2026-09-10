Борисов: Ако нещо направя и помогна, е защото просто ми е жал за Гюров и Кандев (ВИДЕО)

„Непоискана подкрепа не давам.“ Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във връзка с предстоящите президентски избори и евентуална подкрепа за един или друг кандидат, информират от Dariknews.bg.

„Моят приятел Вежди не ми се е обадил и не знам. Това си е лично негово решение“, коментира Борисов във връзка с участието на Вежди Рашидов в инициативния комитет на Илияна Йотова и Кирил Вълчев.

По думите му ПП-ДБ пречат на Андрей Гюров и Георги Кандев и само се договарят за ВСС.

„Всичко, ако не е на ДБ, е лошо, ако не е тяхно. Разгледахме кандидатите, видяхме кои са. Прави впечатление, че в прокурорската квота са основно съдии. Нищо не можем да кажем.

Към този момент, да успокоя Мирчев, никой не е говорил с ГЕРБ и съм забранил разговори. Просто не искаме да носим пасивите. Вие виждате - и без кандидат за президент само ГЕРБ е виновен“, заяви Борисов.

„Ако нещо направя и помогна, е защото просто ми е жал за Гюров и Кандев“, заяви Борисов.

Бойко Борисов припомни, че ГЕРБ са подкрепили Андрей Гюров да стане подуправител на БНБ и тогава „не е имало нищо лошо в това“.

„Сега Гюров се свени да дойде да се срещне с ГЕРБ. Защо не я прояви тогава? Така няма да им се получи. Най-важното да запомни - непоискано добро не се прави. По-ясен не мога да бъда“, заяви Борисов.

„Справедливата кошница“ стана много тежка

„Справедливата кошница" стана много тежка, изпускат цените. Хората очакват по-справедливи цени. Да бъдат наказани тези, които изкуствено надуват цените.

Не виждаме подготовка за зимата, а тя чука на вратата.

Оправданията е крайно време да свършат.“