Гюров: Мисията ми ще бъде да осигурявам и подкрепям всяка възможност за успешното развитие на страната

„Приемаме номинацията на Инициативния комитет с разбирането, че имаме общата мисия да работим за една достойна и модерна България, неразделна част от обединена Европа и свободния свят”. Това заяви Андрей Гюров по време на учредяването на Инициативния комитет, който ще издигне неговата кандидатура и тази на Георги Кандев за президент и вицепрезидент, информират от Нова телевизия.
Гюров заяви, че влиза в битката с разбирането, че президентската институция трябва да бъде гарант за промяна на статуквото. „Тази промяна е необходима, защото и последните два президентски мандата не очертаха ясна визия за бъдещото развитие на страната в променящия се свят. Такава промяна изисква нови личности с енергия и воля да работят по различен начин, а не прегрупиране на старите пороци зад нови маски”, каза Андрей Гюров пред Инициативния комитет и пред журналисти.
„Мога да ви уверя, че заедно с Георги Кандев сме способни да поемем тази отговорност. Без страх, без трикове и без задкулисни договорки. Искам да уверя всеки български гражданин, че когато с вашата подкрепа бъда избран за президент, няма да толерирам нито да си затварям очите за нарушенията на закона и на разбиранията на гражданите за почтеност в обществения живот и в институциите на публичната власт. Ще провеждам политика на откритост и прозрачност в работата на президентската институция и ще отчитам пред обществото своите виждания и работа за бъдещето на държавата ни", каза Гюров.
Според него българският президент може и трябва да бъде ключов фактор за развитието на държавата и обществото през следващите години. „Затова моята мисия ще бъде да осигурявам и подкрепям всяка възможност за успешното развитие на страната и на нейните граждани. Ще положа всички възможни усилия за достойното международно поведение на България като съществен фактор в европейската политика и като надежден и уважаван партньор, който се води от принципи, а не от логиката на хитруване и снишаване пред рисковете за сигурността и развитието на страната", каза Андрей Гюров.
Освен това смята, че истинското единение на българската нация трябва да е насочено към значимите национални цели и каузи, които да гарантират правата и интересите на всички български граждани.
„Ще работя за това всеки български гражданин, независимо от неговия етнос, религия, местоживеене, социално положение и образование, да намери своето място в развитието на страната", обеща Гюров.
Убеден е същи, че България трябва да се утвърждава като демокрация и неразделна част от обединена Европа.
„Като президент на България ще бъда гарант за това развитие, а не проводник на плановете на тези, които искат да откъснат България от достойното ѝ място в Европа и свободния свят. Уверявам ви, че българският национален интерес ще бъде отстояван във всяко мое действие и във всяка моя позиция”, каза Гюров.
Той каза, че ще използва правомощията си, за да работи за реформата на съдебната система, за дълбоки промени в правоохранителния сектор, за борба с корупцията и ограничаването на влиянието на олигархични кръгове.
„Ще използвам докрай онези правомощия, които Конституцията дава на президента при назначаването на председателите на върховните съдилища и на главния прокурор, при правото на вето и при сезирането на Конституционния съд. Тези решения ще бъдат взимани публично и мотивирано, а не зад затворени врати. Това е моят ангажимент и по него може да бъде съдена работата ми", каза Гюров.
Обеща да търси диалог с всички други институции.
„Разчитам на подкрепата на всички свободни български граждани, които не искат страната ни да се връща назад и които вярват, че имаме всичко необходимо, за да преминем през изпитанията на времето, да съхраним и развием нашата България като модерна и достойна европейска държава. Вярвам, че заедно можем да го направим, за да оставим на децата ни и на тези, които идват след нас, държава, с която могат да се гордеят. Вярвам, че ще победим за България", завърши Гюров.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
2 За коя точно страна става дума обаче
Коментиран от #14
15:21 10.09.2026
3 Ивка Бейбе
15:21 10.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Да де
15:21 10.09.2026
6 Овчар
15:22 10.09.2026
7 в кратце
15:22 10.09.2026
8 влък
15:23 10.09.2026
9 ИК Тагаренко за Ойкрайна
15:24 10.09.2026
10 Мама-лига
Коментиран от #36
15:24 10.09.2026
11 Лекето и ченгето
15:25 10.09.2026
12 А нещо РЕФЕРЕНДУМИ
15:25 10.09.2026
13 Нали беше премиер
15:25 10.09.2026
14 Украйна естествено
До коментар #2 от "За коя точно страна става дума обаче":То е ясно..
15:26 10.09.2026
15 123
15:27 10.09.2026
16 Боруна Лом
15:27 10.09.2026
17 Коалиция на
15:28 10.09.2026
18 провинциалист
15:31 10.09.2026
19 Ние не сме студентчета
15:33 10.09.2026
20 кабел
15:34 10.09.2026
21 Анонимен
15:35 10.09.2026
22 Оди, оди при Зеления
15:36 10.09.2026
23 Азззззззз
15:36 10.09.2026
24 ......-
Вече го доказа нееднократно с действията си.
15:37 10.09.2026
25 Лост
15:37 10.09.2026
26 лама Иво
15:37 10.09.2026
27 пух
15:38 10.09.2026
28 шамар
15:39 10.09.2026
29 Я веднага кажи че
15:40 10.09.2026
30 незнайко
Коментиран от #33
15:42 10.09.2026
31 Абе,
15:43 10.09.2026
32 Хохо Бохо
15:43 10.09.2026
33 Ще спрат те...
До коментар #30 от "незнайко":Цял живот на хранилка на "Америка за България" и един куп соросоидни центрове и как да спрат ?
15:44 10.09.2026
34 Няма и не трябва
15:53 10.09.2026
35 Гюров, твоята
Коментиран от #43
16:02 10.09.2026
36 Фен
До коментар #10 от "Мама-лига":Хайде, Сузи, кога ще пуснеш някаква песен, нещо си задълбала ли?
16:03 10.09.2026
37 Зеления
Коментиран от #40
16:04 10.09.2026
38 Дани
16:09 10.09.2026
39 604
16:09 10.09.2026
40 Копейкин Костя
До коментар #37 от "Зеления":Предателите на България ги търси в инициативния комитет на правещата кълбета пред полковник Гундяев комунистка-милионерка, ватенка!
16:09 10.09.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Перо
16:11 10.09.2026
43 Лост
До коментар #35 от "Гюров, твоята":Този с боядисаната коса, който е бил в правителството на Борисов,а 2024 година послания Украйна ли ще ни оправи?
16:13 10.09.2026
44 запознат
16:13 10.09.2026
45 И след изборите
16:15 10.09.2026
46 Соросоиден
Гюров, Кандев и ... туба вазелин.
16:18 10.09.2026
47 Цвете
16:19 10.09.2026
48 Хааххх
16:21 10.09.2026