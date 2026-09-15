ЦИК и СЕМ ще подпишат днес споразумение за наблюдение на предизборната кампания

Централната избирателна комисия (ЦИК) и Съветът за електронни медии (СЕМ) ще подпишат днес в 15:30 ч. споразумение в изпълнение на разпоредбите на чл. 52, ал. 1, т. 24 от Изборния кодекс и чл. 32, ал. 1, т. 22 от Закона за радиото и телевизията. Това съобщиха от пресцентъра на ЦИК, предават от БТА.
Споразумението регламентира специализираното наблюдение, което СЕМ ще осъществява по време на предизборната кампания за изборите за президент и вицепрезидент, насрочени за 25 октомври 2026 г. Ще се следи за спазването на основните професионални стандарти и принципи, изискванията за обективност, равнопоставеност и баланс в програмите при представянето на политическите претенденти и при отчитането на разнообразието на мненията в съответствие с медийното и изборното законодателство при провеждането на предизборната кампания.
Изборите за президент и вицепрезидент на Република България ще бъдат на 25 октомври, неделя.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Веселяка
07:22 15.09.2026
2 надарена кака
07:24 15.09.2026
3 а доверието
Периодичо получавах писмено (с имейл) искане сътрудничка средно ниво от съседен отдел за модификация на реалната база данни (Production Environment). Използвах Utility софтуер за корекции в базата данни на ниво БИТ (пак забележете даже не байт). Правех го в рално време и в работно време, докато системата се ползваше в цялата страна.
А сега кажете дали е възможно да се модифицират важните електронни данни преди, по време и след изборите по нареждане от едно или друго “вишестоящо” посолство, чрез чужда чиновничка или чрез чуждестранния собственик на софтура дадат възможност на ГРРБ, ПП и ДПС да спечелят изборите с "ала бала» върху машините". Да де, но ние имаме Отворения Код за машините ще кажете вие? Да имаме го, но сме го загубили по неизвестни причини. Тоест машинитемогат да се управляват от вън.
07:50 15.09.2026