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Нова информация по случая "Петрохан": Убийствата под Околчица са дело на Калушев. Няма данни за чужда намеса

Нова информация по случая "Петрохан": Убийствата под Околчица са дело на Калушев. Няма данни за чужда намеса

14 Септември, 2026 12:05 2 214 79

  • петрохан-
  • околчица-
  • прокуратура-
  • нови данни-
  • убийства-
  • ивайло калушев

Извършени са 40 огледа, разпитани са 150 свидетели, включително с тайна самоличност, както и един от Италия. Изготвени са 95 експертизи, очакват се заключения по още 12, информира заместник апелативният прокурор Наталия Николова

Нова информация по случая "Петрохан": Убийствата под Околчица са дело на Калушев. Няма данни за чужда намеса - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Държавното обвинение, вещи лица и други експерти, работещи по случая, изнесоха последните данни от разследването по случая „Петрохан - Околчица“, по който се води разследване за общо шестима убити. Сред изводите на разследващите е, че изстрелите при Околчица са произведени от Ивайло Калушев, информират от Нова телевизия.
По думите на заместник апелативния прокурор Наталия Николова от събраните доказателства отново става ясно, че няма данни за чужда намеса нито в „Петрохан“, нито под Околчица.

„Разследване тече по няколко досъдебни производства - сред тях за смъртта на шестимата, за паричните потоци, свързани с физическите и юридическите лица, свързани с делото. Изготвени са част от данъчните ревизии, разкрити са банкови и данъчни тайни. По една от ревизия спрямо Асоциацията по екстремни спортове са назначени обезпечителни мерки. Проверка се извършва и в частно училище, във връзка с нея е образувано досъдебно производство за неизпълнение на служебни задължения на длъжностни лица - в учебното заведение, МОН и РУО. Приемът на ученици и издаване на документи с невярно съдържание от 2022 до 2026 година“, обясни тя.
Прокурор Николова уточни, че са извършени 40 огледа, разпитани са 150 свидетели, включително с тайна самоличност, както и един от Италия. Изготвени са 95 експертизи, очакват се заключения по още 12. Изискани са справки от множество институции и мобилни оператори, а десетки вещи лица са ангажирани по случая. Миналата седмица е разпитан важен свидетел, а нито една версия не се изключва. Ситуационна експертиза за „Петрохан“ се очаква до няколко дни.

Заместник-директорът на ГДНП Стойно Цветков добави, че разследването не е спирало, а целта остава достигане до обективната истина.

Началникът на „Съдебна медицина“ в „Александровска“ болница доц. д-р Александър Александров подкрепи изводите от експертизите. „По отношение на съдебно-медицинската той посочи, че са уточнени уврежданията и огнестрелните наранявания, довели до смъртта на шестимата. Той представи накратко и изводите от нея относно причините за смъртта на жертвите: 15-годишният - входно огнестрелно нараняване от упор в лявата слепоочна област; Николай Златков - сляпо огнестрелно нараняване в челната област; Ивайло Калушев - изстрел от упор в устната кухина. Установяването на давността на смъртта се прави на база ранни и трупни късни изменения. Така е уточнено, че 5 до 7 денонощия преди огледа е настъпила смъртта на тримата на Околчица“, изясни д-р Александров.

„Непълнолетният е бил с вплетени ръце при смъртта си, а оръжието на местопрестъплението е било само едно“, добави той. По ръцете на момчето няма частици от капсулите на оръжието, затова се предполага, че вероятно Калушев е произвел изстрелите.

Съдебномедицинското изследване не може категорично да установи дали е имало полов акт, тъй като при определени условия биологичните следи се разграждат много бързо. Това обясни съдебният медик, коментирайки резултатите от извършените експертизи.

По думите му наличието на семенна течност трудно може да бъде доказано, ако изследването не бъде направено в първите часове след евентуален полов акт с еякулация. Заради неблагоприятните условия сперматозоидите се разрушават бързо и след определен период установяването им може да се окаже невъзможно.

При прегледите не са установени пресни травматични увреждания. При две от изследваните лица обаче е констатиран зеещ анален сфинктер и изглаждане на гънките на места.

Експертът подчерта, че тази находка сама по себе си не е категорично доказателство за извършвани анални полови сношения. В същото време при изследваните не са установени заболявания или други патологични изменения, които биха могли да обяснят състоянието. Прегледът на наличната медицинска документация също не е дал данни за подобни заболявания.

Според съдебния медик установената находка би могла да бъде резултат от травматични увреждания, натрупвани във времето. При подобен процес мускулатурата на сфинктера може постепенно да се отпусне, а характерните гънки да се изгладят, без към момента на прегледа да има пресни травми.

Специалистът отново уточни, че медицинската находка не позволява със 100% сигурност да се заключи, че причината са анални полови сношения. Тя обаче е обективно установена при извършените прегледи и трябва да бъде оценявана заедно с останалите доказателства по случая.

Инж. Николай Джуненски потвърди, че трите убийства под Околчица са извършени от Ивайло Калушев.

Един изстрел може да остави следи, които впоследствие да изглеждат като причинени от два отделни проектила, обясни той във връзка с изследването на оръжието, боеприпасите и следите по кемпера. По думите му намерените на мястото куршуми са плосковърхи и не са изцяло облечени с ризница. Куршумът се състои от сърцевина и ризница, която я обгръща. При попадане в твърда повърхност той може да се деформира и да се раздели на отделни части.

Експертът обясни, че при подобна деформация ризницата може да се отдели от сърцевината или самата тя да се разпадне на фрагменти. Така отделните части продължават движението си по раневия канал и впоследствие могат да бъдат открити като два отделни фрагмента, въпреки че първоначално са били част от един и същ куршум.

Според Джуненски подобен процес обяснява и част от следите по кемпера. При изстрел куршумът се е деформирал при преминаването през преградите на шибидаха и отделните му части са продължили движението си като самостоятелни фрагменти. По думите на експерта това може да създаде впечатление за повече от един изстрел, въпреки че първоначалният изстрел е бил един.

Той посочи, че по шибидаха на кемпера са установени транзиторни пробойни през горния и долния слой. Именно разделянето на куршума след срещата му с преграда е сред обясненията за наличието на повече отвори.

По отношение на друг от изследваните случаи експертът заяви, че е имало един изстрел, като куршумът не е напуснал тялото, а е останал в него. Джуненски посочи още, че използваното оръжие е револвер. По думите му изстрелите в кемпера са произведени от Калушев, като последният изстрел е свързан със самоубийството му.

Експертът коментира и установените барутни микрочастици. Той обясни, че при изстрел частиците се движат заедно с барутните газове. При среща с преграда част от тях могат да се върнат обратно към стрелеца. Според Джуненски разположението на тези микрочастици е дало основание да се направи извод, че при последния изстрел револверът е бил държан с две ръце. Лявата ръка е представлявала преграда, върху която са попаднали върналите се частици, поради което те са установени именно там, а не върху дясната ръка.

Припомняме, че на 2 февруари в района на хижа „Петрохан“ беше открита изгоряла постройка. В двора около хижата бяха намерени труповете на трима мъже, всички те - с огнестрелни рани, без видими следи от борба. На място работят криминалисти; районът остава отцепен за разследване. Това се разглежда като част от сложния случай „Петрохан – Околчица“. Ивайло Калушев, свързан с убитите, беше обявен за издирване заедно с още двама души.

Хижата е част от собственост, използвана от група хора, свързана с дейност по опазване на природата в този район, обединени в НПО-то „Национална агенция за контрол на защитените територии“ (НАКЗТ).
На 8 февруари в местност край връх Околчица във Врачанския Балкан беше открит високопроходим кемпер, в който са намерени труповете на тримата издирвани – Ивайло Калушев, Николай Златков и 15‑годишно момче. Те са открити мъртви, а криминалисти потвърждават, че вътре е имало стрелба.

Дни по-късно излязоха резултатите от аутопсиите на телата, открити в кемпера край Околчица. По разположението им и наличието на три гилзи и три проектила, вещите лица предположиха, че става дума за две убийства и едно самоубийство. В кемпера бяха намерени и огнестрелни оръжия, които според МВР са законно притежавани от един от загиналите.

Впоследствие прокуратурата представи допълнителни данни от експертизите за телата, открити край „Петрохан“. Експертизите потвърдиха, че тримата мъже, намерени в хижата, са починали от огнестрелни рани.
На 18 февруари заместник апелативният прокурор на София Наталия Николова съобщи, че тримата мъже, намерени мъртви в хижата край „Петрохан“, са се самоубили. При останалите трима, чиито тела бяха открити в кемпер до връх Околчица, става дума за убийства и последвало самоубийство.

В началото на март Министерството на образованието и науката сезира прокуратурата за формата на обучение на 15‑годишното момче, което е една от жертвите край Околчица. Проверката установява, че ученикът е бил записан едновременно в две форми на обучение – редовна и самостоятелна.

Първоначално разследванията се водеха отделно от прокуратурите в София и Враца, но през март бяха обединени в едно производство заради установените връзки между шестимата и с цел цялостно изясняване на случая. Според прокуратурата основната им дейност е била свързана с хижата „Петрохан“, където са живели.
Първоначалните резултати от аутопсиите на тримата, намерени в кемпера под Околчица, насочиха разследващите към версията за две последователни убийства и последвало самоубийство. По случая бяха назначени множество експертизи и бяха разпитани десетки свидетели. През юли прокуратурата реши да преустанови постоянната полицейска охрана около хижа „Петрохан“, след като прецени, че на този етап от разследването тя вече не е необходима за запазване на местопроизшествието и извършването на процесуални действия.

На 28 август стана ясно, че са готови още две ключови експертизи по разследването на смъртта на шестимата души, открити в района на хижа „Петрохан“ и под връх Околчица. Заключенията вече са предадени на Софийската окръжна прокуратура.

Едната експертиза е комплексна и обхваща съдебно-психологични, психиатрични, сексологични и теологични аспекти на случая. Документът е с обем от 157 страници и е изготвен от четирима вещи лица - психолози, психиатър и теолог.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ай ай ай

    72 10 Отговор
    Защо ли изобщо не очаквах друго....

    Коментиран от #20, #77

    12:08 14.09.2026

  • 2 Трудно е

    39 17 Отговор
    Но истината трябва да се каже - и в очите на майка на Ламя и в очите на майка пиле.

    12:08 14.09.2026

  • 3 Каквото ви изнася

    60 19 Отговор
    Това си приказвате. Каква е истината е друг въпрос.

    Коментиран от #38

    12:08 14.09.2026

  • 4 Наккратко

    21 11 Отговор
    От брифинга - с. В инктера на Ивчо не е поразен, тези на момчетата са разработени

    12:10 14.09.2026

  • 5 Някой си

    46 27 Отговор
    Все пак се оказа педофилия и извращения...

    Коментиран от #24, #35

    12:10 14.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Въпрос

    7 11 Отговор

    До коментар #6 от "Нашия полезен пaааaццyyуулл":

    А бихте ли написали по конкретно как въпросния ,,пaaaццyyyллл" е убил преди Слави и го е изхвърлил от парламента и сега унищожава и Радев?

    Коментиран от #11

    12:12 14.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Пич

    11 4 Отговор
    Направо предвидих като в църквата, по евангелието - ."....Както казах, тъй и стана...."!

    12:12 14.09.2026

  • 10 Последния Софиянец

    33 2 Отговор
    И кое му е новото?

    12:12 14.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Наблюдател

    45 16 Отговор
    Не съм се и съмнявал, че лама Ивей Калушев е убил децата, дето се е забавлявал с тях и накрая себе си. Друго не ми е ясно. С гмуркане в пещери пари не се печелят. Откъде тогава тази военна база на Петрохан, оръжия, техника, персонал? Каква е връзката с Мексико, имението му там, знаем кои властват там и с какво си печелят парите.

    Коментиран от #16, #37

    12:15 14.09.2026

  • 13 Макето

    40 13 Отговор
    Пълни лъжи!

    12:16 14.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ТИР

    10 15 Отговор
    Елементарно,, има логика, убива и подрежда едните в редица, пали кемпера с другите и газ към Бургас, след това зарежда и отива на Околчица да убие и другите,,,

    Коментиран от #17

    12:17 14.09.2026

  • 16 изглежда

    27 4 Отговор

    До коментар #12 от "Наблюдател":

    И Васко ухото бил спонсорирал мексиканците с 250 хиляди Евро. Дали? Или НПО са му върнали 235 000 без документи? А това вече има друго име. А Саша Безуханова?

    Коментиран от #25

    12:18 14.09.2026

  • 17 естествено

    7 6 Отговор

    До коментар #15 от "ТИР":

    кое не е ясно?

    Коментиран от #46

    12:18 14.09.2026

  • 18 Що не отидеш на психиатър

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "Нашия полезен пaааaццyyуулл":

    вместо да нервничиш тук?

    Коментиран от #29

    12:19 14.09.2026

  • 19 Потресаващо

    35 9 Отговор
    толкова време нищоправене, за да кажат още от същото. Дано почернените семейства да ви съдят до дупка!

    Коментиран от #34, #69

    12:19 14.09.2026

  • 20 Европеец

    31 8 Отговор

    До коментар #1 от "ай ай ай":

    В момента гледам на запис тая порнография и си губя времето... Нищо ново, стана ясно, че нищо не е ясно, каша.....

    12:19 14.09.2026

  • 21 Последния Софиянец

    25 4 Отговор
    А кои хора са давали пари на Петрохан?

    12:21 14.09.2026

  • 22 Сделано в СССР

    40 5 Отговор
    Едва ли някой вече вярва на службите, даже и да казват истината.
    Толкова много са се сраснали с мафията, че вече нямат и капка останало доверие към тях.

    12:21 14.09.2026

  • 23 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    33 3 Отговор
    Едни такива напоително ни убеждаваха, че в Нови Искър един педофил се влюбил в една петдесет годишна жена🤔
    и заради нея избил всички и нея, а после ....
    като разбрал, че го издирват....
    се скрил да не го открият
    и се гръмнал СЪС ЗАГЛУШИТЕЛ,
    да не го чуят😉😉😉❗

    12:22 14.09.2026

  • 24 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 4 Отговор

    До коментар #5 от "Някой си":

    И ти ли вече им повярва🤔❓

    12:23 14.09.2026

  • 25 5 нарко помилвани Радев.Йотова

    21 11 Отговор

    До коментар #16 от "изглежда":

    Ако трябва да се прави връзка с мексиканските нарко, - вероятността президенството да забъркано е мноого по голяма.

    12:24 14.09.2026

  • 26 Прокуратурата

    21 5 Отговор
    е на едни грухтящи другари. Как да и вярваме? Всичко, което казват е толкова спорно, а те са си пристрастни. 6 месеца тишина и сега за изборите се вадят компромати - защото всичко което се казва може да се тълкува и по друг начин. А и действията на силовите ведомства са СТРАННИ, противоречиви и съмнителни. Отделно тия са били на тяхно управление и подчинение. И сега гущера си къса опашката.

    12:26 14.09.2026

  • 27 По - важния въпрос

    17 8 Отговор
    Защо люпка с таксито и партньорката и и медии ппдб + държат да изкарат Ламята невинен?

    12:26 14.09.2026

  • 28 Зъл пес

    11 3 Отговор
    Разследващите може винаги да са под чужди заповеди.Каквото им бъде наредено,това ще кажат.Не твърдя че и в този случай е така,но е възможно.

    12:26 14.09.2026

  • 29 Пaaацццyулеe полезен идиииoт😂🤣😅

    4 1 Отговор

    До коментар #18 от "Що не отидеш на психиатър":

    Въдворил съм те в лудницата и оттам си още нашия полезен идиииooт

    12:26 14.09.2026

  • 30 Така ще да е

    21 9 Отговор
    Ако не извадят публично всички записи от хижата за няколко дена около инцидента, всички свидетелства, всички материали, не бих си променил мнението, че това си е една мафиотска екзекуция, вероятно свързана с любимците на наркоЙотова наркоразпространители.

    12:26 14.09.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Изненадаааа!

    19 2 Отговор
    НЯМА изненада!
    В България няма изненади!

    Коментиран от #42

    12:28 14.09.2026

  • 33 Въпрос

    5 2 Отговор

    До коментар #31 от "Нашия полезен пaааaццyyуулл":

    А бихте ли написали по конкретно как въпросния ,,пaaaццyyyллл" е убил преди Слави и го е изхвърлил от парламента и сега унищожава и Радев?

    Коментиран от #36

    12:28 14.09.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Перо

    9 6 Отговор

    До коментар #5 от "Някой си":

    Т.е., оказа се ПП/ДБ!

    12:29 14.09.2026

  • 36 Нашия полезен пaааaццyyуулл

    4 6 Отговор

    До коментар #33 от "Въпрос":

    Този наш полезен идиот пaааaaццyyулл от месеци е сриван тук,подиграван ,стъпкан и разкриван. Имитация на трол преди на славуца а сега се опитваше и на мунчо кРадев боташов. Снимах смазването му и с месеци публикувах в публични групи в социалните мрежи с десетки хиляди членове. Забавлението е на макс. Славуца клетия чалга месия от Учиндол на изборите имаше точно 0.74% За да имаше право на партийна субсидия му трябваха точно 0.26 стотни от процента. Това са само няколко хиляди гласа. А ако имаше право на партийна субсидия 1%=на около 35-36 хил.гласа или около 280 хиляди лв.на година, за 4 г.- 1 млн.и 120 хил.лв. Сметнете го в евро. С тези средства нямаше да отпише партията си в ЦИК ,а щеше да поддържа офиси като плаща наем ,на кординатори ,за срещи из страната. Сега трябва затова да дава лични средства а няма смисъл. Друго си е с държавна субсидия. С пaаaaццyууллa и без пaaааaццyyууллaa пак нямаше да влезе в парламента, но би имал поне партийна субсидия. За това време публикувах смазването на полезния ни пaaааaaццyyуулл и десетки хиляди се смееха и го свързваха със славуца. Тези няколко хиляди гласа му ги отне нашия полезен пaааaaццyyуулл и го лиши от партийна субсидия и го уби.

    12:29 14.09.2026

  • 37 Перо

    9 7 Отговор

    До коментар #12 от "Наблюдател":

    За парите питай ПП/ДБ!

    12:30 14.09.2026

  • 38 ИСТИНАТА е елементарна!

    33 5 Отговор

    До коментар #3 от "Каквото ви изнася":

    Калушев и останалите са Убити от ДАНС, контролираща наркоканалите! Елементарното доказателство е кучето. Вие познавате ли някой, колкото и да е откачен, да си изгори живо кучето?

    Коментиран от #43

    12:32 14.09.2026

  • 39 Възpожденец 🇧🇬

    20 11 Отговор
    Някой има ли съмнения, че съветските ни МВР , ДАНС и Прокуратура трябва да се закрият поради некадърност, непригодност и връзки с олигарси, мафиоти и вражески страни?!
    Половин година десетки, а може би и стотици хора са получавали по 5000 € заплата от нашите данъци и на края тези небивалици ...

    Коментиран от #63

    12:32 14.09.2026

  • 40 ШИтнати хора

    9 12 Отговор
    Не му е чист кОсъма на КалУшко от години назад. ИпУснато дете,неглижирано от майката ,но разглезено с пари само и само да и се махне от главата.Същата работа и с другите дата - шИтнати на КалУшко да не се прЕчкат на родителите.. Общността на пещерняците въобще не го цени като морален човек - затворен,егоист,мнителен. В Мексико намериха полуразложен техен сподвижник прекосил Атлантика на яхта с тях.

    12:32 14.09.2026

  • 41 Чудна работа

    15 5 Отговор
    Я тези разследващите да направят един тест. Затварят се трима в кемпер и хвърлят вътре една пиратка, после хвърлят втора и накрая трета. Дали след първата ще могат да издържат на втората?

    12:33 14.09.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Прав си

    18 7 Отговор

    До коментар #38 от "ИСТИНАТА е елементарна!":

    Няма такава държава! Президентът Йотова и премиерът Радев станаха наркодилъри!

    Коментиран от #45

    12:35 14.09.2026

  • 44 Кой поръча Калушев, пита Ралица Асенова

    15 4 Отговор
    С къв акъл точно в тоя момент излязоха да съчиняват клевети тея.
    В момента, сегашния, в който всеки би навързал Петрохан-Мексико и помилваните наркодилъри.

    12:42 14.09.2026

  • 45 ФАКТ Е

    16 9 Отговор

    До коментар #43 от "Прав си":

    Калушев и останалите са Убити от ДАНС, подчинена на Президента!
    Елементарното доказателство е кучето.
    Вие познавате ли някой, колкото и да е откачен, да си изгори живо кучето?

    Няма такава държава! Президентът Йотова и премиерът Радев станаха наркодилъри!

    12:42 14.09.2026

  • 46 не е естествено

    14 1 Отговор

    До коментар #17 от "естествено":

    Нищо ,ама нищо не е ясно.Опитайте да отцепите голям терен от планината и полиция,горски,военни не знаят нищо?Днес нямаше никакъв брифинг,а нещо подобно на махленски скандал от който нищо,ама нищо не се разбра.То и това беше целта на мероприятието.

    12:42 14.09.2026

  • 47 Клетвите

    9 3 Отговор
    на майките-в цялата тази гнусотия-има ли кой да ги чуе?

    12:45 14.09.2026

  • 48 Интересно

    15 5 Отговор
    Защо конференцията се води от гербаджийския пенкилер Росен Йорданов.

    12:46 14.09.2026

  • 49 Помия.

    10 6 Отговор
    Демерджиев-още от същото.

    12:46 14.09.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Пак се започна

    11 10 Отговор
    Тръста лъжа.Манипулация!
    Дойдат ли избори започват да обработват умело и без това обърканото българско общество.
    Комунизъмът трайно и завинаги се е настанил удобно в чугунените тикви!
    Това е!

    Коментиран от #58

    12:47 14.09.2026

  • 52 Абсолютно същото

    11 3 Отговор
    твърдяхме и ние, в отговор на безумните версии на розово десните !
    😁

    12:47 14.09.2026

  • 53 ЕЕЕЕЙ ТА НЯМА ДА

    9 2 Отговор
    СИ ПЛЮЯТ ПО авторитета честта си и на себе си и на предишни ""разследващи и прокури„ до като не стане чистката нема я има и истината.

    12:48 14.09.2026

  • 54 боклуците

    14 2 Отговор
    боклуците пак лъжат народа

    12:48 14.09.2026

  • 55 Анонимен

    7 1 Отговор
    България сигурно е с най-компрометираната държавна администрация в света. Просто няма за какво да се хванеш. От най-високите позиции до най-нисшия чиновник - всичко е леш (с много малки изключения, разбира се).

    12:52 14.09.2026

  • 56 Пак

    2 5 Отговор
    пликриват ГРУ.

    Коментиран от #66

    12:52 14.09.2026

  • 57 Редно е и брифинг на Ралица има по БНТ

    5 2 Отговор
    Провървя ни на комисии съдебни и ЛЕКАРСКИ.
    Явно едни и същи уважавани специалисти явно са правили заключенията на помилвания наркодилър и на Петрохан Калушев.

    12:53 14.09.2026

  • 58 е сега му

    5 2 Отговор

    До коментар #51 от "Пак се започна":

    се вика КАПИТАЛИЗЪМ И евроУродщина на МАКС!

    12:53 14.09.2026

  • 59 6456234

    3 4 Отговор
    лъжци - добре го нагласихте накрая

    Коментиран от #62

    12:54 14.09.2026

  • 60 Лама Калушев

    5 2 Отговор
    им е изгладил вътрешните гънки

    12:57 14.09.2026

  • 61 Емо

    7 3 Отговор
    Убедих се само в едно - полиция и прокуратура в Бг са пълни със зеещи анални сфинктери

    12:58 14.09.2026

  • 62 ФАКТ Е

    7 8 Отговор

    До коментар #59 от "6456234":

    Калушев и останалите са Убити от ДАНС, подчинена на Президента!
    Елементарното доказателство е кучето.
    Вие познавате ли някой, колкото и да е откачен, да си изгори живо кучето?

    Няма такава държава да помилва наркобосове! Президентът Йотова и премиерът Радев станаха наркодилъри!

    Коментиран от #76

    13:00 14.09.2026

  • 63 При

    7 1 Отговор

    До коментар #39 от "Възpожденец 🇧🇬":

    съвеЦките немаше ни дрога, ни пИдофилия! При юдо-пейските и краварските, това са основните им "ценности"

    13:02 14.09.2026

  • 64 Госあ

    5 2 Отговор
    Тия работи ги знаем. Признавам си, че и аз се бях подвел по маскировката за спелеолози и природолюбители, докато не чух коментари от такива за въпросната група. Психодесни като тая поръчала мъжа си, дето се изявява еколожка, журналистка и не знам си ква. Изкарайте връзките им с пп-дб, да лъснат в пълен блясък! Вече знаем за явни такива, но има още! Тая група шарлатани ще се окажат много по-голямо зло

    13:02 14.09.2026

  • 65 Няма да има покой за мъртвите

    4 0 Отговор
    Докъде се докарахме-Държата да може да те поръча със всички видове екстри-гавра, набеждаване и унижение пред всички българи, чрез ИНСТИТУЦИИТЕ си мвр, съд и прокуратура.

    13:03 14.09.2026

  • 66 Не е гру,

    3 0 Отговор

    До коментар #56 от "Пак":

    укромафията е!

    13:03 14.09.2026

  • 67 Нямаше

    7 1 Отговор
    никаква информация , досадно им беше да им задават въпроси журналистите , нервничеха при неудобните за тях , а перхидролената другарка се държеше отвисоко и поучаващи . Ужасен спектакъл.

    13:03 14.09.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 И да съдят -

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Потресаващо":

    ще плащаме ние - обикновените хора .

    13:05 14.09.2026

  • 70 Българин

    3 1 Отговор
    Очаквам да напишете кой е дал милионите на сектата! Ясно е, че са партия ПП /Пeдoфили и Пe....и/, но няма да е лошо да прочетем имената им!

    13:06 14.09.2026

  • 71 Хаха

    2 0 Отговор
    Демерджиев изпра ППДБ.

    13:07 14.09.2026

  • 72 хахаха

    2 1 Отговор
    Жълтопaветните джендъри газ пикaят:))) Повече ги боли от истината отколкото от първото им aнaлно проникване:)))

    13:08 14.09.2026

  • 73 между другото

    2 0 Отговор
    Доколкото си спомням се обсъждаше връзката на едно или две лица от групата със службите. Не става ясно какво точно са вършели за службите и кой им е разпъвал чадър.
    Това също е част от истината, за която нищо няма да разберем.

    13:09 14.09.2026

  • 74 az СВО Победа 81

    3 0 Отговор
    Покровителите и създателите на петроханци от ППДБ дължат много отговори!

    13:10 14.09.2026

  • 75 Без коментар

    3 0 Отговор
    Най видния член на ПП - Лама Калушев
    Най видния член на ДБ - Емили тротинетката

    13:11 14.09.2026

  • 76 Безспорен факт

    1 1 Отговор

    До коментар #62 от "ФАКТ Е":

    Който е способен хладнокръвно да убие дете след като го е изнасилил многократно е способен на всякакви изродщини!!!

    13:14 14.09.2026

  • 77 ДрБр

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "ай ай ай":

    И какво искаше да чуеш? ППдебилната версия ли?

    13:15 14.09.2026

  • 78 ПРО-лъжетурата

    1 0 Отговор
    То е съвсем ясно , че Ники и единият в Петрохан са се търкаляли от удоволствие по земята преди (само)убийството , поради което са имали охлузвания и разкъсани дрехи ! Черепът пък на единия в кемпера е бил толкова здрав , че е натрошил куршума на парчета , и ги е отклонил нагоре към тавана ! Изключителните способности на тия хора се доказват и от факта , че Калушев, след като се е гръмнал в устата, е изчакал няколко часа , и се е надигнал посмъртно да убие момчето, защото е забелязал , че то се самоизтезава от мъка и си причинява синини и отоци ! Адвокатът пък в хижата , след като не успял да се самоубие от раз с пушката, грабнал с пробита глава един пистолет , и се доубил ! Изобщо - свръхчовеци и педофили, сър !

    13:22 14.09.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

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