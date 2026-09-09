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Пътна обстановка към 7.00: Ремонти, трафик и сводки от МВР

Пътна обстановка към 7.00: Ремонти, трафик и сводки от МВР

9 Септември, 2026 06:58, обновена 9 Септември, 2026 07:03 427 0

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Актуална информация за състоянието на републиканските пътища, планинския туризъм и инцидентите в страната

Пътна обстановка към 7.00: Ремонти, трафик и сводки от МВР - 1
Снимка: АПИ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

През изминалото денонощие секторите за сигурност в страната отчитат изключително динамична и натоварена обстановка. Според официалните данни на Министерството на вътрешните работи, на територията на България са регистрирани 31 тежки катастрофи. При пътнотранспортните инциденти са ранени 45 души, като за щастие няма загинали граждани. На територията на столицата Пътна полиция (КАТ) е отчела едно тежко и 18 леки произшествия.

Паралелно с инцидентите на пътя, огнеборците също са работили при засилен интензитет поради сухото и горещо време. Екипите на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ са реагирали и успешно са ликвидирали общо 182 пожара в рамките на последните 24 часа. От тях 27 са причинили преки материални щети в жилищни сгради, спомагателни постройки, автомобили и горски масиви, като няма пострадали граждани.

Мерки на АПИ: Строителство, ремонти и ограничения

Агенция „Пътна инфраструктура“ въвежда временна организация на движението в няколко ключови участъка днес, за поддръжка и подобряване на пътната безопасност:

  • Софийски околовръстен път (Път II-18): Между 9:00 ч. и 18:00 ч. се извършва подмяна на камери при 21-ви км в района на Чепинци. Автомобилният поток ще преминава двупосочно в една лента.
  • Автомагистрала „Струма“: От 9:00 ч. до 16:00 ч. ще се почистват облицовани окопи при 8-и км. Ограничава се преминаването по външната активна лента, като движението се пренасочва в свободните ленти при ограничение на скоростта до 80 км/ч.
  • Автомагистрала „Хемус“: Движението в тунел „Топли дол“ в посока София е напълно възстановено след отстраняването на аварирали превозни средства от предходните часове.

Пътните органи апелират шофьорите да карат с повишено внимание и съобразена скорост в ремонтните зони.

Интензивен трафик по границите на България

Гранична полиция информира за засилен трафик на превозни средства на българо-гръцката и българо-турската граница. Натоварено е преминаването на съответните гранични контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) „Кулата“, „Маказа“ и „Капитан Андреево“ на изход и вход за леки и товарни автомобили (източник: focus-news.net). На границите със Сърбия, Република Северна Македония и Румъния преминаването се осъществява в рамките на нормалния интензитет за делничен ден.

Условия за туризъм в планините

Планинската спасителна служба съобщава за отлични и стабилни условия за планински туризъм в сутрешните часове на 9 септември. Времето в основните планински масиви – Рила, Пирин, Родопи и Стара планина – е слънчево и почти тихо. Температурите са умерени, като максималните в ниските части ще достигнат до 25-30 градуса. Въпреки благоприятното време, туристите се съветват да се движат само по маркираните пътеки, да носят подходяща екипировка и да съобразяват преходите си с продължителността на деня.


България
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