Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Рибари извадиха дрон от Черно море край Шабла

Рибари извадиха дрон от Черно море край Шабла

11 Септември, 2026 14:11 556 12

  • дрон-
  • шабла

Липсват електрониката, резервоарът, както и боеприпаси

Рибари извадиха дрон от Черно море край Шабла - 1
Илюстративна снимка
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Рибари от Шабла извадиха с лодка военен дрон от Черно море, съобщава агенция Булфото.

Корпусът му е изграден от стиропор, дървени основи и епоксидна смола.

Липсват електрониката, резервоарът, както и боеприпаси. Металните части на двигателя на дрона са побелели от солената вода.

Деца и възрастни оглеждаха останките от машината с надпис ЫЫ87240 преди да загубят интерес и да си тръгнат.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    10 1 Отговор
    Като няма риба, и дронът е риба.

    14:13 11.09.2026

  • 2 Ганю

    8 1 Отговор
    ТагаренкоФ и високия дЖенерал Нако,в едно с нискочелия Ивко да поискат комисия, за да се разследва участието на Москва в този казус.

    14:16 11.09.2026

  • 3 Сатана Z

    3 3 Отговор
    Дори българските рибари ще документират този улов на дрон с мобилните си телефони.Нарича се обективен контрол.Всичко останало е лъжа и измама.

    Коментиран от #5

    14:19 11.09.2026

  • 4 Радев

    0 1 Отговор
    да привика Митрофанова!

    14:25 11.09.2026

  • 5 Сатанизирания

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    На вайне как на СВО , бе .

    14:26 11.09.2026

  • 6 Косатката

    0 0 Отговор
    изби делфините!

    14:26 11.09.2026

  • 7 Васил

    0 2 Отговор
    Това си е чист рашистки шахед.

    14:29 11.09.2026

  • 8 Някой си

    0 0 Отговор
    Някой го е обрал вече !

    14:35 11.09.2026

  • 9 въпросче

    1 0 Отговор
    Каква им е била стръвта? На какво е клъвнал дронът?

    14:37 11.09.2026

  • 10 И эТе кво Искат !

    1 0 Отговор
    Защо да Хабиш Ресурс !

    Докато може да стане !

    По - Евтин ?

    14:39 11.09.2026

  • 11 ЦК на БКП

    1 0 Отговор
    Още по време на ВСВ Украйна вероломно нападна нашата миролюбива матушка...
    Другари, ние с кръв взехме властта и хиляди зачезнаха след 1944г ! Опита го имаме !
    Матушка нас чака !!!

    14:41 11.09.2026

  • 12 Само питам

    0 0 Отговор
    ,...Никой нищо не казва за дрона дето се взриви оня ден над Дуранкулашкото езеро?!?!?!

    14:43 11.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове