Александрина Пендачанска: В Инициативния комитет на Гюров страдаме от дефицит на доносници и ченгета

Става въпрос за един ясно определен избор – дали искаме България да върви напред или назад. Нашите послания ще бъдат позитивни, ние искаме да вървим напред. Това каза в предаването "Още от деня" по БНТ Александрина Пендачанска, съпредседател на Инициативния комитет на кандидата за президент Андрей Гюров.

Бях на 19 години, когато паднаха комунизмът и Берлинската стена и оттогава съм защитавала едни и същи принципи - че мястото на България е в центъра на Европа, като равен с равни. Затова си обяснявам, че без никакво замисляне отидох в Инициативния комитет на Андрей Гюров. Никога не съм отстъпвала от тези ценности, а именно в него виждам защита на тези ценности, заяви тя.

В отговор на въпрос Пендачанска каза, че в Инициативния комитет по-скоро няма партийни лица.

Това са едни смели хора, хора, които са достигнали високо професионално ниво в това, което се занимават. Това са достойни хора, които никога не са правили компромиси със своята съвест. Страдаме от тотален дефицит на доносници и ченгета, подчерта съпредседателят на Инициативния комитет на кандидата за президент Андрей Гюров.

Форумът за демократично действие вече подкрепи Гюров и очаквам през уикенда подкрепа да дойде и от "Демократична България" и "Продължаваме промяната". Като премиер той се доказа като един смел и независим човек, който не дължи никому нищо. Като всеки един лидер, той се самосъздаде. Във времето, когато беше министър-председател, той върна достойнството и силата на България, посочи Александрина Пендачанска.

В следващите 40 дни до изборите много хора трябва да си дадат сметка, че става въпрос за един ясно определен избор – дали искаме България да върви напред или назад, дали искаме България, която върви напред и процъфтява, или една България, която гледа назад и на Изток. За мен Гюров дава перспективата да вървим напред. Очаквам много избиратели, на които им е писнало, да решат, че точно сега има смисъл да гласуват, за да вървим напред като една модерна европейска държава, добави тя.

Попитана дали очаква избирателите на ГЕРБ да подкрепят Андрей Гюров, Пендачанска коментира: "Нека не забравяме какво означава името ГЕРБ – Граждани за европейско развитие на България. Така че по принцип би трябвало да очакваме техните избиратели да подкрепят една България, която върви напред. Очаквам сред тях да има много хора които да подкрепят Андрей Гюров, защото алтернативата е лоша, тя е зададена от хората, които коленичат пред представители на Кремъл. Очаквам подкрепа от много избиратели - на ГЕРБ, и на СДС, които искат България да върви напред и в Европа".