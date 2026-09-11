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МВР и ДАНС продължават разследването за източване на НЗОК

МВР и ДАНС продължават разследването за източване на НЗОК

11 Септември, 2026 07:18 788 14

  • мвр-
  • данс-
  • разследване-
  • източване-
  • нзок-
  • лекарства

Разследването проверява данни за фиктивни продажби на скъпоструващи лекарства. Те били отчитани като продадени през направления, средствата били заплащани от Здравната каса, а по-късно лекарствата са препродавани зад граница.

МВР и ДАНС продължават разследването за източване на НЗОК - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

След мащабната акция на МВР и ДАНС срещу схема за източване на средства от Здравната каса, днес се очаква повече информация от разследващите, информират от Нова телевизия. Вчера не стана ясно кои са участвали във въпросната схема и с колко милиона евро е ощетена Здравната каса.
Разследването проверява данни за фиктивни продажби на скъпоструващи лекарства. Те били отчитани като продадени през направления, средствата били заплащани от Здравната каса, а по-късно лекарствата са препродавани зад граница. Така не само се източвали средства, но се създали предпоставки за недостиг на българския пазар на важни медикаменти.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ха..ха..ха

    5 0 Отговор
    Герберските медицински крадци са наредени един до друг в парламента. Само МВР и ДАНС все още не са разбрали това.

    Коментиран от #4

    07:37 11.09.2026

  • 3 Дзак

    3 0 Отговор
    Чакаме с интерес най-после да свършат нещо!

    07:38 11.09.2026

  • 4 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ха..ха..ха":

    Като "информатор" трябва да знаете повече!

    Коментиран от #5, #7

    07:40 11.09.2026

  • 5 Прав си!

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Анонимен":

    Информацията е в банковите сметки и имоти на герберастките крадци.

    07:42 11.09.2026

  • 6 Тити

    1 0 Отговор
    ДАНС проспаха Баба Алино че сега ли ще открият нещо.

    07:48 11.09.2026

  • 7 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Анонимен":

    Човека припечелва с измишльотини. Сигурно има бюджет за такива.

    07:51 11.09.2026

  • 8 НВО (задача с винарки)

    0 0 Отговор
    В една каца от 100 литра, се наливат всяка година по 80 литра ракия, а промилът на държавните и частните пияндурници, които могат от там, е постоянно над нормата. Как става номера?

    07:59 11.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    Да напомнят да се отделя вече и за ПБ.

    08:08 11.09.2026

  • 11 Кво става сега

    0 0 Отговор
    Има ли арестувани е важното?

    08:10 11.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 За Източването на Здравето !

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Източването на НЗОК !":

    Въобще Не се Говари !

    08:13 11.09.2026

  • 14 Kaлпазанин

    1 1 Отговор
    Сигурен съм че ще се намерят виновни ,и те ще бъдат наказани според закона

    08:24 11.09.2026

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