Учредиха инициативния комитет за Андрей Гюров и Георги Кандев

Инициативният комитет в подкрепа на кандидатурата на Андрей Гюров е учреден. В него членуват над 200 души. За съпредседатели на комитета са избрани оперната певица Александрина Пендачанска и журналистът Константин Вълков, съобщи бТВ.

Комитетът ще подкрепя кандидатурата на Гюров за предстоящите президентски избори. От 7 до 14 септември е регистрацията на инициативните комитети, които ще издигнат кандидатури.

На 23 септември ще се проведе жребият за номерата, с които кандидатите ще се борят за доверието на избирателите. В 0:00 ч. на 25 септември започва предизборната кампания, която ще продължи до 23 октомври.

Денят за размисъл е на 24 октомври, а в последната неделя на октомври, на 25 октомври, избираме седмия български президент.