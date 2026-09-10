Румен Радев: България и Франция отварят врата за дълбоко и ползотворно сътрудничество

България и Франция отварят врата за дълбоко и ползотворно сътрудничество в областта на високите технологии и космоса. Това заяви министър-председателят Румен Радев пред журналисти след като заедно с президента Еманюел Макрон присъства на церемония в Елисейския дворец, на която „ЕндуроСат“ и „Арианспейс“ подписаха меморандум за разбирателство. Румен Радев е на посещение в Париж по покана на президента на Френската република за участие в Международната среща на върха по космическите въпроси.

По думите на българския министър-председател подписаният документ между двете компании дава възможност на България да получи своето достойно място в европейската космическа екосистема. Премиерът подчерта, че българската компания „ЕндуроСат“ е една от най-бързо развиващите се в развитието на космически технологии и през последните години е произвела и извела в орбита повече малки сателити, отколкото всички европейски компании, взети заедно. Българската компания вече инвестира във Франция и може да използва френски ракети, за да извежда в орбита своите спътници.

„Президентът Макрон беше първият, който започна дебата за стратегическата автономия на Европа“, напомни още Румен Радев и добави, че в съвременни условия на бързо развиващи се технологии, именно космическата наука, изследвания и индустрия, са ключови сфери за нейното постигане.

На срещата на премиера Радев с президента Макрон двамата са обсъдили и двустранното сътрудничество между България и Франция и потенциала за задълбочаване на партньорството във високите технологии, икономиката, инвестициите и науката.

В Париж Румен Радев разговаря и с генералния директор на Европейската космическа агенция д-р Йозеф Ашбахер. Във водената от българския министър-председател делегация за участие в Срещата на върха за космоса са вицепремиерът Атанас Пеканов и министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев.