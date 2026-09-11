Цончо Ганев: Защо Радев продължава да не казва какво е обещал на Турция за „Боташ“

Депутатът от „Възраждане“ Цончо Ганев заяви пред журналисти в кулоарите на парламента, че премиерът Румен Радев не е предоставил поискания от партията на Костадинов протокол от срещата между него и Ердоган през август в Истанбул, от която впоследствие стана ясно, че временно се отменя действието на договора с „Боташ“.

Ганев обясни, че от „Възраждане“ са настояли да получат протокола от срещата, за да видят какво е било договорено и какви ангажименти е поела българската държава, за да се прекрати временно договора с турската компания.

Народният представител спомена и за изявление в медиите на турския министър на транспорта Абдулкадир Уралоглу, според когото България се е съгласила да предостави на концесия изграждането на магистрала „Черно море“ за срок от 25 години.

„Точно затова поискахме протокол от срещата му с Ердоган. Срокът за предоставяне на този документ беше 9-и септември. Такъв не беше предоставен, което за пореден път потвърждава, че договорките, които той е правил с турската страна, са в ущърб на страната ни. След „Боташ“ най-вероятно ще имаме аналогичен скандал с автомагистрала „Черно море“, прогнозира Цончо Ганев.

Депутатът уточни, че от партията ще пуснат и официално искане по ЗДОИ (Закон за достъп до обществена информация), за да се види какво е договорил премиерът Радев и защо се крие тази информация.

„Изправени сме пред ситуация, в която най-вероятно ще бъдем задължени да си плащаме за пътища и тол такси, след като бъдат изградени тези магистрали“, допълни той и предупреди, че очаква маршрутът от Варна до София да ни струва между 30 и 40 евро в посока.

На въпрос за кандидата за президент на „Възраждане“ Ганев лаконично отвърна, че „предстои да го обявим в следващите дни“.