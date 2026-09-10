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ИПБ: Защо премиерът премълча същността на плана за пътна безопасност

ИПБ: Защо премиерът премълча същността на плана за пътна безопасност

10 Септември, 2026 09:49 1 950 43

  • ипб-
  • румен радев-
  • дабдп-
  • пътна безопасност

Нова мегаструктура няма. Реален единен орган няма, твърдят от ИПБ

ИПБ: Защо премиерът премълча същността на плана за пътна безопасност - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Мегареформа“ или медиен балон? Защо премиерът премълча същността на плана за пътна безопасност. Това питат от на Института за пътна безопасност и коментират:

Българското общество стана свидетел на поредното гръмко изрецитирано слово. Министър-председателят обяви създаването на „мегаструктура“ и „единен контролен орган“ за пътна безопасност.

Истината зад думите: Нова мегаструктура няма. Реален единен орган няма.

Това, което се представя за „революция“, е просто механично разделяне на Националното тол управление между две министерства (МВР и МТС). Прехвърлянето на чиновници и компютри от една сграда в друга не спасява човешки животи на пътя.

Голямото премълчаване: Къде е истинската реформа?

В предоставения План за действие реалната промяна е записана още в точка:

1.1: Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“ (ДАБДП) да прерасне от координиращ орган в проактивна и контролираща структура.

ДАБДП да управлява риска и да задължава ведомствата да изпълняват конкретни мерки.

Публичният ресурс да се инвестира само там, където рискът е най-висок, въз основа на реални данни.

Защо премиерът премълча това?

Защо пред медиите се лансира пренареждането на административни кубчета, а се спестява фундаменталната промяна на философията – от безконтролно харчене към управление на риска?

Фактът, че министър-председателят обявява чиновническо преструктуриране вместо същинската реформа, буди силно съмнение, че този план за действие въобще има намерение да бъде изпълнен.

Трите фундаментални липси в плана на правителството

Институтът за пътна безопасност категорично заявява, че планът страда от критични пропуски, които го обричат на неуспех:

1. НЯМА ЯСНИ РЕЗУЛТАТИ: Не е посочено какво точно се цели – с колко процента ще намалеят загиналите и ранените на пътя.

2. НЯМА СРОКОВЕ: Не е ясно кога във времето се очаква тези мерки да дадат реален ефект.

3. НЯМА ОТГОВОРНОСТ (Най-важният пропуск!): За пореден път не се посочва КОЙ носи персонална и институционална отговорност за изпълнението на плана и за пътната безопасност в България.

Прехвърлянето на чиновници НЕ спира катастрофите!

Преместването на един служител от едно ведомство в друго:

НЕ намалява скоростта;

НЕ спира пияните и дрогираните водачи;

НЕ обезопасява опасните участъци;

НЕ прави данните от камерите достоверни.

Нашият извод:

Пътната безопасност – превърната в машина за глоби

Зад така наречената „мегареформа“ ясно прозира истинското разбиране на правителството за пътната безопасност: тя не не се разглежда като система за спасяване на животи, а като инструмент за по-висока събираемост, повече камери и повече глоби.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 шуримури

    8 2 Отговор
    Аз откъде да знам?! Апък и казва ли ти някой?!

    09:51 10.09.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    31 1 Отговор
    как пък не се НАЯДОХТЕ бе!! боклуци!! ЕС квот ви даде окрадохте всичко , посткомун. сган//и навремето нищо не ставаше от 1 ДС помияр , ся чупите рекорди

    Коментиран от #5

    09:54 10.09.2026

  • 3 емиии

    23 9 Отговор
    егати фалшивата статия, че до сега кога е имало някакви конкретни срокове и резултати давани преди да правят промени по законите... никога..
    поредната фалшива статия

    Коментиран от #6

    09:55 10.09.2026

  • 4 Освен Със гръмки Фрази !

    23 11 Отговор
    Като През Социализма !

    Радев Май !

    С Нищо Друго !

    Няма Да Остане !

    Коментиран от #14

    10:00 10.09.2026

  • 5 Всеки от всичко разбира

    21 2 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    И всеки срещу ДС и комунизма лобира
    А като погледнеш във всички антикомунистически партии в момента в българското политическо пространство с една мърдали синове и дъщери и бивши такива от номенклатурата. И всички идват и първата цел е да подчинят МВР ДАНС и прокуратура.
    Вие какво лъжете че ми е живеем в демократично общество А и ти да си експерт по всичко логия.....

    10:00 10.09.2026

  • 6 Емиии не ,

    14 4 Отговор

    До коментар #3 от "емиии":

    не е фалшива . Кога преди си чувал за големите АМБИЦИИ в пътната безопасност , вчера Дремерджиев ги изговори на глас . Досега имахме някакви поправки в закона ,повишаване на санкциите , ала-бала и до тук . Сега едни високопарни приказки , едни амбиции и пак до тук , без идея , но само кухи приказки ,които звучат като лозунги .

    Коментиран от #22

    10:03 10.09.2026

  • 7 Дзак

    19 2 Отговор
    МВР нищо не им пречи да си следи за спазването. МТС нещо не им пречи да контролират безопасно транспортна среда. Защо трябват структури и политики, когато не се изпълняват основните функции.

    10:06 10.09.2026

  • 8 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️

    6 2 Отговор
    щото милен (редактора) трябва да пита

    10:07 10.09.2026

  • 9 Хи хи

    15 8 Отговор
    Ще има повече глоби, които ще се събират. Това е начинът джигитите да се кротнат. И конфискация на колата с отнети книжки !!

    10:10 10.09.2026

  • 10 111111

    19 1 Отговор
    "Кабинетът на Румен Радев отне ТОЛ камерите на Таки в полза на МВР с нова супер агенция за пътна безопасност!"
    "Дублиращото видеонаблюдение на ТОЛ системата беше в ръцете на фирма на небезизвестния бос Таки, а сега отива при МВР."
    От нета!!!

    Коментиран от #19

    10:12 10.09.2026

  • 11 То на Рундю сега друго му е ...

    10 6 Отговор
    същността на плана за космическата и галактическа пътна безопасност

    10:20 10.09.2026

  • 12 Кога е

    15 2 Отговор
    бил точен и конкретен до сега ?

    10:21 10.09.2026

  • 13 Още една агенция, още административна

    12 0 Отговор
    сган..... Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“ (ДАБДП) ....

    10:23 10.09.2026

  • 14 Мериленд

    10 3 Отговор

    До коментар #4 от "Освен Със гръмки Фрази !":

    По гръмките фрази е много добър, а иначе е неграмотник в управлението

    10:28 10.09.2026

  • 15 сара

    10 0 Отговор
    Как защо не каза ? Защото не иска.

    10:29 10.09.2026

  • 16 ВАЖНО МНЕНИЕ !!!

    11 9 Отговор
    ЗА МЕН РАДЕВ С ЙОТОВА НЕ СТАВАТ ЗА ДЪРЖАВНИЦИ !!! ДА ИЗЧЕЗВАТ ВЕДНАГА ОТ БЪЛГАРИЯ !!!

    10:29 10.09.2026

  • 17 Хаха

    11 0 Отговор
    "Борбата" с движението по пътищата и "борбата" с корупцията е любимо занимание на всички. На цялото общество.

    10:31 10.09.2026

  • 18 нова мафия

    9 5 Отговор
    зеления чорап е чиста проба мафиот!

    10:31 10.09.2026

  • 19 Глупости

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "111111":

    Е как е била в ръцете на Таки , не е ли на Шиши ? Аман от глупости в нета , ти вярваш ли на това и ако е така , обясни моля те .

    10:31 10.09.2026

  • 20 Радев

    6 2 Отговор
    Времената се промениха. Ще ми плащате.

    10:34 10.09.2026

  • 21 мдааа

    3 2 Отговор
    БвавУ преЦеденте... мноУ си добАр. Само така
    Долу Боко... ууууууу

    10:35 10.09.2026

  • 22 Магазинера

    6 4 Отговор

    До коментар #6 от "Емиии не ,":

    Мухахаха, само това ще се нагледаме 4 години - заявления, изказвания, намерения и гръмки речи в стил ранен партиен секретар от цялото "войнство" на фатмака.... за резултатите ще почакаме

    10:37 10.09.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Запознат

    7 1 Отговор
    МАгаре.форма, е туй тяхното, на " невнятниците ".......

    10:40 10.09.2026

  • 25 асфалт

    4 2 Отговор
    От тези " специалисти" ,акъл? Не!

    10:41 10.09.2026

  • 26 Задникьт си е задник

    7 1 Отговор
    За това и действията са му такива.

    10:42 10.09.2026

  • 27 Премълчал е,

    13 0 Отговор
    защото е некомпетентен и в обкръженшето му няма експерти, а лизачи. Гледат го с овчи възторг и оперват уши какво ще им нареди!

    10:42 10.09.2026

  • 28 Мутренски времена, мутренска държава,

    2 2 Отговор
    мутренски боеве,
    десет (10) на един (1) мутренско общество с мутренски идеали, хиени нападат в глутница за да става джумбуш, десет на един❓

    Когато аз бях в 9ти kлас обикновено споровете се разрешаваха в подземният етаж в kоридора, отивахме там всички, правехме кръг и двамата които бяха решили да оправят спора с "мариз", с юмруци влизаха в кръгът докато единият се откажеше или ако станеше положението много зле ги разтървавахме и боят приключваше.
    Имаше счупени кокалчета на юмруци, насинени лица и так далее...,

    Сега десен на един, издивателства, без достоинство и Honour и Чест, десет хиени на един, по всяка вероятност по слаб и не можещ да се защити, общество в което Gangs (Банди) от дегенерати и кретени нападат един не може и няма да просъществува дълго.

    Преди нещата да се оправят ще станат много по зле.

    10:46 10.09.2026

  • 29 Ако Знаеше !

    3 1 Отговор
    Сигурно !

    Щеше Да Каже !

    Трябва да Демонстрира !

    Поне Действие !

    След като не може да представи !

    Резултати !

    10:47 10.09.2026

  • 30 Анонимен

    6 2 Отговор
    А защо ИПБ премълчават, че с тази реформа всички камери за пътно наблюдение, включително отдадените за управление на частни фирми/ разбирай Таки/ ще бъдат в ръцете на държавата. За това е този вой. Давай Румба! Отнеми държавата от мафията.

    10:47 10.09.2026

  • 31 Икономика на мизерията – спиралата надол

    2 0 Отговор
    Икономика на мизерията – спиралата надолу

    „Братя, не купувайте!“ може да звучи като протест срещу високите цени, но ако все повече граждани действително започнат да свиват потреблението си, икономическият ефект е съвсем реален.

    Когато домакинствата се притесняват за утрешния ден, те отлагат покупките. Магазините продават по-малко. Фирмите получават по-малко приходи, ограничават инвестициите и наемането на хора. По-слабата икономическа активност означава и по-слаб ръст на част от данъчните приходи. Ако държавата отговори само с хаотично орязване на разходи и инвестиции, тя може допълнително да натисне вътрешното търсене.

    Получава се опасна спирала:

    несигурност → по-малко покупки → по-слаби приходи за бизнеса → по-малко инвестиции и работни места → натиск върху бюджета → нови съкращения → още по-слабо потребление.

    Това е път към икономика на мизерията, а не към икономика на растежа.

    И предупреждението вече не е само теория. Европейската комисия очаква растежът на България да се забави от 3,1% през 2025 г. до 2,5% през 2026 г. и 2,2% през 2027 г., като една от причините е именно забавянето на частното потребление. Същевременно прогнозата е за бюджетен дефицит над 4% от БВП през 2026 и 2027 г.

    Затова икономическата политика не се прави само със счетоводното „режи, докато сметката излезе“. Трябва да знаеш как всяко решение влияе върху потреблението, инвестициите, бизнеса, заетостта и доверието.

    Историята от 1996–1997 г. не трябва

    10:52 10.09.2026

  • 32 Защото

    7 1 Отговор
    този на снимката е за трепане.

    10:52 10.09.2026

  • 33 Фатмака

    7 2 Отговор
    е ПРЕДАТЕЛ

    10:54 10.09.2026

  • 34 Анонимен

    2 3 Отговор
    ИПБ колко ви плати Таки за това становище?

    10:56 10.09.2026

  • 35 Защото с такъв премиер

    4 1 Отговор
    Се катерим по водопада?
    И с хотела на оня изцъкления костинбродски тарикат « Хаяши» нищо. И там нещо водоскока пресъхна!
    Радев е очеизвадно некомпетентен и за това всички зализани министри са като него!
    Ярък пример е външната кики мора.

    11:05 10.09.2026

  • 36 И така и не разбрах Румен

    5 1 Отговор
    И така и не разбрах Румен кого се опитва да играе – Тръмп, Цезар или всичко в едно.

    Историята обаче помни не позите, а резултатите.

    Държавата е огромна машина. Може да имаш добра идея, добра сделка и силен инструмент, но ако сложиш начело човек без необходимия опит в съответния отрасъл, една грешка може да струва милиарди.

    Същото важи и когато решиш да внасяш модели отвън. Можеш да посочиш ICE в САЩ и да кажеш: „Ето така се прави.“ Но ICE не съществува във вакуум. Зад него стоят американски закони, федерални институции, съдилища, бюджет, обучен персонал, процедури и механизми за контрол.

    Не можеш просто да вземеш една част от американската машина, да я сложиш в България и да очакваш същия резултат. Както не можеш да седнеш в пилотската кабина и да станеш пилот само защото самолетът е добър.

    „Боташ“ е друг добър пример.

    За мен проблемът не е, че България е получила дългосрочен достъп до турски LNG терминали и газопреносната мрежа. Напротив – това може да бъде стратегически актив.

    Не е достатъчно обаче да резервираш капацитет. Трябва да знаеш какво да правиш с него.

    Купуваш газ, когато условията са изгодни. Осигуряваш доставки. Търгуваш. Транзитираш. Продаваш на съседни и европейски пазари. Използваш инфраструктурата и превръщаш резервирания капацитет от разход в приход.

    Ако имаш инструмент за международна търговия с газ, но почти не търгуваш през него, проблемът не е непременно в инструмента. Проблемът е кой и как го управлява.

    11:07 10.09.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 ПБ-НО ВИ ЯТ Г € Р Б

    3 0 Отговор
    "ИПБ: Защо премиерът премълча същността на плана за пътна безопасност"!!!
    ЗАЩО, ЗАЩО..., ЗАЩОТО пр€ ми €рът € КАР МА ЗЪ Л . Й НО!
    ПБ-ПРО $Т БО(га)ТАШ;ПБ-ПЛАЩАМ€ НА "БОТАШ";ПБ-ПУТИН$КАЯ БОЛГАРИЯ,
    ПБ-ПАРТИЯ БОЛЬШ€ВИКОFF;ПБ-ПЪЛНИ БО КЛУ ЦИ; ПБ-По-Б€да!ПАРАЗИТЫ БОЛЬШИ€;
    ПБ-ПОГР€БВАМ€ БЪЛГАРИЯ!
    ГОСПОД,ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ . У Р В И и нато-П€Д€Р . $ТИ!
    СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
    ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ! ДА СПАСИМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ!
    НОВ НАРОДЕН СЪД, фат ма ка ОСЪДЕН ПРЪВ!
    82г. КОМУНИЗЪМ И К А Р М А З Ъ фат ма ци-Глу па ци СТИГАТ! СТИГАТ!

    11:12 10.09.2026

  • 40 колчо

    5 1 Отговор
    радев обеща борба с олигархията и корупцията,след повече от 100 дни на власт няма нищо подобно,загубих си и наивността вече!!!

    Коментиран от #42

    11:12 10.09.2026

  • 41 Перо

    3 1 Отговор
    Това правителство прави трансформации, без промени, или може би ги представя за промени! Окрупняването в държавния апарат не е промяна!

    11:20 10.09.2026

  • 42 ДОЧУТО

    3 0 Отговор

    До коментар #40 от "колчо":

    -ТАТЕ,ТАТЕ, ЗАЩО ТАКА ЛОШО МИРИШ€€€ НАПО$Л€ДЪК?
    -АМИ ЗАЩОТО ТАТИ, р"ум€н" БО(га)ТАШ ОТ НАПЪВАН€ ПРЪ Д НАЛ на К .Ра на ОЛИГАР$ИТ€,
    А НА €ДИН ПЛОВДИВ$КИ ма $он( г. г.) , р.р. НАПРАВО МУ ИЗ ЯЛ "Б . Х У Р А" !

    ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ . У Р В И и нато-П€ Д€ Р. $ТИ!

    11:28 10.09.2026

  • 43 Перо

    2 0 Отговор
    Аз не виждам промени с цел длъжностни критерии на инструктори и преподаватели, квалификация, възпитание и умения, нови програми при кандидат шофьорите, не виждам какво се прави по пътната инфраструктура! По селата млади хора се избиха с колите, без да има никакво движение! В градовете се кара безогледно и некадърно, без да се познават знаците. Цялото мероприятие е за контрол и пълнене на бюджета от глоби за населението, уедряване на дейността на държавните институции, няма никакви мерки за пътна безопасност! Вместо 10 контролни органи, ще имаме един огромен и бюрократичен!

    11:29 10.09.2026

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