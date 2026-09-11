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Радев: Членовете на ВСС ще се избират по старите правила, изборът не трябва да се превръща в партийни игри

Радев: Членовете на ВСС ще се избират по старите правила, изборът не трябва да се превръща в партийни игри

11 Септември, 2026 11:49 652 18

  • румен радев-
  • избор-
  • всс

Той бе запитан как ще коментира руските тренировки на военни у нас. "Няма какво да коментирам по медийни публикации, това са абсолютни спекулации", категоричен бе Радев

Радев: Членовете на ВСС ще се избират по старите правила, изборът не трябва да се превръща в партийни игри - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Премиерът Румен Радев коментира пред журналисти новите предложения за бързите кредити. "Ние готвим всеобхватни законови промени, които да ограничат пристрастяването", обясни той.

Радев коментира и предстоящия избор за нов ВСС. "Членовете на ВСС ще се избират по старите правила. Въпросът е да не се превърне изборът на членове на ВСС в партийни игри, това ще бъде изключително пагубно за съставянето на нов ВСС. Ако наистина целта на партиите е да изберем ВСС сред най-добрите кандидати - те не трябва да блокират този процес, надявам се да има разум", обясни той и допълни, че се води диалог между ПГ и другите парламентарни групи.

Той бе запитан как ще коментира руските тренировки на военни у нас. "Няма какво да коментирам по медийни публикации, това са абсолютни спекулации", категоричен бе Радев.

Той коментира и годишнината от атентата в САЩ на 11 септември. "Тероризмът няма място в нашето общество, трябва да се борим да ограничим всякакви прояви на тероризъм, а това е изключително трудна задача" , каза премиерът.

По-рано той връчи почетните отличия „Национална диплома“ за учебната 2025/2026 година на петима ученици с пълни шестици в дипломата за средно образование и на трите матури, включително и на допълнителната, която е по желание.

"Искам да Ви поздравя за Вашия огромен успех, той е плод на много труд, постоянство, характер. Искам да подчертая, че това не е само ваш личен успех, това не е само удовлетворение за вашите родители. Този ваш успех е огромен за България", каза премиерът.

По думите му новите технологии променят драматично света и живота на всички.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    8 2 Отговор
    Съдиите, прокурорите и шефовете на МВР трябва да се избират пряко от народа като в САЩ за да се изчисти системата.

    Коментиран от #14

    11:50 11.09.2026

  • 2 Ма как бе

    17 1 Отговор
    Прогресивният Радев със стари зависимости. Гоолям прогрес.
    1.5 млн. балъци духат супата отново

    11:51 11.09.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 1 Отговор
    ИЗТРИВАЛКАТА кога отстъпва от смяна/?

    11:52 11.09.2026

  • 4 ВСС остава на Монтерей

    3 1 Отговор
    Радев е за Монтерей, а не за Сорос. Сорос духна супата

    11:54 11.09.2026

  • 5 ВСС

    3 0 Отговор
    Ако си за Сорос гласувай с плюс

    Ако си за монтерейци - гласувай с минус.

    11:55 11.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Робот

    3 0 Отговор
    М.Ъ. р Ш.О не ТЪркай..

    12:00 11.09.2026

  • 9 Честито

    5 1 Отговор
    ще я караме по старому, само данъците, които г-н Радев мисли да увеличи за данък сграда и смет ще се повишават до 3 години до СТО процента.
    Да му имам "вторият акъл на българинът", човек който 8 г. подкрепяше ойрото и не инициира Референдум, едва когато бяхме де факто приети с Положителен доклад,
    измъти постфактум един Референдум за отказ от лев и отлагане прием ойро.

    12:03 11.09.2026

  • 10 овчар

    3 0 Отговор
    Моля не търкайте образователните коментари..! Събирате ЗЛОБА.! Нищо повече..Бъдете обективни.

    12:03 11.09.2026

  • 11 Рундьо

    8 2 Отговор
    тъпото ще избира рундев ВСС. Демократичната опозиция да духа супата. Рундьо Рундев Рундалиев!

    Коментиран от #17

    12:03 11.09.2026

  • 12 Пак

    12 2 Отговор
    оплю всичко , само БКП и ДС потомците и олигарсите "най - убави" .

    12:06 11.09.2026

  • 13 ха ха

    4 2 Отговор
    сигурно са държавнически игри , подострени моливчета който от километри личат на служители да блъскат хора и коли по пътищата за да се прокарат крадливите закони , ин не Ал или новите технологии тероризират населението а крадливите мутри които ви държат на власт , оставка

    12:08 11.09.2026

  • 14 A народа

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Гласува с € бюлетина.

    12:15 11.09.2026

  • 15 Факт

    4 1 Отговор
    !овек дори и добре да живее си избира шапкар да го управлява!

    12:17 11.09.2026

  • 16 Анонимен

    5 0 Отговор
    България е парламентарна.държава и не е бащиния на никакви месии Оставка на счупените али бали

    12:26 11.09.2026

  • 17 недей

    0 3 Отговор

    До коментар #11 от "Рундьо":

    обижда генерала, вредом иде видов ден бе! Той не е виновен,че трябва да се спасява родината прави каквото може всички да оцелеят...

    12:32 11.09.2026

  • 18 Аз Лично !

    1 0 Отговор
    Не виждам !

    Нищо Ново !

    Откъм !

    Резултат !

    Света си остава !

    Все Толкова !

    Глупав !

    12:42 11.09.2026

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