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Гюров: Мисията ми ще бъде да осигурявам и подкрепям всяка възможност за успешното развитие на страната

Гюров: Мисията ми ще бъде да осигурявам и подкрепям всяка възможност за успешното развитие на страната

10 Септември, 2026 15:09 699 48

  • андрей гюров-
  • мисия-
  • развитие-
  • страна-
  • граждани

"Ще провеждам политика на откритост и прозрачност в работата на президентската институция и ще отчитам пред обществото своите виждания и работа за бъдещето на държавата ни", каза още Андрей Гюров 

Гюров: Мисията ми ще бъде да осигурявам и подкрепям всяка възможност за успешното развитие на страната - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

„Приемаме номинацията на Инициативния комитет с разбирането, че имаме общата мисия да работим за една достойна и модерна България, неразделна част от обединена Европа и свободния свят”. Това заяви Андрей Гюров по време на учредяването на Инициативния комитет, който ще издигне неговата кандидатура и тази на Георги Кандев за президент и вицепрезидент, информират от Нова телевизия.
Гюров заяви, че влиза в битката с разбирането, че президентската институция трябва да бъде гарант за промяна на статуквото. „Тази промяна е необходима, защото и последните два президентски мандата не очертаха ясна визия за бъдещото развитие на страната в променящия се свят. Такава промяна изисква нови личности с енергия и воля да работят по различен начин, а не прегрупиране на старите пороци зад нови маски”, каза Андрей Гюров пред Инициативния комитет и пред журналисти.

„Мога да ви уверя, че заедно с Георги Кандев сме способни да поемем тази отговорност. Без страх, без трикове и без задкулисни договорки. Искам да уверя всеки български гражданин, че когато с вашата подкрепа бъда избран за президент, няма да толерирам нито да си затварям очите за нарушенията на закона и на разбиранията на гражданите за почтеност в обществения живот и в институциите на публичната власт. Ще провеждам политика на откритост и прозрачност в работата на президентската институция и ще отчитам пред обществото своите виждания и работа за бъдещето на държавата ни", каза Гюров.
Според него българският президент може и трябва да бъде ключов фактор за развитието на държавата и обществото през следващите години. „Затова моята мисия ще бъде да осигурявам и подкрепям всяка възможност за успешното развитие на страната и на нейните граждани. Ще положа всички възможни усилия за достойното международно поведение на България като съществен фактор в европейската политика и като надежден и уважаван партньор, който се води от принципи, а не от логиката на хитруване и снишаване пред рисковете за сигурността и развитието на страната", каза Андрей Гюров.

Освен това смята, че истинското единение на българската нация трябва да е насочено към значимите национални цели и каузи, които да гарантират правата и интересите на всички български граждани.

„Ще работя за това всеки български гражданин, независимо от неговия етнос, религия, местоживеене, социално положение и образование, да намери своето място в развитието на страната", обеща Гюров.

Убеден е същи, че България трябва да се утвърждава като демокрация и неразделна част от обединена Европа.

„Като президент на България ще бъда гарант за това развитие, а не проводник на плановете на тези, които искат да откъснат България от достойното ѝ място в Европа и свободния свят. Уверявам ви, че българският национален интерес ще бъде отстояван във всяко мое действие и във всяка моя позиция”, каза Гюров.

Той каза, че ще използва правомощията си, за да работи за реформата на съдебната система, за дълбоки промени в правоохранителния сектор, за борба с корупцията и ограничаването на влиянието на олигархични кръгове.

„Ще използвам докрай онези правомощия, които Конституцията дава на президента при назначаването на председателите на върховните съдилища и на главния прокурор, при правото на вето и при сезирането на Конституционния съд. Тези решения ще бъдат взимани публично и мотивирано, а не зад затворени врати. Това е моят ангажимент и по него може да бъде съдена работата ми", каза Гюров.

Обеща да търси диалог с всички други институции.

„Разчитам на подкрепата на всички свободни български граждани, които не искат страната ни да се връща назад и които вярват, че имаме всичко необходимо, за да преминем през изпитанията на времето, да съхраним и развием нашата България като модерна и достойна европейска държава. Вярвам, че заедно можем да го направим, за да оставим на децата ни и на тези, които идват след нас, държава, с която могат да се гордеят. Вярвам, че ще победим за България", завърши Гюров.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 2 За коя точно страна става дума обаче

    19 7 Отговор
    (да осигурявам и подкрепям всяка възможност за успешното развитие на страната)...

    Коментиран от #14

    15:21 10.09.2026

  • 3 Ивка Бейбе

    11 3 Отговор
    Дубре, Андрей!😍😘

    15:21 10.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Да де

    17 7 Отговор
    ама вицето на Гюров хич го няма в главата. Може да се спори коя Тиква е по проста. Тиквата Борисов или Тиквата Кандев?!

    15:21 10.09.2026

  • 6 Овчар

    21 8 Отговор
    Ама кой ще гласува за това недоразумение на природата Европа тв разпространява интервюто по целия СВЯТ .!

    15:22 10.09.2026

  • 7 в кратце

    9 3 Отговор
    ...всяка възможност за успешното развитие на Държавата ни.

    15:22 10.09.2026

  • 8 влък

    11 3 Отговор
    Да де,дето баба си изяде!

    15:23 10.09.2026

  • 9 ИК Тагаренко за Ойкрайна

    20 8 Отговор
    Кръгли нули. 0. Нищо.

    15:24 10.09.2026

  • 10 Мама-лига

    11 4 Отговор
    Eстествено - мисионер. Не задача, не цел, не намерение, не идея. Мисия и визия. Добре, че тук още не са се развъдили човекоядци.

    Коментиран от #36

    15:24 10.09.2026

  • 11 Лекето и ченгето

    19 7 Отговор
    Пак бълнуват опорки. Нямало ясна визия за развитието на страната. Подкрепящите ги ППДБ имаха правителства и сглобка, сега изведнъж прогледнаха и установиха, че нямало визия. Тия двамата нямат идея какво прави президента и вицето.

    15:25 10.09.2026

  • 12 А нещо РЕФЕРЕНДУМИ

    17 7 Отговор
    Няма ли да инициираш мушмул ? Или ще го караме все Аз, Аз, Аз......ще утвърждаваш "демокрация" ти ама НЕ я разбираш даже. Ей това ви е проблема нацисти атлантически ....

    15:25 10.09.2026

  • 13 Нали беше премиер

    20 6 Отговор
    Подкрепи Украйнците, не направи нищо за българите!

    15:25 10.09.2026

  • 14 Украйна естествено

    14 4 Отговор

    До коментар #2 от "За коя точно страна става дума обаче":

    То е ясно..

    15:26 10.09.2026

  • 15 123

    17 6 Отговор
    Единственото успешно развитие ще бъде на хайдук Гюро и компания,то само някой с половин мозък може да гласува за тези лузъри и негодници от ПП ,то парцала на леля Ганка дето чисти тоалетните в офиса има повече чар от хайдук Гюро

    15:27 10.09.2026

  • 16 Боруна Лом

    15 5 Отговор
    ГЮРООО, МИСИЯТА ТИ Е ДА ДАВАШ ВСИЧКО НА УКРИЯ,С БЪЛГАРИЯ ДА Я ЗАНУЛИШ!

    15:27 10.09.2026

  • 17 Коалиция на

    7 1 Отговор
    желаещите!

    15:28 10.09.2026

  • 18 провинциалист

    11 3 Отговор
    С Гяуров сме втора Украйна. Какво развитие е това, само той си знае.

    15:31 10.09.2026

  • 19 Ние не сме студентчета

    13 4 Отговор
    първи курс в Американския че подобни дивотии и остаряли отдавна наративи да ни пребутваш момченце. Нещо си се объркал сериозно май във времето и пространството ми се струва

    15:33 10.09.2026

  • 20 кабел

    3 7 Отговор
    В Русия има ли свободен свят? Трябва да питаме някой пин и гвин.

    15:34 10.09.2026

  • 21 Анонимен

    7 2 Отговор
    Видяхме те как реагира като почна войната с Иран - все едно не разбра, че е почнала.

    15:35 10.09.2026

  • 22 Оди, оди при Зеления

    10 3 Отговор
    Пак оди Гюро .... дрънкай глупости и пацелуй големият урсулай.

    15:36 10.09.2026

  • 23 Азззззззз

    2 4 Отговор
    Гюров да не е станал от Възраждане?

    15:36 10.09.2026

  • 24 ......-

    10 3 Отговор
    Кюр да Гюро се гриже повече за Урка от колкото за Ганчо.

    Вече го доказа нееднократно с действията си.

    15:37 10.09.2026

  • 25 Лост

    10 3 Отговор
    Гюров в едно интервю каза, че Русия е агресор а САЩ и Израел имали право да нападнат Иран.Хайде разясни ми какво значат Евроатлантически ценности?А Кандев с изказа си прилича повече на дете от помощно училище, отколкото на ниво Главен секретар на МВР.И последно Йотова не можела да бъде Главнокомандващ на България,а на въпрос дали ти си ходил в казармата отговора ти беше:Ъъъъ.

    15:37 10.09.2026

  • 26 лама Иво

    9 3 Отговор
    много хубаво момче е Гюров, лично съм му гледал на кафява точка. Цялата хижа ще фърляме за носача на стикове и милиционера

    15:37 10.09.2026

  • 27 пух

    6 4 Отговор
    Гюрувъъ на този кадър е хваната утайката заради която хората не биха дали и лай..но за теб.

    15:38 10.09.2026

  • 28 шамар

    6 3 Отговор
    хахаха мизе..рника тошу магаренко и той се подул там

    15:39 10.09.2026

  • 29 Я веднага кажи че

    8 2 Отговор
    Израел е нацистки коптор извършващ геноцид и мястото на Натаняху е в МНС ! Аре ....и че САЩ е агресор, военнопрестъпник и ядрен терорист ! И осъди веднага тероризма и пиратството на НАТО и ЕС ! Можеш ли? А? Не можеш. И къде си тръгнал тогава ?

    15:40 10.09.2026

  • 30 незнайко

    5 3 Отговор
    Ако спрете да слушате и се подмазвате на Брюксел а мислите само за БЪЛГАРСКИЯ народ може и да Ви се получи ! А и да спрете с кражбите !!!

    Коментиран от #33

    15:42 10.09.2026

  • 31 Абе,

    6 2 Отговор
    Гяуров за два месеца подари на укристан 20 милиона, стана гарант за 90-те милиарда и подписа договор за слугинаж към укрите, пък за цял мандат какво ще сътвори ...

    15:43 10.09.2026

  • 32 Хохо Бохо

    4 2 Отговор
    Тва розово поби обеща вето на бюджет 2027, който още не е и на проект, защото ЩЯЛ!!! да бъде антисоциален!!!!! Или лъже или е спал в на баба Ванга марулите- вие си изберете. Гюро е явно играе кухото ченге от постановката " тъ пото ченге и кухото ченге"

    15:43 10.09.2026

  • 33 Ще спрат те...

    7 2 Отговор

    До коментар #30 от "незнайко":

    Цял живот на хранилка на "Америка за България" и един куп соросоидни центрове и как да спрат ?

    15:44 10.09.2026

  • 34 Няма и не трябва

    5 1 Отговор
    На подобни индивиди да се позволи атлантически вувузелки като тези във балтийските джуджета да умуват и глупости да дрънкат из Европа. Няма и не трябва на подобни индивиди да се позволи посланници, аташета и т.н по свой образ и подобие да определят ! Вредно е ! Вредно, неразумно и опасно ..

    15:53 10.09.2026

  • 35 Гюров, твоята

    3 0 Отговор
    Мисия е impossible, всички десни да гладуват за Ненчев-Цв.Кирилова

    Коментиран от #43

    16:02 10.09.2026

  • 36 Фен

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Мама-лига":

    Хайде, Сузи, кога ще пуснеш някаква песен, нещо си задълбала ли?

    16:03 10.09.2026

  • 37 Зеления

    5 1 Отговор
    Ей събраха се най-накрая - всички предатели на България /от розовите, понеже има и други предатели/ на едно място. И Гюров, който подписа с Украйна и представителя на украинската държава у нас - Тагарев е на снимката и Нейнски, която има орден от Украйна е в инициативния комитет...налице са хората !

    Коментиран от #40

    16:04 10.09.2026

  • 38 Дани

    3 1 Отговор
    Гюро за два весеца сътвори толкова вреда за страната а какво ли ще стане ако не дай си Боже стане президент!!!

    16:09 10.09.2026

  • 39 604

    3 1 Отговор
    Глей от напъни да не родиш....

    16:09 10.09.2026

  • 40 Копейкин Костя

    0 2 Отговор

    До коментар #37 от "Зеления":

    Предателите на България ги търси в инициативния комитет на правещата кълбета пред полковник Гундяев комунистка-милионерка, ватенка!

    16:09 10.09.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Перо

    1 0 Отговор
    Тъп селтик!

    16:11 10.09.2026

  • 43 Лост

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Гюров, твоята":

    Този с боядисаната коса, който е бил в правителството на Борисов,а 2024 година послания Украйна ли ще ни оправи?

    16:13 10.09.2026

  • 44 запознат

    3 0 Отговор
    ЛГБТ общността затяга панделките и жартиерите.

    16:13 10.09.2026

  • 45 И след изборите

    1 0 Отговор
    Пак ще сте безработни като сега. Впрочем Гюров ти регистрира ли се в Бюрото по Труда да те питам момче или изкривяваш статистиката а? Регистрира ли се? Може и да си, ама нека да го знаем

    16:15 10.09.2026

  • 46 Соросоиден

    2 0 Отговор
    Милите ми понита,

    Гюров, Кандев и ... туба вазелин.

    16:18 10.09.2026

  • 47 Цвете

    1 0 Отговор
    НЕЩАТА КОИТО СТОРИХТЕ ПО ВРЕМЕТО НА ТЕЗИ 4 МЕСЕЦА, ДОКАЗАХТЕ С ДЕЙСТВИЯТА СИ, ЧЕ ВИ ИМАМЕ ПЪЛНО ДОВЕРИЕ. НЕ СЕ ОБРЪЩАЙТЕ НАЗАД, ЗАЩОТО ПЛЮНКИТЕ ПО ВАШ АДРЕС ЗАПОЧНАХА ДА СЕ СИПЯТ.ХИЧ ДА НЕ ВИ ПУКА.КОЙ РАЗБРАЛ ДОБРЕ, КОЙТО НЕ Е, ОЗНАЧАВА ЧЕ ИСКАТ МНЕНИЕТО НА КГБ И ТОГАВА ДЕЙСТВАТ, КАКТО ВСИЧКИТЕ 82 ГОДИНИ ТА ДО ДНЕС. УСПЕХ. 👍👏🇧🇬

    16:19 10.09.2026

  • 48 Хааххх

    0 0 Отговор
    На коя страна на украйна ли ?

    16:21 10.09.2026

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