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Пътната обстановка у нас към 7.00: Трафик, ремонти и инциденти

Пътната обстановка у нас към 7.00: Трафик, ремонти и инциденти

10 Септември, 2026 06:56, обновена 10 Септември, 2026 07:00 414 0

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Отлични условия за туризъм в планините

Пътната обстановка у нас към 7.00: Трафик, ремонти и инциденти - 1
Снимка: АПИ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Републиканската пътна мрежа в страната е проходима, но шофьорите трябва да се движат с повишено внимание поради планирани ремонти и промени в организацията на движението. Според данни на Агенция „Пътна инфраструктура“, днес се въвеждат ограничения по ключови направления:

  • Път I-1 (област Видин): От 11:00 до 12:00 часа ще се променя временно движението в два участъка поради почистване и профилактика на тол камери.
  • Път I-1 (област Кюстендил): В района на село Блатино, от 9:00 до 18:00 часа, поетапно ще се ограничава движението в лентата към Благоевград за подмяна на тол камера. Трафикът ще се пропуска двупосочно в свободната лента.
  • Проход „Петрохан“ (път II-81): Движението е напълно възстановено след успешното отстраняване на аварирал ТИР в участъка Бързия – Бучин проход.

Интензивен трафик по границите и спрени фериботи

От Главна дирекция „Гранична полиция“ съобщават, че трафикът е силно интензивен на границата с Република Турция (ГКПП „Капитан Андреево“) и на границата със Сърбия (ГКПП „Калотина“) на вход и изход за леки автомобили.

По северната граница с Румъния преминаването през мостовете е нормално, но поради критично ниското ниво на река Дунав остават временно преустановени фериботните връзки Оряхово – Бекет и Свищов – Зимнич. Трафикът там е пренасочен изцяло към сухопътните пунктове при Русе и Видин.

Черни сводки от КАТ и Пожарната за последните 24 часа

През изминалото денонощие секторите за сигурност у нас отчетоха натоварена обстановка. По официални данни от пресцентъра на МВР и КАТ (www.bnr.bg):

  • Катастрофи по пътищата: Регистрирани са 15 тежки пътнотранспортни произшествия, при които 2 души са загинали, а 20 са ранени. На територията на София са отчетени 3 тежки и 27 леки инцидента с трима ранени.
  • Произшествия и пожари: Звената на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (www.bta.bg) са реагирали на 195 сигнала. Потушени са общо 155 пожара, при които 2 души са загинали, а други двама са пострадали.

Отлични условия за туризъм в планините

Планинската спасителна служба (ПСС) към БЧК (www.pss-bg.bg) информира, че условията за туризъм в българските планини в ранните часове на деня са отлични. Времето е предимно слънчево и тихо, а сутрешните температури варират между 8 и 15 градуса.

Следобед над масивите в Западна България ще се развие купеста облачност, но валежи не се очакват. Максималните температури на височина 1200 метра ще достигнат около 24°C, а на 2000 метра – около 18°C. Спасителите съветват туристите да се придържат към маркираните пътеки и да се съобразяват с по-ранното стъмняване през септември.


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