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Борисов: Ако нещо направя и помогна, е защото просто ми е жал за Гюров и Кандев (ВИДЕО)

Борисов: Ако нещо направя и помогна, е защото просто ми е жал за Гюров и Кандев (ВИДЕО)

10 Септември, 2026 12:20 1 634 84

  • бойко борисов-
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  • жал-
  • андрей гюров-
  • георги кандев

ПП-ДБ пречат на Андрей Гюров и Георги Кандев и само се договарят за ВСС, коментира още лидерът на ГЕРБ

Борисов: Ако нещо направя и помогна, е защото просто ми е жал за Гюров и Кандев (ВИДЕО) - 1
Снимка: Фейсбук
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

„Непоискана подкрепа не давам.“ Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във връзка с предстоящите президентски избори и евентуална подкрепа за един или друг кандидат, информират от Dariknews.bg.

„Моят приятел Вежди не ми се е обадил и не знам. Това си е лично негово решение“, коментира Борисов във връзка с участието на Вежди Рашидов в инициативния комитет на Илияна Йотова и Кирил Вълчев.

По думите му ПП-ДБ пречат на Андрей Гюров и Георги Кандев и само се договарят за ВСС.

„Всичко, ако не е на ДБ, е лошо, ако не е тяхно. Разгледахме кандидатите, видяхме кои са. Прави впечатление, че в прокурорската квота са основно съдии. Нищо не можем да кажем.

Към този момент, да успокоя Мирчев, никой не е говорил с ГЕРБ и съм забранил разговори. Просто не искаме да носим пасивите. Вие виждате - и без кандидат за президент само ГЕРБ е виновен“, заяви Борисов.

„Ако нещо направя и помогна, е защото просто ми е жал за Гюров и Кандев“, заяви Борисов.

Бойко Борисов припомни, че ГЕРБ са подкрепили Андрей Гюров да стане подуправител на БНБ и тогава „не е имало нищо лошо в това“.

„Сега Гюров се свени да дойде да се срещне с ГЕРБ. Защо не я прояви тогава? Така няма да им се получи. Най-важното да запомни - непоискано добро не се прави. По-ясен не мога да бъда“, заяви Борисов.

„Справедливата кошница“ стана много тежка

„Справедливата кошница" стана много тежка, изпускат цените. Хората очакват по-справедливи цени. Да бъдат наказани тези, които изкуствено надуват цените.

Не виждаме подготовка за зимата, а тя чука на вратата.

Оправданията е крайно време да свършат.“


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Охххх

    30 1 Отговор
    Душа камбана !

    Коментиран от #18

    12:21 10.09.2026

  • 2 Типично

    34 3 Отговор
    по мафиотски.

    Коментиран от #50

    12:23 10.09.2026

  • 3 У пандиза.

    32 3 Отговор
    Ке се жалваш.

    12:23 10.09.2026

  • 4 гюровамастия

    22 7 Отговор
    пак ще се гушкаме в скута МУ

    12:23 10.09.2026

  • 5 Даниел

    36 4 Отговор
    Не си придавай политическа важност,вече си никой,корупцията която създате те задуши!

    12:24 10.09.2026

  • 6 МАГАРЕТО НА ГЕРБ

    27 3 Отговор
    ЩОМ БОЙКО ГИ ПОДКРЕПЯ ЗНАЧИ СА ЗАГУБИЛИ.ТОЙ И ЦЕЦКА ЦАЧЕВА И ГЕРДЖИКОВ ПОДКРЕПЯШЕ

    12:24 10.09.2026

  • 7 Аман от ревльовци

    27 3 Отговор
    мрънкачи! Все другите му виновни на този...

    12:25 10.09.2026

  • 8 койдазнай

    24 7 Отговор
    На много хора е помогнал Борисов! На мишо бирата помогна, на димата руснака, на бай Миле, на Стоил Славов помогна. Стотици са тия, дето са получили помощ от бою. Сега е решил да помага на кандев и гюро. За благодарност, Радев ще му остави милиардите, а и обръчите от фирми на държавната хранилка!

    12:26 10.09.2026

  • 9 АГАТ а Кристи

    33 1 Отговор
    За Гюров ти е жал ....
    Но за НАРОДА, който излъга - НЕ !!!
    Толкова години се прави на "демократ", А СИ СИ БИЛ ИСТИНСКИ КОМУНИСТ - ДОКУМЕНТИРАНО !!!

    12:27 10.09.2026

  • 10 Да ти

    30 1 Отговор
    помогне агент Буда си е мечешка услуга !

    12:27 10.09.2026

  • 11 Поднасям ти мерси

    20 5 Отговор
    Бойко каза че ще подкрепи Терзиев на местните избори, а накрая подкрепи Ваня Григорова. Какво да чакаш от такъв човек.

    Коментиран от #24

    12:29 10.09.2026

  • 12 Червената шапчица

    10 2 Отговор
    Председателят на Зайчарника: Ако помогна на Гюров и Кандев, ще е защото просто ми е жал за тях

    След като Зайчарникът окончателно реши да не пуска собствен заек в президентското състезание, председателят отново напомни, че непоискани моркови на чужди кандидати няма да раздава.

    По думите му към момента никой не е идвал до клетката да иска подкрепа, а на членовете на Зайчарника дори е забранено да водят тайни разговори през оградата.

    „Ние заек в състезанието нямаме и пак Зайчарникът е виновен“, оплака се председателят.

    Той обаче не изключи напълно възможността Гюров и Кандев все пак да получат някой морков: „Ако нещо направя и им помогна, ще е само защото ми е жал за тях.“

    Междувременно председателят предупреди, че „справедливата кошница“ вече е станала прекалено тежка, цените на морковите се изпускат, а зимата чука на вратата.

    От Зайчарника уточниха, че засега позицията остава непроменена: "Моркови не раздаваме. Освен ако не ни стане много жал." 🐰🥕🥹

    12:29 10.09.2026

  • 13 По Иван Вазов

    19 1 Отговор
    И ти на свой ред ще си заминеш,
    трева и теб ще расне на прахът,
    един ще жали, а вси ще те проклинат
    за туй що открадна и с ............ ът!

    12:32 10.09.2026

  • 14 Този

    17 1 Отговор
    Голям артист.Пакще ще играе за червената.Както за Радев навремето.
    И както за реакторите наскоро.Като няма накъде почват да им блъскат червените задници.На онези от изток много им е важна тази рускорадева и натискат всички артисти и медии.Народа го побъркаха все по елементарен става.

    12:32 10.09.2026

  • 15 Фейк - либераст

    20 0 Отговор
    Господи, колко е жалостив, колко е милостив и всичкото що открадна е от добро сърце!

    12:33 10.09.2026

  • 16 Григор

    18 3 Отговор
    „Непоискана подкрепа не давам.“
    Това как да се разбира? Тая подкрепа лично ти ли я даваш? Излиза, че всички членове и симпатизанти на ГЕРБ са безмозъчни същества и не могат да мислят и преценяват самостоятелно. Трябва да чакат указания от Борисов и каквото им каже, това да правят. Не е ли обидно?

    Коментиран от #36

    12:33 10.09.2026

  • 17 Бай Иван

    16 0 Отговор
    Ти го плюеш, той вика вали дъжд

    12:33 10.09.2026

  • 18 Ахааа

    9 6 Отговор

    До коментар #1 от "Охххх":

    Сглобкаджии сър! Така стана и при избори за кмет на София, на втория тур, ГЕРБ подкрепи кандидата на ПП- ДБ и така Терзиев стана кмет.... Сега пак ще ги подкрепят , ако стигнат до балотаж, но това няма да помогне....

    12:33 10.09.2026

  • 19 А на тях

    13 7 Отговор
    им е жал за теб като те гледат как се криеш като мишок от котарака Радев!

    12:33 10.09.2026

  • 20 гост

    5 12 Отговор
    Гюров трябва да говори с Борисов...за доброто на десните и на България..

    Коментиран от #32

    12:35 10.09.2026

  • 21 Перо

    11 5 Отговор
    Тиквата има заповед от посолството за подръжка на Гюров и няма какво да се гърчи и говори глупости, има задача, да измисли фиктивна причина! Иначе Магнитски!

    12:36 10.09.2026

  • 22 Мадуро

    5 6 Отговор
    Няма значение кои са кандидатите. Важно е кои има кодовете на флашките за машините.

    12:37 10.09.2026

  • 23 честен ционист

    3 0 Отговор
    Баце е извадил 2 менора и ще помага с все сили.

    12:37 10.09.2026

  • 24 Евроатлантик

    8 4 Отговор

    До коментар #11 от "Поднасям ти мерси":

    Защо лъжеш, очевадно! ГЕРБ уж плашеше, че ще подкрепи Ваня Григорова, но се спазариха сглобката и си подкрепиха Терзиев... Това, лъжата я нямате за нищо, фалш и фейк!!!!

    Коментиран от #40

    12:37 10.09.2026

  • 25 Евроатлантик

    9 2 Отговор
    Защо лъжеш, очевадно! ГЕРБ уж плашеше, че ще подкрепи Ваня Григорова, но се спазариха сглобката и си подкрепиха Терзиев... Това, лъжата я нямате за нищо, фалш и фейк!!!!

    Коментиран от #29

    12:37 10.09.2026

  • 26 Хммм

    11 0 Отговор
    Жал ти е за другите фашисти които те мразят ли?

    12:42 10.09.2026

  • 27 пешо

    10 1 Отговор
    проста мутра идва ти краят

    12:42 10.09.2026

  • 28 МИЛИЧЪК ТОЙ, ВСЕ ОТГОРЕ

    7 1 Отговор
    НА ДОЛНИЯ ПРАГ
    И ВСЕ ПРАВ

    12:42 10.09.2026

  • 29 ДЕТО КАКА ЛИЛИ ПЕЕ НЕ ВСИЧКО Е ПАРИ

    6 0 Отговор

    До коментар #25 от "Евроатлантик":

    НО БЕЗ ПАРИ ХИЧ И ДО КРИВАТА КРУША

    12:44 10.09.2026

  • 30 Анонимен

    5 0 Отговор
    Не се поддавай на съжаление, на това разчитат. Винаги ще искат още и още, докато накрая забравиш ти какво си искал.

    12:45 10.09.2026

  • 31 Истината:

    10 1 Отговор
    Никой вече не иска да Мърси името си със
    Загиващата Престъпна Мутренска Групировка ГЕРБ.
    БорисоФ докара ГЕРБ до политически Цугцванг и Няма вече Полезен ход!
    ГЕРБ се Срива и скоро ще бъде изхвърлен на Бунището!

    Коментиран от #38

    12:45 10.09.2026

  • 32 НЯМА ПАРИ КАКВО ГОВОРЕНЕ

    5 0 Отговор

    До коментар #20 от "гост":

    ДЕЙСТВИЕ БЕЗ ПАРИ УМРЯЛА РАБОТА

    12:46 10.09.2026

  • 33 @@@

    9 1 Отговор
    ГЕРБерунгите разбраха, че Нямат Кадърен кандидатира за премиер!
    Дали ще бъде борисоФ, Дончев, Сачева, или Димитър Н.!
    Резултата ще бъде Катастрофален за Групировката ГЕРБ!
    Хората вече не искат да чуят за тях, след като ни набутаха с Еврото
    и цените скочиха над Два пъти!

    12:46 10.09.2026

  • 34 Народът на Бг

    10 2 Отговор
    Този Идиот борисоф ни гоВкара с Еврозоната и
    цените директно от лев преминаха в Евро,
    А доходите си останаха в левове!
    И като бонус Урзулите ни взеха Златните резерви
    И постоянно ни налагат Измислени санкции

    12:47 10.09.2026

  • 35 Боко Т.

    9 0 Отговор
    хахах - Боко, Боко, че пеперушките меки китки са жалки е факт, но и ти си за ожалване - къде ти е кандидатурата за прециклент, страливко - хахахах...цела България ти се смее..клоун.

    12:48 10.09.2026

  • 36 Анонимен

    2 4 Отговор

    До коментар #16 от "Григор":

    Хахахаха безмозъчни са радевите 16 робите които се хранят с вкисналата радева кошница Безмозъчните са тези

    12:48 10.09.2026

  • 37 Бай Дончу

    7 2 Отговор
    Ако Гюров говори с ГЕРБ, със сигурност балотаж няма да има. Йотова ще се изстреля, като ракета. Всеки който се докосне за тиквата вече е губещ. Да си го знаят. Реалността вече е друга.

    Коментиран от #43

    12:49 10.09.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Казуар

    8 2 Отговор
    Бойко, правилно ПП-ДБ не искат да имат работа с теб и Пеевски.

    Коментиран от #47

    12:51 10.09.2026

  • 40 Фактите

    9 2 Отговор

    До коментар #24 от "Евроатлантик":

    Борисов подкрепи с половин уста Терзиев в ПОСЛЕДНИТЕ часове на кампанията. Преди това по време на кампанията правеше внушения в полза на Ваня Григорова от сорта "по-добре държавна собственост отколкото държавна сигурност" и пр. Накрая нарече Терзиев неблагодарник и видяхме как ГЕРБ от самото начало саботираха новия кмет в София.

    12:51 10.09.2026

  • 41 Анито Ефремката

    8 1 Отговор
    Боче, седнал си на една маса с мафиотката - сестра на човека на Теки - хахаха, Росито, Росито учиндолската мома, която се прави на ударена, всички сте за затвора, бандюги..

    12:52 10.09.2026

  • 42 Никой

    5 1 Отговор
    не му иска подкрепата на този бъдещ призионер!

    12:53 10.09.2026

  • 43 Анонимен

    2 5 Отговор

    До коментар #37 от "Бай Дончу":

    Йотова е назначена вече Мадуровките са само в диктаторските държави Йотова Радев пожизнено са тук 37 кой нормален ще иска да ходи да гласува със мадуровки хахахахаха

    12:53 10.09.2026

  • 44 Емигрант

    9 1 Отговор
    Някой от тук коментиращите забеляза ли, че този ПЪДАР на Тошо говори само в единствено число - "Непоискана подкрепа НЕ ДАВАМ", "Ако нещо НАПРАВЯ И ПОМОГНА.......". "...по-ясен НЕ МОГА ДА БЪДА".....защо не каже например: - "по-ясНИ не можЕМ да бъдЕМ" ? Питам тези герберски будали, не е ли усвоил ПЕРФЕКТНО този ПЪДАР едноличното и диктаторско поведение и управление на шефът си Тодор Живков ?

    Коментиран от #73

    12:53 10.09.2026

  • 45 Слава тебе, слава...

    5 1 Отговор
    О, Велики Ту-Ту, слава тебе, слава... В нозете тиний пълзим, името ти с любов мълвим.... Слава о Велики, слава....

    12:54 10.09.2026

  • 46 ?????

    7 1 Отговор
    Уф.
    Баце май ни има за идиоти.
    Тва кино с режисьор посолствата нали вече го гледахме при сглобката и при кметските избори в София.
    Само че тоя път май няма да се получи и Баце ще загуби партията(което не е лошо), а след тва и гаранциите на посолствата.
    Хитрата сврака с двата крака.
    А ПП-тата естествено няма и да помислят да му благодарят.
    Щото те си мислят че са пъпа на земята и всички са им длъжни.
    Просто ще го използват за боксова круша.

    12:55 10.09.2026

  • 47 Анонимен

    1 5 Отговор

    До коментар #39 от "Казуар":

    А с кого със шарлатаните ли хахаха производните на Радев нали А колкото до радевите нито нещо работят за държавата нито нещо знаят и могат 39 и а мадуровките няма вечно да са България е европейска и парламентарна република

    Коментиран от #57

    12:56 10.09.2026

  • 48 Анонимен

    1 4 Отговор
    Борисов е демокрацията ГЕРБ успех Здравомислещите българи са с вас Успех

    12:58 10.09.2026

  • 49 българските "политици"

    5 0 Отговор
    са най некадърните в ЕС а може би и в целия Свят цените на всичко са най високи а заплатите най ниски както и качеството на всичко е най долно това може да се постигне само от ИСТИНСКИ НЕМОЖАЧИ!!!

    Коментиран от #54

    12:59 10.09.2026

  • 50 СЗО

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Типично":

    Тъче на два стана, пък където стане.

    13:01 10.09.2026

  • 51 ТИР

    2 0 Отговор
    Кога най сетне избирателя ще гласува по своя воля без да чака упътване ,,,
    отделно в студията натрапват кой отива на балотаж...

    13:02 10.09.2026

  • 52 Не помагай на Гюров

    7 1 Отговор
    Трябваше да помогнеш на България като спреш чутунката рундьова. Вместо да й "даваш вице можеше ти да го предложиш за кандидат. Ако не беше завистлив нарцис можеше някой от твоите да предложиш или самият ти да се кандидатираш. Вместо това ти се разбра с рундьо и двамата се договаряте с цел лшчно оцеляване. Нямаш общо с Гюров!

    13:03 10.09.2026

  • 53 Емигрант

    5 1 Отговор
    Този умствен нещастник не е толкова виновен колкото неговите симпатизанти които го подкрепят и заради които дереджето на останалото население в България е на такова тежко и трудно поносимо дередже, тези симпатизанти му поднесоха на "тепсия" начините как да ограби България без да понася вреда на себе си, тези симпатизанти на ГЕРБ още не са разбрали, че са будали и зависими от корупцията същества ! Осъзнаването рано или късно е най-важният момент на всяко живо същество !

    Коментиран от #67

    13:03 10.09.2026

  • 54 крадливите комундета

    3 2 Отговор

    До коментар #49 от "българските "политици"":

    навремето правеха същите схеми с раша както отрочетата им сега правят с ЕС кражба до откат!

    13:06 10.09.2026

  • 55 АГАТ а Кристи

    4 0 Отговор
    Тоя и Нинова са от една партия !
    По приказките и на двамата - май са и от един баща !

    13:09 10.09.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Казуар

    7 0 Отговор

    До коментар #47 от "Анонимен":

    Радев е шарлатанин, Русия води хибридна война срещу България, а той и Йотова и се кланят. ПП-ДБ винаги са били за Европа, Бойко пък построи газопровод на Путин и му се слагаше.

    Коментиран от #64

    13:10 10.09.2026

  • 58 Хмм

    4 2 Отговор
    Борисов вече не е в състояние нищо да направи - нито да помага, нито да пречи, ако имаше поне малко достойнство щеше да се кандидатира самият той

    Коментиран от #77

    13:11 10.09.2026

  • 59 Байрактар"70

    3 1 Отговор
    Винаги си бил такъв, досега имаше някои можещи около теб, но вече и те те разбраха, че ....!

    13:11 10.09.2026

  • 60 Байрактар"70

    2 1 Отговор
    Винаги си бил такъв, досега имаше някои можещи около теб, но вече и те те разбраха, че ....!

    13:12 10.09.2026

  • 61 НОВ КЮЧЕК

    2 1 Отговор
    БАРБА ГАНЮЗ МАЗЕЛ МАЗЕЛ КАКВО ЩЕ ПИТКРЕПЯШ ПАНПАЙЦИ

    13:13 10.09.2026

  • 62 Конспиратор

    2 1 Отговор
    Чрез ПрезидентскияПроект (ПП) Радев раздели обществото и завзе изпълнителната власт и сега също чрез своя успешен ППроект ще си осигури и президентската власт.
    ПП не желаят подкрепа от избиратели на ГЕРБ, че тогава вероятно биха прецакали патрона си Румен Йотова.

    13:14 10.09.2026

  • 63 Ту ТУУУУУУУУ

    3 1 Отговор
    ИЗПЛЯСКАЛ ЗАЛАЛИЙКАТА ТЕ ТВОЙТЕ ТЕ ПРЕДАДОХА БЯГАЙ ПРИ БАЙ СТАВРИ НАЙ СИГУРНО.

    13:16 10.09.2026

  • 64 Анонимен

    2 1 Отговор

    До коментар #57 от "Казуар":

    А сега тук цялата власт я владеят червените другари бкп и червените олигарси Къде е демокрацията ни Забрана на бюлетини Йотова и Радев от предиденството до живот са замразени доходи А те веднага си направиха по 10 хиляди евро месечноЗащитават руските интереси иоще и още Е къде са протестиращите защо мълчат всички България е парламентарна все още нали

    13:16 10.09.2026

  • 65 гост

    5 1 Отговор
    Бянкянският идиот ни натресе еврото в най-неподходящото време.Сега се прави на разсеян.

    13:18 10.09.2026

  • 66 Данчо

    4 0 Отговор
    По-добре не прави нищо, ние няма да гласуваме за тях.

    13:19 10.09.2026

  • 67 Тези

    3 0 Отговор

    До коментар #53 от "Емигрант":

    Тихо и кротко всички тези велики гербаджии дето ревахте за тях като побъркани се изтеглят и заминават при прите и имотите си в чужбина.Всичко това след като изиграха робята си на десни про европейци уж,а през цялото време помагаха на футин заедно с Меркел.Сега като изберат тази дето целува на руския патриарх жезъла се гответе за Евразия и почвайте да мразите ЕС и НАТО.Некачествено племе такова.Земята ви превзеха невиждате ли докато в моткат.

    13:22 10.09.2026

  • 68 Това е мазохизъм.

    1 0 Отговор
    Борисов, мазохист ли стана? Тези те подиграваха, арестуваха. Даже Гюров беше когато се гавреха с тялото ти направено като бутафорен паметник. С пистолет играчка стреляха директно в главата ти. Каква жал може да имаш към тези олигофpenи?

    13:23 10.09.2026

  • 69 МУШИКА МИШКА МУУУУ

    0 0 Отговор
    БЕЗ КОМЕНТАР. РАДЕВ МНОГО СЕ БАВИШ. ЗАПОЧВА ДА МИ СЕ ВИДИ И ТИ СИ ВЪВ ОТБОРА НА ТЕЗИ ЗА ЗАТВОРА. И ДАНО ГРЕША. ПРЕЧКАТА ДА Е ПРИЕМАНЕТО НА НОВИЯ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ. ИЗЧЕРПА МИ СЕ ТЪРПЕНИЕТО. А ЧЕРПАКА Е ГОЛЕМ. И фактурници СТИГА ДА ТРИЕТЕ. СВОБОДА НА СЛОВОТО И ПЕЧАТА.

    13:24 10.09.2026

  • 70 Сусу Манарата

    0 0 Отговор
    Аха, правим завой.

    13:24 10.09.2026

  • 71 Помогни Бою от

    1 0 Отговор
    жал на Гюров и Кандев ! Щото очевидно "Америка за България" вече не може и соросоидчетата гнусни фира дават

    13:25 10.09.2026

  • 72 ГЕРБ

    0 1 Отговор
    ПОБЕДА!

    13:25 10.09.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 И на мен честно казано ми е жал

    2 0 Отговор
    Но не трябваше Гюров да подписва позорния договор с украйна. Това е.

    13:26 10.09.2026

  • 75 фАНТОМасс

    3 0 Отговор
    Простакът си е простак ! Вари го , печи го ......пак си остава ПРОСТАК !

    13:28 10.09.2026

  • 76 Тоя

    4 0 Отговор
    Още се изявява като голям фактор в политиката толкова е обсебен от нея че не може да проумее че е вече аут

    Коментиран от #78

    13:29 10.09.2026

  • 77 оня с коня

    0 1 Отговор

    До коментар #58 от "Хмм":

    Що за отровно схващане демонстрираш - че всеки който не се е катдидатирал за Президент няма Достойнство- Ти кандидат ли си?А ако според изцепката ти след като между Кандидатите са Ивелин,Радостин,Волен и т.н. в ВСЕ "Достойни" хора ЩО СА ЗАД БОРДА,а Партията на Борисов който уж нямал "грам достойнство" е Втора сила в НС?

    13:30 10.09.2026

  • 78 Лорда

    1 0 Отговор

    До коментар #76 от "Тоя":

    Бита карта отвсякъде.

    13:31 10.09.2026

  • 79 Тъй тъй ..

    1 0 Отговор
    Ако нещо направя и помогна ще е щото шефчитата урсулайки или соросоидчетата са ми наредили. Ясна работата

    13:31 10.09.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Пийпинг ТОМ

    0 0 Отговор
    От жал ли , Бойко е дал къща на Борислава Йовчева ?
    Сигурно, щото му е нежна душата и като видял това гол0 момиче само по Бикини , дожаляло му и я надарил с къща в Барселона !
    Така се прави. Така се проявява добрина , милосърдие и щедрост.
    Ако всеки мъж постъпва като него , всички ще имат къщи по света.
    Човек за пример е Бойо от Банкя.Сърцето му чисто , душата безкористна , мислите му - непорочни !

    Коментиран от #83

    13:32 10.09.2026

  • 82 СлънчогледкА

    0 0 Отговор
    А кой го моли ? Кой иска помощта му ? Кой иска да се оцапа в мръсните му ръце ?

    13:34 10.09.2026

  • 83 милосърдие

    0 0 Отговор

    До коментар #81 от "Пийпинг ТОМ":

    с чужди крадени пари...

    13:34 10.09.2026

  • 84 А тъй, никой за слива не те брои вече

    0 0 Отговор
    ......поплачи си Бойчо ... "Моят приятел Вежди не ми се е обадил и не знам. Това си е лично негово решение“.....нещастник

    13:34 10.09.2026

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