Нова информация по случая "Петрохан": Убийствата под Околчица са дело на Калушев. Няма данни за чужда намеса

Държавното обвинение, вещи лица и други експерти, работещи по случая, изнесоха последните данни от разследването по случая „Петрохан - Околчица“, по който се води разследване за общо шестима убити. Сред изводите на разследващите е, че изстрелите при Околчица са произведени от Ивайло Калушев, информират от Нова телевизия.
По думите на заместник апелативния прокурор Наталия Николова от събраните доказателства отново става ясно, че няма данни за чужда намеса нито в „Петрохан“, нито под Околчица.
„Разследване тече по няколко досъдебни производства - сред тях за смъртта на шестимата, за паричните потоци, свързани с физическите и юридическите лица, свързани с делото. Изготвени са част от данъчните ревизии, разкрити са банкови и данъчни тайни. По една от ревизия спрямо Асоциацията по екстремни спортове са назначени обезпечителни мерки. Проверка се извършва и в частно училище, във връзка с нея е образувано досъдебно производство за неизпълнение на служебни задължения на длъжностни лица - в учебното заведение, МОН и РУО. Приемът на ученици и издаване на документи с невярно съдържание от 2022 до 2026 година“, обясни тя.
Прокурор Николова уточни, че са извършени 40 огледа, разпитани са 150 свидетели, включително с тайна самоличност, както и един от Италия. Изготвени са 95 експертизи, очакват се заключения по още 12. Изискани са справки от множество институции и мобилни оператори, а десетки вещи лица са ангажирани по случая. Миналата седмица е разпитан важен свидетел, а нито една версия не се изключва. Ситуационна експертиза за „Петрохан“ се очаква до няколко дни.
Заместник-директорът на ГДНП Стойно Цветков добави, че разследването не е спирало, а целта остава достигане до обективната истина.
Началникът на „Съдебна медицина“ в „Александровска“ болница доц. д-р Александър Александров подкрепи изводите от експертизите. „По отношение на съдебно-медицинската той посочи, че са уточнени уврежданията и огнестрелните наранявания, довели до смъртта на шестимата. Той представи накратко и изводите от нея относно причините за смъртта на жертвите: 15-годишният - входно огнестрелно нараняване от упор в лявата слепоочна област; Николай Златков - сляпо огнестрелно нараняване в челната област; Ивайло Калушев - изстрел от упор в устната кухина. Установяването на давността на смъртта се прави на база ранни и трупни късни изменения. Така е уточнено, че 5 до 7 денонощия преди огледа е настъпила смъртта на тримата на Околчица“, изясни д-р Александров.
„Непълнолетният е бил с вплетени ръце при смъртта си, а оръжието на местопрестъплението е било само едно“, добави той. По ръцете на момчето няма частици от капсулите на оръжието, затова се предполага, че вероятно Калушев е произвел изстрелите.
Съдебномедицинското изследване не може категорично да установи дали е имало полов акт, тъй като при определени условия биологичните следи се разграждат много бързо. Това обясни съдебният медик, коментирайки резултатите от извършените експертизи.
По думите му наличието на семенна течност трудно може да бъде доказано, ако изследването не бъде направено в първите часове след евентуален полов акт с еякулация. Заради неблагоприятните условия сперматозоидите се разрушават бързо и след определен период установяването им може да се окаже невъзможно.
При прегледите не са установени пресни травматични увреждания. При две от изследваните лица обаче е констатиран зеещ анален сфинктер и изглаждане на гънките на места.
Експертът подчерта, че тази находка сама по себе си не е категорично доказателство за извършвани анални полови сношения. В същото време при изследваните не са установени заболявания или други патологични изменения, които биха могли да обяснят състоянието. Прегледът на наличната медицинска документация също не е дал данни за подобни заболявания.
Според съдебния медик установената находка би могла да бъде резултат от травматични увреждания, натрупвани във времето. При подобен процес мускулатурата на сфинктера може постепенно да се отпусне, а характерните гънки да се изгладят, без към момента на прегледа да има пресни травми.
Специалистът отново уточни, че медицинската находка не позволява със 100% сигурност да се заключи, че причината са анални полови сношения. Тя обаче е обективно установена при извършените прегледи и трябва да бъде оценявана заедно с останалите доказателства по случая.
Инж. Николай Джуненски потвърди, че трите убийства под Околчица са извършени от Ивайло Калушев.
Един изстрел може да остави следи, които впоследствие да изглеждат като причинени от два отделни проектила, обясни той във връзка с изследването на оръжието, боеприпасите и следите по кемпера. По думите му намерените на мястото куршуми са плосковърхи и не са изцяло облечени с ризница. Куршумът се състои от сърцевина и ризница, която я обгръща. При попадане в твърда повърхност той може да се деформира и да се раздели на отделни части.
Експертът обясни, че при подобна деформация ризницата може да се отдели от сърцевината или самата тя да се разпадне на фрагменти. Така отделните части продължават движението си по раневия канал и впоследствие могат да бъдат открити като два отделни фрагмента, въпреки че първоначално са били част от един и същ куршум.
Според Джуненски подобен процес обяснява и част от следите по кемпера. При изстрел куршумът се е деформирал при преминаването през преградите на шибидаха и отделните му части са продължили движението си като самостоятелни фрагменти. По думите на експерта това може да създаде впечатление за повече от един изстрел, въпреки че първоначалният изстрел е бил един.
Той посочи, че по шибидаха на кемпера са установени транзиторни пробойни през горния и долния слой. Именно разделянето на куршума след срещата му с преграда е сред обясненията за наличието на повече отвори.
По отношение на друг от изследваните случаи експертът заяви, че е имало един изстрел, като куршумът не е напуснал тялото, а е останал в него. Джуненски посочи още, че използваното оръжие е револвер. По думите му изстрелите в кемпера са произведени от Калушев, като последният изстрел е свързан със самоубийството му.
Експертът коментира и установените барутни микрочастици. Той обясни, че при изстрел частиците се движат заедно с барутните газове. При среща с преграда част от тях могат да се върнат обратно към стрелеца. Според Джуненски разположението на тези микрочастици е дало основание да се направи извод, че при последния изстрел револверът е бил държан с две ръце. Лявата ръка е представлявала преграда, върху която са попаднали върналите се частици, поради което те са установени именно там, а не върху дясната ръка.
Припомняме, че на 2 февруари в района на хижа „Петрохан“ беше открита изгоряла постройка. В двора около хижата бяха намерени труповете на трима мъже, всички те - с огнестрелни рани, без видими следи от борба. На място работят криминалисти; районът остава отцепен за разследване. Това се разглежда като част от сложния случай „Петрохан – Околчица“. Ивайло Калушев, свързан с убитите, беше обявен за издирване заедно с още двама души.
Хижата е част от собственост, използвана от група хора, свързана с дейност по опазване на природата в този район, обединени в НПО-то „Национална агенция за контрол на защитените територии“ (НАКЗТ).
На 8 февруари в местност край връх Околчица във Врачанския Балкан беше открит високопроходим кемпер, в който са намерени труповете на тримата издирвани – Ивайло Калушев, Николай Златков и 15‑годишно момче. Те са открити мъртви, а криминалисти потвърждават, че вътре е имало стрелба.
Дни по-късно излязоха резултатите от аутопсиите на телата, открити в кемпера край Околчица. По разположението им и наличието на три гилзи и три проектила, вещите лица предположиха, че става дума за две убийства и едно самоубийство. В кемпера бяха намерени и огнестрелни оръжия, които според МВР са законно притежавани от един от загиналите.
Впоследствие прокуратурата представи допълнителни данни от експертизите за телата, открити край „Петрохан“. Експертизите потвърдиха, че тримата мъже, намерени в хижата, са починали от огнестрелни рани.
На 18 февруари заместник апелативният прокурор на София Наталия Николова съобщи, че тримата мъже, намерени мъртви в хижата край „Петрохан“, са се самоубили. При останалите трима, чиито тела бяха открити в кемпер до връх Околчица, става дума за убийства и последвало самоубийство.
В началото на март Министерството на образованието и науката сезира прокуратурата за формата на обучение на 15‑годишното момче, което е една от жертвите край Околчица. Проверката установява, че ученикът е бил записан едновременно в две форми на обучение – редовна и самостоятелна.
Първоначално разследванията се водеха отделно от прокуратурите в София и Враца, но през март бяха обединени в едно производство заради установените връзки между шестимата и с цел цялостно изясняване на случая. Според прокуратурата основната им дейност е била свързана с хижата „Петрохан“, където са живели.
Първоначалните резултати от аутопсиите на тримата, намерени в кемпера под Околчица, насочиха разследващите към версията за две последователни убийства и последвало самоубийство. По случая бяха назначени множество експертизи и бяха разпитани десетки свидетели. През юли прокуратурата реши да преустанови постоянната полицейска охрана около хижа „Петрохан“, след като прецени, че на този етап от разследването тя вече не е необходима за запазване на местопроизшествието и извършването на процесуални действия.
На 28 август стана ясно, че са готови още две ключови експертизи по разследването на смъртта на шестимата души, открити в района на хижа „Петрохан“ и под връх Околчица. Заключенията вече са предадени на Софийската окръжна прокуратура.
Едната експертиза е комплексна и обхваща съдебно-психологични, психиатрични, сексологични и теологични аспекти на случая. Документът е с обем от 157 страници и е изготвен от четирима вещи лица - психолози, психиатър и теолог.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ай ай ай
Коментиран от #20, #77
12:08 14.09.2026
2 Трудно е
12:08 14.09.2026
3 Каквото ви изнася
Коментиран от #38
12:08 14.09.2026
4 Наккратко
12:10 14.09.2026
5 Някой си
Коментиран от #24, #35
12:10 14.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Въпрос
До коментар #6 от "Нашия полезен пaааaццyyуулл":А бихте ли написали по конкретно как въпросния ,,пaaaццyyyллл" е убил преди Слави и го е изхвърлил от парламента и сега унищожава и Радев?
Коментиран от #11
12:12 14.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Пич
12:12 14.09.2026
10 Последния Софиянец
12:12 14.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Наблюдател
Коментиран от #16, #37
12:15 14.09.2026
13 Макето
12:16 14.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 ТИР
Коментиран от #17
12:17 14.09.2026
16 изглежда
До коментар #12 от "Наблюдател":И Васко ухото бил спонсорирал мексиканците с 250 хиляди Евро. Дали? Или НПО са му върнали 235 000 без документи? А това вече има друго име. А Саша Безуханова?
Коментиран от #25
12:18 14.09.2026
17 естествено
До коментар #15 от "ТИР":кое не е ясно?
Коментиран от #46
12:18 14.09.2026
18 Що не отидеш на психиатър
До коментар #6 от "Нашия полезен пaааaццyyуулл":вместо да нервничиш тук?
Коментиран от #29
12:19 14.09.2026
19 Потресаващо
Коментиран от #34, #69
12:19 14.09.2026
20 Европеец
До коментар #1 от "ай ай ай":В момента гледам на запис тая порнография и си губя времето... Нищо ново, стана ясно, че нищо не е ясно, каша.....
12:19 14.09.2026
21 Последния Софиянец
12:21 14.09.2026
22 Сделано в СССР
Толкова много са се сраснали с мафията, че вече нямат и капка останало доверие към тях.
12:21 14.09.2026
23 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
и заради нея избил всички и нея, а после ....
като разбрал, че го издирват....
се скрил да не го открият
и се гръмнал СЪС ЗАГЛУШИТЕЛ,
да не го чуят😉😉😉❗
12:22 14.09.2026
24 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #5 от "Някой си":И ти ли вече им повярва🤔❓
12:23 14.09.2026
25 5 нарко помилвани Радев.Йотова
До коментар #16 от "изглежда":Ако трябва да се прави връзка с мексиканските нарко, - вероятността президенството да забъркано е мноого по голяма.
12:24 14.09.2026
26 Прокуратурата
12:26 14.09.2026
27 По - важния въпрос
12:26 14.09.2026
28 Зъл пес
12:26 14.09.2026
29 Пaaацццyулеe полезен идиииoт😂🤣😅
До коментар #18 от "Що не отидеш на психиатър":Въдворил съм те в лудницата и оттам си още нашия полезен идиииooт
12:26 14.09.2026
30 Така ще да е
12:26 14.09.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Изненадаааа!
В България няма изненади!
Коментиран от #42
12:28 14.09.2026
33 Въпрос
До коментар #31 от "Нашия полезен пaааaццyyуулл":А бихте ли написали по конкретно как въпросния ,,пaaaццyyyллл" е убил преди Слави и го е изхвърлил от парламента и сега унищожава и Радев?
Коментиран от #36
12:28 14.09.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Перо
До коментар #5 от "Някой си":Т.е., оказа се ПП/ДБ!
12:29 14.09.2026
36 Нашия полезен пaааaццyyуулл
До коментар #33 от "Въпрос":Този наш полезен идиот пaааaaццyyулл от месеци е сриван тук,подиграван ,стъпкан и разкриван. Имитация на трол преди на славуца а сега се опитваше и на мунчо кРадев боташов. Снимах смазването му и с месеци публикувах в публични групи в социалните мрежи с десетки хиляди членове. Забавлението е на макс. Славуца клетия чалга месия от Учиндол на изборите имаше точно 0.74% За да имаше право на партийна субсидия му трябваха точно 0.26 стотни от процента. Това са само няколко хиляди гласа. А ако имаше право на партийна субсидия 1%=на около 35-36 хил.гласа или около 280 хиляди лв.на година, за 4 г.- 1 млн.и 120 хил.лв. Сметнете го в евро. С тези средства нямаше да отпише партията си в ЦИК ,а щеше да поддържа офиси като плаща наем ,на кординатори ,за срещи из страната. Сега трябва затова да дава лични средства а няма смисъл. Друго си е с държавна субсидия. С пaаaaццyууллa и без пaaааaццyyууллaa пак нямаше да влезе в парламента, но би имал поне партийна субсидия. За това време публикувах смазването на полезния ни пaaааaaццyyуулл и десетки хиляди се смееха и го свързваха със славуца. Тези няколко хиляди гласа му ги отне нашия полезен пaааaaццyyуулл и го лиши от партийна субсидия и го уби.
12:29 14.09.2026
37 Перо
До коментар #12 от "Наблюдател":За парите питай ПП/ДБ!
12:30 14.09.2026
38 ИСТИНАТА е елементарна!
До коментар #3 от "Каквото ви изнася":Калушев и останалите са Убити от ДАНС, контролираща наркоканалите! Елементарното доказателство е кучето. Вие познавате ли някой, колкото и да е откачен, да си изгори живо кучето?
Коментиран от #43
12:32 14.09.2026
39 Възpожденец 🇧🇬
Половин година десетки, а може би и стотици хора са получавали по 5000 € заплата от нашите данъци и на края тези небивалици ...
Коментиран от #63
12:32 14.09.2026
40 ШИтнати хора
12:32 14.09.2026
41 Чудна работа
12:33 14.09.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Прав си
До коментар #38 от "ИСТИНАТА е елементарна!":Няма такава държава! Президентът Йотова и премиерът Радев станаха наркодилъри!
Коментиран от #45
12:35 14.09.2026
44 Кой поръча Калушев, пита Ралица Асенова
В момента, сегашния, в който всеки би навързал Петрохан-Мексико и помилваните наркодилъри.
12:42 14.09.2026
45 ФАКТ Е
До коментар #43 от "Прав си":Калушев и останалите са Убити от ДАНС, подчинена на Президента!
Елементарното доказателство е кучето.
Вие познавате ли някой, колкото и да е откачен, да си изгори живо кучето?
Няма такава държава! Президентът Йотова и премиерът Радев станаха наркодилъри!
12:42 14.09.2026
46 не е естествено
До коментар #17 от "естествено":Нищо ,ама нищо не е ясно.Опитайте да отцепите голям терен от планината и полиция,горски,военни не знаят нищо?Днес нямаше никакъв брифинг,а нещо подобно на махленски скандал от който нищо,ама нищо не се разбра.То и това беше целта на мероприятието.
12:42 14.09.2026
47 Клетвите
12:45 14.09.2026
48 Интересно
12:46 14.09.2026
49 Помия.
12:46 14.09.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Пак се започна
Дойдат ли избори започват да обработват умело и без това обърканото българско общество.
Комунизъмът трайно и завинаги се е настанил удобно в чугунените тикви!
Това е!
Коментиран от #58
12:47 14.09.2026
52 Абсолютно същото
😁
12:47 14.09.2026
53 ЕЕЕЕЙ ТА НЯМА ДА
12:48 14.09.2026
54 боклуците
12:48 14.09.2026
55 Анонимен
12:52 14.09.2026
56 Пак
Коментиран от #66
12:52 14.09.2026
57 Редно е и брифинг на Ралица има по БНТ
Явно едни и същи уважавани специалисти явно са правили заключенията на помилвания наркодилър и на Петрохан Калушев.
12:53 14.09.2026
58 е сега му
До коментар #51 от "Пак се започна":се вика КАПИТАЛИЗЪМ И евроУродщина на МАКС!
12:53 14.09.2026
59 6456234
Коментиран от #62
12:54 14.09.2026
60 Лама Калушев
12:57 14.09.2026
61 Емо
12:58 14.09.2026
62 ФАКТ Е
До коментар #59 от "6456234":Калушев и останалите са Убити от ДАНС, подчинена на Президента!
Елементарното доказателство е кучето.
Вие познавате ли някой, колкото и да е откачен, да си изгори живо кучето?
Няма такава държава да помилва наркобосове! Президентът Йотова и премиерът Радев станаха наркодилъри!
Коментиран от #76
13:00 14.09.2026
63 При
До коментар #39 от "Възpожденец 🇧🇬":съвеЦките немаше ни дрога, ни пИдофилия! При юдо-пейските и краварските, това са основните им "ценности"
13:02 14.09.2026
64 Госあ
13:02 14.09.2026
65 Няма да има покой за мъртвите
13:03 14.09.2026
66 Не е гру,
До коментар #56 от "Пак":укромафията е!
13:03 14.09.2026
67 Нямаше
13:03 14.09.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 И да съдят -
До коментар #19 от "Потресаващо":ще плащаме ние - обикновените хора .
13:05 14.09.2026
70 Българин
13:06 14.09.2026
71 Хаха
13:07 14.09.2026
72 хахаха
13:08 14.09.2026
73 между другото
Това също е част от истината, за която нищо няма да разберем.
13:09 14.09.2026
74 az СВО Победа 81
13:10 14.09.2026
75 Без коментар
Най видния член на ДБ - Емили тротинетката
13:11 14.09.2026
76 Безспорен факт
До коментар #62 от "ФАКТ Е":Който е способен хладнокръвно да убие дете след като го е изнасилил многократно е способен на всякакви изродщини!!!
13:14 14.09.2026
77 ДрБр
До коментар #1 от "ай ай ай":И какво искаше да чуеш? ППдебилната версия ли?
13:15 14.09.2026
78 ПРО-лъжетурата
13:22 14.09.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.