Цончо Ганев: Защо Радев продължава да не казва какво е обещал на Турция за „Боташ“

Депутатът от „Възраждане“ Цончо Ганев заяви пред журналисти в кулоарите на парламента, че премиерът Румен Радев не е предоставил поискания от партията на Костадинов протокол от срещата между него и Ердоган през август в Истанбул, от която впоследствие стана ясно, че временно се отменя действието на договора с „Боташ“.
Ганев обясни, че от „Възраждане“ са настояли да получат протокола от срещата, за да видят какво е било договорено и какви ангажименти е поела българската държава, за да се прекрати временно договора с турската компания.
Народният представител спомена и за изявление в медиите на турския министър на транспорта Абдулкадир Уралоглу, според когото България се е съгласила да предостави на концесия изграждането на магистрала „Черно море“ за срок от 25 години.
„Точно затова поискахме протокол от срещата му с Ердоган. Срокът за предоставяне на този документ беше 9-и септември. Такъв не беше предоставен, което за пореден път потвърждава, че договорките, които той е правил с турската страна, са в ущърб на страната ни. След „Боташ“ най-вероятно ще имаме аналогичен скандал с автомагистрала „Черно море“, прогнозира Цончо Ганев.
Депутатът уточни, че от партията ще пуснат и официално искане по ЗДОИ (Закон за достъп до обществена информация), за да се види какво е договорил премиерът Радев и защо се крие тази информация.
„Изправени сме пред ситуация, в която най-вероятно ще бъдем задължени да си плащаме за пътища и тол такси, след като бъдат изградени тези магистрали“, допълни той и предупреди, че очаква маршрутът от Варна до София да ни струва между 30 и 40 евро в посока.
На въпрос за кандидата за президент на „Възраждане“ Ганев лаконично отвърна, че „предстои да го обявим в следващите дни“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мнение
11:29 11.09.2026
2 Ха, стига бе
11:30 11.09.2026
3 Другарю, Радев,
11:30 11.09.2026
4 Кой
11:31 11.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Това преиграва
11:31 11.09.2026
7 Критик
Ако всичко е толкова прекрасно и изгодно за България, защо е тази мистерия? Покажете какво е договорено. Или пак ще научим подробностите, когато вече няма какво да се направи, освен да плащаме.
Политическата прозрачност явно у нас е като магистралите — всички я обещават, но някак все не стигаме до нея.
11:32 11.09.2026
8 Защото
11:33 11.09.2026
9 Цонка Копейкина
11:33 11.09.2026
10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
11:33 11.09.2026
11 Питай го!
Защо вашите избиратели станаха прогресивни рунди? Защо подкрепяте женската рунда?
11:34 11.09.2026
12 Договорки - тайни, сметки - публични
11:34 11.09.2026
13 Безотговорните политици в БГ
11:35 11.09.2026
14 Какво точно е договорено с Турция?
11:37 11.09.2026
15 Цончо Плюнката
Къв е тоя ПАЛЯЧО че ще задава въпроси
На Радев ?
Коментиран от #20
11:39 11.09.2026
16 Румбата Хвърчилото обича да го снимат
11:40 11.09.2026
17 виктория
Коментиран от #19
11:41 11.09.2026
18 Парадокс БГ
11:41 11.09.2026
19 Ирония
До коментар #17 от "виктория":Обидите са интелектуална импотентност!
11:42 11.09.2026
20 Дрън-дрън-дрън
До коментар #15 от "Цончо Плюнката":С обиди не печелиш спор — само показваш, че нямаш какво да кажеш.
11:44 11.09.2026
21 Вие подкрепете
защото с разделянето на патриотичен вот,
не правите нищо.
Какво стана с Референдумът на Дойран?
11:44 11.09.2026
22 Дедовия
11:47 11.09.2026
23 ПБ-НО ВИ ЯТ Г € Р Б
ПБ-ПАРТИЯ БОЛЬШ€ВИКОFF;ПБ-ПЪЛНИ БО КЛУ ЦИ; ПБ-По-Б€да!ПАРАЗИТЫ БОЛЬШИ€;
ПБ-ПОГР€БВАМ€ БЪЛГАРИЯ!
ГОСПОД,ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ . У Р В И и нато-П€Д€Р . $ТИ!
СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ! ДА СПАСИМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ!
НОВ НАРОДЕН СЪД, фат ма ка ОСЪДЕН ПРЪВ!
82г. КОМУНИЗЪМ И К А Р М А З Ъ фат ма ци-Глу па ци СТИГАТ! СТИГАТ!
Коментиран от #27
11:54 11.09.2026
24 Павел Пенев
11:57 11.09.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Идиоти
12:18 11.09.2026
27 Г€Н€РАЛ Д€$И
До коментар #23 от "ПБ-НО ВИ ЯТ Г € Р Б":Ни€ $ моят "мъж" р"ум€н", който € натов$ки Г € Йрал, щ€ жив€€м $коро в $ащ!
$коро, $коро- догодина, като пр€ключи ПБ!
$инът ми -мамин $трахилчо в€ч€ жив€€ в $ащ!
Ни€ цялото "$€ м€й $тво" $м€ И$тин$ки Про-ам€рикан$ки €вро-атлантици!
ДА ГО Д . Х А Т Е БЕДНИТЕ! :))
р"ум€н" МИ ОБ€ЩА L€XU$ И КЪЩА В БАР$€ЛОНА!
НО В€Ч€ И$КАМ ХОТ€Л $ ВОДОПАД!
ДА ГО Д . Х . Т € Б€ДНИТ€!:))ДА ГО Д . Х . Т € Б€ДНИТ€!:))
12:22 11.09.2026
28 Български турчин
12:22 11.09.2026
29 Другарю Радев !!!
12:24 11.09.2026
30 Велчов
Дава Копейкин и паметника на съветската армия.
12:27 11.09.2026
31 Велчов
Да подари паметника на съветската армия и Копейкин.
12:29 11.09.2026
32 Цонцо
12:39 11.09.2026