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Николай Вълканов: Никой не купува от борсите и тържищата

Николай Вълканов: Никой не купува от борсите и тържищата

10 Септември, 2026 23:23 405 4

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  • стоки-
  • продукти

По думите му пазарът е динамичен и в определени моменти е възможно един производител или преработвател 2-3 месеца да продава под себестойност, но през останалото време да компенсира

Николай Вълканов: Никой не купува от борсите и тържищата - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Справедлива стойност" звучи добре, но повдига редица въпроси - как се изчислява, кой я определя и по какви критерии се решава кое е справедливо. Търговците вече оспорват предложената методика.

"На общественото обсъждане участваха близо 20 организации на производители, нямаше нито едно становище, което да подкрепя тази инициатива. Всички се обявиха "против" и намериха различен вид грешки", заяви Николай Вълканов от Сдружението за модерна търговия в "Денят ON AIR".

По думите му пазарът е динамичен и в определени моменти е възможно един производител или преработвател 2-3 месеца да продава под себестойност, но през останалото време да компенсира.

"Това са естествени елементи от бизнеса и не бива да притесняват никого. Концептуално е сбъркана справедливата стойност. Сигурен съм, че част от хората виждат, че това е скрит популизъм, граничещ с комунизъм", допълни той за Bulgaria ON AIR.

Според него у малка част от хората, които приемат мярката за смислена, се създават очаквания, че малко, имагинерно число може да бъде индикатор за поведението на всички големи участници на пазара.

"Философията е сбъркана, логиката е сбъркана, данните са сбъркани. Никой не купува от борсите и тържищата. Ако производителят си е позволил да подведе потребителят, подвежда и търговеца и това е голям проблем", коментира гостът.

"Съдържанието на един продукт няма отношение към това с колко повече го продаваме спрямо това за колко сме го купили. Зависи от това колко се търси, колко е траен, има ли нужда от хладилно съхранение. Управляващите целят да ограничат промоционалните активности на веригите и да им вържат ръцете, за да не могат да реагират на пазарните сигнали", каза още Вълканов.


България
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    Този мамин онбашия, кой му е преподавал Български език или го е учил от чалга радиата, или от певачките-жрици, от Кабинета на Баща му...:
    ""Съдържанието на един продукт няма отношение към това с колко повече го продаваме спрямо това за колко сме го купили"
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