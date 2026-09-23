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ЦИК тегли жребий за номерата на кандидатите
  Тема: Избори

ЦИК тегли жребий за номерата на кандидатите

23 Септември, 2026 06:53, обновена 23 Септември, 2026 06:55 435 5

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  • бнт

Процедурата за президентските избори на 25 октомври ще определи и реда за участие в кампанията по БНТ и БНР.

ЦИК тегли жребий за номерата на кандидатите - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Централната избирателна комисия ще определи чрез жребий номерата в бюлетината за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври 2026 г., както и реда за участие в предизборната кампания по БНТ и БНР.

Процедурата е насрочена за 23 септември 2026 г. от 15:00 ч. в сградата на Народното събрание, във фоайето при вход „Ларго“, и ще бъде публична. Тя ще се излъчва по БНТ и онлайн чрез страницата на ЦИК във Фейсбук.

В жребия могат да присъстват представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, както и регистрираните от тях кандидати за президент и вицепрезидент и представители на медиите.

Определеният пореден номер ще бъде единен за цялата страна и за гласуването извън България. Той ще се отрази върху бюлетините и в протоколите на секционните и районните избирателни комисии.

По графика на ЦИК окончателните регистрации на кандидатските листи и проверките по тях трябва да приключат около 24 септември 2026 г. След жребия решението на комисията може да бъде оспорено пред Върховния административен съд в тридневен срок.

Източници: Централна избирателна комисия, БТА


София / България
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