Министър Демерджиев разпореди проверка на складовете за боеприпаси в страната

Вътрешният министър Иван Демерджиев разпореди проверка на складовете за боеприпаси у нас след взривовете в „ЕМКО”, информират от Нова телевизия.

„Предписанията не са само от МВР, не само то е компетентно в случая. Проверката обхваща начина, по който би трябвало да се осъществява охраната, а не самата нея. При проверките сега установяваме пропуски. Аз лично ще уведомя господин Гебрев за това. Отново казвам, че това не касае само него. Затова ще бъдат създадени съвместни екипи, които ще направят обход и ще проверят всеки един от тези обекти на територията на страната, като ще дадат подробни предписания. ДАНС и Министерството на отбраната също са компетентни по въпроса. Трябва не само да се следват минималните стандарти, а да се вземат адекватни мерки за защита на тези обекти”, допълни Демерджиев пред журналисти.

По думите му няма разминаване в изнесените данни от МВР относно взривовете. Коментарът му дойде, след като в неделя в ефира на предаването „На Фокус” собственикът на завода Емилиян Гебрев заяви, че някой е подвел Демерджиев да говори за саботаж и за неглижиране на работата в завода.

„Ние не сме казвали, че няма човешка намеса, а че ще проверим всички версии. Като акцентирахме на това, че има подценяване не само при „ЕМКО”, а и при всички, които стопанисват и охраняват такива складове. Подобна дейност очевидно е опасна. Очевидно и ситуацията, в която се намира светът, не само България, създава източници на повишена опасност и охраната трябва да бъде съобразена с това. Важно е и как се съхраняват тези изключително опасни вещества и предмети”, обясни Демерджиев пред журналисти. И допълни, че записите от камерите са свалени и се преглеждат.