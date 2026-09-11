Делото „Сияна“: 12-о заседание в Плевен

Точно в 10:00 часа днес в Окръжния съд в Плевен започва дългоочакваното 12-о открито заседание по делото „Сияна“. Процесът е за тежката катастрофа край село Телиш (настъпила на 31 март 2025 г.), при която загина 12-годишната Сияна Попова, а нейният дядо бе ранен. Днешният ден носи допълнителен емоционален заряд, тъй като момичето трябваше да навърши 14 години. Час преди началото близки и приятели се събират на мирен протест пред Съдебната палата с искане за справедлива и бърза присъда.
Какво е свършено по делото до момента?
До този момент съдебната система е провела 11 открити заседания. В хода на съдебно-следствените действия магистратите са:
- Разпитали всички ключови свидетели, включени в първоначалния обвинителен акт, както и допълнително призованите по искане на защитата и почерненото семейство.
- Изслушали заключенията на част от вещите лица по първоначалните съдебни експертизи.
- Отхвърлили три поредни искания на подсъдимия Георги Александров за промяна на мярката му за неотклонение от „Задържане под стража“ в по-лека. Към момента той остава в ареста.
Защо процесът боксува?
Основната причина за забавянето е комплексната съдебна автотехническа и медицинска експертиза, която бе назначена преди близо половин година. Към късните часове на 10 септември заключението все още не бе внесено в деловодството на Окръжния съд, тъй като медицинската част не е напълно готова. Без този документ съдът вероятно ще бъде принуден да насрочи следващо, 13-о заседание.
Междувременно защитата на подсъдимия е внесла нова молба за пускането му под свобода с мотив, че делото се проточва твърде дълго. Бащата на момичето, Николай Попов, категорично се противопоставя на промяната на мярката.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А дядото ще го съдят ли
Коментиран от #2
06:36 11.09.2026
2 маати като дига
До коментар #1 от "А дядото ще го съдят ли":ноги на трасето?
06:42 11.09.2026
3 Скандално
06:43 11.09.2026