Учредиха инициативния комитет за Андрей Гюров и Георги Кандев

Инициативният комитет в подкрепа на кандидатурата на Андрей Гюров е учреден. В него членуват над 200 души. За съпредседатели на комитета са избрани оперната певица Александрина Пендачанска и журналистът Константин Вълков, съобщи бТВ.
Комитетът ще подкрепя кандидатурата на Гюров за предстоящите президентски избори. От 7 до 14 септември е регистрацията на инициативните комитети, които ще издигнат кандидатури.
На 23 септември ще се проведе жребият за номерата, с които кандидатите ще се борят за доверието на избирателите. В 0:00 ч. на 25 септември започва предизборната кампания, която ще продължи до 23 октомври.
Денят за размисъл е на 24 октомври, а в последната неделя на октомври, на 25 октомври, избираме седмия български президент.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хммм
Коментиран от #39
13:45 10.09.2026
2 Емили с Тротинетката
Коментиран от #22
13:47 10.09.2026
3 Боко
13:48 10.09.2026
4 Питане
Ако не - язък му на комитета !!!
13:48 10.09.2026
5 Усещане
Коментиран от #10, #41
13:48 10.09.2026
6 Боздуган
13:49 10.09.2026
7 смях
по-скоро приличат на картонени
герои от куклен театър.
Говорим за ВСИЧКИ кандидати
без изключение
Коментиран от #54
13:49 10.09.2026
8 Първи учредител Бою Тиквуна
13:50 10.09.2026
9 четох в нетинфо
Защо не виждам ниаккви имена, камоли известни в този материал?
13:50 10.09.2026
10 БОЙКО ЗАТОВА ГИ ХАРЕСВА
До коментар #5 от "Усещане":НАЛИ ТОЙ КАЗА -АЗ СЪМ ГЛУПАВ И ВИЕ СТЕ ГЛУПАВИ .. ЛИКА ПРИЛИКА
13:52 10.09.2026
11 Сега да им намерят й
Коментиран от #21
13:52 10.09.2026
12 не беше
Коментиран от #15
13:52 10.09.2026
13 смях в залата
13:53 10.09.2026
14 @@@
Наречен: Петроханци Напред!
13:55 10.09.2026
15 смях в залата
До коментар #12 от "не беше":Прав си но има риск. Ако случайно комитета не ги издигне за кандидати какво правят.
13:55 10.09.2026
16 !!!?
13:55 10.09.2026
17 Гюров е човек на ДПС!
13:55 10.09.2026
18 УРЕДИЛИ СА ЗА КАНДЕВ
13:56 10.09.2026
19 Ха ХаХа
..
13:56 10.09.2026
20 Народе,
ощетявайки бюджета на България, който като служебен премиер
Тайно от всички подписа АнтиНароден договор с Укрите бедна България
да им Подарява за Десет години по Един Милиард Евро
и сега за "Благодарност“ очаква този народ да го избере за президент!
Коментиран от #27
13:57 10.09.2026
21 Борисов ги жали
До коментар #11 от "Сега да им намерят й":За това е помолил прятелката си Урсула да свърши тая работа!🥴
Облекли ги като за погребение!
13:57 10.09.2026
22 Банга ранга
До коментар #2 от "Емили с Тротинетката":Наистина ли избирателите на ГЕРБ
сте за европейското развитие на България?
Тогава подкрепете Гюров!
Коментиран от #35
13:57 10.09.2026
23 ха ха
14:00 10.09.2026
24 Само дето не остават
14:00 10.09.2026
25 Радев за това не пипна
14:01 10.09.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 НАРОДЪТ
До коментар #20 от "Народе,":Аз съм за Йотова, бидонът без чеп за зеле. Ще има за салатка за ракийката кисело зелце с червен пиперец- Ох бабачко!
14:02 10.09.2026
28 Не стават
14:02 10.09.2026
29 Дзак
14:03 10.09.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 браво
14:04 10.09.2026
33 Супер
Идеални са!
Коментиран от #48
14:05 10.09.2026
34 Именно
14:05 10.09.2026
35 Зеления
До коментар #22 от "Банга ранга":"Наистина ли избирателите на ГЕРБ
сте за европейското развитие на България?
Тогава подкрепете Гюров!"
Наистина ли избирателите на ГЕРБ
сте за европейското развитие на България?
Тогава подкрепете кандидата на Възраждане!
Първата българска партия създала своя група в европейския парламент !
14:05 10.09.2026
36 Нексус
Коментиран от #44, #57
14:07 10.09.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 ППдебил
14:08 10.09.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Умен
До коментар #5 от "Усещане":Абе. то и това ,което е под топираните къдрици на Йотова не е все акъл,но хайде да не се впускаме в подробности.
14:09 10.09.2026
42 Г556
14:09 10.09.2026
43 Зеления
А този който е зад тях и се смее и снима, явно знае какво става...
14:11 10.09.2026
44 само дето
До коментар #36 от "Нексус":Тук не е Киев.
14:11 10.09.2026
45 Мдаа
14:11 10.09.2026
46 Над 200 човека ,по точно 285
14:11 10.09.2026
47 Джиджи
14:12 10.09.2026
48 Справедлив
До коментар #33 от "Супер":Ти пък как разбра.Ако си против тъпите едва ли ще пишеш това.
14:12 10.09.2026
49 Това е
14:13 10.09.2026
50 Давайте другари
От кой?
Ясно от кой?
14:15 10.09.2026
51 Трол
14:15 10.09.2026
52 Коста
" 310 Тая вечер
14Отговор
aдминa заслужава поздравление, че не толерира трoлея на мафията ПП и ДБ и фашистка Украйна и проcтoтиятa му! Това е достойно!"
....
Същия жaaлък и пoдигравaн пaааaaцццццyyууллл беше написал 3/4 от коментарите под статията които вече са премаxнати. Aфишира че другите се изтривaт а неговите оставят. Но аз снимaх и постоянно ми излизаше- "Моля последвайте фaкти",последвах ги и правя снимки на всички коментари кои се оставят и изтривaт. Дори получих съобщение от cтрaницaта им. Нито един им oтговориx няма да остане тук колкото и да мoлят за подпoмагане и да им кyпят тeниcки за 6 евро. Публикувам чатoве ,коментари преди да ги изтрият. Жaлкия пaааaaaaaaaццyyyуyлл дoвършва факти и според рейтинговите броячи Гeмиyс и Aлекса oтлива от този cайт е потреcаващ.
Заради този полезния пaaаaaaцццyyyулл имитaция на трoлeй на мyнчо и разбита, cмазана и приключена фашиcтка рaша.
14:16 10.09.2026
53 Коста
" 310 Тая вечер
14Отговор
aдминa заслужава поздравление, че не толерира трoлея на мафията ПП и ДБ и фашистка Украйна и проcтoтиятa му! Това е достойно!"
....
Същия жaaлък и пoдигравaн пaааaaцццццyyууллл беше написал 3/4 от коментарите под статията които вече са премаxнати. Aфишира че другите се изтривaт а неговите оставят. Но аз снимaх и постоянно ми излизаше във фейсбук - "Моля последвайте фaкти",последвах ги и правя снимки на всички коментари кои се оставят и изтривaт. Дори получих съобщение от cтрaницaта им. Нито един им oтговориx няма да остане тук колкото и да мoлят за подпoмагане и да им кyпят тeниcки за 6 евро. Публикувам чатoве ,коментари преди да ги изтрият. Жaлкия пaааaaaaaaaццyyyуyлл дoвършва факти и според рейтинговите броячи Гeмиyс и Aлекса oтлива от този cайт е потреcаващ.
Заради този полезния пaaаaaaцццyyyулл имитaция на трoлeй на мyнчо и разбита, cмазана и приключена фашиcтка рaша.
14:17 10.09.2026
54 12...34
До коментар #7 от "смях":Няма един сериозен истински човек да се кандидатира,няма такъв. Все вадят някой от някъде.
14:17 10.09.2026
55 членуват над 200 души
14:20 10.09.2026
56 az СВО Победа 81
Българите не желаят кафяв да стане президент и ще им го покажат ясно!
14:20 10.09.2026
57 смях в залата
До коментар #36 от "Нексус":По-добре на Украйна отколкото на колене пред Хундярв
14:21 10.09.2026
58 Сатана Z
14:21 10.09.2026
59 Много оригинално!
14:23 10.09.2026
60 ДрайвингПлежър
" 310 Тая вечер
14Отговор
aдминa заслужава поздравление, че не толерира трoлея на мафията ПП и ДБ и фашистка Украйна и проcтoтиятa му! Това е достойно!"
....
Същия жaaлък и пoдигравaн пaааaaцццццyyууллл беше написал 3/4 от коментарите под статията които вече са премаxнати. Aфишира че другите се изтривaт а неговите оставят. Но аз снимaх и от седмици постоянно ми излизаше във фейсбук - "Моля последвайте фaкти",последвах ги и правя снимки на всички коментари кои се оставят и изтривaт. Дори получих съобщение от cтрaницaта им. Нито един им oтговориx няма да остане тук колкото и да мoлят за подпoмагане и да им кyпят тeниcки за 6 евро. Публикувам чатoве ,коментари преди да ги изтрият. Жaлкия пaааaaaaaaaццyyyуyлл дoвършва факти и според рейтинговите броячи Гeмиyс и Aлекса oтлива от този cайт е потреcаващ.
Заради този полезния пaaаaaaцццyyyулл имитaция на трoлeй на мyнчо и разбита, cмазана и приключена фашиcтка рaша.
14:23 10.09.2026
61 Жътопаветна сган
14:24 10.09.2026
62 Пасмина безработни
14:25 10.09.2026
63 Олееее....
14:27 10.09.2026
64 до 5 - и прогрос ваксаджия
14:27 10.09.2026