ЦИК тегли жребий за номерата на кандидатите

Централната избирателна комисия ще определи чрез жребий номерата в бюлетината за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври 2026 г., както и реда за участие в предизборната кампания по БНТ и БНР.
Процедурата е насрочена за 23 септември 2026 г. от 15:00 ч. в сградата на Народното събрание, във фоайето при вход „Ларго“, и ще бъде публична. Тя ще се излъчва по БНТ и онлайн чрез страницата на ЦИК във Фейсбук.
В жребия могат да присъстват представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, както и регистрираните от тях кандидати за президент и вицепрезидент и представители на медиите.
Определеният пореден номер ще бъде единен за цялата страна и за гласуването извън България. Той ще се отрази върху бюлетините и в протоколите на секционните и районните избирателни комисии.
По графика на ЦИК окончателните регистрации на кандидатските листи и проверките по тях трябва да приключат около 24 септември 2026 г. След жребия решението на комисията може да бъде оспорено пред Върховния административен съд в тридневен срок.
Източници: Централна избирателна комисия, БТА
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ужас
07:05 23.09.2026
2 Време е
07:07 23.09.2026
3 Като се замисля
Защо получава такава заплата
07:07 23.09.2026
4 Ще гласувам за Волен - Славчо Велков
Ще има повече от ментето копейкин защото Волен е оригинала. Може и от Йотова да има повече.
Документи за участие в изборите са подали двойките:
Волен Сидеров и Славчо Велков
.......
Слава Русия 🇷🇺🇷🇺🇷🇺
.....
Волен Сидеров показа снимка на Костадин Костадинов и заяви : " Българина може добре да различи кое е това менте и кой е оригинала"
07:14 23.09.2026
5 ЛЕ о ПА р Д🐱
07:26 23.09.2026