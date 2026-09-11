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Цончо Ганев: Защо Радев продължава да не казва какво е обещал на Турция за „Боташ“

Цончо Ганев: Защо Радев продължава да не казва какво е обещал на Турция за „Боташ“

11 Септември, 2026 11:27 562 32

  • цончо ганев-
  • румен радев-
  • боташ

ародният представител спомена и за изявление в медиите на турския министър на транспорта Абдулкадир Уралоглу, според когото България се е съгласила да предостави на концесия изграждането на магистрала „Черно море“ за срок от 25 години

Цончо Ганев: Защо Радев продължава да не казва какво е обещал на Турция за „Боташ“ - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Депутатът от „Възраждане“ Цончо Ганев заяви пред журналисти в кулоарите на парламента, че премиерът Румен Радев не е предоставил поискания от партията на Костадинов протокол от срещата между него и Ердоган през август в Истанбул, от която впоследствие стана ясно, че временно се отменя действието на договора с „Боташ“.

Ганев обясни, че от „Възраждане“ са настояли да получат протокола от срещата, за да видят какво е било договорено и какви ангажименти е поела българската държава, за да се прекрати временно договора с турската компания.

Народният представител спомена и за изявление в медиите на турския министър на транспорта Абдулкадир Уралоглу, според когото България се е съгласила да предостави на концесия изграждането на магистрала „Черно море“ за срок от 25 години.

„Точно затова поискахме протокол от срещата му с Ердоган. Срокът за предоставяне на този документ беше 9-и септември. Такъв не беше предоставен, което за пореден път потвърждава, че договорките, които той е правил с турската страна, са в ущърб на страната ни. След „Боташ“ най-вероятно ще имаме аналогичен скандал с автомагистрала „Черно море“, прогнозира Цончо Ганев.

Депутатът уточни, че от партията ще пуснат и официално искане по ЗДОИ (Закон за достъп до обществена информация), за да се види какво е договорил премиерът Радев и защо се крие тази информация.

„Изправени сме пред ситуация, в която най-вероятно ще бъдем задължени да си плащаме за пътища и тол такси, след като бъдат изградени тези магистрали“, допълни той и предупреди, че очаква маршрутът от Варна до София да ни струва между 30 и 40 евро в посока.

На въпрос за кандидата за президент на „Възраждане“ Ганев лаконично отвърна, че „предстои да го обявим в следващите дни“.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мнение

    12 3 Отговор
    Ако има поети ангажименти от името на България, обществото има право да знае какви са те. Особено когато става дума за договори за милиарди и решения с дългосрочни последици. Протоколът от срещата трябва да бъде публичен — без тайни договорки и без „ще разберете по-късно“. Българските граждани плащат сметката, затова имат право да знаят какво е договорено от тяхно име.

    11:29 11.09.2026

  • 2 Ха, стига бе

    4 4 Отговор
    Че ще затриете Възраждане така, в края на краищата има реалности

    11:30 11.09.2026

  • 3 Другарю, Радев,

    13 3 Отговор
    Когато един премиер отказва да покаже какво е договорил с чужда държава, въпросите стават повече от отговорите. България не е нечия лична фирма и международните договорки не са семейна тайна. Ако няма нищо за криене — покажете протокола. Ако има какво да се крие — още повече трябва да го видим. Стига сделки зад затворени врати, а после народът да плаща сметката!

    11:30 11.09.2026

  • 4 Кой

    13 4 Отговор
    Радев погребва България,турски предател,оставка

    11:31 11.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Това преиграва

    5 3 Отговор
    Да търси сметка от Пеевски и сие

    11:31 11.09.2026

  • 7 Критик

    12 1 Отговор
    Явно в България вече има нов модел на управление: първо се договаря нещо „на тъмно“, после народът плаща „на светло“. А протоколът? Той, разбира се, е държавна тайна — сигурно съдържа рецепта за национално благополучие.

    Ако всичко е толкова прекрасно и изгодно за България, защо е тази мистерия? Покажете какво е договорено. Или пак ще научим подробностите, когато вече няма какво да се направи, освен да плащаме.

    Политическата прозрачност явно у нас е като магистралите — всички я обещават, но някак все не стигаме до нея.

    11:32 11.09.2026

  • 8 Защото

    6 0 Отговор
    ще трябва да дели

    11:33 11.09.2026

  • 9 Цонка Копейкина

    3 2 Отговор
    Цонка копейкина унд столипиново удн дер Цайс

    11:33 11.09.2026

  • 10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 6 Отговор
    никога не вярвайте на нов политик и д..рта мъжеядка!!! всичко се управлява от Брюксел , и тука избирате едни да крадат квот се спусне!!! както крадяха и през наСССРа-дет в простотията си се мъчеше да докаже ,че СОЦа е най велик , и подаряваше докато се наСССРа///на нас НЕ ни трябват политици а най-много 1 кмет

    11:33 11.09.2026

  • 11 Питай го!

    8 1 Отговор
    Не го питат и курниците. Рундьо като се омаже трае за мазалото и отваря голяма уста за други неща, които изобщо не разбира!
    Защо вашите избиратели станаха прогресивни рунди? Защо подкрепяте женската рунда?

    11:34 11.09.2026

  • 12 Договорки - тайни, сметки - публични

    9 0 Отговор
    Протоколът от срещата? Няма го. Или поне няма го за гражданите. Вероятно е прибран в специалната папка „Държавни тайни и неудобни въпроси“.

    11:34 11.09.2026

  • 13 Безотговорните политици в БГ

    7 0 Отговор
    България е единствената държава, в която магистралите може да са на концесия, но политическата отговорност никаква я НЯМА!!.

    11:35 11.09.2026

  • 14 Какво точно е договорено с Турция?

    8 0 Отговор
    Румен Радев:" Спокойно — гражданите няма нужда да знаят. Те са поканени само на финалната сцена, когато пристигне сметката."

    11:37 11.09.2026

  • 15 Цончо Плюнката

    3 8 Отговор
    Пак ли се появи ?

    Къв е тоя ПАЛЯЧО че ще задава въпроси
    На Радев ?

    Коментиран от #20

    11:39 11.09.2026

  • 16 Румбата Хвърчилото обича да го снимат

    8 1 Отговор
    25 години концесия? Боташ? Магистрала „Черно море“? Няма значение — важното е камерите да работят, ръцете да се здрависват и снимките да са хубави. После сметката може да се остави на следващото правителство. То ще я остави на по-следващото, а накрая — на нас.

    11:40 11.09.2026

  • 17 виктория

    1 7 Отговор
    цончо малоумник!!!

    Коментиран от #19

    11:41 11.09.2026

  • 18 Парадокс БГ

    12 1 Отговор
    Не съм фен на Цончо Ганев, но тук е прав да настоява за прозрачност. Когато става дума за договорки, които могат да обвържат България за десетилетия и да струват милиарди на държавата, гражданите имат право да знаят какво е договорено от тяхно име. Това не е партийна тема — това е въпрос на държавен интерес. Ако няма нищо притеснително, покажете документите и сложете край на спекулациите.

    11:41 11.09.2026

  • 19 Ирония

    6 0 Отговор

    До коментар #17 от "виктория":

    Обидите са интелектуална импотентност!

    11:42 11.09.2026

  • 20 Дрън-дрън-дрън

    8 0 Отговор

    До коментар #15 от "Цончо Плюнката":

    С обиди не печелиш спор — само показваш, че нямаш какво да кажеш.

    11:44 11.09.2026

  • 21 Вие подкрепете

    2 2 Отговор
    кандидатурата на доц. Георги Димов,
    защото с разделянето на патриотичен вот,
    не правите нищо.
    Какво стана с Референдумът на Дойран?

    11:44 11.09.2026

  • 22 Дедовия

    8 1 Отговор
    Щот кат каже ще го изритат с камъни от властта !

    11:47 11.09.2026

  • 23 ПБ-НО ВИ ЯТ Г € Р Б

    4 0 Отговор
    ПБ-ПРО $Т БО(га)ТАШ;ПБ-ПЛАЩАМ€ НА "БОТАШ";ПБ-ПУТИН$КАЯ БОЛГАРИЯ,
    ПБ-ПАРТИЯ БОЛЬШ€ВИКОFF;ПБ-ПЪЛНИ БО КЛУ ЦИ; ПБ-По-Б€да!ПАРАЗИТЫ БОЛЬШИ€;
    ПБ-ПОГР€БВАМ€ БЪЛГАРИЯ!
    ГОСПОД,ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ . У Р В И и нато-П€Д€Р . $ТИ!
    СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
    ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ! ДА СПАСИМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ!
    НОВ НАРОДЕН СЪД, фат ма ка ОСЪДЕН ПРЪВ!
    82г. КОМУНИЗЪМ И К А Р М А З Ъ фат ма ци-Глу па ци СТИГАТ! СТИГАТ!

    Коментиран от #27

    11:54 11.09.2026

  • 24 Павел Пенев

    1 4 Отговор
    Цончо стига с тази опозиционна опорка "Боташ", нищо не печелите с Костадинов. Радев няма нищо общо с договора който е подписан от тогавашния министъра и Златева. Те да отговарят за това и към тях задавайте този оригинален въпрос. Ясно е че тогавашната обстановка за внос на газ бяхме изнудвани от Турция, лошото е че се поддадохме на рекета.

    11:57 11.09.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Идиоти

    3 0 Отговор
    "Боташ" е кражба рундева от всеки, вкл и от откачалките, които го овластиха. Трябва за си безумен да наричаш "Боташ" опозиционна о опорка. "Не е луд който яде баницата...", а вие подлоги на рундаците!

    12:18 11.09.2026

  • 27 Г€Н€РАЛ Д€$И

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "ПБ-НО ВИ ЯТ Г € Р Б":

    Ни€ $ моят "мъж" р"ум€н", който € натов$ки Г € Йрал, щ€ жив€€м $коро в $ащ!
    $коро, $коро- догодина, като пр€ключи ПБ!
    $инът ми -мамин $трахилчо в€ч€ жив€€ в $ащ!
    Ни€ цялото "$€ м€й $тво" $м€ И$тин$ки Про-ам€рикан$ки €вро-атлантици!
    ДА ГО Д . Х А Т Е БЕДНИТЕ! :))
    р"ум€н" МИ ОБ€ЩА L€XU$ И КЪЩА В БАР$€ЛОНА!
    НО В€Ч€ И$КАМ ХОТ€Л $ ВОДОПАД!
    ДА ГО Д . Х . Т € Б€ДНИТ€!:))ДА ГО Д . Х . Т € Б€ДНИТ€!:))

    12:22 11.09.2026

  • 28 Български турчин

    4 0 Отговор
    Турски компании ще строят магистрали и след това 40г ще събират таксата за концесията.

    12:22 11.09.2026

  • 29 Другарю Радев !!!

    2 0 Отговор
    Вашето време ще свърши преждевременно ...

    12:24 11.09.2026

  • 30 Велчов

    0 0 Отговор
    Обединеното е
    Дава Копейкин и паметника на съветската армия.

    12:27 11.09.2026

  • 31 Велчов

    0 0 Отговор
    Обещал е :
    Да подари паметника на съветската армия и Копейкин.

    12:29 11.09.2026

  • 32 Цонцо

    0 0 Отговор
    На Радев никой не може да държи сметка

    12:39 11.09.2026

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