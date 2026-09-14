Министър Демерджиев разпореди проверка на складовете за боеприпаси в страната

Вътрешният министър Иван Демерджиев разпореди проверка на складовете за боеприпаси у нас след взривовете в „ЕМКО”, информират от Нова телевизия.
„Предписанията не са само от МВР, не само то е компетентно в случая. Проверката обхваща начина, по който би трябвало да се осъществява охраната, а не самата нея. При проверките сега установяваме пропуски. Аз лично ще уведомя господин Гебрев за това. Отново казвам, че това не касае само него. Затова ще бъдат създадени съвместни екипи, които ще направят обход и ще проверят всеки един от тези обекти на територията на страната, като ще дадат подробни предписания. ДАНС и Министерството на отбраната също са компетентни по въпроса. Трябва не само да се следват минималните стандарти, а да се вземат адекватни мерки за защита на тези обекти”, допълни Демерджиев пред журналисти.
По думите му няма разминаване в изнесените данни от МВР относно взривовете. Коментарът му дойде, след като в неделя в ефира на предаването „На Фокус” собственикът на завода Емилиян Гебрев заяви, че някой е подвел Демерджиев да говори за саботаж и за неглижиране на работата в завода.
„Ние не сме казвали, че няма човешка намеса, а че ще проверим всички версии. Като акцентирахме на това, че има подценяване не само при „ЕМКО”, а и при всички, които стопанисват и охраняват такива складове. Подобна дейност очевидно е опасна. Очевидно и ситуацията, в която се намира светът, не само България, създава източници на повишена опасност и охраната трябва да бъде съобразена с това. Важно е и как се съхраняват тези изключително опасни вещества и предмети”, обясни Демерджиев пред журналисти. И допълни, че записите от камерите са свалени и се преглеждат.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Проверка
1. Изравняване на броя на дипломатите в София и Масква.
2. Изгонване на поне 100 руснака с купени от Йотова паспорти
3. Връщане на България анклава Камчия
4. Закриване на ДАНС.
Коментиран от #5, #8, #13
11:37 14.09.2026
2 А попита ли Йотова
11:40 14.09.2026
3 Пиарчо
11:41 14.09.2026
4 !!!?
11:43 14.09.2026
5 Бялджип
До коментар #1 от "Проверка":Ами ако взривовете са автовзривове от собствениците за да се вземе застаховката? Тогава къде ще останат надъханите ти политически "наставления"?
Коментиран от #9
11:45 14.09.2026
6 хе хе
11:47 14.09.2026
7 Питане
11:50 14.09.2026
8 гост
До коментар #1 от "Проверка":Турче ли си или туркинче ???
Коментиран от #11
11:52 14.09.2026
9 !!!?
До коментар #5 от "Бялджип":ЕМКО е основана още през 1992 година...,а отравянията и взривовете започнаха след анексирането на Крим от Путлер !
Питай застраховката на ЕМКО защо не се интересува от случаите...!?
Коментиран от #10
11:55 14.09.2026
10 глупости
До коментар #9 от "!!!?":Първия взрив в Челопечене бе през лятото на 2006 година.
11:58 14.09.2026
11 Последната копейка
До коментар #8 от "гост":А ти татарче ли си или кадировче?
11:59 14.09.2026
12 Перо
12:08 14.09.2026
13 Перо
До коментар #1 от "Проверка":Йотова е издала много повече БГ паспорти на ционисти и северномакедонци!
12:11 14.09.2026