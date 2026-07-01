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Вълчев за учителските заплати: Трябва да запазят достигнатото ниво, в бюджета не се предвижда увеличение

Вълчев за учителските заплати: Трябва да запазят достигнатото ниво, в бюджета не се предвижда увеличение

1 Юли, 2026 16:16 1 134 42

  • георги вълчев-
  • учители-
  • заплати

Той подчерта, че без достойно заплащане професията ще стане непривлекателна и качествени кадри ще напуснат системата

Вълчев за учителските заплати: Трябва да запазят достигнатото ниво, в бюджета не се предвижда увеличение - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Споделяме тази политика и ще я продължим, защото е важна - учителите трябва да запазят достигнатото ниво от 125% от средната работна заплата. Това каза министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев в отговор на въпрос на народния представител от ГЕРБ-СДС Йорданка Фандъкова по време на заседанието на Комисията по образованието и науката.

Фандъкова припомни, че политиката за учителски заплати е въведена през 2017 г. и залага минимум 125% от средната работна заплата за страната като долна граница. Тя изтъкна, че въпреки политическите промени през последните години всички министри на образованието са следвали тази политика, и попита дали се предвижда ново увеличение на учителските заплати до края на годината, освен вече заложените от 1 януари, както и как министърът възнамерява да я отстоява пред Министерството на финансите и правителството.

Вълчев добави, че в настоящия бюджет не се предвижда второ увеличение, но от 2027 г. правителството ще се стреми учителите да запазят достигнатото ниво в рамките на новата скала на заплащане в публичния сектор, която в момента се разработва.

Той подчерта, че без достойно заплащане професията ще стане непривлекателна и качествени кадри ще напуснат системата.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А Къде Загубихте Професионализма ?

    30 7 Отговор
    Тичайки за Заплатите ?

    За това ли Учениците ви Не знаят !

    2+2 Колко Е !

    16:21 01.07.2026

  • 2 Винаги Съм Мразил Учителите !

    17 15 Отговор
    Най - Тъпите Същества !

    На Света !

    Коментиран от #5, #14

    16:23 01.07.2026

  • 3 Тия

    10 6 Отговор
    сикаджии герб - работа,работа работа ремонт на ремонта на ремонта и 3 год. не вдигаха пенсиите по швейцарското крадливи т-п-ци

    16:23 01.07.2026

  • 4 Учителка

    26 4 Отговор
    Защо да работя, като следващата заплата е на път? Достатъчно е, че удостоявам лигавите им деца с присъствието си.

    16:24 01.07.2026

  • 5 Кат не можал да стане Нищо !

    22 8 Отговор

    До коментар #2 от "Винаги Съм Мразил Учителите !":

    Станал Учител !

    И Тоя Ще те Учи ? !

    16:24 01.07.2026

  • 6 Последния Софиянец

    14 2 Отговор
    Двойни цени а заплатите наполовина.

    16:26 01.07.2026

  • 7 Дориана

    11 9 Отговор
    Тук една възрастна лелка пaцyлaнa пенсионерка ( Промяна,Анонимен, Развитие) денонощно квичи от безсилие и безпомощност срещу победителя генерал Радев който смачка подобни индивиди нeкадърни! Същата неграмотна лелка преди изборите прогнозираше 10% за ПБ на генерал Радев а той получи 44,5%. Мафиотите от ГЕРБ са разбити и имат гласове колкото ПП/ДБ с разлика 0.7%. Радев получи пълно мнозинство много близко до абсолютно. Тръшкат се ,вият като чакали единствено смазани като неграмотната лелка ( Промяна ,Анонимен ,Развитие ) които не могат да оцелеят при демократично управление като това на смазващия победител Румен Радев.

    Коментиран от #8, #13

    16:26 01.07.2026

  • 8 Без име

    8 3 Отговор

    До коментар #7 от "Дориана":

    Напекло те е.

    Коментиран от #11

    16:28 01.07.2026

  • 9 Възмутен Родител!

    33 3 Отговор
    Никакво увеличение,докато не им забранят...частните уроци,откъдето доят допълнително,като умишлено не преподават качествено в училище !
    И като докторите,ги пренасочват от държавното учреждение,към...,,частните си кабинети"...!

    16:30 01.07.2026

  • 10 жик так

    35 6 Отговор
    Като погледна нивото на образованието , учителите трябва да връщат пари , не да им качват заплатите !

    16:30 01.07.2026

  • 11 ЯСНО!

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "Без име":

    Ти си оня-
    ,,Анонимен"=,,Без име"...!
    Ама може ли да си толкова прозрачен...?!
    Пътувай...

    Коментиран от #41

    16:33 01.07.2026

  • 12 А и частните уроци

    28 9 Отговор
    Лентяите с 54 дена отпуск, още 4 от синдиката, 18 учебни (не астрономични) часа на седмица. 12 заплати и 1 за дрехи и 2 за празниците. Един куп екскурзии и курсове аванта. 90 % брак продукция.

    Коментиран от #21

    16:34 01.07.2026

  • 13 Поздравления👍!

    5 3 Отговор

    До коментар #7 от "Дориана":

    За точният коментар!

    16:34 01.07.2026

  • 14 Ееее...не така де!

    13 6 Отговор

    До коментар #2 от "Винаги Съм Мразил Учителите !":

    Не слагай всички под ножа...!
    Аз например познавам много съвестни и точни учители!

    Коментиран от #42

    16:35 01.07.2026

  • 15 Евро криза

    6 1 Отговор
    Без заплати за даскалиците, да им орежат делегираните бюджети и да събират такса вход на малките гаменчета. Ако не им стигат, частни уроци.

    16:40 01.07.2026

  • 16 Гост

    13 2 Отговор
    Лесно е, ама не ви стиска! Взимате обратно безумните увеличения за дембелите с пагоните, които в добрия случай нищо не вършат, а в обичайния работят за рушвети и бандити, и давате там, където наистина трябва да се даде.

    16:43 01.07.2026

  • 17 Не трябва

    11 2 Отговор
    Има разлика между фъфлещ учител или физкултурник, част от тях взимат и за уроци по сто лева, и учител пращащ деца на олимпиади.
    Василев и след това Борисов надуха изкуствено заплатите им, със заеми.
    Чудовищно е да теглиш заеми, за да повишаваш заплати.
    Тази е формулата за фалит.
    И ако те нямат морал и самосъзнание, че това не са пари изработени от реална икономика, и че осъждат държавата си на изчезване чрез изкупуването й от Кредитори и инвестиционни фондове,
    то тогава не би трябвало да преподават.
    Димков е лекувал безплатно, предците ни са учели децата ни безплатно, за да ни има като народ.
    Но къде в нашите съзнание за нация и държава?

    16:46 01.07.2026

  • 18 хахахаха

    9 0 Отговор
    то затова преди гласуването за бюджета тези нищоправци си вдигнаха първо техните заплати, на Радев хранениците, дето щеше да намалява раздутата администрация, вярвайте на военни, пенсионирани

    16:46 01.07.2026

  • 19 учителите

    1 1 Отговор
    са интелигентни и разбират приликата, между това че заплатите не се замразяват, а се запазват.

    Коментиран от #26

    16:56 01.07.2026

  • 20 Софийски селянин,Пенсионер

    11 3 Отговор
    И тези заплати са и много,виждат се резултатите от матурите,произвеждат полуграмотност...
    От една календарна година шест месеца са в отпуск,лятна ваканция празници и още ваканцийки.
    А вземат пълни заплати..

    16:57 01.07.2026

  • 21 свидетел

    7 4 Отговор

    До коментар #12 от "А и частните уроци":

    стани учител, бе , работния ! ще си лентяйстваш .....

    16:59 01.07.2026

  • 22 Кривото развитие на България

    8 2 Отговор
    Работят реално по половин ден, през ваканциите на практика си почиват, заплатите им по закон над средните, социалните осигуровки от държавата, тоест от парите на останалите българи и всичко това, защото децата ни са им заложници. Същото като с безполезните полицаи, всъщнот там е още по-драстично. Но това е, те пазят Властта от народа, друго предназначение нямат.

    Коментиран от #30

    17:00 01.07.2026

  • 23 даскалче

    11 2 Отговор
    Разбира се ,че няма увеличение.Те да не са полицаи?!Друго си е да киснеш на сянка в шумата.За това се иска интелект,ниво, две висши.Да умееш да управляваш БМВ или Волво за по 150 бона.Виж простия даскал.По цял ден прав.Управлява 30/40 диванета.повечето абсолютно неадекватни.Напушени с каквото се сетиш.Щото тези горните от шумата са си свършили перфектно работата.Разправя се с претенциозни родители с изисквания за Харвард. Трият му сол на главата После гони градския транспорт,зар пара за гориво няма.Мъкне куфар с контролни или тестове.Проверява ги до сред нощ.И ако му остане време спи и така докато докара до ..........лудницата.Щото шанс да докараш до пенсия много,много няма.

    17:00 01.07.2026

  • 24 А за полицаите ще има ли

    1 0 Отговор
    Просто питам

    17:01 01.07.2026

  • 25 тиквата съм

    1 1 Отговор
    лошо
    в бюджета не се предвижда и увеличение
    и на чекмеджетата
    тоз гълъбин оряза и спира общ поръчки

    17:03 01.07.2026

  • 26 ИнтеУект

    3 1 Отговор

    До коментар #19 от "учителите":

    Ми не, не са. От дълго време, само най-слабите студенти записват педагогика. Дори и да има "интелигентни", те са изключение.

    17:03 01.07.2026

  • 27 И още нещо

    2 1 Отговор
    В нормалните държави и учители, и полицаи взимат нормални заплати. Като за квалификацията им.

    17:03 01.07.2026

  • 28 Много загрижени

    2 1 Отговор
    А този министър и крадлата Фандъкова са на пенсия и заплата.

    17:04 01.07.2026

  • 29 Сега ще започнат

    4 1 Отговор
    обичайните нападки - колко пъти ще им увеличавате заплатите, колко работели, колко почивали, какви ученици изкарвали...Как никой не завидя на заплатата на директора от над 11000лв на дружеството към МОН "Ученически отдих и спорт". Във всички държавни агенции, дирекции, ДКК, комисии, държавни банки(ББР), БНБ, КЕВР, БЕХ, бордове на директори, депутати, министерства, съдебна система, военни, полицаи, областна, общинска администрация взимат огромни в сравнение с учителските заплати, не плащат осигуровки. Държавната администрация е над 600 000 души, а учителите около 80 000. Кога се публикуват заплатите на гореизброените и с колко им увеличават заплатите? Който завижда на учителите - завършвай за учител, гледай си кефа и живей с голямата им заплата и отпуска.

    17:18 01.07.2026

  • 30 даскалче

    3 1 Отговор

    До коментар #22 от "Кривото развитие на България":

    През ваканцията на пепелчука работния ни ден е от 9 до 18.Заповядай на проверка.Тъкмо и да се поизпитаме малко.Да видим какво ти е останало в главата.

    17:18 01.07.2026

  • 31 Бил съм

    5 1 Отговор
    Учител,но сегашните учители взимат много яки заплати.Само по-простите от тях ченгета взимат повече Едните произвеждат неграмотни хора,другите са тъпи и ограничени пагонджии,много мразени от хората

    Коментиран от #34

    17:19 01.07.2026

  • 32 Гориил

    2 2 Отговор
    Брюксел отказа съфинансиране и последва колапс. Българските учители трябва да консумират по-малко и да направят всичко възможно, за да намалят инфлацията в Европа.

    17:20 01.07.2026

  • 33 Ниските заплати,

    4 2 Отговор
    трудната и свързана с голям стрес работа е причина много от младите и кадърни учители да си сменят професията като я превърнаха в дефицитна. Училищата се напълниха с пенсионери, некадърници, които са там от няма и къде, мъжете напуснаха и се получи "новото училище". Намесиха се разни комисии, НПО-та, които вменяваха само права на ученици и родители за сметка на малкото останали добри учители(на другите не им пука). Това удари по дисциплината в училищата. Има и други причини, като мобилните телефони, всеобщата чалгализация, наркотици, алкохол и др. които досъсипаха образованието (особено средното).Това за повишаването на заплатите и завръщането на по-добрите се наблюдава и в други професии. Например в банките при социализма (конкретно ДСК) беше изцяло феминизирана, но когато вдигнаха сериозно заплатите се появиха и мъже банкери. Същото беше и с аптеките - преди имаше само аптекарки и когато се вдигнаха заплатите се появиха и аптекарите. В пощите същото го имаше, но те сега пак са зле.

    17:20 01.07.2026

  • 34 Образователната система

    1 2 Отговор

    До коментар #31 от "Бил съм":

    е много инертна. Не може днес да увеличиш заплатите и утре да имаш грамотни ученици. Десетки години (бих казал повече от 60-70) учителите бяха с унизително ниски заплати. Това доведе до отлив първо на мъжете, после учители ставаха хора които друго не могат. Сега как да махнеш един некадърен учител с 20г. стаж и на негово място да отиде кадърен? Каква ще е тази процедура, а и откъде ще намериш кадърния, по какъв критерий? - ще има съдилища, оценяване, да не ги описвам. Това се отнася за повече от половината учители и не може да стане за 5-10 години, бих казал и повече.

    17:23 01.07.2026

  • 35 Гориил

    4 0 Отговор
    Новото училище държи бъдещето и светлите европейски перспективи. Децата трябва да учат само това, което е важно и полезно за Брюксел. Освобождението на България не трябва да се свързва с Русия в съзнанието на децата. То сега принадлежи на Берлинския конгрес и на големите постижения на европейската история и култура. Освен това учениците не трябва да бъдат обременявани с вина за престъпленията на нацизма. България трябва да се разглежда като съюзник и партньор само за Европа, а резултатите от нейните пиратски войни и колониални грабежи трябва да бъдат правилно оценени.

    17:33 01.07.2026

  • 36 Браво чичо Румене

    2 0 Отговор
    Честито на рибата ! :) хахахахххаха

    17:34 01.07.2026

  • 37 буржоазна дупка

    2 1 Отговор
    Работодателите, плачат, че не могат да дават заплати? А на запад в другите икономики дори с повече данъци, могат. Та сега минималната заплата е покупателно - реално демек, е 70 соц. лева, и ги боли. При Виденов минималната заплата бе 7000 лева, за 700 бири, или 700 килограма домати, или за 350 пакета цигари. Черешите през социализмът бяха 40 стотинки. Апартаментите 10-20 000. Плачат, че не могат да плащат под минималната заплата от преди 38 години? ДОРИ ВИДЕНОВОТО ВРЕМЕ БЕ ПО ДОБРО!

    17:36 01.07.2026

  • 38 Д-р Марин Белчев

    1 0 Отговор
    Работата на учителите в детските градини и в училищата е сред най-важните и благородните. Учителите са изложени на силен шум, стрес и натоварване. Те вземат значително по-малко от полицаи и военни, което не е справедливо. Конкретен пример за работещ с 10 г. стаж: учител взема около 1200 Евро, полицай взема около 1900 Евро, военен взема също около 1900 Евро. Тоест военните и полицаите вземат около 700 Евро повече от един учител. Да не говорим за тези, които вземат хем пенсия, хем заплата и доходите им отиват над 3000 Евро месечно.
    Не е такова положението в Скандинавските страни, Германия и др. цивилизовани места, където доходите на тези професии са доста по-близки.
    А, сега, с този бюджет, българските учители ще бъдат оставени без увеличение на доходите цяла година.

    17:41 01.07.2026

  • 39 В училището никой не научава нищо

    1 0 Отговор
    Гените решават всичко и частните учители

    17:44 01.07.2026

  • 40 Пешо z

    1 0 Отговор
    Прогреса идва от образованието.Тук ПБ реши ,че и без това може.Еми поне телефоните им забранете да носят в училище.

    17:52 01.07.2026

  • 41 град КОЗЛОДУЙ

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "ЯСНО!":

    точно същия боклууук е даааа и ас го познах

    17:57 01.07.2026

  • 42 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Ееее...не така де!":

    че откъде ги познавате? щото ас не познавам такива свестни учители всички са помияяри

    17:58 01.07.2026

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