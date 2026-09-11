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Делото „Сияна“: 12-о заседание в Плевен

Делото „Сияна“: 12-о заседание в Плевен

11 Септември, 2026 06:24, обновена 11 Септември, 2026 06:27 334 3

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Ключова експертиза бави процеса за смъртта на 12-годишното момиче край Телиш, подсъдимият иска на свобода

Делото „Сияна“: 12-о заседание в Плевен - 1
Снимка: БНР
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Точно в 10:00 часа днес в Окръжния съд в Плевен започва дългоочакваното 12-о открито заседание по делото „Сияна“. Процесът е за тежката катастрофа край село Телиш (настъпила на 31 март 2025 г.), при която загина 12-годишната Сияна Попова, а нейният дядо бе ранен. Днешният ден носи допълнителен емоционален заряд, тъй като момичето трябваше да навърши 14 години. Час преди началото близки и приятели се събират на мирен протест пред Съдебната палата с искане за справедлива и бърза присъда.

Какво е свършено по делото до момента?

До този момент съдебната система е провела 11 открити заседания. В хода на съдебно-следствените действия магистратите са:

  • Разпитали всички ключови свидетели, включени в първоначалния обвинителен акт, както и допълнително призованите по искане на защитата и почерненото семейство.
  • Изслушали заключенията на част от вещите лица по първоначалните съдебни експертизи.
  • Отхвърлили три поредни искания на подсъдимия Георги Александров за промяна на мярката му за неотклонение от „Задържане под стража“ в по-лека. Към момента той остава в ареста.

Защо процесът боксува?

Основната причина за забавянето е комплексната съдебна автотехническа и медицинска експертиза, която бе назначена преди близо половин година. Към късните часове на 10 септември заключението все още не бе внесено в деловодството на Окръжния съд, тъй като медицинската част не е напълно готова. Без този документ съдът вероятно ще бъде принуден да насрочи следващо, 13-о заседание.

Междувременно защитата на подсъдимия е внесла нова молба за пускането му под свобода с мотив, че делото се проточва твърде дълго. Бащата на момичето, Николай Попов, категорично се противопоставя на промяната на мярката.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А дядото ще го съдят ли

    3 1 Отговор
    Според данните от експертизата 12-годишната Сияна е пътувала без предпазен колан и с вдигнати крака на таблото в автомобила на своя дядо.

    Коментиран от #2

    06:36 11.09.2026

  • 2 маати като дига

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "А дядото ще го съдят ли":

    ноги на трасето?

    06:42 11.09.2026

  • 3 Скандално

    0 0 Отговор
    Толкова време се протака делото , а шофьорът НЕ ОСЪДЕН лежи зад решетките . Бащата започна да използва трагедията на детето , мир и покой там Горе , веднага след смъртта му , още топло , а той от медия в медия и лъжи , лъжи и само лъжи . Една запомняща се е , че то е било на задната седалка и както винаги в детско столче......

    06:43 11.09.2026

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