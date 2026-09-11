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Вече и официално: „Да, България“ ще подкрепи кандидат-президентската двойка Гюров и Кандев

Вече и официално: „Да, България“ ще подкрепи кандидат-президентската двойка Гюров и Кандев

11 Септември, 2026 11:34 706 42

  • да българия-
  • подкрепа-
  • андрей гюров-
  • георги кандев

Убедени сме, че Андрей Гюров е проевропейският президент и сме сигурни, че той е човекът, който може да води България напред в Европа, каза Ивайло Мирчев.

Вече и официално: „Да, България“ ще подкрепи кандидат-президентската двойка Гюров и Кандев - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Националният съвет на „Да, България“ все единодушно решение да подкрепи кандидат-президентската двойка Андрей Гюров и Георги Кандев. Това обяви съпредседателят на „Да България“ Ивайло Мирчев, цитиран от Dariknews.bg.

Убедени сме, че Андрей Гюров е проевропейският президент и сме сигурни, че той е човекът, който може да води България напред в Европа, посочи Мирчев.
Попитан дали са верни, твърденията на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че „Демократична България“ и „Прогресивна България" вече са се договорили за новите членове на ВСС, Мирчев заяви, че "Борисов е известен като един от най-големите политически интриганти в българския политически живот. И тъй като в момента е в много сложна ситуация и не можа да намери нито един журналист от нито една медия, който да издигне за президент, а трябва разпадащият се ГЕРБ да обясни, че за местните избори той не е останал сам, че ще търси партньорства, но то партньорства няма. Затова г-н Бойко Борисов се занимава с интриги".

Божидар Божанов заяви: "Борисов вчера толкова глупости наговори - сделки за президентски избори, някакви абсурдни неща. Нищо от това, което каза, не е вярно. Колкото по-малко слушате Борисов, толкова по-добре".


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ний ша Ва упрайм

    17 3 Отговор
    нищо ново ниско чело фейс на орка у кратуната боза

    11:38 11.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Очаквах това

    17 2 Отговор
    Те друго немогат

    11:40 11.09.2026

  • 5 Овчар

    18 4 Отговор
    ИНТЕРВЮ НА г.н ГЮРОВ по ЕВРОПА - тв ..СРАМ И ПОЗОР..!

    11:40 11.09.2026

  • 6 ДъБили

    21 4 Отговор
    Има си хас петроханските лами 🌈 да не благословят младоженците Гюро и Кандьо👨‍❤️‍👨

    11:41 11.09.2026

  • 7 Два дебила - ето сила!

    19 2 Отговор
    Точно Мирчев да те подкрепи и да очакваш да успееш в нещо???..

    11:43 11.09.2026

  • 8 Това значи

    17 2 Отговор
    Задължително гласувам за Стрина, ако трябва 100 пъти ще гласувам..

    11:44 11.09.2026

  • 9 Зеления

    23 3 Отговор
    Мирчев си мисли че като каже: "проевропейски кандидат за президент" и хората през глава ще се втурнат да гласуват за него.

    Народа търси пробългарски президент !!!

    Коментиран от #12

    11:45 11.09.2026

  • 10 Хасковски каунь

    15 2 Отговор
    Краставите магарета се надушиха

    11:45 11.09.2026

  • 11 сара

    8 4 Отговор
    Гюров ще загуби много от Кандев като вице - къде го намериха този не Л еп кандидат.

    Коментиран от #14

    11:46 11.09.2026

  • 12 коко

    5 10 Отговор

    До коментар #9 от "Зеления":

    за тебе пробългарски е про Р ашистки ли

    Коментиран от #39

    11:46 11.09.2026

  • 13 Андрей Гюров е достоен за президент!!

    4 17 Отговор
    Напълно споделям думите на Ивайло Мирчев. Андрей Гюров е човек с европейско мислене, ясна посока и необходимия професионален опит, за да представлява България с достойнство в Европа.

    В момент, когато страната ни има нужда от стабилност, модерно управление и ясна европейска ориентация, президентът трябва да бъде фактор за развитие, а не спирачка. България има място в сърцето на Европа и заслужава лидер, който да отстоява това място уверено и последователно.

    Андрей Гюров е добър избор за европейското бъдеще на България.

    Коментиран от #25, #26

    11:47 11.09.2026

  • 14 Гюров-Кандев са идеалната кандидатура!!

    3 19 Отговор

    До коментар #11 от "сара":

    Гюров и Кандев са най-добрата кандидат президентска дмойка, която България е имала!

    Коментиран от #23

    11:48 11.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Гюров е моят президент!!!

    3 17 Отговор
    Подкрепям думите на Ивайло Мирчев. България има нужда от президент с ясна европейска ориентация, модерно мислене и смелост да отстоява интересите на страната ни в една силна и обединена Европа.
    Андрей Гюров има потенциала да бъде точно такъв президент — човек, който гледа напред, а не се връща към разделението и политиката на страхове. В този екип и с хора като Кандев около тази кауза виждаме една по-различна политическа перспектива — по-европейска, по-модерна и по-отговорна.
    България не трябва да избира между Европа и собствените си интереси. Трябва да има президент, който разбира, че силна България се гради със силно европейско присъствие, ясни принципи и модерно мислене.

    Затова думите на Мирчев заслужават подкрепа — време е да гледаме напред, а не постоянно назад.

    11:50 11.09.2026

  • 17 азчо

    13 2 Отговор
    М-да-а....жендърите "твърдо" се подкрепят....

    11:51 11.09.2026

  • 18 Гюров е бъдещето, Йотова е миналото.

    2 14 Отговор
    България има нужда от нова енергия, европейска визия и президент, който гледа напред, а не към старите политически разделения. Андрей Гюров може да бъде лицето на това ново начало — модерна, уверена и ясно европейска България.
    Време е да затворим страницата на миналото и да отворим тази на бъдещето.

    11:51 11.09.2026

  • 19 ППдебил

    3 2 Отговор
    Е те точно тая подкрепа чакахме....сега вече със сигурност ще стигнем до балотаж!

    Коментиран от #24

    11:52 11.09.2026

  • 20 Аз избирам бъдещето. Избирам Гюров

    2 11 Отговор
    България няма нужда от връщане назад, от политически носталгии и от модели, които отдавна са изчерпали времето си. Имаме нужда от ново поколение лидерство — европейско, модерно и смело.
    Андрей Гюров е шанс за нова политическа посока, ново лице и нова енергия. Президент, който да гледа към Европа, към развитието и към бъдещето на България, а не да бъде пазител на старото статукво.
    Въпросът вече не е дали България ще се промени. Въпросът е дали ще продължим напред с нови хора и нова визия — или отново ще се върнем назад.

    11:52 11.09.2026

  • 21 Мдаа!🤔

    2 1 Отговор
    Не виждам моя кандидат на политическата сергия! Май ще се въздържа. Ако , както предлага Тръмп: гласувайте за мен ще ви дам 5000$, някой направи предложение, това е друга работа! Тогава ще гласувам и за Дявола т.е. за иван костов!🤥

    Коментиран от #35

    11:53 11.09.2026

  • 22 Боруна Лом

    5 1 Отговор
    ВОЛЕН СИДЕРОВ Е НАШАТА ПЪТЕВОДНА ЗВЕЗДА

    11:53 11.09.2026

  • 23 Нексус

    7 2 Отговор

    До коментар #14 от "Гюров-Кандев са идеалната кандидатура!!":

    Щом се обичат нека се вземат.....кой ще е булката.....и двамата изглеждат подходящи!?

    Коментиран от #28, #33

    11:53 11.09.2026

  • 24 Дрънкаш глупости!

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "ППдебил":

    Обидата е капитулация на мисълта.

    11:56 11.09.2026

  • 25 Боруна Лом

    4 2 Отговор

    До коментар #13 от "Андрей Гюров е достоен за президент!!":

    БРАТО, ДОБРЕ ЛИ СИ?

    Коментиран от #32

    11:56 11.09.2026

  • 26 иван костов

    5 2 Отговор

    До коментар #13 от "Андрей Гюров е достоен за президент!!":

    Вие хората, които сте минали през караваната на Лама Калушев само Европа вие в главите, България я няма никъде!

    Коментиран от #27, #30

    11:56 11.09.2026

  • 27 коко

    3 3 Отговор

    До коментар #26 от "иван костов":

    как никъде, бре - в раша е

    11:58 11.09.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Чудя се...

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "иван костов":

    Защо си губиш времето да пишеш безмислени простотии?! Нямаш ли по-смислено занимание в живота си?

    Коментиран от #34

    12:00 11.09.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Ирония

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Боруна Лом":

    А ТИ?

    12:00 11.09.2026

  • 33 Контра въпрос???

    2 2 Отговор

    До коментар #23 от "Нексус":

    А ИдиЙотова с кого ще се вземе???

    12:01 11.09.2026

  • 34 В момента не.

    0 1 Отговор

    До коментар #30 от "Чудя се...":

    В отпуска съм!😂

    Коментиран от #36

    12:02 11.09.2026

  • 35 Разумен

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Мдаа!🤔":

    „Няма мой кандидат, затова няма да гласувам“ звучи удобно, но изборите не са меню, в което винаги получаваме точно това, което сме си поръчали. Избира се между реални кандидати и реални политики.
    А да чакаме някой да ни предложи 5000 долара, за да упражним правото си на глас, вече е съвсем друга тема. Гласът не е стока на политическата сергия и не би трябвало да има цена.
    А що се отнася до „ще гласувам и за Дявола“ — понякога по-важният въпрос е не кой ни харесва най-много, а кой е най-малко опасен за бъдещето на държавата.
    Да не гласуваш също е избор. Само че тогава оставяш избора на тези, които все пак са отишли до урните.

    12:03 11.09.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Мирчев , Мирчев

    3 0 Отговор
    Мирчев , Мирчев - не ДБ , ами и републиканската и демократическата партии на САЩ ,барабар с всички партии от ЕС да подкрепят гротеската Гюров+Кандев - няма шанс . Никой (освен вашите зомби членове) няма да подкрепи тандем от празноглаво , суетно жиголо и обръсната , нечленоразделна маймуна без нито една мозъчна гънка , още ли не си разбрал това ?!

    12:16 11.09.2026

  • 39 Зеления

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "коко":

    "за тебе пробългарски е про Р ашистки ли"

    Не, пробългарски си е пробългарски, така както съм го записал - не съм писал проамерикански, пронигерийски, пробразилски - написал съм ясно ПРОБЪЛГАРСКИ

    12:26 11.09.2026

  • 40 Човека от Гората

    0 0 Отговор
    Къде си бе , ловеца на доставчици! Срама от случката през началото на лятото още не е забравена!

    12:33 11.09.2026

  • 41 Петрохан-ци. се се подкрепят

    0 0 Отговор
    Амин

    12:37 11.09.2026

  • 42 А БЕЕ

    0 0 Отговор
    Оставете качествата на Гюров и Кандев!Спрете вече с това плюене срещу Борисов и Пеевски!Както казват старите хора :"Това ще ви изяде главите "!По- кротко,по-далновидно!

    12:41 11.09.2026

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