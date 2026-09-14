Областният управител на Габрово: Дни преди взрива в „Емко” е извършена проверка

4-5 дни преди втория взрив в „Емко” Службите за контрол на общоопасните средства към МВР са направили проверка на складовете за боеприпаси. Нарушения не са установени. Това заяви пред Нова ТВ областният управител на Габрово Кристина Сидорова.

„Прави се разследване, работи се интензивно. Вярвам, че в кратки срокове ще има резултат. Предният инцидент беше много по-мащабен, имаше работещи хора вътре. Успокоението дойде, когато разбрахме, че всички са успели да се евакуират. Два такива инцидента за по-малко от месец е притеснително и за нас като жители на областта.”, обясни още Сидорова.

И поясни, че по време на пожара са поддържали връзка с директора на пожарната и са имали готовност да евакуират населението, ако се наложи.

Припомняме, че пожарът в района на складовете за боеприпаси край Дряново е напълно овладян и няма опасност за населението или замърсяване на въздуха. Към момента полицейското присъствие в района е засилено.