Началникът на НСО: Да се закичиш с титлата „пазител на българската държавност“ е най-висока чест, доверие и отговорност

Да се закичиш с титлата „пазител на българската държавност“ е най-висока чест, доверие и отговорност. Това признание и гласуваното ни най-високо доверие ще продължим да отстояваме последователно, по буквата на закона и без никакви компромиси. Това заяви началникът на Националната служба за охрана (НСО) генерал-майор Емил Тонев в обръщение по повод 147-годишнината от полагане основите на държавната охранителна служба на България.
На тържествената церемония в София по случай професионалния празник на НСО присъстваха президентът на Република България и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили Илияна Йотова, председателят на Народното събрание Михаела Доцова, Негово Светейшество Даниил, Патриарх Български и Митрополит Софийски, заместник министър-председателят и министър на финансите Гълъб Донев, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, президентът (1997-2002 г.) Петър Стоянов, ръководители на структури от системата за защита на националната сигурност и службите за обществен ред на България, офицери, сержанти и служители на НСО, ветерани.
По случай празника на Националната служба за охрана Негово Светейшество българският Патриарх Даниил отслужи тържествен водосвет за здраве и благоденствие на служителите.
В приветствието си началникът на НСО се обърна към най-младите служители на службата и изрази очакване към обновения сержантски и офицерски състав на НСО да оправдава всеки ден възложеното му доверие. „Това става с много работа, с подготовка и с много лични компромиси. Трябва да сте готови на още лишения, на още дисциплина и на още по-големи усилия. Защото хладнокръвието и трезвата преценка, която нашите служители трябваше многократно да проявяват през изминалата година, са професионални качества, които се изграждат с години“, подчерта генерал-майор Емил Тонев.
Началникът на НСО изрази признателност към служителите за тяхната достойна служба.
„Някои от вас спасиха човешки живот, някои се отличиха при изпълнение на важни служебни задачи. Но всички показахте високи професионални качества. По правило, тези постижения остават встрани от общественото внимание, но в гласуваното ви доверие и в признателността за добре свършената работа се надявам да намирате полагащото ви се удовлетворение“, обърна се началникът на НСО към състава на службата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Последния Софиянец
16:00 11.09.2026
3 Пламен
УРА, ДРУГАРИ!
16:06 11.09.2026
4 хмм
Коментиран от #16
16:14 11.09.2026
5 народни пари на вятъра
16:15 11.09.2026
6 Тик-Ток
16:16 11.09.2026
7 АГАТ а Кристи
16:16 11.09.2026
8 По принцип ,да се закичиш със знаците на
Коментиран от #41
16:17 11.09.2026
9 плевнюалиев пастирката
16:19 11.09.2026
10 Ха ха
16:22 11.09.2026
11 Титлата ви е само привилегии заплати.
16:23 11.09.2026
12 ггйй
16:24 11.09.2026
13 Фори
16:24 11.09.2026
14 хах
Коментиран от #17
16:25 11.09.2026
15 Да се закичиш с титлата пазител на
16:26 11.09.2026
16 Закичването
До коментар #4 от "хмм":Става с китка или фльонга, по празници или сватби. Даже и песни има за тази дейност
Коментиран от #30
16:26 11.09.2026
17 И Гундяев го няма
До коментар #14 от "хах":поне на този кадър.
16:27 11.09.2026
18 !!!?
Коментиран от #38, #46
16:29 11.09.2026
19 за протокола
16:30 11.09.2026
20 То си зависи какво точно разбира
16:33 11.09.2026
21 Пламен
Чест и гордост е НСО да получи 100 % увеличение на заплатите. :)
16:33 11.09.2026
22 ту-туу
16:34 11.09.2026
23 Все
16:34 11.09.2026
24 пфф
16:34 11.09.2026
25 Още ли смятате идеята на чърчил
Коментиран от #27
16:39 11.09.2026
26 Европеец
До коментар #1 от "☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️":Е ти какво очакваш от еничари, вардещи родоотстъпници и предатели от народната "любов"....
16:44 11.09.2026
27 Сик транзит глория мунди
До коментар #25 от "Още ли смятате идеята на чърчил":Той отдавна умря, значи мнението му ОТДАВНА не е меродавно.😆
16:45 11.09.2026
28 Закаечн
16:46 11.09.2026
29 Доказано
16:46 11.09.2026
30 Може
До коментар #16 от "Закичването":и със срамни въшки да се закичиш . И пак си закичен !
16:47 11.09.2026
31 Пазвантев
16:48 11.09.2026
32 Това
Коментиран от #40
16:50 11.09.2026
33 Наглост Йотовска без край
16:51 11.09.2026
34 Тоя поп що ще там?
16:52 11.09.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Иван
16:52 11.09.2026
37 НСО ,за тебе е
16:58 11.09.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Бързи и яростни
17:03 11.09.2026
40 Боруна Лом
До коментар #32 от "Това":ТЕЗИ СА СЛУГИ НА ГОСПОДАРИТЕ НА ДЕНЯ!С ГОЛЯМО КУХО САМОЧУВСТВИЕ
17:05 11.09.2026
41 Боруна Лом
До коментар #8 от "По принцип ,да се закичиш със знаците на":...И ЛЕПЕНКА НА ЛЯВОТО СТЪКЛО ,,НСО,,
17:07 11.09.2026
42 Копейки,
17:08 11.09.2026
43 Подредили се
17:21 11.09.2026
44 Абе
17:30 11.09.2026
45 Мошеници !
И Титли !
Докато Тероризират !
И Малтретират !
Народа Си !
17:41 11.09.2026
46 НСО ,за тебе е
До коментар #18 от "!!!?":Всички ченгета са свине
17:58 11.09.2026