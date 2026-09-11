Голям пожар гори в край Гурково, пламъците стигнаха къщите

Пожарът е на голям фронт и е обхванал сухи треви, храсти и смесена гора Снимка: БГНЕС

Голям пожар гори в село Димовци, община Гурково, предаде БГНЕС.

Пожарът е на голям фронт и е обхванал сухи треви, храсти и смесена гора.

Няколко екипа на пожарната са на мястото на пожара и се опитват да потушат пламъците. Има служители на горското и много доброволци. Все още не е задействана системата BG-Alert.

Пламъците са стигнали до последните къщи на селото. Няма данни за пострадали хора. Всички постройки, които са обгърнати от пламъците са необитаеми.

Минути преди 15.00 часа в гасителните действия се включи и помощ по въздух.