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Румен Радев: България и Франция отварят врата за дълбоко и ползотворно сътрудничество

Румен Радев: България и Франция отварят врата за дълбоко и ползотворно сътрудничество

10 Септември, 2026 08:00 1 078 25

  • румен радев-
  • еманюел макрон-
  • високи технологии

В присъствието на премиера Радев и президента Макрон „ЕндуроСат“ и „Арианспейс“ подписаха меморандум за разбирателство

Румен Радев: България и Франция отварят врата за дълбоко и ползотворно сътрудничество - 1
Снимка: МС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

България и Франция отварят врата за дълбоко и ползотворно сътрудничество в областта на високите технологии и космоса. Това заяви министър-председателят Румен Радев пред журналисти след като заедно с президента Еманюел Макрон присъства на церемония в Елисейския дворец, на която „ЕндуроСат“ и „Арианспейс“ подписаха меморандум за разбирателство. Румен Радев е на посещение в Париж по покана на президента на Френската република за участие в Международната среща на върха по космическите въпроси.

По думите на българския министър-председател подписаният документ между двете компании дава възможност на България да получи своето достойно място в европейската космическа екосистема. Премиерът подчерта, че българската компания „ЕндуроСат“ е една от най-бързо развиващите се в развитието на космически технологии и през последните години е произвела и извела в орбита повече малки сателити, отколкото всички европейски компании, взети заедно. Българската компания вече инвестира във Франция и може да използва френски ракети, за да извежда в орбита своите спътници.

„Президентът Макрон беше първият, който започна дебата за стратегическата автономия на Европа“, напомни още Румен Радев и добави, че в съвременни условия на бързо развиващи се технологии, именно космическата наука, изследвания и индустрия, са ключови сфери за нейното постигане.

На срещата на премиера Радев с президента Макрон двамата са обсъдили и двустранното сътрудничество между България и Франция и потенциала за задълбочаване на партньорството във високите технологии, икономиката, инвестициите и науката.

В Париж Румен Радев разговаря и с генералния директор на Европейската космическа агенция д-р Йозеф Ашбахер. Във водената от българския министър-председател делегация за участие в Срещата на върха за космоса са вицепремиерът Атанас Пеканов и министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вратата !

    14 2 Отговор
    Още Не Се Е Отворила !

    Тоя Приказва !

    08:02 10.09.2026

  • 2 Пълнеж просто

    24 2 Отговор
    Тоя мундо хич не усеща, че никой не го счита и за слива. Изкарал е една екскурзия на държавна издръжка, а може и оная кобила деса да е намазала.

    08:06 10.09.2026

  • 3 сто

    16 3 Отговор
    след изцепката с коалицията на желаещите ползотворно са те пуснали на пързалката и са забравили че съществуваш.Никоя цивилизована държава ни няма доверие

    08:07 10.09.2026

  • 4 Така, така

    20 6 Отговор
    отвори вратата и към фалиралата Франция

    08:08 10.09.2026

  • 5 Търновец

    8 2 Отговор
    България трябва да купи Френско Италианската ПВО която освен срещу самолети предпазва и срещу средни балистични ракети а сделката за Френските радари вече няколко правителства я бавят и прилича на саботаж от чужди лобисти. А нужните детайли за Белене може да се направят във Франция както и двата блока в Козлодуй. А Ф 16 е един голям провал - и Хърватия и Сърбия в кратки срокове получиха по добри Френски самолети Rafale

    08:16 10.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 в кратце

    18 5 Отговор
    Въпросът е: Францата да не напълни България с тъмни и мнооого тъмни индивиди?!!!

    08:19 10.09.2026

  • 8 Даааа ,

    13 1 Отговор
    бе ?! И Макрон така мисли , като гледам как приветливо сияе от това щастие.......

    08:19 10.09.2026

  • 9 Радев

    8 1 Отговор
    Още от същото !

    08:22 10.09.2026

  • 10 Не разбрах

    11 0 Отговор
    Какво точно ще произвеждаме, и дали не е изграждане на оборудване за дейта центрове, цифров концлагер. Много е немногословен премиерът, пак се крият неизгодни за Територията договори.
    Отишъл, подписал и никой не знае какво. Така прекрасно се живее в Диктатурите.
    Отнемат референдуми, без да знаеш, набутват ни ойро без да ни питат.
    Референдумът на Дойран с 300 000 гласа хваща прах.
    Предишният с 600 000 гласа отхвърлен.
    Хората гласуваха, за да има прозрачност, а Радев по подобие на ББ и Куневица, крие какво се случва.

    Коментиран от #19

    08:34 10.09.2026

  • 11 Това кога е станало

    5 2 Отговор
    Или пак притопляме манджи.

    08:37 10.09.2026

  • 12 Кратък виц

    7 0 Отговор
    Радев франкофон.

    08:38 10.09.2026

  • 13 факуса

    4 2 Отговор
    сигур козлосуй ще затваряме,радев внимавай какво подписваш да не каже следващия поет е ангажимент требе се спазва,консултирай се има и умни хора е бан там е сарийски разумен финансист,стига слугинаж,нямаме партньори там,всички доказно са ни вредили

    08:40 10.09.2026

  • 14 Учител

    4 0 Отговор
    Казва се задълбочено, а не дълбоко сътрудничество! ИИ ли пише речите? Радев, направи забележка на тези, които са ти готвили материалите.

    Коментиран от #21

    08:41 10.09.2026

  • 15 НЛО

    2 1 Отговор
    Айде, белкем ми открият спътника с милионите, че са ни за общо ползване.

    08:44 10.09.2026

  • 16 Мина Анева

    0 1 Отговор
    Ну парлон биен фронсе!

    08:50 10.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ТИР

    3 2 Отговор
    Какъв космос,,,, след влизането в ЕЗ една партя предупреждаваше че цените и услугите ще скочат двойно и то се случи ,колектива започна да се оглежда за места където би отишли да се скрият от онези ядосаните с лопатите,,,

    08:55 10.09.2026

  • 19 КРАДЕФФ Е ПРОДАЖНО СЕЛСКО

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "Не разбрах":

    ЧОВЕЧЕ ПРАЕЩО КАРИЕРА И КИНТИ. ТО МНОГО ДОБРЕ ЗНАЕ КАКВО Е БЕДЕН СЕЛСКИ ЖИВОТ И ЗА ТОВА КАТО ЗА ПОСЛЕДНО СА ПРЕДЛАГА на. ВСИЧКИ ДАВАЩИ КОМИСИОННИ...

    08:56 10.09.2026

  • 20 АГАТ а Кристи

    5 1 Отговор
    Че Франция са капиталисти !!!
    Каква "сътрудничество" с хора експлоатиращи човешкия труд ?
    Техният строй го завършихме още в далечната 1944г !
    От тогава уверено вървим по гладки път на социализма, който като тупик се задънва в отворените двери на. комунизма !

    08:57 10.09.2026

  • 21 Като ЕИ не достига !

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Учител":

    До ИИ се стига !

    И Накрая !

    Смях !

    09:01 10.09.2026

  • 22 Тоя да взе !

    1 0 Отговор
    Да Бърка Думите ?

    09:18 10.09.2026

  • 23 Тук Не могат Да оправят !

    2 0 Отговор
    Ранните Бракове !

    Тоя За Космонафтика !

    Ще ми Говари !

    09:29 10.09.2026

  • 24 радеф Космонафт

    4 0 Отговор
    Коалиция на желаещите космонафти ....

    09:30 10.09.2026

  • 25 Тия дна ефка !

    1 0 Отговор
    Неможаха да подкарат !
    За високи Технологии !
    Ще ми говорят !

    09:39 10.09.2026

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