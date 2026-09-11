Голям пожар гори в край Гурково, пламъците стигнаха къщите

Голям пожар гори в село Димовци, община Гурково, предаде БГНЕС.
Пожарът е на голям фронт и е обхванал сухи треви, храсти и смесена гора.
Няколко екипа на пожарната са на мястото на пожара и се опитват да потушат пламъците. Има служители на горското и много доброволци. Все още не е задействана системата BG-Alert.
Пламъците са стигнали до последните къщи на селото. Няма данни за пострадали хора. Всички постройки, които са обгърнати от пламъците са необитаеми.
Минути преди 15.00 часа в гасителните действия се включи и помощ по въздух.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #2
16:38 11.09.2026
2 Наистина
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Европросперитет !
16:52 11.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Дзак
17:50 11.09.2026