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Александрина Пендачанска: В Инициативния комитет на Гюров страдаме от дефицит на доносници и ченгета

Александрина Пендачанска: В Инициативния комитет на Гюров страдаме от дефицит на доносници и ченгета

10 Септември, 2026 21:01 862 56

  • александрина пендачанска-
  • инициативен комитет-
  • андрей гюров

Става въпрос за един ясно определен избор – дали искаме България да върви напред или назад. Нашите послания ще бъдат позитивни, ние искаме да вървим напред

Александрина Пендачанска: В Инициативния комитет на Гюров страдаме от дефицит на доносници и ченгета - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Става въпрос за един ясно определен избор – дали искаме България да върви напред или назад. Нашите послания ще бъдат позитивни, ние искаме да вървим напред. Това каза в предаването "Още от деня" по БНТ Александрина Пендачанска, съпредседател на Инициативния комитет на кандидата за президент Андрей Гюров.

Бях на 19 години, когато паднаха комунизмът и Берлинската стена и оттогава съм защитавала едни и същи принципи - че мястото на България е в центъра на Европа, като равен с равни. Затова си обяснявам, че без никакво замисляне отидох в Инициативния комитет на Андрей Гюров. Никога не съм отстъпвала от тези ценности, а именно в него виждам защита на тези ценности, заяви тя.

В отговор на въпрос Пендачанска каза, че в Инициативния комитет по-скоро няма партийни лица.

Това са едни смели хора, хора, които са достигнали високо професионално ниво в това, което се занимават. Това са достойни хора, които никога не са правили компромиси със своята съвест. Страдаме от тотален дефицит на доносници и ченгета, подчерта съпредседателят на Инициативния комитет на кандидата за президент Андрей Гюров.

Форумът за демократично действие вече подкрепи Гюров и очаквам през уикенда подкрепа да дойде и от "Демократична България" и "Продължаваме промяната". Като премиер той се доказа като един смел и независим човек, който не дължи никому нищо. Като всеки един лидер, той се самосъздаде. Във времето, когато беше министър-председател, той върна достойнството и силата на България, посочи Александрина Пендачанска.

В следващите 40 дни до изборите много хора трябва да си дадат сметка, че става въпрос за един ясно определен избор – дали искаме България да върви напред или назад, дали искаме България, която върви напред и процъфтява, или една България, която гледа назад и на Изток. За мен Гюров дава перспективата да вървим напред. Очаквам много избиратели, на които им е писнало, да решат, че точно сега има смисъл да гласуват, за да вървим напред като една модерна европейска държава, добави тя.

Попитана дали очаква избирателите на ГЕРБ да подкрепят Андрей Гюров, Пендачанска коментира: "Нека не забравяме какво означава името ГЕРБ – Граждани за европейско развитие на България. Така че по принцип би трябвало да очакваме техните избиратели да подкрепят една България, която върви напред. Очаквам сред тях да има много хора които да подкрепят Андрей Гюров, защото алтернативата е лоша, тя е зададена от хората, които коленичат пред представители на Кремъл. Очаквам подкрепа от много избиратели - на ГЕРБ, и на СДС, които искат България да върви напред и в Европа".


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 СТРАДАЛКЕ ИМА

    32 3 Отговор
    КЛИНИКИ ЛЕКУВЙСЕ КАТО СТРАДАШ НЕ СИ ...ОБРЕ.

    Коментиран от #34

    21:03 10.09.2026

  • 2 Последния Софиянец

    46 5 Отговор
    Като видях в комитета Тагаренко и Хампарцумян веднага ме изгубихте!

    21:03 10.09.2026

  • 3 нано

    28 0 Отговор
    Кадрите на Борисов се разпределиха между инициативните комитети на Илияна Йотова и Андрей Гюров.

    21:03 10.09.2026

  • 4 Гробар

    37 3 Отговор
    Не лъжи. Всички сте потомствени комунета. Лустрация до девето коляно за сто години! Конфискация на пари и имущество!

    Коментиран от #22

    21:04 10.09.2026

  • 5 Дзак

    24 4 Отговор
    Много драматизират накъде гледала страната!

    21:04 10.09.2026

  • 6 Защо тази успяла жена

    23 4 Отговор
    се връзва с Гюров? Нямам отговор.

    Коментиран от #14

    21:06 10.09.2026

  • 7 БИХ РЕКЪЛ ЧЕ............

    24 4 Отговор
    СТРАДАТЕ ОТ ЛИПСА НА КАДЪРНИ

    21:06 10.09.2026

  • 8 Щъркел

    29 4 Отговор
    В този комитет сте тюрлю гювеч от всичкчи партии ,провалени политици и некадърни министри .
    И да не забравя :
    Ще правите вятър ....

    21:06 10.09.2026

  • 9 Яшар

    9 2 Отговор
    За Гюров съм дясно ! Ченгето е неприятно

    21:07 10.09.2026

  • 10 Васил

    20 4 Отговор
    Куха та дрънка!

    21:07 10.09.2026

  • 11 Овчар

    25 4 Отговор
    Кой нормален ще гласува за този идиот Видяхте ли интервюто му по Европа-тв СРАМ и ПОЗОР..

    21:08 10.09.2026

  • 12 Десен

    5 22 Отговор
    Евала силни имена

    21:08 10.09.2026

  • 13 малии

    6 21 Отговор
    Респект към всички хора на Гюров

    21:08 10.09.2026

  • 14 Последния Софиянец

    22 3 Отговор

    До коментар #6 от "Защо тази успяла жена":

    Гюров е протеже на Дими Паница -българският Епщайн.Само той може да каже ама го убиха в Париж защото заплаши че ще проговори .

    21:08 10.09.2026

  • 15 Чукче - Наблюдател

    26 3 Отговор
    Всите марионетки с костюми, лачени обувки и изкуствени усмивки на мегдана, на лов за заспали уфце, гуведа и лапнишарани.

    21:08 10.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Отстрани

    16 2 Отговор
    Трагедията с кадрите на ПП и ДБ е пълна. Същите са и поддръжницитр им.

    Абсолютно непотребни партии и абсолютно непотребно обкръжение, повечето от които неработили нищо цял живот или работили против интересите на България в някое чуждо НПО.

    С една дума - закривай!!!

    21:12 10.09.2026

  • 18 Хи хи хи

    22 0 Отговор
    "В отговор на въпрос Пендачанска каза, че в Инициативния комитет по-скоро няма партийни лица."

    Каза Александрина Пендачанска, съпругата на Найо Тицин.

    Коментиран от #37

    21:12 10.09.2026

  • 19 Сатана Z

    20 4 Отговор
    Но не страдате от скрупули когато прибираме грандтове за да работите против България, за разлика от ДС работниците,които защитаваха Народната Република от агенти на чужди държави като вашия комитет.

    Коментиран от #48

    21:12 10.09.2026

  • 20 Не е стара,а вече изкукуригала

    14 4 Отговор
    Александрина Пачавранска!

    21:12 10.09.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Спомен от соца

    9 7 Отговор

    До коментар #4 от "Гробар":

    По време на социализма половината народ са били комунисти другата половина са били доносници на комунистите. Ти ако не си наследник на комунисти си наследник на доносници.

    Коментиран от #25, #26

    21:12 10.09.2026

  • 23 А50

    12 3 Отговор
    Обаче е пълно с еничари съмишленици, соросоиди. Да кажеш, че не сме ги виждали, а то ...

    21:13 10.09.2026

  • 24 Пустиня(к)

    3 2 Отговор
    Че врътнете ена шайба на бацо. Тама е гмеж от такива. Па и на рижавата а врътнете, нема а сбъркате. Оно ена част от тех отидеа баш тама. По принцип не вервам да ви липсват, ма щом така викаш...

    21:13 10.09.2026

  • 25 Гробар

    5 9 Отговор

    До коментар #22 от "Спомен от соца":

    Такива като тебе разсипаха България - комунета и доносници, едно котило. Смятате, че всички са като вас.

    21:14 10.09.2026

  • 26 Дзак

    4 2 Отговор

    До коментар #22 от "Спомен от соца":

    Много удобна версия. За някои, де!

    Коментиран от #28

    21:14 10.09.2026

  • 27 Хаха

    16 4 Отговор
    Страдали от липса на ченгета?!? Ама тоз дето го предлагате за вице какъв е, Сашке?

    21:15 10.09.2026

  • 28 Анонимен

    14 0 Отговор

    До коментар #26 от "Дзак":

    Ами Кандев нали е ченге?

    21:16 10.09.2026

  • 29 Ама

    11 0 Отговор
    Комунизма отдавна го няма, мила, не можа ли да измислиш нещо по-убедително...

    21:18 10.09.2026

  • 30 Петър

    10 2 Отговор
    Не страдате, всички сте додосници и продажници.

    Коментиран от #43

    21:18 10.09.2026

  • 31 Вземете си от йоцините

    6 0 Отговор
    да не страдате. Айде да де изказвате по-грамотно!

    21:18 10.09.2026

  • 32 Не разбал

    4 3 Отговор
    ПЕнДЕ КАКВА??

    21:19 10.09.2026

  • 33 нннн

    12 2 Отговор
    Не зная за доносници и ченгета, но евроатлантически б.клyк има в изобилие.
    Тия така и не разбраха, че трябва да има българи в управлението. Еничари не искаме.

    21:19 10.09.2026

  • 34 Нямали доносници..

    10 2 Отговор

    До коментар #1 от "СТРАДАЛКЕ ИМА":

    А папионката?

    Коментиран от #54

    21:19 10.09.2026

  • 35 хихи

    8 1 Отговор
    Гюров може да успее, само като вице на Емили Тротинетката

    21:20 10.09.2026

  • 36 Едно е ясно

    3 11 Отговор
    Никога не трябва да коленичим пред Путин, Кремъл, Москва или който и да било друг. Мястото на България е рамо до рамо стъпили на равна и здрава основа с европейските народи.

    Коментиран от #42

    21:21 10.09.2026

  • 37 ЕДГАР КЕЙСИ

    7 1 Отговор

    До коментар #18 от "Хи хи хи":

    ЩОМ Е СЪПРУГА НА НАЙО ТИЦИН .....................,... "ОХИ"

    21:21 10.09.2026

  • 38 Сатана Z

    6 1 Отговор
    Знаете ли,че Найо Тицин е снимал с камера как Александрина Пендачанска се съблича на сцената в Цюрих изпълнявайки ролята на Саломе облечена с прозрачни воали за кеф на публиката?
    И тая говори за морал заедно с куколда Зайо?

    21:22 10.09.2026

  • 39 Опаа Сашке,

    5 1 Отговор
    внимавай да не станете дуо с кюмуро, като К. П. и Ленчето на парапетчето. Шъ а кофти

    21:22 10.09.2026

  • 40 Иванов

    6 2 Отговор
    Страдате и от дефицит на акъл.

    21:22 10.09.2026

  • 41 Мутата

    7 2 Отговор
    "страдаме от дефицит на доносници и ченгета", но имате в излишък бивши комунисти децата и внуците им, отвратителна работа

    21:23 10.09.2026

  • 42 Направи си ДНК експертиза

    1 4 Отговор

    До коментар #36 от "Едно е ясно":

    Да видиш от кои азиатски катун е коритото ти

    21:24 10.09.2026

  • 43 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Петър":

    Трябва да се вярва на "информатор"!

    21:25 10.09.2026

  • 44 Поколението

    4 2 Отговор
    на клишетата и соросите. Не е задължително Господ да даде талант и интелект, и почтеност, и др. качества едновременно.

    21:26 10.09.2026

  • 45 Ти да видиш

    7 2 Отговор
    Как пък дебилите и педофилите от ПП и ДБ веднъж не пожелаха българско развитие на България, а дъвчат постоянно това европейско - т.е. утре България да я няма, така както заличиха българския Лев, както ни набутаха в Шенген, както заличават кирилицата и православието и българската история.

    Тия лумпени така и не разбраха, че ние искаме наше си българско развитие, а не европейско и фашистко.

    Ако ги попиташ какви са тези европейски ценности , никой от тях не може да ти обясни.

    Обсебили са едни думички като ценности, човешки права, демокрация и прочие кухи лозунги, дъвчат ги постоянно под формата на всякакви клишета, но иначе референдумите за тях са мръсна дума!!!

    Тези са изключително вредни за страната маргинални създания, послушно отгледани от чужди посолства и организации, за заличаването на страната ни.

    21:26 10.09.2026

  • 46 Фют

    1 0 Отговор
    Да дойда да "страдаме" заедно, че ми е омръзнало от доносници и дрехи втора употреба.

    21:27 10.09.2026

  • 47 Национални отстъпници и саботьори

    3 2 Отговор
    На държавата , това са тази шайка , отвратителна гледка са

    21:29 10.09.2026

  • 48 Православен ходжа

    2 2 Отговор

    До коментар #19 от "Сатана Z":

    Хахаха! Присмял се хърбел на щърбел! Ще рече човек, че ти се навиждаш на русията напълно безплатно. Айде нема нужда! Цялото комунистическо котило сте такива. Като почнеш от правешкият безродник, който искаше два пъти да ни подари на русия, па стигнеш до сидеров, каракачанов, костадинов и прочие дупедавци

    21:29 10.09.2026

  • 49 Монтгомъри

    3 0 Отговор
    Да,вие сте крадци от друг сегмент!

    21:31 10.09.2026

  • 50 Шарлатани ООД

    2 0 Отговор
    Тази от нашите шамани!

    21:31 10.09.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Момиче,

    2 0 Отговор
    гледай си работата и не се занимавай с политика,защото и ти ще потънеш в блатото!

    21:33 10.09.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 А А ДРУЖЕ

    3 0 Отговор

    До коментар #34 от "Нямали доносници..":

    МНОГО СИ ПРАВ ПАПИОНКАТА МАЛЕ МАЛЕ .

    21:33 10.09.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

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