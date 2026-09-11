Радев: Членовете на ВСС ще се избират по старите правила, изборът не трябва да се превръща в партийни игри

Премиерът Румен Радев коментира пред журналисти новите предложения за бързите кредити. "Ние готвим всеобхватни законови промени, които да ограничат пристрастяването", обясни той.
Радев коментира и предстоящия избор за нов ВСС. "Членовете на ВСС ще се избират по старите правила. Въпросът е да не се превърне изборът на членове на ВСС в партийни игри, това ще бъде изключително пагубно за съставянето на нов ВСС. Ако наистина целта на партиите е да изберем ВСС сред най-добрите кандидати - те не трябва да блокират този процес, надявам се да има разум", обясни той и допълни, че се води диалог между ПГ и другите парламентарни групи.
Той бе запитан как ще коментира руските тренировки на военни у нас. "Няма какво да коментирам по медийни публикации, това са абсолютни спекулации", категоричен бе Радев.
Той коментира и годишнината от атентата в САЩ на 11 септември. "Тероризмът няма място в нашето общество, трябва да се борим да ограничим всякакви прояви на тероризъм, а това е изключително трудна задача" , каза премиерът.
По-рано той връчи почетните отличия „Национална диплома“ за учебната 2025/2026 година на петима ученици с пълни шестици в дипломата за средно образование и на трите матури, включително и на допълнителната, която е по желание.
"Искам да Ви поздравя за Вашия огромен успех, той е плод на много труд, постоянство, характер. Искам да подчертая, че това не е само ваш личен успех, това не е само удовлетворение за вашите родители. Този ваш успех е огромен за България", каза премиерът.
По думите му новите технологии променят драматично света и живота на всички.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #14
11:50 11.09.2026
2 Ма как бе
1.5 млн. балъци духат супата отново
11:51 11.09.2026
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
11:52 11.09.2026
4 ВСС остава на Монтерей
11:54 11.09.2026
5 ВСС
Ако си за монтерейци - гласувай с минус.
11:55 11.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Робот
12:00 11.09.2026
9 Честито
Да му имам "вторият акъл на българинът", човек който 8 г. подкрепяше ойрото и не инициира Референдум, едва когато бяхме де факто приети с Положителен доклад,
измъти постфактум един Референдум за отказ от лев и отлагане прием ойро.
12:03 11.09.2026
10 овчар
12:03 11.09.2026
11 Рундьо
Коментиран от #17
12:03 11.09.2026
12 Пак
12:06 11.09.2026
13 ха ха
12:08 11.09.2026
14 A народа
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Гласува с € бюлетина.
12:15 11.09.2026
15 Факт
12:17 11.09.2026
16 Анонимен
12:26 11.09.2026
17 недей
До коментар #11 от "Рундьо":обижда генерала, вредом иде видов ден бе! Той не е виновен,че трябва да се спасява родината прави каквото може всички да оцелеят...
12:32 11.09.2026
18 Аз Лично !
Нищо Ново !
Откъм !
Резултат !
Света си остава !
Все Толкова !
Глупав !
12:42 11.09.2026