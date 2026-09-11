След мащабната акция на МВР и ДАНС срещу схема за източване на средства от Здравната каса, днес се очаква повече информация от разследващите, информират от Нова телевизия. Вчера не стана ясно кои са участвали във въпросната схема и с колко милиона евро е ощетена Здравната каса.
Разследването проверява данни за фиктивни продажби на скъпоструващи лекарства. Те били отчитани като продадени през направления, средствата били заплащани от Здравната каса, а по-късно лекарствата са препродавани зад граница. Така не само се източвали средства, но се създали предпоставки за недостиг на българския пазар на важни медикаменти.
МВР и ДАНС продължават разследването за източване на НЗОК
11 Септември, 2026 07:18 788 14
Разследването проверява данни за фиктивни продажби на скъпоструващи лекарства. Те били отчитани като продадени през направления, средствата били заплащани от Здравната каса, а по-късно лекарствата са препродавани зад граница.
След мащабната акция на МВР и ДАНС срещу схема за източване на средства от Здравната каса, днес се очаква повече информация от разследващите, информират от Нова телевизия. Вчера не стана ясно кои са участвали във въпросната схема и с колко милиона евро е ощетена Здравната каса.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Ха..ха..ха
Коментиран от #4
07:37 11.09.2026
3 Дзак
07:38 11.09.2026
4 Анонимен
До коментар #2 от "Ха..ха..ха":Като "информатор" трябва да знаете повече!
Коментиран от #5, #7
07:40 11.09.2026
5 Прав си!
До коментар #4 от "Анонимен":Информацията е в банковите сметки и имоти на герберастките крадци.
07:42 11.09.2026
6 Тити
07:48 11.09.2026
7 Факт
До коментар #4 от "Анонимен":Човека припечелва с измишльотини. Сигурно има бюджет за такива.
07:51 11.09.2026
8 НВО (задача с винарки)
07:59 11.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Последния Софиянец
08:08 11.09.2026
11 Кво става сега
08:10 11.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 За Източването на Здравето !
До коментар #12 от "Източването на НЗОК !":Въобще Не се Говари !
08:13 11.09.2026
14 Kaлпазанин
08:24 11.09.2026