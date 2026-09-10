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Учредиха инициативния комитет за Андрей Гюров и Георги Кандев

Учредиха инициативния комитет за Андрей Гюров и Георги Кандев

10 Септември, 2026 13:36 1 512 64

  • андрей гюров-
  • георги кандев-
  • инициативен комитет

За съпредседатели са избрани Александрина Пендачанска и Константин Вълков

Учредиха инициативния комитет за Андрей Гюров и Георги Кандев - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Инициативният комитет в подкрепа на кандидатурата на Андрей Гюров е учреден. В него членуват над 200 души. За съпредседатели на комитета са избрани оперната певица Александрина Пендачанска и журналистът Константин Вълков, съобщи бТВ.

Комитетът ще подкрепя кандидатурата на Гюров за предстоящите президентски избори. От 7 до 14 септември е регистрацията на инициативните комитети, които ще издигнат кандидатури.

На 23 септември ще се проведе жребият за номерата, с които кандидатите ще се борят за доверието на избирателите. В 0:00 ч. на 25 септември започва предизборната кампания, която ще продължи до 23 октомври.

Денят за размисъл е на 24 октомври, а в последната неделя на октомври, на 25 октомври, избираме седмия български президент.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хммм

    24 13 Отговор
    Да слагат кандилото!

    Коментиран от #39

    13:45 10.09.2026

  • 2 Емили с Тротинетката

    35 19 Отговор
    Целият комитет е на Петрохан и Банга ранга.

    Коментиран от #22

    13:47 10.09.2026

  • 3 Боко

    13 8 Отговор
    им хариза ГЕРБ!

    13:48 10.09.2026

  • 4 Питане

    15 9 Отговор
    "ДРУГАРЯТ" Бойко Борисов участва ли ???
    Ако не - язък му на комитета !!!

    13:48 10.09.2026

  • 5 Усещане

    43 14 Отговор
    Кандев ми се струва че е малко тъп. Но това е характерно почти за всеки дългогодишен полицай!

    Коментиран от #10, #41

    13:48 10.09.2026

  • 6 Боздуган

    17 5 Отговор
    Комитета хей ти,хей мъж.

    13:49 10.09.2026

  • 7 смях

    19 5 Отговор
    президентски избори ?!
    по-скоро приличат на картонени
    герои от куклен театър.
    Говорим за ВСИЧКИ кандидати
    без изключение

    Коментиран от #54

    13:49 10.09.2026

  • 8 Първи учредител Бою Тиквуна

    13 6 Отговор
    Как може обикновените гербери да търпят тая подигравка Тиквена, не е нормално просто ..Сега от съжалетлние са длъжни да подкрепят семейство Кандеви .. такова падение пред пехроханците не е нормално. За много пари става дума, ама те са за умните и красивите эт тях.

    13:50 10.09.2026

  • 9 четох в нетинфо

    19 6 Отговор
    Че имало много инзвестни имена.
    Защо не виждам ниаккви имена, камоли известни в този материал?

    13:50 10.09.2026

  • 10 БОЙКО ЗАТОВА ГИ ХАРЕСВА

    9 7 Отговор

    До коментар #5 от "Усещане":

    НАЛИ ТОЙ КАЗА -АЗ СЪМ ГЛУПАВ И ВИЕ СТЕ ГЛУПАВИ .. ЛИКА ПРИЛИКА

    13:52 10.09.2026

  • 11 Сега да им намерят й

    11 7 Отговор
    Акушерка да ги изроди и готово.

    Коментиран от #21

    13:52 10.09.2026

  • 12 не беше

    12 8 Отговор
    ли редно,първо да учредят комитета и после да се самопредложат!?

    Коментиран от #15

    13:52 10.09.2026

  • 13 смях в залата

    10 2 Отговор
    Изборите ще са за комитети. Борбата е кой ще извади по-голям комитет. Кандидатите не говорят за политики а кой къде е ходил да се снима и какъв комитет е събрал.

    13:53 10.09.2026

  • 14 @@@

    11 6 Отговор
    Петроханци учредиха инициативния комитет за Андрей Гюров и Георги Кандев
    Наречен: Петроханци Напред!

    13:55 10.09.2026

  • 15 смях в залата

    5 2 Отговор

    До коментар #12 от "не беше":

    Прав си но има риск. Ако случайно комитета не ги издигне за кандидати какво правят.

    13:55 10.09.2026

  • 16 !!!?

    14 7 Отговор
    Българите не искат режима на БКП-ново начало...!!!?

    13:55 10.09.2026

  • 17 Гюров е човек на ДПС!

    9 9 Отговор
    ДПС пак ще ни управлява!

    13:55 10.09.2026

  • 18 УРЕДИЛИ СА ЗА КАНДЕВ

    13 6 Отговор
    Да изкара пак вечерно 4-ти и 5-ти клас.

    13:56 10.09.2026

  • 19 Ха ХаХа

    8 9 Отговор
    Помаци ....президенти
    ..

    13:56 10.09.2026

  • 20 Народе,

    18 16 Отговор
    Да подкрепим Гюров, който като истински Гюро Михайлов брани Украйна
    ощетявайки бюджета на България, който като служебен премиер
    Тайно от всички подписа АнтиНароден договор с Укрите бедна България
    да им Подарява за Десет години по Един Милиард Евро
    и сега за "Благодарност“ очаква този народ да го избере за президент!

    Коментиран от #27

    13:57 10.09.2026

  • 21 Борисов ги жали

    7 7 Отговор

    До коментар #11 от "Сега да им намерят й":

    За това е помолил прятелката си Урсула да свърши тая работа!🥴
    Облекли ги като за погребение!

    13:57 10.09.2026

  • 22 Банга ранга

    6 11 Отговор

    До коментар #2 от "Емили с Тротинетката":

    Наистина ли избирателите на ГЕРБ
    сте за европейското развитие на България?
    Тогава подкрепете Гюров!

    Коментиран от #35

    13:57 10.09.2026

  • 23 ха ха

    11 1 Отговор
    В Инициативният комитет в подкрепа на кандидатурата на Андрей Гюров има ли агенти на ДС,защото в комитета на Букла Гундаева има цели 14 бройки.

    14:00 10.09.2026

  • 24 Само дето не остават

    16 7 Отговор
    Освен че гледат влюбено към Урсула, и сляпо към Зеленски, се оказват доста неподготвени

    14:00 10.09.2026

  • 25 Радев за това не пипна

    7 9 Отговор
    Конституцията за да се разширят правомощията на президента, звщото не знае кой ще спечели. Ама ако гривестата я пльоснат на стола, стой та гледай какво ще става! Вся власт в руках!

    14:01 10.09.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 НАРОДЪТ

    2 11 Отговор

    До коментар #20 от "Народе,":

    Аз съм за Йотова, бидонът без чеп за зеле. Ще има за салатка за ракийката кисело зелце с червен пиперец- Ох бабачко!

    14:02 10.09.2026

  • 28 Не стават

    7 9 Отговор
    Крайно неподготвени

    14:02 10.09.2026

  • 29 Дзак

    5 6 Отговор
    Като обвити в целофан!

    14:03 10.09.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 браво

    10 8 Отговор
    Два дебила - ето сила.

    14:04 10.09.2026

  • 33 Супер

    10 9 Отговор
    Кандев - тъп като гαлош, Гюров умен като нαлъм!
    Идеални са!

    Коментиран от #48

    14:05 10.09.2026

  • 34 Именно

    1 2 Отговор
    На всички останали кандидат президенти, моля осигурете огледала :))))

    14:05 10.09.2026

  • 35 Зеления

    1 6 Отговор

    До коментар #22 от "Банга ранга":

    "Наистина ли избирателите на ГЕРБ
    сте за европейското развитие на България?
    Тогава подкрепете Гюров!"

    Наистина ли избирателите на ГЕРБ
    сте за европейското развитие на България?
    Тогава подкрепете кандидата на Възраждане!
    Първата българска партия създала своя група в европейския парламент !

    14:05 10.09.2026

  • 36 Нексус

    7 4 Отговор
    Това е новата президентска двойка на Украйна.

    Коментиран от #44, #57

    14:07 10.09.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 ППдебил

    3 5 Отговор
    Щом се обичат младите....нека се вземат....кой ще е булката??

    14:08 10.09.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Умен

    1 3 Отговор

    До коментар #5 от "Усещане":

    Абе. то и това ,което е под топираните къдрици на Йотова не е все акъл,но хайде да не се впускаме в подробности.

    14:09 10.09.2026

  • 42 Г556

    5 3 Отговор
    Б@хти лакеите!

    14:09 10.09.2026

  • 43 Зеления

    4 2 Отговор
    На снимката - какво прави лявата ръка на Гюров, за да е изцъклил такъв поглед Кандев?
    А този който е зад тях и се смее и снима, явно знае какво става...

    14:11 10.09.2026

  • 44 само дето

    4 0 Отговор

    До коментар #36 от "Нексус":

    Тук не е Киев.

    14:11 10.09.2026

  • 45 Мдаа

    5 1 Отговор
    Кондев определено няма здравословен вид. За психиката му говоря.

    14:11 10.09.2026

  • 46 Над 200 човека ,по точно 285

    1 3 Отговор
    Учредиха ИК на бъдещия президент Гюров. Пред залата още стотици симпатизанти на Гюров го посрещнаха с възгласи " С теб сме" и "Гюров - президент" ,а той им отговори " Няма да ви предам. В момента новите управляващи крадат като обезумели и като встъпя в длъжност ще сезирам прокуратурата"

    14:11 10.09.2026

  • 47 Джиджи

    3 0 Отговор
    А, моят Найо какъв ще го играе?

    14:12 10.09.2026

  • 48 Справедлив

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Супер":

    Ти пък как разбра.Ако си против тъпите едва ли ще пишеш това.

    14:12 10.09.2026

  • 49 Това е

    0 1 Отговор
    Македонската кандидат президентска двойка. И двамата са от пиринска македония.

    14:13 10.09.2026

  • 50 Давайте другари

    2 2 Отговор
    Тази номинация е сигнал за организирано силно оплюване на Гюров..Кандев.
    От кой?
    Ясно от кой?

    14:15 10.09.2026

  • 51 Трол

    2 0 Отговор
    Като гледам снимката, само за тях ми иде да гласувам.

    14:15 10.09.2026

  • 52 Коста

    2 2 Отговор
    До малкото останали посетители тук! Влизате в cтатии, по надолу в раздел "най комeнтирани" и ще ви излезе cтатията за пoтoпения от ВСУ на Украйна руски кораб. В тази cтатия един пaаaaaaaaцццyуллл полезен иидииooт е написал -
    " 310 Тая вечер
    14Отговор
    aдминa заслужава поздравление, че не толерира трoлея на мафията ПП и ДБ и фашистка Украйна и проcтoтиятa му! Това е достойно!"
    ....
    Същия жaaлък и пoдигравaн пaааaaцццццyyууллл беше написал 3/4 от коментарите под статията които вече са премаxнати. Aфишира че другите се изтривaт а неговите оставят. Но аз снимaх и постоянно ми излизаше- "Моля последвайте фaкти",последвах ги и правя снимки на всички коментари кои се оставят и изтривaт. Дори получих съобщение от cтрaницaта им. Нито един им oтговориx няма да остане тук колкото и да мoлят за подпoмагане и да им кyпят тeниcки за 6 евро. Публикувам чатoве ,коментари преди да ги изтрият. Жaлкия пaааaaaaaaaццyyyуyлл дoвършва факти и според рейтинговите броячи Гeмиyс и Aлекса oтлива от този cайт е потреcаващ.
    Заради този полезния пaaаaaaцццyyyулл имитaция на трoлeй на мyнчо и разбита, cмазана и приключена фашиcтка рaша.

    14:16 10.09.2026

  • 53 Коста

    2 2 Отговор
    До малкото останали посетители тук! Влизате в cтатии, по надолу в раздел "най комeнтирани" и ще ви излезе cтатията за пoтoпения от ВСУ на Украйна руски кораб. В тази cтатия един пaаaaaaaaцццyуллл полезен иидииooт е написал -
    " 310 Тая вечер
    14Отговор
    aдминa заслужава поздравление, че не толерира трoлея на мафията ПП и ДБ и фашистка Украйна и проcтoтиятa му! Това е достойно!"
    ....
    Същия жaaлък и пoдигравaн пaааaaцццццyyууллл беше написал 3/4 от коментарите под статията които вече са премаxнати. Aфишира че другите се изтривaт а неговите оставят. Но аз снимaх и постоянно ми излизаше във фейсбук - "Моля последвайте фaкти",последвах ги и правя снимки на всички коментари кои се оставят и изтривaт. Дори получих съобщение от cтрaницaта им. Нито един им oтговориx няма да остане тук колкото и да мoлят за подпoмагане и да им кyпят тeниcки за 6 евро. Публикувам чатoве ,коментари преди да ги изтрият. Жaлкия пaааaaaaaaaццyyyуyлл дoвършва факти и според рейтинговите броячи Гeмиyс и Aлекса oтлива от този cайт е потреcаващ.
    Заради този полезния пaaаaaaцццyyyулл имитaция на трoлeй на мyнчо и разбита, cмазана и приключена фашиcтка рaша.

    14:17 10.09.2026

  • 54 12...34

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "смях":

    Няма един сериозен истински човек да се кандидатира,няма такъв. Все вадят някой от някъде.

    14:17 10.09.2026

  • 55 членуват над 200 души

    4 1 Отговор
    До един соросоидни нищожества свързани с "Америка за България" нали така? А?

    14:20 10.09.2026

  • 56 az СВО Победа 81

    4 0 Отговор
    Тия са по абсурдни и от Плевнелиев!

    Българите не желаят кафяв да стане президент и ще им го покажат ясно!

    14:20 10.09.2026

  • 57 смях в залата

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Нексус":

    По-добре на Украйна отколкото на колене пред Хундярв

    14:21 10.09.2026

  • 58 Сатана Z

    1 1 Отговор
    Гюро е бледен като мъртвец а милиционера Канев се е облещил като психопат.Много са разпознаваеми кандидатите на ППдофилите.

    14:21 10.09.2026

  • 59 Много оригинално!

    0 0 Отговор
    Вие, модераторите, доста оригинален начин сте избарли, за да се подмажете на прогресивните измамници и лъжци, но не ви прави чест! Даже никак! Защо сте публикували точно тази снимка, на която Кандев "случайно" е сниман от някоя поръчкова дръжка на микрофон с по-особен поглед, защо? Впрочем, вие, така да се каже, като интелигентни и образовани хора, коя от двете дами предпочитате - 87 - годишната Лили Иванова да подскача на концертите си, или световно известната оперна прима Александрина Пендачанска в "Ковън Гардън"? Ами, съберете малко кураж и сменете снимката!

    14:23 10.09.2026

  • 60 ДрайвингПлежър

    1 0 Отговор
    До малкото останали посетители тук! Влизате в cтатии, по надолу в раздел "най комeнтирани" и ще ви излезе cтатията за пoтoпения от ВСУ на Украйна руски кораб. В тази cтатия един пaаaaaaaaцццyуллл полезен иидииooт е написал -
    " 310 Тая вечер
    14Отговор
    aдминa заслужава поздравление, че не толерира трoлея на мафията ПП и ДБ и фашистка Украйна и проcтoтиятa му! Това е достойно!"
    ....
    Същия жaaлък и пoдигравaн пaааaaцццццyyууллл беше написал 3/4 от коментарите под статията които вече са премаxнати. Aфишира че другите се изтривaт а неговите оставят. Но аз снимaх и от седмици постоянно ми излизаше във фейсбук - "Моля последвайте фaкти",последвах ги и правя снимки на всички коментари кои се оставят и изтривaт. Дори получих съобщение от cтрaницaта им. Нито един им oтговориx няма да остане тук колкото и да мoлят за подпoмагане и да им кyпят тeниcки за 6 евро. Публикувам чатoве ,коментари преди да ги изтрият. Жaлкия пaааaaaaaaaццyyyуyлл дoвършва факти и според рейтинговите броячи Гeмиyс и Aлекса oтлива от този cайт е потреcаващ.
    Заради този полезния пaaаaaaцццyyyулл имитaция на трoлeй на мyнчо и разбита, cмазана и приключена фашиcтка рaша.

    14:23 10.09.2026

  • 61 Жътопаветна сган

    0 0 Отговор
    В цялата им умно краивост....браво !

    14:24 10.09.2026

  • 62 Пасмина безработни

    1 0 Отговор
    и псевдокултурници. Аз това виждам пичове

    14:25 10.09.2026

  • 63 Олееее....

    1 0 Отговор
    оперната певица Александрина Пендачанска и журналистът Константин Вълков....

    14:27 10.09.2026

  • 64 до 5 - и прогрос ваксаджия

    0 0 Отговор
    Тъп е татко ти, дето не те е изтървал на черджето бе, нищожество "прогресивно"! Той е тъп, не Кандев! Кандев има завършени два факултета и тези близо 30 годиин в системата на МВР е прекарал не като като каджия или милиционер, а все на отговорни служби! И винаги се е справял достойно, с професионализъм и акъл! Ясно ли ти е, ниощжество "прогресивно" номер 5?

    14:27 10.09.2026

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