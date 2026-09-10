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Тодор Джиков: Хора в нужда са взимали 1000-1500 лв. кредит, а са връщали 10 000-15 000 лв

Тодор Джиков: Хора в нужда са взимали 1000-1500 лв. кредит, а са връщали 10 000-15 000 лв

10 Септември, 2026 22:40 608 5

  • тодор джиков-
  • бързи кредити

Бързите кредити и бързото одиране е крайно време да приключат. Депутатите си правеха оглушки години наред. Обираха граждани, които се намираха в остра нужда и се опираха до бързи кредити

Тодор Джиков: Хора в нужда са взимали 1000-1500 лв. кредит, а са връщали 10 000-15 000 лв - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бързите кредити вече не са същите. Законът се променя, дава нови възможности за контрол.

"Бързите кредити и бързото одиране е крайно време да приключат. Депутатите си правеха оглушки години наред. Обираха граждани, които се намираха в остра нужда и се опираха до бързи кредити. Основните хора, които се занимаваха с даването на бързи кредити, бяха мутрите", заяви депутатът от "Прогресивна България" Тодор Джиков в "Денят ON AIR".

По думите му хора в нужда са взимали 1000-1500 лв., а са връщали 10 000-15 000 лв.

"Да се правиш години наред, че няма проблем с обирането на бедни български граждани, е ясен политически чадър. Хвърлихме огромен камък в блатото. Между първо и второ четене сме подготвили много интересни предложения", допълни той.

"Само този, който не иска да покаже "на светло" колко печели от търговията с храна от малката кошница, ще обвинява методиката и ще обяснява, че е грешна. Тя е логична и е естествено да има леки проблеми, но това е единственият начин институциите да погледнат реалната картина какво се случва на пазара на търговията на дребно", коментира гостът.

"България не е имала толкова подготвен кандидат за президент като Илияна Йотова. Тя беше 10 години евродепутат и защитаваше демократичните европейски ценности и българският национален интерес. Девет години като вицепремиер защитаваше същите тези", коментира депутатът от ПБ.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лихвар

    2 3 Отговор
    Така е. Нуждата си има цена.

    22:41 10.09.2026

  • 2 При шефа

    4 1 Отговор
    Се ходи само при" Голяма Нужда"

    22:43 10.09.2026

  • 3 кина

    2 0 Отговор
    Абе в тази разпрана държава кой връща кредит бе батко..? Взимаш и довиждане беше ми приятно....ромите ги лекуват най добре тези с големите ЛИХВИ..!

    Коментиран от #5

    22:44 10.09.2026

  • 4 Мунчо каза, че

    1 0 Отговор
    е преборил олигархията!

    22:57 10.09.2026

  • 5 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "кина":

    То си е схема. Ромите нямат доходи но им дават бързи кредити. Имах комшия който взимаше стоки и кредитни но умря а роднините ми са оборудвани със скъпи домашни уреди..

    23:10 10.09.2026

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