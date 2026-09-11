Рибари извадиха дрон от Черно море край Шабла

Рибари от Шабла извадиха с лодка военен дрон от Черно море, съобщава агенция Булфото.
Корпусът му е изграден от стиропор, дървени основи и епоксидна смола.
Липсват електрониката, резервоарът, както и боеприпаси. Металните части на двигателя на дрона са побелели от солената вода.
Деца и възрастни оглеждаха останките от машината с надпис ЫЫ87240 преди да загубят интерес и да си тръгнат.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Трол
14:13 11.09.2026
2 Ганю
14:16 11.09.2026
3 Сатана Z
Коментиран от #5
14:19 11.09.2026
4 Радев
14:25 11.09.2026
5 Сатанизирания
До коментар #3 от "Сатана Z":На вайне как на СВО , бе .
14:26 11.09.2026
6 Косатката
14:26 11.09.2026
7 Васил
14:29 11.09.2026
8 Някой си
14:35 11.09.2026
9 въпросче
14:37 11.09.2026
10 И эТе кво Искат !
Докато може да стане !
По - Евтин ?
14:39 11.09.2026
11 ЦК на БКП
Другари, ние с кръв взехме властта и хиляди зачезнаха след 1944г ! Опита го имаме !
Матушка нас чака !!!
14:41 11.09.2026
12 Само питам
14:43 11.09.2026