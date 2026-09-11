Рибари извадиха дрон от Черно море край Шабла

Рибари от Шабла извадиха с лодка военен дрон от Черно море, съобщава агенция Булфото.

Корпусът му е изграден от стиропор, дървени основи и епоксидна смола.

Липсват електрониката, резервоарът, както и боеприпаси. Металните части на двигателя на дрона са побелели от солената вода.

Деца и възрастни оглеждаха останките от машината с надпис ЫЫ87240 преди да загубят интерес и да си тръгнат.