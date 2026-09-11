Времето днес, прогноза за петък, 11 септември:: Последен горещ ден, предстои рязък обрат

Времето в страната ще запази предимно летния си характер. В петък ни очаква поредният слънчев и горещ септемврийски ден, който според синоптиците ще бъде последната възможност за плаж и топли разходки преди очакваната сериозна промяна на времето през почивните дни.

В сутрешните часове на места в източните райони ще се образува ниска слоеста облачност, която бързо ще се разкъса и намалее още преди обяд. След пладне над западната половина от страната ще започне да се развива купеста облачност, но валежи не се очакват. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури в повечето населени места ще достигнат между 30° и 35°, а в отделни региони термометрите ще отчетат до 37°. В столицата София максималната температура ще бъде около 32°.

По Черноморието времето ще бъде перфектно за почивка. Очаква се предимно слънчев ден с умерен източен вятър и максимални температури на въздуха между 26° и 28°. Температурата на морската вода остава приятна за къпане – около 24°–25°, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините преди обяд ще е слънчево, а след пладне над масивите ще се развие купеста облачност без валежи, с температури около 25° на 1200 метра и 18° на 2000 метра.

Внимание: Предстои рязко разваляне на времето

Петък е последният горещ ден. През уикенда се очакват интензивни валежи, гръмотевични бури и локални градушки, съпроводени с нахлуване на хладен въздух и понижение на температурите до 23°–28° в неделя