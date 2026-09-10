Румен Радев: България и Франция отварят врата за дълбоко и ползотворно сътрудничество

България и Франция отварят врата за дълбоко и ползотворно сътрудничество в областта на високите технологии и космоса. Това заяви министър-председателят Румен Радев пред журналисти след като заедно с президента Еманюел Макрон присъства на церемония в Елисейския дворец, на която „ЕндуроСат“ и „Арианспейс“ подписаха меморандум за разбирателство. Румен Радев е на посещение в Париж по покана на президента на Френската република за участие в Международната среща на върха по космическите въпроси.
По думите на българския министър-председател подписаният документ между двете компании дава възможност на България да получи своето достойно място в европейската космическа екосистема. Премиерът подчерта, че българската компания „ЕндуроСат“ е една от най-бързо развиващите се в развитието на космически технологии и през последните години е произвела и извела в орбита повече малки сателити, отколкото всички европейски компании, взети заедно. Българската компания вече инвестира във Франция и може да използва френски ракети, за да извежда в орбита своите спътници.
„Президентът Макрон беше първият, който започна дебата за стратегическата автономия на Европа“, напомни още Румен Радев и добави, че в съвременни условия на бързо развиващи се технологии, именно космическата наука, изследвания и индустрия, са ключови сфери за нейното постигане.
На срещата на премиера Радев с президента Макрон двамата са обсъдили и двустранното сътрудничество между България и Франция и потенциала за задълбочаване на партньорството във високите технологии, икономиката, инвестициите и науката.
В Париж Румен Радев разговаря и с генералния директор на Европейската космическа агенция д-р Йозеф Ашбахер. Във водената от българския министър-председател делегация за участие в Срещата на върха за космоса са вицепремиерът Атанас Пеканов и министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вратата !
Тоя Приказва !
08:02 10.09.2026
2 Пълнеж просто
08:06 10.09.2026
3 сто
08:07 10.09.2026
4 Така, така
08:08 10.09.2026
5 Търновец
08:16 10.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 в кратце
08:19 10.09.2026
8 Даааа ,
08:19 10.09.2026
9 Радев
08:22 10.09.2026
10 Не разбрах
Отишъл, подписал и никой не знае какво. Така прекрасно се живее в Диктатурите.
Отнемат референдуми, без да знаеш, набутват ни ойро без да ни питат.
Референдумът на Дойран с 300 000 гласа хваща прах.
Предишният с 600 000 гласа отхвърлен.
Хората гласуваха, за да има прозрачност, а Радев по подобие на ББ и Куневица, крие какво се случва.
Коментиран от #19
08:34 10.09.2026
11 Това кога е станало
08:37 10.09.2026
12 Кратък виц
08:38 10.09.2026
13 факуса
08:40 10.09.2026
14 Учител
Коментиран от #21
08:41 10.09.2026
15 НЛО
08:44 10.09.2026
16 Мина Анева
08:50 10.09.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 ТИР
08:55 10.09.2026
19 КРАДЕФФ Е ПРОДАЖНО СЕЛСКО
До коментар #10 от "Не разбрах":ЧОВЕЧЕ ПРАЕЩО КАРИЕРА И КИНТИ. ТО МНОГО ДОБРЕ ЗНАЕ КАКВО Е БЕДЕН СЕЛСКИ ЖИВОТ И ЗА ТОВА КАТО ЗА ПОСЛЕДНО СА ПРЕДЛАГА на. ВСИЧКИ ДАВАЩИ КОМИСИОННИ...
08:56 10.09.2026
20 АГАТ а Кристи
Каква "сътрудничество" с хора експлоатиращи човешкия труд ?
Техният строй го завършихме още в далечната 1944г !
От тогава уверено вървим по гладки път на социализма, който като тупик се задънва в отворените двери на. комунизма !
08:57 10.09.2026
21 Като ЕИ не достига !
До коментар #14 от "Учител":До ИИ се стига !
И Накрая !
Смях !
09:01 10.09.2026
22 Тоя да взе !
09:18 10.09.2026
23 Тук Не могат Да оправят !
Тоя За Космонафтика !
Ще ми Говари !
09:29 10.09.2026
24 радеф Космонафт
09:30 10.09.2026
25 Тия дна ефка !
За високи Технологии !
Ще ми говорят !
09:39 10.09.2026