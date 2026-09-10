"ИПБ: Защо премиерът премълча същността на плана за пътна безопасност"!!!

„Мегареформа“ или медиен балон? Защо премиерът премълча същността на плана за пътна безопасност. Това питат от на Института за пътна безопасност и коментират:

Българското общество стана свидетел на поредното гръмко изрецитирано слово. Министър-председателят обяви създаването на „мегаструктура“ и „единен контролен орган“ за пътна безопасност.

Истината зад думите: Нова мегаструктура няма. Реален единен орган няма.

Това, което се представя за „революция“, е просто механично разделяне на Националното тол управление между две министерства (МВР и МТС). Прехвърлянето на чиновници и компютри от една сграда в друга не спасява човешки животи на пътя.

Голямото премълчаване: Къде е истинската реформа?

В предоставения План за действие реалната промяна е записана още в точка:

1.1: Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“ (ДАБДП) да прерасне от координиращ орган в проактивна и контролираща структура.

ДАБДП да управлява риска и да задължава ведомствата да изпълняват конкретни мерки.

Публичният ресурс да се инвестира само там, където рискът е най-висок, въз основа на реални данни.

Защо премиерът премълча това?

Защо пред медиите се лансира пренареждането на административни кубчета, а се спестява фундаменталната промяна на философията – от безконтролно харчене към управление на риска?

Фактът, че министър-председателят обявява чиновническо преструктуриране вместо същинската реформа, буди силно съмнение, че този план за действие въобще има намерение да бъде изпълнен.

Трите фундаментални липси в плана на правителството

Институтът за пътна безопасност категорично заявява, че планът страда от критични пропуски, които го обричат на неуспех:

1. НЯМА ЯСНИ РЕЗУЛТАТИ: Не е посочено какво точно се цели – с колко процента ще намалеят загиналите и ранените на пътя.

2. НЯМА СРОКОВЕ: Не е ясно кога във времето се очаква тези мерки да дадат реален ефект.

3. НЯМА ОТГОВОРНОСТ (Най-важният пропуск!): За пореден път не се посочва КОЙ носи персонална и институционална отговорност за изпълнението на плана и за пътната безопасност в България.

Прехвърлянето на чиновници НЕ спира катастрофите!

Преместването на един служител от едно ведомство в друго:

НЕ намалява скоростта;

НЕ спира пияните и дрогираните водачи;

НЕ обезопасява опасните участъци;

НЕ прави данните от камерите достоверни.

Нашият извод:

Пътната безопасност – превърната в машина за глоби

Зад така наречената „мегареформа“ ясно прозира истинското разбиране на правителството за пътната безопасност: тя не не се разглежда като система за спасяване на животи, а като инструмент за по-висока събираемост, повече камери и повече глоби.