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Арестуваха двамата лекари, в чийто кабинет почина певецът Йоргос Мазонакис

Арестуваха двамата лекари, в чийто кабинет почина певецът Йоргос Мазонакис

11 Септември, 2026 07:27 1 318 9

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Прокуратурата разполага с важни материали, събрани в рамките на разследването на смъртта на Мазонакис

Арестуваха двамата лекари, в чийто кабинет почина певецът Йоргос Мазонакис - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Гръцката полиция арестува двамата лекари, в чийто кабинет в атинския квартал „Колонаки“ получи сърдечен арест и по-късно почина известният певец Йоргос Мазонакис. Срещу тях е повдигнато обвинение за смъртоносно излагане на опасност, съобщи CNN Greece, цитирана от nova.bg.

Двамата лекари, които са семейство и управляват медицинския кабинет, са дали нови показания пред полицията след продължило няколко часа претърсване на помещението. При акцията служители на т.нар. гръцко ФБР са иззели най-малко четири папки с документация, както и други материали.

Иззетото е било поставено в сини торби с надпис „доказателства“ и откарано с автомобил на службите.

Според информация на CNN Greece прокуратурата разполага с важни материали, събрани в рамките на разследването на смъртта на Мазонакис. Сред тях е доклад на лекарска комисия, в който са описани изискванията за извършването на конкретната медицинска процедура в подобен кабинет и условията, които трябва да бъдат осигурени.

Разследващите анализират и записи от охранителни камери. Проверяват се предполагаеми противоречия между дадените показания за часа, в който певецът е пристигнал в кабинета, и заснетото от видеонаблюдението. Според информацията тези несъответствия налагат по-задълбочено изясняване на обстоятелствата около случая.

Мазонакис е починал внезапно, след като отишъл в кабинета в Колонаки за предварително планирана плазмафереза. Близките на изпълнителя ще подкрепят обвинението срещу двамата лекари, както и срещу всеки друг, за когото бъде установена отговорност за смъртта му.

Адвокатът на певеца Хараламбос Ликудис заяви, че семейството е решено да установи причината за смъртта и точните обстоятелства, при които Мазонакис е загубил живота си.

„Не искам предварително да правя заключения или да приписвам отговорност. Трябва да направим всичко, предвидено в Наказателно-процесуалния кодекс, за да установим каква е причината за смъртта на Йоргос“, заяви адвокатът.

Като първа стъпка семейството е поискало назначаването на свой технически консултант, който да присъства на аутопсията на тялото на изпълнителя в петък.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Он Ончов

    10 1 Отговор
    А в България кога ще арестуват лекари?

    07:43 11.09.2026

  • 2 Убавице

    3 0 Отговор
    А какво стана с онзи случай с българката набедена че има общо със смъртта на семейството от Солун, само защото е ходила да им чисти? Сигурно установи се, че не е тя и всичко замлъкна ли?

    07:47 11.09.2026

  • 3 Анита цветанова

    1 1 Отговор
    Жалко, бях готова да му изпия пълномасленото мляко на някой плаж в гърция

    07:51 11.09.2026

  • 4 Aлфа Bълкът

    2 0 Отговор
    Да почива в мир, но идея си нямам кой е, вчера чух за него, за първи път.

    Коментиран от #6

    07:56 11.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 бойкос мутринакис

    1 0 Отговор
    чекай йорго идвам и аз

    08:17 11.09.2026

  • 9 центавос

    1 0 Отговор
    хранилката за семейството спря,квот и да ровят той си е виновен,да си беше стоял натюр,ся червеите ще го оформят безплатно

    08:22 11.09.2026