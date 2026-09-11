Новини
България »
София »
Началникът на НСО: Да се закичиш с титлата „пазител на българската държавност“ е най-висока чест, доверие и отговорност

Началникът на НСО: Да се закичиш с титлата „пазител на българската държавност“ е най-висока чест, доверие и отговорност

11 Септември, 2026 15:58 1 267 46

  • нсо-
  • българска държавност-
  • генерал-майор емил тонев

Националната служба за охрана отбеляза тържествено 147 години от създаването си

Началникът на НСО: Да се закичиш с титлата „пазител на българската държавност“ е най-висока чест, доверие и отговорност - 1
Снимка: НСО
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Да се закичиш с титлата „пазител на българската държавност“ е най-висока чест, доверие и отговорност. Това признание и гласуваното ни най-високо доверие ще продължим да отстояваме последователно, по буквата на закона и без никакви компромиси. Това заяви началникът на Националната служба за охрана (НСО) генерал-майор Емил Тонев в обръщение по повод 147-годишнината от полагане основите на държавната охранителна служба на България.

На тържествената церемония в София по случай професионалния празник на НСО присъстваха президентът на Република България и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили Илияна Йотова, председателят на Народното събрание Михаела Доцова, Негово Светейшество Даниил, Патриарх Български и Митрополит Софийски, заместник министър-председателят и министър на финансите Гълъб Донев, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, президентът (1997-2002 г.) Петър Стоянов, ръководители на структури от системата за защита на националната сигурност и службите за обществен ред на България, офицери, сержанти и служители на НСО, ветерани.

По случай празника на Националната служба за охрана Негово Светейшество българският Патриарх Даниил отслужи тържествен водосвет за здраве и благоденствие на служителите.

В приветствието си началникът на НСО се обърна към най-младите служители на службата и изрази очакване към обновения сержантски и офицерски състав на НСО да оправдава всеки ден възложеното му доверие. „Това става с много работа, с подготовка и с много лични компромиси. Трябва да сте готови на още лишения, на още дисциплина и на още по-големи усилия. Защото хладнокръвието и трезвата преценка, която нашите служители трябваше многократно да проявяват през изминалата година, са професионални качества, които се изграждат с години“, подчерта генерал-майор Емил Тонев.

Началникът на НСО изрази признателност към служителите за тяхната достойна служба.

„Някои от вас спасиха човешки живот, някои се отличиха при изпълнение на важни служебни задачи. Но всички показахте високи професионални качества. По правило, тези постижения остават встрани от общественото внимание, но в гласуваното ви доверие и в признателността за добре свършената работа се надявам да намирате полагащото ви се удовлетворение“, обърна се началникът на НСО към състава на службата.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Последния Софиянец

    21 3 Отговор
    Никой не може да спаси олигарсите от народният гняв.

    16:00 11.09.2026

  • 3 Пламен

    18 3 Отговор
    Живеем в СВЕТЛОТО КОМУНИСТИЧЕСКО БЪДЕЩЕ !!!
    УРА, ДРУГАРИ!

    16:06 11.09.2026

  • 4 хмм

    23 4 Отговор
    Не знаех, че с титла можеш да се закичиш?! Защо толкова ограничени хора са заели толкова отговорни постове?

    Коментиран от #16

    16:14 11.09.2026

  • 5 народни пари на вятъра

    17 4 Отговор
    тая служба е още от социализма,за да пази комунягите от народната любов,и тъй до ден днешен!

    16:15 11.09.2026

  • 6 Тик-Ток

    24 3 Отговор
    От такива "пазители" на държавата ,България е почти на изчезване

    16:16 11.09.2026

  • 7 АГАТ а Кристи

    21 3 Отговор
    НСО - ПИТБУЛИТЕ и ДОБЕРМАНИТЕ на властта и домашните прислужници на богупомазаните !

    16:16 11.09.2026

  • 8 По принцип ,да се закичиш със знаците на

    14 3 Отговор
    Службата за Сигурност си е тлъст социален пакет ,недосегаемост и възможност да трепеш хора без последствия ,хубава лична кола ,на името на баба си , и ексклузивен достъп до преордъра на ГТА6

    Коментиран от #41

    16:17 11.09.2026

  • 9 плевнюалиев пастирката

    12 2 Отговор
    и аз бях пазител на крадците от дпс-гроб

    16:19 11.09.2026

  • 10 Ха ха

    10 5 Отговор
    Ама вие сте мухльовци.Защо когато радев излъга целия Български народ ,че няма да има американски воени са олети и пак дойдоха не го арестувахте за измяна на родината.

    16:22 11.09.2026

  • 11 Титлата ви е само привилегии заплати.

    17 3 Отговор
    Боже пази България.

    16:23 11.09.2026

  • 12 ггйй

    6 3 Отговор
    Да се смееш ли

    16:24 11.09.2026

  • 13 Фори

    15 3 Отговор
    НСО са високоплатени лакеи и слуги.И най-големите пътни хулигани!

    16:24 11.09.2026

  • 14 хах

    5 0 Отговор
    Само Стоян Колев липсва на снимката

    Коментиран от #17

    16:25 11.09.2026

  • 15 Да се закичиш с титлата пазител на

    16 3 Отговор
    олигарсите и мафията

    16:26 11.09.2026

  • 16 Закичването

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "хмм":

    Става с китка или фльонга, по празници или сватби. Даже и песни има за тази дейност

    Коментиран от #30

    16:26 11.09.2026

  • 17 И Гундяев го няма

    10 2 Отговор

    До коментар #14 от "хах":

    поне на този кадър.

    16:27 11.09.2026

  • 18 !!!?

    8 0 Отговор
    Да сложиш пранги на една българка в центъра на селото й не е "Пазител на българската държавност", а разюздана репресия, чиито аналог е в турско време ...!!!?

    Коментиран от #38, #46

    16:29 11.09.2026

  • 19 за протокола

    6 1 Отговор
    Тоя що не добави, след закачането на "титлата", кой какво е пил и какво е пушил?

    16:30 11.09.2026

  • 20 То си зависи какво точно разбира

    10 0 Отговор
    човекът от българска държавност, защото повечето държавни служители според мен разбират държавна заплата и възможност да се упражняват върху редовия гражданин, когато има неблагоразумието да се появи във ведомството, в което се е докопал да служба с някакви правомощия и в този смисъл държавността я пазят много добре.

    16:33 11.09.2026

  • 21 Пламен

    12 0 Отговор
    Мунчовците вдигат данък Имоти със 100 %.
    Чест и гордост е НСО да получи 100 % увеличение на заплатите. :)

    16:33 11.09.2026

  • 22 ту-туу

    9 0 Отговор
    Но закичени с титли охраняват Ботаническата градина като може и един сотаджия да я върши

    16:34 11.09.2026

  • 23 Все

    6 0 Отговор
    отбор патриоти...

    16:34 11.09.2026

  • 24 пфф

    4 0 Отговор
    То ще е добре да се огледате какви хора пазите ???

    16:34 11.09.2026

  • 25 Още ли смятате идеята на чърчил

    4 1 Отговор
    Да бомбандира софето и да направи картофено поле за лоша идея🤣🤣🤣

    Коментиран от #27

    16:39 11.09.2026

  • 26 Европеец

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️":

    Е ти какво очакваш от еничари, вардещи родоотстъпници и предатели от народната "любов"....

    16:44 11.09.2026

  • 27 Сик транзит глория мунди

    3 1 Отговор

    До коментар #25 от "Още ли смятате идеята на чърчил":

    Той отдавна умря, значи мнението му ОТДАВНА не е меродавно.😆

    16:45 11.09.2026

  • 28 Закаечн

    7 0 Отговор
    Поуграмотният Емил Тонев се е закачил за ботуша на Фатмака от Славяново и няма мърдане! Че няма ли кой да му каже да спре да ръси глупости и простащини ,които впрочем са му запазена марка! С титла човек не може да се "закачи" бе неграмотнико! Пък и тази служба е толкова остаряла, толкова омразна на целокупния български народ! Тази "служба" паезше уродливоот 190- килограмово туловище Пеевски, обявен от Щатите и Лондон за корумпиран престъпник от най-високо ниво! Тази служба, и някой от нея "закачен" с титлата "охранител", пазеше и свирепия престъпник от подземния свят Боко Тиквата! Сега пази червената и в червата фатмашка и кремълска слугиня, която пази и защитава наркобарони! Тя много лесно помилва наркопласьори, но не помилва болната, 45-килограмова Десислава Иванчева, за да не й се разсърдят Тиквата и Прасето! Йотовица е отврат!

    16:46 11.09.2026

  • 29 Доказано

    6 0 Отговор
    Бастуни !

    16:46 11.09.2026

  • 30 Може

    5 0 Отговор

    До коментар #16 от "Закичването":

    и със срамни въшки да се закичиш . И пак си закичен !

    16:47 11.09.2026

  • 31 Пазвантев

    7 0 Отговор
    Вижте какво внимание се отделя на пазвантите на властта!

    16:48 11.09.2026

  • 32 Това

    8 0 Отговор
    е едно самохвалство и нищо друго ! Никакъв респект към толкова много професии , занаяти , услуги и още , и още - хора , работещи тихо , достойно и съвестно и не го афишират ! А ние , гражданите сме загубени без тях !

    Коментиран от #40

    16:50 11.09.2026

  • 33 Наглост Йотовска без край

    7 0 Отговор
    Стига! Стига, червена и в червата фатмашка длугиньо, стига! Нямаш право да изполваш задълженията си на президент за предизборна агитация, за да натрапваш на хората долната си, нечистоплътна и противна физиономия! Стига си харчила народни пари ма, Йотовеце! Защото няма да бъдеш избрана, не го ли разбра?! Дори и фанатиците комунисти днес се отвратиха от теб като разбраха, че си помилвала 10 годиин по-рано опасен наркобарон, осъден в Солун на 15 годиин за огромно количество наркотици!

    16:51 11.09.2026

  • 34 Тоя поп що ще там?

    6 0 Отговор
    Църквата е отделена от държавата по конституция.

    16:52 11.09.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Иван

    7 0 Отговор
    Да се закичиш!!! Сам. Не обществото!! Цинизъм. При някои политици изобилства. Възприемат си се като с мисия, а всъщност са нечистоплътни инфивиди

    16:52 11.09.2026

  • 37 НСО ,за тебе е

    3 0 Отговор
    Заглушителите охраняваме ли ,службата ,там на ресторанта и на жипа Национална Служба За Охрана на Модерния Заглушител ,дет Заглуши Петроханския Кошмар.И вдичко това го плащаме ние обикновените българи дето ни е спрян достъпа до нашите планини ,нашите плажове ,нашите езера ,нашите теки ,вашта м..а фашисти

    16:58 11.09.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Бързи и яростни

    5 0 Отговор
    Много "държавни институции" не са мръднали от соца. И това не са само жигитите от НСО/УБО.

    17:03 11.09.2026

  • 40 Боруна Лом

    6 0 Отговор

    До коментар #32 от "Това":

    ТЕЗИ СА СЛУГИ НА ГОСПОДАРИТЕ НА ДЕНЯ!С ГОЛЯМО КУХО САМОЧУВСТВИЕ

    17:05 11.09.2026

  • 41 Боруна Лом

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "По принцип ,да се закичиш със знаците на":

    ...И ЛЕПЕНКА НА ЛЯВОТО СТЪКЛО ,,НСО,,

    17:07 11.09.2026

  • 42 Копейки,

    4 1 Отговор
    Вие си ги избрахте.

    17:08 11.09.2026

  • 43 Подредили се

    1 0 Отговор
    Доца, Йоца и рашката подлога попа

    17:21 11.09.2026

  • 44 Абе

    1 1 Отговор
    заради комунета, десета и ченгета България загива, а тея ми се хвалят... дано се пържат в казана всичките....

    17:30 11.09.2026

  • 45 Мошеници !

    1 0 Отговор
    Раздават Си !

    И Титли !

    Докато Тероризират !

    И Малтретират !

    Народа Си !

    17:41 11.09.2026

  • 46 НСО ,за тебе е

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "!!!?":

    Всички ченгета са свине

    17:58 11.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове