Александрина Пендачанска: В Инициативния комитет на Гюров страдаме от дефицит на доносници и ченгета

Става въпрос за един ясно определен избор – дали искаме България да върви напред или назад. Нашите послания ще бъдат позитивни, ние искаме да вървим напред. Това каза в предаването "Още от деня" по БНТ Александрина Пендачанска, съпредседател на Инициативния комитет на кандидата за президент Андрей Гюров.
Бях на 19 години, когато паднаха комунизмът и Берлинската стена и оттогава съм защитавала едни и същи принципи - че мястото на България е в центъра на Европа, като равен с равни. Затова си обяснявам, че без никакво замисляне отидох в Инициативния комитет на Андрей Гюров. Никога не съм отстъпвала от тези ценности, а именно в него виждам защита на тези ценности, заяви тя.
В отговор на въпрос Пендачанска каза, че в Инициативния комитет по-скоро няма партийни лица.
Това са едни смели хора, хора, които са достигнали високо професионално ниво в това, което се занимават. Това са достойни хора, които никога не са правили компромиси със своята съвест. Страдаме от тотален дефицит на доносници и ченгета, подчерта съпредседателят на Инициативния комитет на кандидата за президент Андрей Гюров.
Форумът за демократично действие вече подкрепи Гюров и очаквам през уикенда подкрепа да дойде и от "Демократична България" и "Продължаваме промяната". Като премиер той се доказа като един смел и независим човек, който не дължи никому нищо. Като всеки един лидер, той се самосъздаде. Във времето, когато беше министър-председател, той върна достойнството и силата на България, посочи Александрина Пендачанска.
В следващите 40 дни до изборите много хора трябва да си дадат сметка, че става въпрос за един ясно определен избор – дали искаме България да върви напред или назад, дали искаме България, която върви напред и процъфтява, или една България, която гледа назад и на Изток. За мен Гюров дава перспективата да вървим напред. Очаквам много избиратели, на които им е писнало, да решат, че точно сега има смисъл да гласуват, за да вървим напред като една модерна европейска държава, добави тя.
Попитана дали очаква избирателите на ГЕРБ да подкрепят Андрей Гюров, Пендачанска коментира: "Нека не забравяме какво означава името ГЕРБ – Граждани за европейско развитие на България. Така че по принцип би трябвало да очакваме техните избиратели да подкрепят една България, която върви напред. Очаквам сред тях да има много хора които да подкрепят Андрей Гюров, защото алтернативата е лоша, тя е зададена от хората, които коленичат пред представители на Кремъл. Очаквам подкрепа от много избиратели - на ГЕРБ, и на СДС, които искат България да върви напред и в Европа".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 СТРАДАЛКЕ ИМА
Коментиран от #34
21:03 10.09.2026
2 Последния Софиянец
21:03 10.09.2026
3 нано
21:03 10.09.2026
4 Гробар
Коментиран от #22
21:04 10.09.2026
5 Дзак
21:04 10.09.2026
6 Защо тази успяла жена
Коментиран от #14
21:06 10.09.2026
7 БИХ РЕКЪЛ ЧЕ............
21:06 10.09.2026
8 Щъркел
И да не забравя :
Ще правите вятър ....
21:06 10.09.2026
9 Яшар
21:07 10.09.2026
10 Васил
21:07 10.09.2026
11 Овчар
21:08 10.09.2026
12 Десен
21:08 10.09.2026
13 малии
21:08 10.09.2026
14 Последния Софиянец
До коментар #6 от "Защо тази успяла жена":Гюров е протеже на Дими Паница -българският Епщайн.Само той може да каже ама го убиха в Париж защото заплаши че ще проговори .
21:08 10.09.2026
15 Чукче - Наблюдател
21:08 10.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Отстрани
Абсолютно непотребни партии и абсолютно непотребно обкръжение, повечето от които неработили нищо цял живот или работили против интересите на България в някое чуждо НПО.
С една дума - закривай!!!
21:12 10.09.2026
18 Хи хи хи
Каза Александрина Пендачанска, съпругата на Найо Тицин.
Коментиран от #37
21:12 10.09.2026
19 Сатана Z
Коментиран от #48
21:12 10.09.2026
20 Не е стара,а вече изкукуригала
21:12 10.09.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Спомен от соца
До коментар #4 от "Гробар":По време на социализма половината народ са били комунисти другата половина са били доносници на комунистите. Ти ако не си наследник на комунисти си наследник на доносници.
Коментиран от #25, #26
21:12 10.09.2026
23 А50
21:13 10.09.2026
24 Пустиня(к)
21:13 10.09.2026
25 Гробар
До коментар #22 от "Спомен от соца":Такива като тебе разсипаха България - комунета и доносници, едно котило. Смятате, че всички са като вас.
21:14 10.09.2026
26 Дзак
До коментар #22 от "Спомен от соца":Много удобна версия. За някои, де!
Коментиран от #28
21:14 10.09.2026
27 Хаха
21:15 10.09.2026
28 Анонимен
До коментар #26 от "Дзак":Ами Кандев нали е ченге?
21:16 10.09.2026
29 Ама
21:18 10.09.2026
30 Петър
Коментиран от #43
21:18 10.09.2026
31 Вземете си от йоцините
21:18 10.09.2026
32 Не разбал
21:19 10.09.2026
33 нннн
Тия така и не разбраха, че трябва да има българи в управлението. Еничари не искаме.
21:19 10.09.2026
34 Нямали доносници..
До коментар #1 от "СТРАДАЛКЕ ИМА":А папионката?
Коментиран от #54
21:19 10.09.2026
35 хихи
21:20 10.09.2026
36 Едно е ясно
Коментиран от #42
21:21 10.09.2026
37 ЕДГАР КЕЙСИ
До коментар #18 от "Хи хи хи":ЩОМ Е СЪПРУГА НА НАЙО ТИЦИН .....................,... "ОХИ"
21:21 10.09.2026
38 Сатана Z
И тая говори за морал заедно с куколда Зайо?
21:22 10.09.2026
39 Опаа Сашке,
21:22 10.09.2026
40 Иванов
21:22 10.09.2026
41 Мутата
21:23 10.09.2026
42 Направи си ДНК експертиза
До коментар #36 от "Едно е ясно":Да видиш от кои азиатски катун е коритото ти
21:24 10.09.2026
43 Анонимен
До коментар #30 от "Петър":Трябва да се вярва на "информатор"!
21:25 10.09.2026
44 Поколението
21:26 10.09.2026
45 Ти да видиш
Тия лумпени така и не разбраха, че ние искаме наше си българско развитие, а не европейско и фашистко.
Ако ги попиташ какви са тези европейски ценности , никой от тях не може да ти обясни.
Обсебили са едни думички като ценности, човешки права, демокрация и прочие кухи лозунги, дъвчат ги постоянно под формата на всякакви клишета, но иначе референдумите за тях са мръсна дума!!!
Тези са изключително вредни за страната маргинални създания, послушно отгледани от чужди посолства и организации, за заличаването на страната ни.
21:26 10.09.2026
46 Фют
21:27 10.09.2026
47 Национални отстъпници и саботьори
21:29 10.09.2026
48 Православен ходжа
До коментар #19 от "Сатана Z":Хахаха! Присмял се хърбел на щърбел! Ще рече човек, че ти се навиждаш на русията напълно безплатно. Айде нема нужда! Цялото комунистическо котило сте такива. Като почнеш от правешкият безродник, който искаше два пъти да ни подари на русия, па стигнеш до сидеров, каракачанов, костадинов и прочие дупедавци
21:29 10.09.2026
49 Монтгомъри
21:31 10.09.2026
50 Шарлатани ООД
21:31 10.09.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Момиче,
21:33 10.09.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 А А ДРУЖЕ
До коментар #34 от "Нямали доносници..":МНОГО СИ ПРАВ ПАПИОНКАТА МАЛЕ МАЛЕ .
21:33 10.09.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.