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Харалан Александров: Имаме интронизиран лидер в лицето на Илияна Йотова

Харалан Александров: Имаме интронизиран лидер в лицето на Илияна Йотова

10 Септември, 2026 23:00 761 26

  • харалан александров-
  • иляна йотова-
  • президентски избори

Един от най-опитните политици - Бойко Борисов, каза, че да имаш партийна кандидатура по дефиниция е губещо в тази ситуация, и заради това предпочете да се изтегли в доста по-комфортната зона на арбитър, който ще стои отстрани и ще накланя везните

Харалан Александров: Имаме интронизиран лидер в лицето на Илияна Йотова - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Творци, артисти, писатели, университетски преподаватели и учени се включиха в инициативния комитет, който издига Андрей Гюров и Георги Кандев за кандидати за президент и вицепрезидент на изборите на 25 октомври.

Учредителното събрание на комитета се проведе днес.

"Имаме не просто два отбора с много ясни заявки, пред които предстои много остър сблъсък, но и имаме и забележителни инициативни комитети. Много са впечатляващи и от двете страни. Водещи фигури в науката, в бизнеса, хора на изкуството. Но толкова е изчерпана картината за партийна кандидатура и партийна подкрепа, че трябва да бъде скрита зад тези инициативни комитети, макар че е съвършено ясно кои партии застават, тъй като много от настоящите лидери на партии, както и бивши, са в самите комитети", каза социалният антрополог Харалан Александров в студиото на "Денят ON AIR".

"Един от най-опитните политици - Бойко Борисов, каза, че да имаш партийна кандидатура по дефиниция е губещо в тази ситуация, и заради това предпочете да се изтегли в доста по-комфортната зона на арбитър, който ще стои отстрани и ще накланя везните. Другото, което прави впечатление, е разломът в елита. Въпреки че тук има един парадокс, че профилът, който аз очаквах, е много повече на градски хора, а те избраха едно доста по-провинциално излъчване, особено при Кандев", допълни Александров.

Той е на мнение, че таргетът е "млади хора с инфантилно отношение към политиката".

"Това е една много ясно обособена общност, много силно влюбена в себе си, с много ясни граници. Те много яростно отстояват границите. Това е една общност, която обикаля доста затворени "балони" в социалните медии. И разбира се, социалните мрежи с политическата действителност. Това има и политическа цена. Тази общност ще си събере нейните гласове. С този инициативен комитет, в който познавам много от хората и дълбоко уважавам като отношение, те имат шанс да се отворят по-широка подкрепа", коментира гостът.

По думите му имаме "интронизиран лидер" в лицето на Илияна Йотова.

"Тя носи цялата аура на статуквото, или на националния елит. От другата страна имаме много ясен профил на другия елит, който е глобалистски, проевропейски, който носи всички тези ценности и характеристики на отворения свят. Сега ще видим каква част от хората вярват в европейския проект, в глобализацията, която е в криза, и колко са се върнали към националната държава с всичките ѝ лоши и добри страни. При толкова разделен елит, означава, че предстоят много битки", категоричен е социалният антрополог.

Александров добави, че лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов е един от най-четящите политици.

"Той си изгради образа на човека, който е срещу статуквото, докато случаят с Волгин е много по-интересен. Той има по-сложна биография. Той стигна до доста зрял етап, в който има значителен потенциал да размести картите, не да стигне до балотаж, но не бих се изненадал и нещо такова да се случи. Всичко зависи от кампанията. Корумпираното статукво, олигархията и тези неща спряха да са релевантни, особено с тези изумителен ход на Борисов да се оттегли", коментира социалният антрополог.

Той смята, че дневният ред на обществото е променен и е категоричен, че нищо не е предрешено.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Робот

    8 0 Отговор
    На тислата дръшката в действие ..! АМАН..

    23:02 10.09.2026

  • 2 Да бе

    5 1 Отговор
    Бля, бля. Тронизираният от герб кандидат за президент е гюров. Другият от герб е костадин от възраждане, само за парлама и размиване на гласовете.

    23:04 10.09.2026

  • 3 Този дебелян,

    9 0 Отговор
    е на хонорар при Тиквата и Шопара.Омръзнаха ми тия мутри.

    23:06 10.09.2026

  • 4 Сенека

    4 6 Отговор
    И защо? Защото българите се оказаха достатъчно малоумни, за да изберат Радев ли?
    Ами наистина са много малоумни, тук един такъв ярък случай се възмущаваше от Радев, че не бил намалил заплатите на МВР?
    Представяте ли си що за дебил гласува с такива мотиви?!

    23:06 10.09.2026

  • 5 Не е вярно, неизбираема е неолибералката

    4 7 Отговор
    глобалистката Йотова. Натрапена от медиите по един отблъскващ начин.
    Българският президент ако изборите са честни е препоръчително да е българинът
    доц.Георги Димитров.
    Срещу доц. Димитров има 22 проверки, вероятно със замразени банкови сметки,
    което доказва, че е неудобен на властоимащите..
    В инициативен комитет участва и Зорница Илиева, отличен меж. анализатор.

    Коментиран от #7

    23:07 10.09.2026

  • 6 Имаме че няма за кой

    4 0 Отговор
    А Харалан го хвали и се мазни.

    23:08 10.09.2026

  • 7 въпрос

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Не е вярно, неизбираема е неолибералката":

    Не се ли казва Георги Димов?

    23:12 10.09.2026

  • 8 Кандидатурата на Гюров

    2 1 Отговор
    Работи за Йотова според логиката. Защото повишава избирателната активност , нещо което не заслужават и двамата но просто хората се раздвояват. Ако нямаше Гюров много хора нямаше да гласуват. Не виждам кой иска да печели при нищожна избирателна активност. А пък така хем ще спечели хем ще е победител. Кофти

    23:16 10.09.2026

  • 9 До Въпрос

    3 0 Отговор
    Доц. Георги Димов, прав сте.
    Лапсус.
    Чак съпругата на доц. Димов са проверявали,
    художничка. 22 проверки.
    Къде живеем?
    Само поради този факт, българите трябва да гласуват за доц. Георги Димов.

    23:16 10.09.2026

  • 10 Зеления

    8 0 Отговор
    тази статия на антибългарина Харалан няма да я прочета, но ще отбележа че автора й, чест гост на Дойче Веле твърди, че българите са живяли много добре при османската империя, едва ли не щастливи, а еничарството е било супер, защото семейството на еничаря се издигало като статус в обществото

    аххх как няма машина на времето да прати Харалан в онази епоха, за да се наслаждава реално на османските башибозуци...

    23:17 10.09.2026

  • 11 хмм

    0 2 Отговор
    Илиана Йотова излезе в Панорама и заяви, че кандидатурата й е издигната от инициативен комитет. Днес чета съобщение от поета Николай Милчев, че тези дни е получил покана да се присъедини към Инициативния комитет, който издига Йотова за президент. Между изявлението на Йотова и поканите за присъединяване към инициативния комитет минаха повече от две седмици. Излиза, че Йотова сама е издигнала кандидатурата си, а после е сформирала така наречения "инициативен комитет". А аз си мислех, че инициативния комитет трябва да поеме инициативата и да покани определен свой фаворит, който ако приеме поканата, комитетът да обяви кандидатурата му. А то било точно обратното - кандидатът се издига сам и после търси членове на комитета да му "издигнат" кандидатурата. Не е ли по-правилно кандидатът да обяви, че издига сам собствената си кандидатура, пък после който го подкрепи, подкрепи?

    Коментиран от #15

    23:18 10.09.2026

  • 12 РЕАЛИСТ

    3 0 Отговор
    Лисугера Гяюров ли подкрепят, бе? Този плужек се скарали от войнишка служба, а иска главнокомандващ на армията да става, като президент. Едно време Ников жена не искаше да се жени за такъв страхливец, а като се събираха мъжете, стоеше отстрани , щото не го допускаха на масата.

    23:19 10.09.2026

  • 13 Тов. ЧЛЕНИН

    1 3 Отговор
    Таваришчи , залагам 100 рубли , че дрътите партизани и идвя си нямат , какво е - интронизиран ..

    23:21 10.09.2026

  • 14 604

    3 1 Отговор
    Днеска от куткодяконе за педроханите...стана не реклама ами обратното...и къде сте тръгнали с таъ кухъ минцифайкъ...ще бъдете тотал отсвирени пепейци!

    23:25 10.09.2026

  • 15 Какво те учудва

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "хмм":

    Ми то в България и в ЕС непрекъснато се лъже.

    23:25 10.09.2026

  • 16 Ти да видиш

    5 0 Отговор
    Тинтири минтири....ние вярваме само в българския проект, а не в еврофашисткият , Харалане.

    Европейските проекти си ги заврете знаете къде.

    Тия ала бала приказки за проевропейски път, за европейски ценности и прочие глупости вече не впечатляват никого. Всички видяха нагледно как европейският съюз се превърна във военен блок и концлагер с една единствена цел:

    Наследниците на хитлеристите да потърсят реванш за боя който ядоха през втората световна война от братята руснаци и са заложили всичко на тази безумна карта, включително и нашия живот и този на децата ни.

    Не желаем такива хора начело на нашата държава, които използват думичките европейски и демокрация, докато унищожават зад гърба ни страната ни и народа ни по всички възможни начини.

    Тоя филм с Европата отдавна свърши ....без Хепи енд.....не разбра ли!??

    Разкарай се, жалък платен манипулатор!!!

    23:29 10.09.2026

  • 17 Да,бе

    1 1 Отговор
    Доживяхме да видим едно соцуалантрополигично прасе да осъзнае,че е просто прасе с титли без съдържание и съответният интелект...А иначе е прав.Случайно...

    23:31 10.09.2026

  • 18 Мда

    1 1 Отговор
    Социалният гербав "антрополог" харалан александров говори това, за което му се плаща. Понеже плямпа по опорки, съвсем изпуска факта, че прави ПР или реклама на "врага". А колко мижави герб флигорни има още да лялят, лелей...

    23:31 10.09.2026

  • 19 Мдаа

    1 1 Отговор
    Малко не по темата. Полицаят който се плезеше на протестите 2025 се е самоубил пишат други медии.

    Коментиран от #24, #25

    23:32 10.09.2026

  • 20 Това да най безинтересните

    1 1 Отговор
    Президентски избори за сега. ДПС и Възраждане няма ли да издигат хора ?

    23:32 10.09.2026

  • 21 Това са най безинтересните

    1 2 Отговор
    Президентски избори за сега. ДПС и Възраждане няма ли да издигат хора ?

    23:33 10.09.2026

  • 22 Софийски селянин,Пенсионер

    2 2 Отговор
    То е ясно от сега че джурналиската от бнтето която изкара десет години в европарламента ще я изберат с малцинство за президентка...
    Бас държа че избирателната активност ще е слаба има няма към 40%..
    Ще избута още едно мандатче пет години и пенсионерка с тлъста пенсия.

    23:33 10.09.2026

  • 23 Стенли

    2 1 Отговор
    Преди няколко месеца тук публикувах видеа как брадат полицай се плези на протестиращите в декемврийските протести ,после тръгва със спрей и палка срещу тях като очаква че ще се разбягат но отсреща се чува "Ела бе ,ела бе мършo, ти ли си полицай я се виж" ,после отстъпва назад като се плези отново и пръска безразборно и обгазява другите полицаи. След случая сайта БИРД му разкри самоличността и медии ходиха да го търсят в дома му!
    ...
    Полицаят Петко Атанасчиков, който се прочу по време на протестите с кадъра, на който се плези, се е самоубил в дома си в София.

    Атанасчиков е от хаджидимовското село Садово и работеше в Охранителна полиция на СДВР. Новини България

    Днес обаче той не е вдигал дълго време телефона си и приятели са отишли до дома му, където са го намерили мъртъв. Той се е застрелял със служебното си оръжие, твърди "24 часа".

    23:33 10.09.2026

  • 24 Тъй,тъй

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "Мдаа":

    Трябвало е да се самоубие майка му навремето,че ако тръгнат бащите му София щеше да е наполовина безлюдна.

    23:38 10.09.2026

  • 25 И аз искам да се самоубия

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Мдаа":

    Заради тормоз там където живея !!! Никой не може да живее в страх при непрекъснатите заплахи и клевети на които сни подложени. Това е умишлена постановка срещу мен от 25/30 години.

    23:38 10.09.2026

  • 26 Таралан Гагов

    1 1 Отговор
    Ко речи ,ко ?

    23:38 10.09.2026

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