Важните новини във ФАКТИ на 07.09.2026 г.

Ресторантьорите захапаха Пеканов: Човек без практически опит в реалния бизнес дава рецепти

Изказването на Атанас Пеканов, че ресторантьорите "трябва да свалят цените“, защото цените в София и Виена били близки, е поредният пример как човек без практически опит в реалния бизнес дава рецепти на хората, които всеки ден плащат заплати, осигуровки, наеми, ток, доставки и данъци. Това се казва в официална позиция на Сдружението на заведенията в България и Българската асоциация на заведенията, цитирана от "Фокус".

Паргов: Кирил Вълчев отваря ветрилото на подкрепа и към други избиратели, освен левите

Кирил Вълчев отваря ветрилото на подкрепа и към други избиратели, освен левите. Той помага за достигането до по-широк спектър от хора. Това кой го е издигнал за генерален директор на БТА няма никакво значение. Това каза Калоян Паргов от БСП в ефира на „Денят на живо” по NOVA NEWS.

„Ако има публичен дебат между основните кандидати, най-важното, което трябва да бъдат попитани, е как виждат развитието на страната ни в условията на новия глобален ред. Това е много сложен въпрос, защото отговорът не е само на запад или само на изток. Важното е тази предизборна кампания да не започне да наподобява на битката в парламента между правителството и опозицията”, обясни Паргов.

По думите му в момента има едно голямо неизвестно и то е какво ще направят ГЕРБ. „Самият Бойко Борисов е свикнал да печели. Политиката изхабява и тя има срок на годност. След като печелиш постоянно и загубиш, въпросът е какво ще направиш – ще издигнеш кандидат или ще се примириш със ситуацията”, смята той.

Седми ден огънят бушува над село Антон: Военен хеликоптер „Кугър“ се включи в гасенето

Военен хеликоптер „Кугър“ се включи в борбата с пожара в Национален парк „Централен Балкан“. Седми ден продължава гасенето на огъня над село Антон, съобщават от bTV.

Пожар пламна в района около язовир „Копринка”

Смесена борова и дъбова гора гори в района около язовир „Копринка”, съобщават от Нова телевизия.

ЦИК: До 17 часа днес пет партии и пет инициативни комитета са подали документи за регистрация за президентските избори

До 17:00 ч. днес в Централната избирателна комисия (ЦИК) са постъпили документи за регистрация на пет партии и пет инициативни комитета за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочени за 25 октомври 2026 г. Това съобщиха от ЦИК на официалната си страница във Фейсбук, цитирани от БТА.

"Голямото прибиране": Засилен трафик по магистралите. 139 шофьори са заловени след употреба на алкохол или наркотици

Движението по „Тракия” и „Хемус” е натоварено към момента. Над 700 полицейски екипи са на терен, за да регулират движението. Това каза началникът на сектор „Контрол на пътното движение и правоприлагане“ в Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП) Лъчезар Близнаков на брифинг пред медиите, цитиран от Нова телевизия. Той допълни още, че при сравнение между август тази година и същия месец на миналата има спад на катастрофите, загиналите и ранените. "За изминалото денонощие няма загинали участници", допълни той.

По думите му небрандираните автомобили оказват своето влияние върху движението. „Те се движат, за да има наблюдение върху трафика, както и да се скъси времето за реакция при възникване на някакво произшествие”, обясни той.

Полицията даде подробности за трафика към София: Катастрофа на магистрала „Хемус“, има километрична тапа

На магистрала "Хемус" в района на село Чурек е възникнала тежка катастрофа с три автомобила, образувала се е колона от около 10 км изчакващи автомобили, които към момента се изтеглят. Това съобщи началникът на сектор „Контрол на пътното движение и правоприлагане“ в Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП) Лъчезар Близнаков от "Пътна полиция" на брифинг в последния от серията почивни дни, цитиран от Dariknews.bg.

По първоначална информация е възникнала техническа повреда в първия автомобил, след което две коли са се ударили една в друга зад него. Има един пострадал пътник. По информация на bTV това е мъж на 55 години. Настанен е в реанимацията на болница „Света Анна“ в София. Направен му е скенер, който е установил пневмоторакс и гръбна контузия. С опасност за живота е, съобщиха от лечебното заведение.

Доц. Щерьо Ножаров: Увеличението на МРЗ трябва да бъде умерено- вдигане с около 40 евро, но не и с повече

Предлаганото увеличение на минималната работна заплата, отражението му върху икономиката и необходимостта от промени в пенсионната система коментираха икономистите доц. Щерьо Ножаров и проф. Николай Щерев в ефира на „Твоят ден“ по Nova News. Повод за разговора станаха заявените от социалния министър Наталия Ефремова възможни промени в доходите през следващата година.

Според доц. Ножаров обсъжданото увеличение на минималната заплата с между 40 и 50 евро означава ръст от около 6,5 до 8%. Той предупреди, че подобен темп изпреварва дългосрочния ръст на производителността на труда и може да засили охлаждането на пазара на труда.

„Заетостта за последната година е паднала с 0,5%. Имаме категорично охлаждане на пазара на труда“, посочи Ножаров. Според него прекалено бързото административно увеличаване на минималното възнаграждение може да ускори и замяната на нискоквалифициран труд с автоматизация.

По данни на НСИ: БВП нараства с 2,8% през второто тримесечие на годината

Брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 2,8% през второто тримесечие на 2026 г. спрямо същия период на 2025 година. Спрямо първите три месеца на годината БВП нараства с 0,7%, сочат данните на Националния статистически институт (НСИ), цитирани от news.bg.

Христо Гаджев: Хората се чудят Гюров и Кандев меден месец ли празнуват или кампания правят

Не знам с какъв акъл представят Гюров като десен кандидат. Той не е и няма нищо общо с дясното! Това написа депутатът от ГЕРБ Христо Гаджев на страницата си във фейсбук, цитиран от "Фокус". Ето и още от неговата публикация:

Нинова скочи на Антон Кутев: Плю на паметта на хиляди смели български герои

Изчаках да отмине Деня на Съединението, за да не замърсявам празника с омерзителните думи на един виден прогресист. В навечерието на 6 септември, той каза " смелостта е проява на глупост". Плю на паметта на хиляди смели български герои. Глупаци ли са, бе Антоне, че са пролели кръвта си, та десетки хрантутници днес да се изживявате като велики политици и мислители. Всички големи дати в българската история са създадени от смели хора. Цялата човешка цивилизация е движена напред от смелчаци, а не от мижитурки. Но днешните управляващи мишоци не искат да сме смели хора със смели мисли и смели мечти. Те искат послушковци. Искат да сме пионки.

Дрон е открит в морето край нос Калиакра

Военноморските сили са извършили операция по разузнаване и транспортиране на безпилотен летателен апарат, открит във водите на Черно море край нос Калиакра. Това съобщават от Министерството на отбраната, цитирани от Нова телевизия.

Специализиран екип от Военноморска база - Варна е бил активиран в късния следобед на 6 септември след сигнал и искане за съдействие от Министерството на вътрешните работи.

Дронът е бил забелязан във водата на около 650 метра североизточно от нос Калиакра. Военнослужещите са извършили разузнаване и проверка на апарата, след което е установено, че той не представлява опасност.

Митничари откриха 6260 кутии контрабандни цигари в куфарите на баща и двамата му синове

125 200 къса (6260) цигари задържаха митническите служители на МП Капитан Андреево, укрити сред личен багаж на пътници в лек автомобил, влизащ в страната от Турция, съобщиха от Агенция "Митници".

На 03.09.2026 г. около 21:20 часа на пункта пристига лек автомобил тип миниван с чужда регистрация по маршрут от Ирак през Турция и България за Обединеното Кралство. В зоната за митнически контрол пътниците – баща с двамата си синове, обявили, че не пренасят нищо за деклариране. При съвместни действия със служителите от ГД „Гранична полиция“ е извършена щателна проверка, при която митническите инспектори откриват в багажното отделение шест пластмасови куфара, един кашон и черна полиетиленова чанта, пълни с цигари. Отрити са общо 125 200 къса (6260 кутии) цигари без български акцизен бандерол.

Контрабандните тютюневи изделия и автомобилът, послужил като средство за извършване на нарушението, са задържани.

В хода на проверката е установено, че цигарите са собственост на водача на автомобила, на когото е съставен акт за административно нарушение по Закона за митниците.

През изминалия месец август митническите служители на МП Капитан Андреево са задържали близо 1 914 000 къса цигари (95 700 ) кутии, което със 100 000 къса цигари (5000) кутии повече в сравнение същия период на миналата година.

Каракачанов: Борисов не обича да губи. Не го подценявайте

Президентските избори не бива да бъдат представяни като предварително решени, а кандидатите трябва да получат възможност за реален дебат за бъдещето на институцията. Около тази теза се обединиха писателят Радослав Бимбалов, част от инициативния комитет за издигането на Андрей Гюров за президент, и лидерът на ВМРО Красимир Каракачанов, част от инициативния комитет за кандидатурата на Илияна Йотова. Двамата коментираха предстоящия вот в студиото на „Здравей, България“.

Каракачанов заяви, че на избори винаги са възможни изненади, но според него по-важният въпрос е дали кампанията ще успее да мотивира повече хора да гласуват. „По време на лов и на избори може да има всякакви изненади. Важното е в тази кампания хората да чуят кандидатите и да бъдат убедени да гласуват“, каза той.

По думите му ниската избирателна активност е тревожен знак за отношението на обществото към изборния процес. Каракачанов даде за пример Германия, където активността надхвърля 70%, и призова предстоящата кампания да бъде по-позитивна и да не се превръща в поредното противопоставяне „всеки срещу всеки“. „Очаквам в тази кампания повече позитивна енергия, а не типичното от последните 10-15 години – всеки плюе другия и никой не слуша отсрещната страна“, заяви лидерът на ВМРО.

Гори сметище до столичния квартал "Филиповци". Има задимяване в голяма част от София

Гори сметище до жк „Филиповци“, съобщи във фейсбук кметът на столичния район „Люлин“ Георги Тодоров, цитиран от БТА. Той информира, че на място са екипи на пожарната и полицията.

Нидал Алгафари: ГЕРБ закъсняха твърде много с кандидата си за президентските избори

Партиите все по-често остават на заден план в публичното представяне на кандидатите за президент, но това не означава, че изчезват от изборната битка. Все повече претенденти се представят като граждански и независими, докато зад тях застават партийни структури, инициативни комитети и добре познати политически формации.

Пътна полиция: 139 задържани с алкохол и наркотици

Общо 139 водачи са задържани от органите на реда през изминалите почивни дни заради управление на моторни превозни средства след употреба на алкохол и наркотични вещества. Статистиката бе оповестена в ефира на сутрешния блок „Денят започва“ по БНТ от главен инспектор Лъчезар Близнаков от „Пътна полиция“. Данните са актуални към сутрешните часове на 7 септември, когато се очаква пикът на засиления трафик в края на трите почивни дни около Деня на Съединението.

Артисти на протест пред Киноцентъра „Бояна“

Представители на българската киноиндустрия и независимия културен сектор излизат на протест пред Киноцентъра „Бояна“ днес, 7 септември, от 11:00 часа. Недоволството е провокирано от сериозни опасения за бъдещето на най-голямата филмова база у нас след изтичането на ключов законов срок.

Овладяха пожара в депото край Габрово, запръстяват

Големият пожар в депото за отпадъци край Габрово, който избухна вчера, вече е успешно овладян. Въпреки това на терен продължават активните действия по запръстяване на засегнатите участъци, за да се предотврати появата на нови огнени огнища. Ситуацията в района остава динамична поради силното задимяване, съобщават дежурните екипи на място към 8:50 часа на 7 септември.

Овладяха големия пожар край Горно Сахране

Големият пожар край село Горно Сахране вече е овладян, след като екипи на пожарната и десетки доброволци дежуриха през цялата нощ на 7 септември 2026 г. Към 08:45 часа българско време обстановката е стабилизирана, като няма активни огнища, но екипите остават на място поради опасност от повторно разпалване, съобщиха за БНР.

Изтеклите видеа от салони: Докъде стигна разследването?

Скандалът с нерегламентираното видеозаснемане в салони за лазерна епилация в Бургас продължава да вълнува обществеността, но към днешна дата разследването остава без финална съдебна фаза. Записите, направени както със скрити, така и с явни камери в самите процедурни помещения без знанието на потърпевшите, датират още от 2024 година насам.

ЦИК регистрира инициативни комитети за вота

Централната избирателна комисия (ЦИК) започва официално да приема документи за регистрация на инициативни комитети за участие в изборите за президент и вицепрезидент на Република България, насрочени за 25 октомври 2026 г.. Процедурата стартира точно в 9:30 часа на 7 септември, съгласно приетата от изборната администрация хронограма.

Очаква се засилен поток от автомобили в цялата страна

В последния почивен ден около празника 6 септември се очаква засилен поток от автомобили в цялата страна. Във връзка с това Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) и Пътна полиция (КАТ) въвеждат извънредни мерки за улесняване на придвижването. Ето най-важното от актуалната пътна обстановка, границите, планинските условия и черната статистика от денонощието.

7 септември 1940 г. Царство България си връща Южна Добруджа по мирен път ВИДЕО

На 7 септември 1940 г. в подписана Крайовската спогодба.

Времето днес, прогноза за понеделник, 7 септември: Слънчево и приятно, хладно утро в цялата страна

В първия ден от новата седмица, който е и официален почивен ден в България, времето у нас ще бъде предимно слънчево. Синоптиците обаче предупреждават за хладно утро, като температурите ще се повишат бързо в часовете преди обяд.