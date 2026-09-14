Областният управител на Габрово: Дни преди взрива в „Емко” е извършена проверка

4-5 дни преди втория взрив в „Емко” Службите за контрол на общоопасните средства към МВР са направили проверка на складовете за боеприпаси. Нарушения не са установени. Това заяви пред Нова ТВ областният управител на Габрово Кристина Сидорова.
„Прави се разследване, работи се интензивно. Вярвам, че в кратки срокове ще има резултат. Предният инцидент беше много по-мащабен, имаше работещи хора вътре. Успокоението дойде, когато разбрахме, че всички са успели да се евакуират. Два такива инцидента за по-малко от месец е притеснително и за нас като жители на областта.”, обясни още Сидорова.
И поясни, че по време на пожара са поддържали връзка с директора на пожарната и са имали готовност да евакуират населението, ако се наложи.
Припомняме, че пожарът в района на складовете за боеприпаси край Дряново е напълно овладян и няма опасност за населението или замърсяване на въздуха. Към момента полицейското присъствие в района е засилено.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 тая патка
Коментиран от #36
08:04 14.09.2026
2 Пич
Ама някой да не мисли че ще си признаят, и плащат обезщетения...?!
Казват - руски агенти, и готово!!!
Коментиран от #21
08:06 14.09.2026
3 ТООЧНО ТОГАВА ,,ПРОВЕРЯВАЩИТЕ,,
08:07 14.09.2026
4 Ама кой
Коментиран от #17
08:12 14.09.2026
5 Дзак
08:15 14.09.2026
6 Боруна Лом
08:17 14.09.2026
7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
"- Келнер, защо три варения яйца са по-скъпи от три бъркани? Не е ли по-лесно само да ги свариш?
- Да, но варените можеш да ги преброиш, а бърканите -НЕ!"
Който разбрал- разбрал❗
Коментиран от #20
08:18 14.09.2026
8 разкаяла се мутра от 90-те
Коментиран от #25
08:18 14.09.2026
9 име
08:19 14.09.2026
10 Само питам
08:21 14.09.2026
11 Ама
08:22 14.09.2026
12 Нафталинка
08:22 14.09.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 ЗАЩО
08:27 14.09.2026
15 глоги
08:28 14.09.2026
16 А бе
08:29 14.09.2026
17 АМИ ЧУЛИ ГОВОРА НА ТАЯ ОБЛАСТНА
До коментар #4 от "Ама кой":УПРАВИТЕЛКА...........ТАЯ И ПУЦ НЕ Е ЗАВЪРШИЛА ,, ЛИЧИ СИ ЧЕ Е ПЪЪЪЛНА КАЛИНКА И ТО ГОВОРЯЩА НЕСВЪРЗАНИ БЕЗСМИСЛИЦИ.
Коментиран от #32
08:29 14.09.2026
18 ХиХи
08:33 14.09.2026
19 АГАТ а Кристи
Мы ваша губерния - 16тая Заддунайская !
08:38 14.09.2026
20 Комшииката -
До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Добре, че бърканите не са твоите, падпадъчените, че ще се окажат едно - падпадъчено, маломерно 🤣
Коментиран от #27
08:43 14.09.2026
21 Хохо Бохо
До коментар #2 от "Пич":Истината е далеч по-проста. Като продаваш на черния пазар и не ти излизат наличностите в складовете, най-лесният начин е като му драснеш клечката на склада. Ходи доказвай 5 или 50 тона е имало. Тоя го прави този номер за пети път. Най-малкото, след втория път трябваше да му вземат лиценза
Коментиран от #30
08:45 14.09.2026
22 Поредния нагъл
08:47 14.09.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 българина
08:49 14.09.2026
25 Дзак
До коментар #8 от "разкаяла се мутра от 90-те":Гладна кокошка просо сънува!
08:49 14.09.2026
26 азчо
08:51 14.09.2026
27 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #20 от "Комшииката -":Когато мислиш НЕ с полукълбата над шията,
а с полукълбата под кръста- резИлтатът са постове като твоя ❗
Коментиран от #29
08:52 14.09.2026
28 Перо
08:59 14.09.2026
29 Комшииката -
До коментар #27 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":На думи фалбата ти беше голема - после - Марио /без/ Куркински
Коментиран от #31, #33
09:01 14.09.2026
30 Е как
До коментар #21 от "Хохо Бохо":така ще му вземат лиценза? Нали работи за урсулите а това са правилните хора, а там черно, бяло няма значение - всичко е в сивата зона.
09:09 14.09.2026
31 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #29 от "Комшииката -":Айде помоли някой който може да изразява логически мислите си, да напише това което ти си мислела, че си измислила❗
09:11 14.09.2026
32 Тя е
До коментар #17 от "АМИ ЧУЛИ ГОВОРА НА ТАЯ ОБЛАСТНА":още нова бре, не и връзвай кусури. Ще се научи и да говори благо, благо и безсмислено също като всички останали. Дай и малко време.
09:14 14.09.2026
33 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #29 от "Комшииката -":Поне да беше си направила труда да провериш Ивайло Стоянов какъв псевдоним си е избрал❗Щото Марио е от една детска видео игра❗
Ама то май само за Q-рове си мислят
Q-рвите❗
Коментиран от #37
09:19 14.09.2026
34 Гуньо Простиа
09:21 14.09.2026
35 На Коя Маса ?
Проверката ?
09:35 14.09.2026
36 Може Би !
До коментар #1 от "тая патка":Може Само !
Да Се Храни Добре !
09:38 14.09.2026
37 Комшииката -
До коментар #33 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":От срам си забравил, - то беше преди 65 годин... Даже не беше кадър и да "И" побаеш 🤣🤣🤣
А се изрепчи като петел на бунище😭
Коментиран от #38, #39
09:43 14.09.2026
38 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #37 от "Комшииката -":обАркала си човека бабо❗
"преди 65 години" някой друг си е развявал нещоТО пред лицето ти😀😀😀😀
10:01 14.09.2026
39 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #37 от "Комшииката -":Ех, старост нерадост ❗Те такива съдят известни, че ги изнасилили преди половин век😉
Приятно им е да си спомнят❗
10:03 14.09.2026