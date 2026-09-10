Тодор Джиков: Хора в нужда са взимали 1000-1500 лв. кредит, а са връщали 10 000-15 000 лв

Бързите кредити вече не са същите. Законът се променя, дава нови възможности за контрол.

"Бързите кредити и бързото одиране е крайно време да приключат. Депутатите си правеха оглушки години наред. Обираха граждани, които се намираха в остра нужда и се опираха до бързи кредити. Основните хора, които се занимаваха с даването на бързи кредити, бяха мутрите", заяви депутатът от "Прогресивна България" Тодор Джиков в "Денят ON AIR".

По думите му хора в нужда са взимали 1000-1500 лв., а са връщали 10 000-15 000 лв.

"Да се правиш години наред, че няма проблем с обирането на бедни български граждани, е ясен политически чадър. Хвърлихме огромен камък в блатото. Между първо и второ четене сме подготвили много интересни предложения", допълни той.

"Само този, който не иска да покаже "на светло" колко печели от търговията с храна от малката кошница, ще обвинява методиката и ще обяснява, че е грешна. Тя е логична и е естествено да има леки проблеми, но това е единственият начин институциите да погледнат реалната картина какво се случва на пазара на търговията на дребно", коментира гостът.

"България не е имала толкова подготвен кандидат за президент като Илияна Йотова. Тя беше 10 години евродепутат и защитаваше демократичните европейски ценности и българският национален интерес. Девет години като вицепремиер защитаваше същите тези", коментира депутатът от ПБ.