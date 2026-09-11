Алек Болдуин ударил дъното по време на делото за фаталната стрелба (ВИДЕО)

Американският актьор Алек Болдуин говори открито за смъртоносния инцидент на снимачната площадка на филма „Rust“ и последвалия съдебен процес в трейлъра на новия документален филм „The Trial of Alec Baldwin“.

68-годишният актьор определя периода като момент, в който публиката ще види „много от мен в най-лошото ми състояние“.

Документалният филм е режисиран от Рори Кенеди и проследява последиците от трагедията през 2021 г., когато операторката Халина Хътчинс беше простреляна смъртоносно по време на снимките на уестърна „Rust“ в Ню Мексико.

„Когато ми казаха, че е починала, бях в шок. Не можех да повярвам“, казва Алек Болдуин в трейлъра.

Инцидентът стана на 21 октомври 2021 г., след като оръжие, държано от актьора по време на репетиция, произведе изстрел. Халина Хътчинс беше смъртоносно ранена, а режисьорът Джоел Соуза беше ранен.

В кадри от документалния филм съпругата на актьора Хилария Болдуин също говори за силния медиен натиск върху семейството след трагедията. „Папараците вече идват. Трябва да изведеш децата извън града“, казва тя на съпруга си.

В друга сцена човек на улицата се обръща към Алек Болдуин с въпроса как се чувства, след като „по случайност е убил човек“.

Актьорът заявява, че би направил всичко, ако можеше да върне Халина Хътчинс към живот. „Ако ми кажете: „Изкачи Еверест и тя ще се върне“, ще си събера багажа и ще тръгна“, казва Алек Болдуин. „Каквото и да можех да направя. Но няма какво да направиш.“

След трагедията актьорът беше обвинен в непредумишлено убийство и пледира невинен. Съдебният процес срещу Алек Болдуин започна през 2024 г., но беше прекратен на третия ден, след като съдията отхвърли делото. В документалния филм актьорът признава, че основното му желание по време на процеса е било да бъде оправдан и да се върне към нормален живот.

„Искам да бъда оправдан, за да мога да изляза през вратата и всички просто да ме оставят на мира“, казва той. „Никога не съм си представял, че животът ми ще стигне дотук.“

Режисьорката Рори Кенеди започва да снима Алек Болдуин през 2023 г. и получава широк достъп до личния и семейния му живот по време на подготовката и самия съдебен процес. По думите ѝ историята е особено деликатна, защото Халина Хътчинс остава основната жертва на трагедията, но последиците са засегнали и други хора.

„Имам огромно съчувствие към Халина и нейното семейство“, заявява Рори Кенеди. „Но смятам, че трябва да има място и за разбирането, че в една ситуация може да има повече от една жертва.“

Алек Болдуин вече е говорил публично за отражението на случая върху живота му. По-рано той заяви пред Hollywood Reporter, че трагедията и съдебният процес са го засегнали „по всякакъв начин“ – финансово, професионално, здравословно и в отношенията със съпругата и децата му.

Звездата от „30 Rock“, „Beetlejuice“ и „Saturday Night Live“ призна също, че е обмислял възможността да се оттегли от актьорската професия.

Документалният филм „The Trial of Alec Baldwin“ излиза по кината на 16 октомври.