Вече и официално: „Да, България“ ще подкрепи кандидат-президентската двойка Гюров и Кандев

Националният съвет на „Да, България“ все единодушно решение да подкрепи кандидат-президентската двойка Андрей Гюров и Георги Кандев. Това обяви съпредседателят на „Да България“ Ивайло Мирчев, цитиран от Dariknews.bg.
Убедени сме, че Андрей Гюров е проевропейският президент и сме сигурни, че той е човекът, който може да води България напред в Европа, посочи Мирчев.
Попитан дали са верни, твърденията на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че „Демократична България“ и „Прогресивна България" вече са се договорили за новите членове на ВСС, Мирчев заяви, че "Борисов е известен като един от най-големите политически интриганти в българския политически живот. И тъй като в момента е в много сложна ситуация и не можа да намери нито един журналист от нито една медия, който да издигне за президент, а трябва разпадащият се ГЕРБ да обясни, че за местните избори той не е останал сам, че ще търси партньорства, но то партньорства няма. Затова г-н Бойко Борисов се занимава с интриги".
Божидар Божанов заяви: "Борисов вчера толкова глупости наговори - сделки за президентски избори, някакви абсурдни неща. Нищо от това, което каза, не е вярно. Колкото по-малко слушате Борисов, толкова по-добре".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Ний ша Ва упрайм
11:38 11.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Очаквах това
11:40 11.09.2026
5 Овчар
11:40 11.09.2026
6 ДъБили
11:41 11.09.2026
7 Два дебила - ето сила!
11:43 11.09.2026
8 Това значи
11:44 11.09.2026
9 Зеления
Народа търси пробългарски президент !!!
Коментиран от #12
11:45 11.09.2026
10 Хасковски каунь
11:45 11.09.2026
11 сара
Коментиран от #14
11:46 11.09.2026
12 коко
До коментар #9 от "Зеления":за тебе пробългарски е про Р ашистки ли
Коментиран от #39
11:46 11.09.2026
13 Андрей Гюров е достоен за президент!!
В момент, когато страната ни има нужда от стабилност, модерно управление и ясна европейска ориентация, президентът трябва да бъде фактор за развитие, а не спирачка. България има място в сърцето на Европа и заслужава лидер, който да отстоява това място уверено и последователно.
Андрей Гюров е добър избор за европейското бъдеще на България.
Коментиран от #25, #26
11:47 11.09.2026
14 Гюров-Кандев са идеалната кандидатура!!
До коментар #11 от "сара":Гюров и Кандев са най-добрата кандидат президентска дмойка, която България е имала!
Коментиран от #23
11:48 11.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Гюров е моят президент!!!
Андрей Гюров има потенциала да бъде точно такъв президент — човек, който гледа напред, а не се връща към разделението и политиката на страхове. В този екип и с хора като Кандев около тази кауза виждаме една по-различна политическа перспектива — по-европейска, по-модерна и по-отговорна.
България не трябва да избира между Европа и собствените си интереси. Трябва да има президент, който разбира, че силна България се гради със силно европейско присъствие, ясни принципи и модерно мислене.
Затова думите на Мирчев заслужават подкрепа — време е да гледаме напред, а не постоянно назад.
11:50 11.09.2026
17 азчо
11:51 11.09.2026
18 Гюров е бъдещето, Йотова е миналото.
Време е да затворим страницата на миналото и да отворим тази на бъдещето.
11:51 11.09.2026
19 ППдебил
Коментиран от #24
11:52 11.09.2026
20 Аз избирам бъдещето. Избирам Гюров
Андрей Гюров е шанс за нова политическа посока, ново лице и нова енергия. Президент, който да гледа към Европа, към развитието и към бъдещето на България, а не да бъде пазител на старото статукво.
Въпросът вече не е дали България ще се промени. Въпросът е дали ще продължим напред с нови хора и нова визия — или отново ще се върнем назад.
11:52 11.09.2026
21 Мдаа!🤔
Коментиран от #35
11:53 11.09.2026
22 Боруна Лом
11:53 11.09.2026
23 Нексус
До коментар #14 от "Гюров-Кандев са идеалната кандидатура!!":Щом се обичат нека се вземат.....кой ще е булката.....и двамата изглеждат подходящи!?
Коментиран от #28, #33
11:53 11.09.2026
24 Дрънкаш глупости!
До коментар #19 от "ППдебил":Обидата е капитулация на мисълта.
11:56 11.09.2026
25 Боруна Лом
До коментар #13 от "Андрей Гюров е достоен за президент!!":БРАТО, ДОБРЕ ЛИ СИ?
Коментиран от #32
11:56 11.09.2026
26 иван костов
До коментар #13 от "Андрей Гюров е достоен за президент!!":Вие хората, които сте минали през караваната на Лама Калушев само Европа вие в главите, България я няма никъде!
Коментиран от #27, #30
11:56 11.09.2026
27 коко
До коментар #26 от "иван костов":как никъде, бре - в раша е
11:58 11.09.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Чудя се...
До коментар #26 от "иван костов":Защо си губиш времето да пишеш безмислени простотии?! Нямаш ли по-смислено занимание в живота си?
Коментиран от #34
12:00 11.09.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Ирония
До коментар #25 от "Боруна Лом":А ТИ?
12:00 11.09.2026
33 Контра въпрос???
До коментар #23 от "Нексус":А ИдиЙотова с кого ще се вземе???
12:01 11.09.2026
34 В момента не.
До коментар #30 от "Чудя се...":В отпуска съм!😂
Коментиран от #36
12:02 11.09.2026
35 Разумен
До коментар #21 от "Мдаа!🤔":„Няма мой кандидат, затова няма да гласувам“ звучи удобно, но изборите не са меню, в което винаги получаваме точно това, което сме си поръчали. Избира се между реални кандидати и реални политики.
А да чакаме някой да ни предложи 5000 долара, за да упражним правото си на глас, вече е съвсем друга тема. Гласът не е стока на политическата сергия и не би трябвало да има цена.
А що се отнася до „ще гласувам и за Дявола“ — понякога по-важният въпрос е не кой ни харесва най-много, а кой е най-малко опасен за бъдещето на държавата.
Да не гласуваш също е избор. Само че тогава оставяш избора на тези, които все пак са отишли до урните.
12:03 11.09.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Мирчев , Мирчев
12:16 11.09.2026
39 Зеления
До коментар #12 от "коко":"за тебе пробългарски е про Р ашистки ли"
Не, пробългарски си е пробългарски, така както съм го записал - не съм писал проамерикански, пронигерийски, пробразилски - написал съм ясно ПРОБЪЛГАРСКИ
12:26 11.09.2026
40 Човека от Гората
12:33 11.09.2026
41 Петрохан-ци. се се подкрепят
12:37 11.09.2026
42 А БЕЕ
12:41 11.09.2026