Тодор Джиков: Хора в нужда са взимали 1000-1500 лв. кредит, а са връщали 10 000-15 000 лв

Бързите кредити вече не са същите. Законът се променя, дава нови възможности за контрол.
"Бързите кредити и бързото одиране е крайно време да приключат. Депутатите си правеха оглушки години наред. Обираха граждани, които се намираха в остра нужда и се опираха до бързи кредити. Основните хора, които се занимаваха с даването на бързи кредити, бяха мутрите", заяви депутатът от "Прогресивна България" Тодор Джиков в "Денят ON AIR".
По думите му хора в нужда са взимали 1000-1500 лв., а са връщали 10 000-15 000 лв.
"Да се правиш години наред, че няма проблем с обирането на бедни български граждани, е ясен политически чадър. Хвърлихме огромен камък в блатото. Между първо и второ четене сме подготвили много интересни предложения", допълни той.
"Само този, който не иска да покаже "на светло" колко печели от търговията с храна от малката кошница, ще обвинява методиката и ще обяснява, че е грешна. Тя е логична и е естествено да има леки проблеми, но това е единственият начин институциите да погледнат реалната картина какво се случва на пазара на търговията на дребно", коментира гостът.
"България не е имала толкова подготвен кандидат за президент като Илияна Йотова. Тя беше 10 години евродепутат и защитаваше демократичните европейски ценности и българският национален интерес. Девет години като вицепремиер защитаваше същите тези", коментира депутатът от ПБ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лихвар
22:41 10.09.2026
2 При шефа
22:43 10.09.2026
3 кина
Коментиран от #5
22:44 10.09.2026
4 Мунчо каза, че
22:57 10.09.2026
5 Анонимен
До коментар #3 от "кина":То си е схема. Ромите нямат доходи но им дават бързи кредити. Имах комшия който взимаше стоки и кредитни но умря а роднините ми са оборудвани със скъпи домашни уреди..
23:10 10.09.2026