Харалан Александров: Имаме интронизиран лидер в лицето на Илияна Йотова

Творци, артисти, писатели, университетски преподаватели и учени се включиха в инициативния комитет, който издига Андрей Гюров и Георги Кандев за кандидати за президент и вицепрезидент на изборите на 25 октомври.
Учредителното събрание на комитета се проведе днес.
"Имаме не просто два отбора с много ясни заявки, пред които предстои много остър сблъсък, но и имаме и забележителни инициативни комитети. Много са впечатляващи и от двете страни. Водещи фигури в науката, в бизнеса, хора на изкуството. Но толкова е изчерпана картината за партийна кандидатура и партийна подкрепа, че трябва да бъде скрита зад тези инициативни комитети, макар че е съвършено ясно кои партии застават, тъй като много от настоящите лидери на партии, както и бивши, са в самите комитети", каза социалният антрополог Харалан Александров в студиото на "Денят ON AIR".
"Един от най-опитните политици - Бойко Борисов, каза, че да имаш партийна кандидатура по дефиниция е губещо в тази ситуация, и заради това предпочете да се изтегли в доста по-комфортната зона на арбитър, който ще стои отстрани и ще накланя везните. Другото, което прави впечатление, е разломът в елита. Въпреки че тук има един парадокс, че профилът, който аз очаквах, е много повече на градски хора, а те избраха едно доста по-провинциално излъчване, особено при Кандев", допълни Александров.
Той е на мнение, че таргетът е "млади хора с инфантилно отношение към политиката".
"Това е една много ясно обособена общност, много силно влюбена в себе си, с много ясни граници. Те много яростно отстояват границите. Това е една общност, която обикаля доста затворени "балони" в социалните медии. И разбира се, социалните мрежи с политическата действителност. Това има и политическа цена. Тази общност ще си събере нейните гласове. С този инициативен комитет, в който познавам много от хората и дълбоко уважавам като отношение, те имат шанс да се отворят по-широка подкрепа", коментира гостът.
По думите му имаме "интронизиран лидер" в лицето на Илияна Йотова.
"Тя носи цялата аура на статуквото, или на националния елит. От другата страна имаме много ясен профил на другия елит, който е глобалистски, проевропейски, който носи всички тези ценности и характеристики на отворения свят. Сега ще видим каква част от хората вярват в европейския проект, в глобализацията, която е в криза, и колко са се върнали към националната държава с всичките ѝ лоши и добри страни. При толкова разделен елит, означава, че предстоят много битки", категоричен е социалният антрополог.
Александров добави, че лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов е един от най-четящите политици.
"Той си изгради образа на човека, който е срещу статуквото, докато случаят с Волгин е много по-интересен. Той има по-сложна биография. Той стигна до доста зрял етап, в който има значителен потенциал да размести картите, не да стигне до балотаж, но не бих се изненадал и нещо такова да се случи. Всичко зависи от кампанията. Корумпираното статукво, олигархията и тези неща спряха да са релевантни, особено с тези изумителен ход на Борисов да се оттегли", коментира социалният антрополог.
Той смята, че дневният ред на обществото е променен и е категоричен, че нищо не е предрешено.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Робот
23:02 10.09.2026
2 Да бе
23:04 10.09.2026
3 Този дебелян,
23:06 10.09.2026
4 Сенека
Ами наистина са много малоумни, тук един такъв ярък случай се възмущаваше от Радев, че не бил намалил заплатите на МВР?
Представяте ли си що за дебил гласува с такива мотиви?!
23:06 10.09.2026
5 Не е вярно, неизбираема е неолибералката
Българският президент ако изборите са честни е препоръчително да е българинът
доц.Георги Димитров.
Срещу доц. Димитров има 22 проверки, вероятно със замразени банкови сметки,
което доказва, че е неудобен на властоимащите..
В инициативен комитет участва и Зорница Илиева, отличен меж. анализатор.
Коментиран от #7
23:07 10.09.2026
6 Имаме че няма за кой
23:08 10.09.2026
7 въпрос
До коментар #5 от "Не е вярно, неизбираема е неолибералката":Не се ли казва Георги Димов?
23:12 10.09.2026
8 Кандидатурата на Гюров
23:16 10.09.2026
9 До Въпрос
Лапсус.
Чак съпругата на доц. Димов са проверявали,
художничка. 22 проверки.
Къде живеем?
Само поради този факт, българите трябва да гласуват за доц. Георги Димов.
23:16 10.09.2026
10 Зеления
аххх как няма машина на времето да прати Харалан в онази епоха, за да се наслаждава реално на османските башибозуци...
23:17 10.09.2026
11 хмм
Коментиран от #15
23:18 10.09.2026
12 РЕАЛИСТ
23:19 10.09.2026
13 Тов. ЧЛЕНИН
23:21 10.09.2026
14 604
23:25 10.09.2026
15 Какво те учудва
До коментар #11 от "хмм":Ми то в България и в ЕС непрекъснато се лъже.
23:25 10.09.2026
16 Ти да видиш
Европейските проекти си ги заврете знаете къде.
Тия ала бала приказки за проевропейски път, за европейски ценности и прочие глупости вече не впечатляват никого. Всички видяха нагледно как европейският съюз се превърна във военен блок и концлагер с една единствена цел:
Наследниците на хитлеристите да потърсят реванш за боя който ядоха през втората световна война от братята руснаци и са заложили всичко на тази безумна карта, включително и нашия живот и този на децата ни.
Не желаем такива хора начело на нашата държава, които използват думичките европейски и демокрация, докато унищожават зад гърба ни страната ни и народа ни по всички възможни начини.
Тоя филм с Европата отдавна свърши ....без Хепи енд.....не разбра ли!??
Разкарай се, жалък платен манипулатор!!!
23:29 10.09.2026
17 Да,бе
23:31 10.09.2026
18 Мда
23:31 10.09.2026
19 Мдаа
Коментиран от #24, #25
23:32 10.09.2026
20 Това да най безинтересните
23:32 10.09.2026
21 Това са най безинтересните
23:33 10.09.2026
22 Софийски селянин,Пенсионер
Бас държа че избирателната активност ще е слаба има няма към 40%..
Ще избута още едно мандатче пет години и пенсионерка с тлъста пенсия.
23:33 10.09.2026
23 Стенли
...
Полицаят Петко Атанасчиков, който се прочу по време на протестите с кадъра, на който се плези, се е самоубил в дома си в София.
Атанасчиков е от хаджидимовското село Садово и работеше в Охранителна полиция на СДВР. Новини България
Днес обаче той не е вдигал дълго време телефона си и приятели са отишли до дома му, където са го намерили мъртъв. Той се е застрелял със служебното си оръжие, твърди "24 часа".
23:33 10.09.2026
24 Тъй,тъй
До коментар #19 от "Мдаа":Трябвало е да се самоубие майка му навремето,че ако тръгнат бащите му София щеше да е наполовина безлюдна.
23:38 10.09.2026
25 И аз искам да се самоубия
До коментар #19 от "Мдаа":Заради тормоз там където живея !!! Никой не може да живее в страх при непрекъснатите заплахи и клевети на които сни подложени. Това е умишлена постановка срещу мен от 25/30 години.
23:38 10.09.2026
26 Таралан Гагов
23:38 10.09.2026