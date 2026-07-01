Вълчев за учителските заплати: Трябва да запазят достигнатото ниво, в бюджета не се предвижда увеличение

Споделяме тази политика и ще я продължим, защото е важна - учителите трябва да запазят достигнатото ниво от 125% от средната работна заплата. Това каза министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев в отговор на въпрос на народния представител от ГЕРБ-СДС Йорданка Фандъкова по време на заседанието на Комисията по образованието и науката.
Фандъкова припомни, че политиката за учителски заплати е въведена през 2017 г. и залага минимум 125% от средната работна заплата за страната като долна граница. Тя изтъкна, че въпреки политическите промени през последните години всички министри на образованието са следвали тази политика, и попита дали се предвижда ново увеличение на учителските заплати до края на годината, освен вече заложените от 1 януари, както и как министърът възнамерява да я отстоява пред Министерството на финансите и правителството.
Вълчев добави, че в настоящия бюджет не се предвижда второ увеличение, но от 2027 г. правителството ще се стреми учителите да запазят достигнатото ниво в рамките на новата скала на заплащане в публичния сектор, която в момента се разработва.
Той подчерта, че без достойно заплащане професията ще стане непривлекателна и качествени кадри ще напуснат системата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А Къде Загубихте Професионализма ?
За това ли Учениците ви Не знаят !
2+2 Колко Е !
16:21 01.07.2026
2 Винаги Съм Мразил Учителите !
На Света !
Коментиран от #5, #14
16:23 01.07.2026
3 Тия
16:23 01.07.2026
4 Учителка
16:24 01.07.2026
5 Кат не можал да стане Нищо !
До коментар #2 от "Винаги Съм Мразил Учителите !":Станал Учител !
И Тоя Ще те Учи ? !
16:24 01.07.2026
6 Последния Софиянец
16:26 01.07.2026
7 Дориана
Коментиран от #8, #13
16:26 01.07.2026
8 Без име
До коментар #7 от "Дориана":Напекло те е.
Коментиран от #11
16:28 01.07.2026
9 Възмутен Родител!
И като докторите,ги пренасочват от държавното учреждение,към...,,частните си кабинети"...!
16:30 01.07.2026
10 жик так
16:30 01.07.2026
11 ЯСНО!
До коментар #8 от "Без име":Ти си оня-
,,Анонимен"=,,Без име"...!
Ама може ли да си толкова прозрачен...?!
Пътувай...
Коментиран от #41
16:33 01.07.2026
12 А и частните уроци
Коментиран от #21
16:34 01.07.2026
13 Поздравления👍!
До коментар #7 от "Дориана":За точният коментар!
16:34 01.07.2026
14 Ееее...не така де!
До коментар #2 от "Винаги Съм Мразил Учителите !":Не слагай всички под ножа...!
Аз например познавам много съвестни и точни учители!
Коментиран от #42
16:35 01.07.2026
15 Евро криза
16:40 01.07.2026
16 Гост
16:43 01.07.2026
17 Не трябва
Василев и след това Борисов надуха изкуствено заплатите им, със заеми.
Чудовищно е да теглиш заеми, за да повишаваш заплати.
Тази е формулата за фалит.
И ако те нямат морал и самосъзнание, че това не са пари изработени от реална икономика, и че осъждат държавата си на изчезване чрез изкупуването й от Кредитори и инвестиционни фондове,
то тогава не би трябвало да преподават.
Димков е лекувал безплатно, предците ни са учели децата ни безплатно, за да ни има като народ.
Но къде в нашите съзнание за нация и държава?
16:46 01.07.2026
18 хахахаха
16:46 01.07.2026
19 учителите
Коментиран от #26
16:56 01.07.2026
20 Софийски селянин,Пенсионер
От една календарна година шест месеца са в отпуск,лятна ваканция празници и още ваканцийки.
А вземат пълни заплати..
16:57 01.07.2026
21 свидетел
До коментар #12 от "А и частните уроци":стани учител, бе , работния ! ще си лентяйстваш .....
16:59 01.07.2026
22 Кривото развитие на България
Коментиран от #30
17:00 01.07.2026
23 даскалче
17:00 01.07.2026
24 А за полицаите ще има ли
17:01 01.07.2026
25 тиквата съм
в бюджета не се предвижда и увеличение
и на чекмеджетата
тоз гълъбин оряза и спира общ поръчки
17:03 01.07.2026
26 ИнтеУект
До коментар #19 от "учителите":Ми не, не са. От дълго време, само най-слабите студенти записват педагогика. Дори и да има "интелигентни", те са изключение.
17:03 01.07.2026
27 И още нещо
17:03 01.07.2026
28 Много загрижени
17:04 01.07.2026
29 Сега ще започнат
17:18 01.07.2026
30 даскалче
До коментар #22 от "Кривото развитие на България":През ваканцията на пепелчука работния ни ден е от 9 до 18.Заповядай на проверка.Тъкмо и да се поизпитаме малко.Да видим какво ти е останало в главата.
17:18 01.07.2026
31 Бил съм
Коментиран от #34
17:19 01.07.2026
32 Гориил
17:20 01.07.2026
33 Ниските заплати,
17:20 01.07.2026
34 Образователната система
До коментар #31 от "Бил съм":е много инертна. Не може днес да увеличиш заплатите и утре да имаш грамотни ученици. Десетки години (бих казал повече от 60-70) учителите бяха с унизително ниски заплати. Това доведе до отлив първо на мъжете, после учители ставаха хора които друго не могат. Сега как да махнеш един некадърен учител с 20г. стаж и на негово място да отиде кадърен? Каква ще е тази процедура, а и откъде ще намериш кадърния, по какъв критерий? - ще има съдилища, оценяване, да не ги описвам. Това се отнася за повече от половината учители и не може да стане за 5-10 години, бих казал и повече.
17:23 01.07.2026
35 Гориил
17:33 01.07.2026
36 Браво чичо Румене
17:34 01.07.2026
37 буржоазна дупка
17:36 01.07.2026
38 Д-р Марин Белчев
Не е такова положението в Скандинавските страни, Германия и др. цивилизовани места, където доходите на тези професии са доста по-близки.
А, сега, с този бюджет, българските учители ще бъдат оставени без увеличение на доходите цяла година.
17:41 01.07.2026
39 В училището никой не научава нищо
17:44 01.07.2026
40 Пешо z
17:52 01.07.2026
41 град КОЗЛОДУЙ
До коментар #11 от "ЯСНО!":точно същия боклууук е даааа и ас го познах
17:57 01.07.2026
42 оня с коня
До коментар #14 от "Ееее...не така де!":че откъде ги познавате? щото ас не познавам такива свестни учители всички са помияяри
17:58 01.07.2026