"ИПБ: Защо премиерът премълча същността на плана за пътна безопасност"!!!

„Мегареформа“ или медиен балон? Защо премиерът премълча същността на плана за пътна безопасност. Това питат от на Института за пътна безопасност и коментират:
Българското общество стана свидетел на поредното гръмко изрецитирано слово. Министър-председателят обяви създаването на „мегаструктура“ и „единен контролен орган“ за пътна безопасност.
Истината зад думите: Нова мегаструктура няма. Реален единен орган няма.
Това, което се представя за „революция“, е просто механично разделяне на Националното тол управление между две министерства (МВР и МТС). Прехвърлянето на чиновници и компютри от една сграда в друга не спасява човешки животи на пътя.
Голямото премълчаване: Къде е истинската реформа?
В предоставения План за действие реалната промяна е записана още в точка:
1.1: Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“ (ДАБДП) да прерасне от координиращ орган в проактивна и контролираща структура.
ДАБДП да управлява риска и да задължава ведомствата да изпълняват конкретни мерки.
Публичният ресурс да се инвестира само там, където рискът е най-висок, въз основа на реални данни.
Защо премиерът премълча това?
Защо пред медиите се лансира пренареждането на административни кубчета, а се спестява фундаменталната промяна на философията – от безконтролно харчене към управление на риска?
Фактът, че министър-председателят обявява чиновническо преструктуриране вместо същинската реформа, буди силно съмнение, че този план за действие въобще има намерение да бъде изпълнен.
Трите фундаментални липси в плана на правителството
Институтът за пътна безопасност категорично заявява, че планът страда от критични пропуски, които го обричат на неуспех:
1. НЯМА ЯСНИ РЕЗУЛТАТИ: Не е посочено какво точно се цели – с колко процента ще намалеят загиналите и ранените на пътя.
2. НЯМА СРОКОВЕ: Не е ясно кога във времето се очаква тези мерки да дадат реален ефект.
3. НЯМА ОТГОВОРНОСТ (Най-важният пропуск!): За пореден път не се посочва КОЙ носи персонална и институционална отговорност за изпълнението на плана и за пътната безопасност в България.
Прехвърлянето на чиновници НЕ спира катастрофите!
Преместването на един служител от едно ведомство в друго:
НЕ намалява скоростта;
НЕ спира пияните и дрогираните водачи;
НЕ обезопасява опасните участъци;
НЕ прави данните от камерите достоверни.
Нашият извод:
Пътната безопасност – превърната в машина за глоби
Зад така наречената „мегареформа“ ясно прозира истинското разбиране на правителството за пътната безопасност: тя не не се разглежда като система за спасяване на животи, а като инструмент за по-висока събираемост, повече камери и повече глоби.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 шуримури
09:51 10.09.2026
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #5
09:54 10.09.2026
3 емиии
поредната фалшива статия
Коментиран от #6
09:55 10.09.2026
4 Освен Със гръмки Фрази !
Радев Май !
С Нищо Друго !
Няма Да Остане !
Коментиран от #14
10:00 10.09.2026
5 Всеки от всичко разбира
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":И всеки срещу ДС и комунизма лобира
А като погледнеш във всички антикомунистически партии в момента в българското политическо пространство с една мърдали синове и дъщери и бивши такива от номенклатурата. И всички идват и първата цел е да подчинят МВР ДАНС и прокуратура.
Вие какво лъжете че ми е живеем в демократично общество А и ти да си експерт по всичко логия.....
10:00 10.09.2026
6 Емиии не ,
До коментар #3 от "емиии":не е фалшива . Кога преди си чувал за големите АМБИЦИИ в пътната безопасност , вчера Дремерджиев ги изговори на глас . Досега имахме някакви поправки в закона ,повишаване на санкциите , ала-бала и до тук . Сега едни високопарни приказки , едни амбиции и пак до тук , без идея , но само кухи приказки ,които звучат като лозунги .
Коментиран от #22
10:03 10.09.2026
7 Дзак
10:06 10.09.2026
8 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️
10:07 10.09.2026
9 Хи хи
10:10 10.09.2026
10 111111
"Дублиращото видеонаблюдение на ТОЛ системата беше в ръцете на фирма на небезизвестния бос Таки, а сега отива при МВР."
От нета!!!
Коментиран от #19
10:12 10.09.2026
11 То на Рундю сега друго му е ...
10:20 10.09.2026
12 Кога е
10:21 10.09.2026
13 Още една агенция, още административна
10:23 10.09.2026
14 Мериленд
До коментар #4 от "Освен Със гръмки Фрази !":По гръмките фрази е много добър, а иначе е неграмотник в управлението
10:28 10.09.2026
15 сара
10:29 10.09.2026
16 ВАЖНО МНЕНИЕ !!!
10:29 10.09.2026
17 Хаха
10:31 10.09.2026
18 нова мафия
10:31 10.09.2026
19 Глупости
До коментар #10 от "111111":Е как е била в ръцете на Таки , не е ли на Шиши ? Аман от глупости в нета , ти вярваш ли на това и ако е така , обясни моля те .
10:31 10.09.2026
20 Радев
10:34 10.09.2026
21 мдааа
Долу Боко... ууууууу
10:35 10.09.2026
22 Магазинера
До коментар #6 от "Емиии не ,":Мухахаха, само това ще се нагледаме 4 години - заявления, изказвания, намерения и гръмки речи в стил ранен партиен секретар от цялото "войнство" на фатмака.... за резултатите ще почакаме
10:37 10.09.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Запознат
10:40 10.09.2026
25 асфалт
10:41 10.09.2026
26 Задникьт си е задник
10:42 10.09.2026
27 Премълчал е,
10:42 10.09.2026
28 Мутренски времена, мутренска държава,
десет (10) на един (1) мутренско общество с мутренски идеали, хиени нападат в глутница за да става джумбуш, десет на един❓
Когато аз бях в 9ти kлас обикновено споровете се разрешаваха в подземният етаж в kоридора, отивахме там всички, правехме кръг и двамата които бяха решили да оправят спора с "мариз", с юмруци влизаха в кръгът докато единият се откажеше или ако станеше положението много зле ги разтървавахме и боят приключваше.
Имаше счупени кокалчета на юмруци, насинени лица и так далее...,
Сега десен на един, издивателства, без достоинство и Honour и Чест, десет хиени на един, по всяка вероятност по слаб и не можещ да се защити, общество в което Gangs (Банди) от дегенерати и кретени нападат един не може и няма да просъществува дълго.
Преди нещата да се оправят ще станат много по зле.
10:46 10.09.2026
29 Ако Знаеше !
Щеше Да Каже !
Трябва да Демонстрира !
Поне Действие !
След като не може да представи !
Резултати !
10:47 10.09.2026
30 Анонимен
10:47 10.09.2026
31 Икономика на мизерията – спиралата надол
„Братя, не купувайте!“ може да звучи като протест срещу високите цени, но ако все повече граждани действително започнат да свиват потреблението си, икономическият ефект е съвсем реален.
Когато домакинствата се притесняват за утрешния ден, те отлагат покупките. Магазините продават по-малко. Фирмите получават по-малко приходи, ограничават инвестициите и наемането на хора. По-слабата икономическа активност означава и по-слаб ръст на част от данъчните приходи. Ако държавата отговори само с хаотично орязване на разходи и инвестиции, тя може допълнително да натисне вътрешното търсене.
Получава се опасна спирала:
несигурност → по-малко покупки → по-слаби приходи за бизнеса → по-малко инвестиции и работни места → натиск върху бюджета → нови съкращения → още по-слабо потребление.
Това е път към икономика на мизерията, а не към икономика на растежа.
И предупреждението вече не е само теория. Европейската комисия очаква растежът на България да се забави от 3,1% през 2025 г. до 2,5% през 2026 г. и 2,2% през 2027 г., като една от причините е именно забавянето на частното потребление. Същевременно прогнозата е за бюджетен дефицит над 4% от БВП през 2026 и 2027 г.
Затова икономическата политика не се прави само със счетоводното „режи, докато сметката излезе“. Трябва да знаеш как всяко решение влияе върху потреблението, инвестициите, бизнеса, заетостта и доверието.
Историята от 1996–1997 г. не трябва
10:52 10.09.2026
32 Защото
10:52 10.09.2026
33 Фатмака
10:54 10.09.2026
34 Анонимен
10:56 10.09.2026
35 Защото с такъв премиер
И с хотела на оня изцъкления костинбродски тарикат « Хаяши» нищо. И там нещо водоскока пресъхна!
Радев е очеизвадно некомпетентен и за това всички зализани министри са като него!
Ярък пример е външната кики мора.
11:05 10.09.2026
36 И така и не разбрах Румен
Историята обаче помни не позите, а резултатите.
Държавата е огромна машина. Може да имаш добра идея, добра сделка и силен инструмент, но ако сложиш начело човек без необходимия опит в съответния отрасъл, една грешка може да струва милиарди.
Същото важи и когато решиш да внасяш модели отвън. Можеш да посочиш ICE в САЩ и да кажеш: „Ето така се прави.“ Но ICE не съществува във вакуум. Зад него стоят американски закони, федерални институции, съдилища, бюджет, обучен персонал, процедури и механизми за контрол.
Не можеш просто да вземеш една част от американската машина, да я сложиш в България и да очакваш същия резултат. Както не можеш да седнеш в пилотската кабина и да станеш пилот само защото самолетът е добър.
„Боташ“ е друг добър пример.
За мен проблемът не е, че България е получила дългосрочен достъп до турски LNG терминали и газопреносната мрежа. Напротив – това може да бъде стратегически актив.
Не е достатъчно обаче да резервираш капацитет. Трябва да знаеш какво да правиш с него.
Купуваш газ, когато условията са изгодни. Осигуряваш доставки. Търгуваш. Транзитираш. Продаваш на съседни и европейски пазари. Използваш инфраструктурата и превръщаш резервирания капацитет от разход в приход.
Ако имаш инструмент за международна търговия с газ, но почти не търгуваш през него, проблемът не е непременно в инструмента. Проблемът е кой и как го управлява.
11:07 10.09.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 ПБ-НО ВИ ЯТ Г € Р Б
ЗАЩО, ЗАЩО..., ЗАЩОТО пр€ ми €рът € КАР МА ЗЪ Л . Й НО!
ПБ-ПРО $Т БО(га)ТАШ;ПБ-ПЛАЩАМ€ НА "БОТАШ";ПБ-ПУТИН$КАЯ БОЛГАРИЯ,
ПБ-ПАРТИЯ БОЛЬШ€ВИКОFF;ПБ-ПЪЛНИ БО КЛУ ЦИ; ПБ-По-Б€да!ПАРАЗИТЫ БОЛЬШИ€;
ПБ-ПОГР€БВАМ€ БЪЛГАРИЯ!
ГОСПОД,ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ . У Р В И и нато-П€Д€Р . $ТИ!
СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ! ДА СПАСИМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ!
НОВ НАРОДЕН СЪД, фат ма ка ОСЪДЕН ПРЪВ!
82г. КОМУНИЗЪМ И К А Р М А З Ъ фат ма ци-Глу па ци СТИГАТ! СТИГАТ!
11:12 10.09.2026
40 колчо
Коментиран от #42
11:12 10.09.2026
41 Перо
11:20 10.09.2026
42 ДОЧУТО
До коментар #40 от "колчо":-ТАТЕ,ТАТЕ, ЗАЩО ТАКА ЛОШО МИРИШ€€€ НАПО$Л€ДЪК?
-АМИ ЗАЩОТО ТАТИ, р"ум€н" БО(га)ТАШ ОТ НАПЪВАН€ ПРЪ Д НАЛ на К .Ра на ОЛИГАР$ИТ€,
А НА €ДИН ПЛОВДИВ$КИ ма $он( г. г.) , р.р. НАПРАВО МУ ИЗ ЯЛ "Б . Х У Р А" !
ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ . У Р В И и нато-П€ Д€ Р. $ТИ!
11:28 10.09.2026
43 Перо
11:29 10.09.2026