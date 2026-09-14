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Областният управител на Габрово: Дни преди взрива в „Емко” е извършена проверка

Областният управител на Габрово: Дни преди взрива в „Емко” е извършена проверка

14 Септември, 2026 08:02 1 310 39

  • взрив-
  • емко

Прави се разследване, работи се интензивно. Вярвам, че в кратки срокове ще има резултат

Областният управител на Габрово: Дни преди взрива в „Емко” е извършена проверка - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

4-5 дни преди втория взрив в „Емко” Службите за контрол на общоопасните средства към МВР са направили проверка на складовете за боеприпаси. Нарушения не са установени. Това заяви пред Нова ТВ областният управител на Габрово Кристина Сидорова.

„Прави се разследване, работи се интензивно. Вярвам, че в кратки срокове ще има резултат. Предният инцидент беше много по-мащабен, имаше работещи хора вътре. Успокоението дойде, когато разбрахме, че всички са успели да се евакуират. Два такива инцидента за по-малко от месец е притеснително и за нас като жители на областта.”, обясни още Сидорова.

И поясни, че по време на пожара са поддържали връзка с директора на пожарната и са имали готовност да евакуират населението, ако се наложи.

Припомняме, че пожарът в района на складовете за боеприпаси край Дряново е напълно овладян и няма опасност за населението или замърсяване на въздуха. Към момента полицейското присъствие в района е засилено.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 тая патка

    22 4 Отговор
    най много да може да готви добре ама не е сигурно

    Коментиран от #36

    08:04 14.09.2026

  • 2 Пич

    25 9 Отговор
    Алчността на капиталистите е виновна за взривовете!!! Дават пари за да се бърза, от бързане бачкаторите се преуморяват, някой прави грешка, и- бум!!!
    Ама някой да не мисли че ще си признаят, и плащат обезщетения...?!
    Казват - руски агенти, и готово!!!

    Коментиран от #21

    08:06 14.09.2026

  • 3 ТООЧНО ТОГАВА ,,ПРОВЕРЯВАЩИТЕ,,

    16 4 Отговор
    СА СЛОЖИЛИ НЕЩО С ЧАСОВНИК......

    08:07 14.09.2026

  • 4 Ама кой

    22 8 Отговор
    реши, че тази проверка е направена от хора, които разбират от сигурност във военните складове? Поредните назначени незнаеещи, и неможещи, назначени на държавна софра с тлъсти заплати и рушвети.

    Коментиран от #17

    08:12 14.09.2026

  • 5 Дзак

    14 5 Отговор
    В най-сухия и най-горещите месец какво очакват! Барут да правят в Швеция. Тук да отглеждат домати Идеал.

    08:15 14.09.2026

  • 6 Боруна Лом

    3 5 Отговор
    ЯВНО НЯКОЙ ОТ ТЯХ СИ Е,,ХВЪРЛИЛ ЦИГАРАТА,,🚀✈️🪏

    08:17 14.09.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    21 3 Отговор
    Общото между ракетите и яйцата:
    "- Келнер, защо три варения яйца са по-скъпи от три бъркани? Не е ли по-лесно само да ги свариш?
    - Да, но варените можеш да ги преброиш, а бърканите -НЕ!"
    Който разбрал- разбрал❗

    Коментиран от #20

    08:18 14.09.2026

  • 8 разкаяла се мутра от 90-те

    9 4 Отговор
    така се крадат бизнеси,практики от началото на 90-те години,наложени от ... ,мислещите хора ще се досетят от кого!

    Коментиран от #25

    08:18 14.09.2026

  • 9 име

    15 6 Отговор
    Аре да го гърмят тоя илиян гербев и завода му, че ни писна през година да ни занимават с него. Руснаците или който е там, няма ли да го отровят, но кадърно този път!

    08:19 14.09.2026

  • 10 Само питам

    15 8 Отговор
    Защо не разследване как този олигарх , пренебрегва Българските , Държавни разпоредби да не се изнася оръжие за Украйна и Русия ? ? ? . Сега ще се харчи държавен разузнавателен ресурс , за да му пазят з.д.н.к. ?!

    08:21 14.09.2026

  • 11 Ама

    13 0 Отговор
    сигурно е било така и всичко е било изрядно .

    08:22 14.09.2026

  • 12 Нафталинка

    15 4 Отговор
    Преди всякакви експертизи да се извърши проверка ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ,на последните наличности във въпросния склад за който собственика твърди че не е влизано 2 или 3 години айде да видим какви са загубите от похабената продукция та се вдига толкова шум аз съм категорична, палета си е тяхно дело и то умишлено!

    08:22 14.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 ЗАЩО

    15 3 Отговор
    Такива неадекватни индивиди като тази областна управителка не дава никакви обяснения относно Гебрев. Само като му видя физиономията му и за пазач не става в собствените му складове явно охраната му е проформа по един човек пенсионер.

    08:27 14.09.2026

  • 15 глоги

    4 0 Отговор
    ...областнАТА управителКА на Габрово- Кристина Сидорова.

    08:28 14.09.2026

  • 16 А бе

    14 3 Отговор
    Да не пък гебревия да замаскирва производството си да продава на бандеровските укри прибира парата и после бум

    08:29 14.09.2026

  • 17 АМИ ЧУЛИ ГОВОРА НА ТАЯ ОБЛАСТНА

    10 6 Отговор

    До коментар #4 от "Ама кой":

    УПРАВИТЕЛКА...........ТАЯ И ПУЦ НЕ Е ЗАВЪРШИЛА ,, ЛИЧИ СИ ЧЕ Е ПЪЪЪЛНА КАЛИНКА И ТО ГОВОРЯЩА НЕСВЪРЗАНИ БЕЗСМИСЛИЦИ.

    Коментиран от #32

    08:29 14.09.2026

  • 18 ХиХи

    5 4 Отговор
    Проверкта е минала с по една лека кола за проверителите

    08:33 14.09.2026

  • 19 АГАТ а Кристи

    6 3 Отговор
    "Добро пожаловать" товаришчи !
    Мы ваша губерния - 16тая Заддунайская !

    08:38 14.09.2026

  • 20 Комшииката -

    2 4 Отговор

    До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Добре, че бърканите не са твоите, падпадъчените, че ще се окажат едно - падпадъчено, маломерно 🤣

    Коментиран от #27

    08:43 14.09.2026

  • 21 Хохо Бохо

    8 1 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Истината е далеч по-проста. Като продаваш на черния пазар и не ти излизат наличностите в складовете, най-лесният начин е като му драснеш клечката на склада. Ходи доказвай 5 или 50 тона е имало. Тоя го прави този номер за пети път. Най-малкото, след втория път трябваше да му вземат лиценза

    Коментиран от #30

    08:45 14.09.2026

  • 22 Поредния нагъл

    4 1 Отговор
    Капиталист е Гебрев, който няма добри условия на труд и го смъди да дава добри заплати!И все някой друг му е виновен и прави атентати , а сега особено удобни са руснаците!Истински ми е жал за работниците му!

    08:47 14.09.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 българина

    5 0 Отговор
    всички коли които катастрофират са минали проверки, за техническия преглед говоря! някой катастрофират и съшия ден..... проверките не значат нишо

    08:49 14.09.2026

  • 25 Дзак

    0 2 Отговор

    До коментар #8 от "разкаяла се мутра от 90-те":

    Гладна кокошка просо сънува!

    08:49 14.09.2026

  • 26 азчо

    0 2 Отговор
    резултата е ясен - работиш за осрайна - бум....

    08:51 14.09.2026

  • 27 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "Комшииката -":

    Когато мислиш НЕ с полукълбата над шията,
    а с полукълбата под кръста- резИлтатът са постове като твоя ❗

    Коментиран от #29

    08:52 14.09.2026

  • 28 Перо

    2 1 Отговор
    Тези складове не са за боеприпаси за леки стрелкови оръжия или за самите оръжия, от които разбира служба КОС на МВР. Това са аналогични складове на армейските, които може и да са артилерийски, минни, торпедни, за дронове боеприпаси. А там изискванията са други. Складовете са масивно строителство със сводесто покритие, между фортове или бруствери. Съобразени са с вместимост и изисквания за типове боеприпаси, вентилация за охлаждане и контрол на влажността и обработка на въздуха, с-ми за гасене на пожар. Специални изисквания за маскировка и охрана! Тези “складове” са на равна площадка, всичко е в аркообразни халета с огромна площ гола ламарина. Автомобилът, който има вътрешна изолация се нагрява на слънце до +60С, а тази гола ламарина на повече! Нищо чудно да има самозапалване, при неспазване на изискванията! Всички инциденти са станали през летните месеци! Пожарите възникват от вътре! Външен човек не може да проникне!

    08:59 14.09.2026

  • 29 Комшииката -

    0 3 Отговор

    До коментар #27 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    На думи фалбата ти беше голема - после - Марио /без/ Куркински

    Коментиран от #31, #33

    09:01 14.09.2026

  • 30 Е как

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "Хохо Бохо":

    така ще му вземат лиценза? Нали работи за урсулите а това са правилните хора, а там черно, бяло няма значение - всичко е в сивата зона.

    09:09 14.09.2026

  • 31 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Комшииката -":

    Айде помоли някой който може да изразява логически мислите си, да напише това което ти си мислела, че си измислила❗

    09:11 14.09.2026

  • 32 Тя е

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "АМИ ЧУЛИ ГОВОРА НА ТАЯ ОБЛАСТНА":

    още нова бре, не и връзвай кусури. Ще се научи и да говори благо, благо и безсмислено също като всички останали. Дай и малко време.

    09:14 14.09.2026

  • 33 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #29 от "Комшииката -":

    Поне да беше си направила труда да провериш Ивайло Стоянов какъв псевдоним си е избрал❗Щото Марио е от една детска видео игра❗
    Ама то май само за Q-рове си мислят
    Q-рвите❗

    Коментиран от #37

    09:19 14.09.2026

  • 34 Гуньо Простиа

    1 0 Отговор
    Тази на снимката ли е областния управител на областта? Майко мила…

    09:21 14.09.2026

  • 35 На Коя Маса ?

    1 0 Отговор
    Провеждаха ?

    Проверката ?

    09:35 14.09.2026

  • 36 Може Би !

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "тая патка":

    Може Само !

    Да Се Храни Добре !

    09:38 14.09.2026

  • 37 Комшииката -

    0 4 Отговор

    До коментар #33 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    От срам си забравил, - то беше преди 65 годин... Даже не беше кадър и да "И" побаеш 🤣🤣🤣
    А се изрепчи като петел на бунище😭

    Коментиран от #38, #39

    09:43 14.09.2026

  • 38 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Комшииката -":

    обАркала си човека бабо❗
    "преди 65 години" някой друг си е развявал нещоТО пред лицето ти😀😀😀😀

    10:01 14.09.2026

  • 39 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Комшииката -":

    Ех, старост нерадост ❗Те такива съдят известни, че ги изнасилили преди половин век😉
    Приятно им е да си спомнят❗

    10:03 14.09.2026

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