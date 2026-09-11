Забраниха достъпа до пет имота в „Баба Алино“

Служители на Община Варна запечатаха днес пет постройки в местност „Баба Алино“, за които има данни, че са незаконно построени. Достъпът до имотите е забранен, а полицията ще следи за спазването на мярката, съобщи Нова ТВ.
Действията са извършени съгласно заповед на кмета на Варна Благомир Коцев, издадена на 1 септември миналата година. Става дума за същите пет имота, които през миналата седмица останаха без електричество и вода.
От Общината уточняват, че преди предприемането на действията е извършена предварителна проверка. При нея е установено, че в петте постройки не живеят хора.
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1 Маша
15:33 11.09.2026
2 Кога ще ги бутате?
15:37 11.09.2026
3 Търновец
15:41 11.09.2026
4 Пламен
Абе нещо за имотите в Морската Градина на Варна ще чуем ли някога?
15:47 11.09.2026