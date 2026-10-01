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Георги Вълчев ще участва в откриването на годината в СУ

Георги Вълчев ще участва в откриването на годината в СУ

1 Октомври, 2026 06:24 322 0

  • георги вълчев-
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  • академична година-
  • светилник-
  • музикаутор

Министърът ще присъства и на старта на шестото издание на инициативата „Светилник“ в София.

Георги Вълчев ще участва в откриването на годината в СУ - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев ще участва в откриването на академичната година в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Академичното тържество ще започне в 10:00 часа в аулата на Ректората.

Ректорът проф. Елиза Стефанова ще открие новата академична година със слово и ще представи деканите на факултетите. Първокурсници, първенци на национални олимпиади и състезания, както и носители на национални дипломи за отличен успех, ще получат студентските си книжки.

Преди церемонията ректорското ръководство и Академичният съвет на университета ще поднесат цветя на паметниците на дарителите Евлоги и Христо Георгиеви.

Министърът ще участва и в инициативата „Светилник“

По-късно Георги Вълчев ще се включи в откриването на шестото издание на националната инициатива за даряване на училищни химни „Светилник“. Събитието ще се състои от 11:00 часа на Сцена „Централни хали“ в София.

Инициативата е организирана от Сдружението на композиторите, авторите и музикалните издатели „Музикаутор“. Чрез нея българската авторска общност дарява химни на български училища, като обединява композитори, автори, ученици, учители и партньори.

„Светилник“ е дългосрочна инициатива, организирана от „Музикаутор“, с която българската авторска общност дарява химни на българските училища.

От екипа на инициативата посочват, че каузата използва музиката за насърчаване на творчеството и за изграждане на чувство за принадлежност у децата и възрастните.

Източници: БТА


София / България
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