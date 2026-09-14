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Министър Демерджиев разпореди проверка на складовете за боеприпаси в страната

Министър Демерджиев разпореди проверка на складовете за боеприпаси в страната

14 Септември, 2026 11:34 443 13

  • иван демерджиев-
  • проверка-
  • складове за боеприпаси

Ще бъдат създадени съвместни екипи, които ще направят обход и ще проверят всеки един от тези обекти на територията на страната, като ще дадат подробни предписания, коментира още вътрешният министър 

Министър Демерджиев разпореди проверка на складовете за боеприпаси в страната - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Вътрешният министър Иван Демерджиев разпореди проверка на складовете за боеприпаси у нас след взривовете в „ЕМКО”, информират от Нова телевизия.

„Предписанията не са само от МВР, не само то е компетентно в случая. Проверката обхваща начина, по който би трябвало да се осъществява охраната, а не самата нея. При проверките сега установяваме пропуски. Аз лично ще уведомя господин Гебрев за това. Отново казвам, че това не касае само него. Затова ще бъдат създадени съвместни екипи, които ще направят обход и ще проверят всеки един от тези обекти на територията на страната, като ще дадат подробни предписания. ДАНС и Министерството на отбраната също са компетентни по въпроса. Трябва не само да се следват минималните стандарти, а да се вземат адекватни мерки за защита на тези обекти”, допълни Демерджиев пред журналисти.
По думите му няма разминаване в изнесените данни от МВР относно взривовете. Коментарът му дойде, след като в неделя в ефира на предаването „На Фокус” собственикът на завода Емилиян Гебрев заяви, че някой е подвел Демерджиев да говори за саботаж и за неглижиране на работата в завода.

„Ние не сме казвали, че няма човешка намеса, а че ще проверим всички версии. Като акцентирахме на това, че има подценяване не само при „ЕМКО”, а и при всички, които стопанисват и охраняват такива складове. Подобна дейност очевидно е опасна. Очевидно и ситуацията, в която се намира светът, не само България, създава източници на повишена опасност и охраната трябва да бъде съобразена с това. Важно е и как се съхраняват тези изключително опасни вещества и предмети”, обясни Демерджиев пред журналисти. И допълни, че записите от камерите са свалени и се преглеждат.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Проверка

    6 5 Отговор
    Вместо безсмислена проверка ето какво трябва да се направи:
    1. Изравняване на броя на дипломатите в София и Масква.
    2. Изгонване на поне 100 руснака с купени от Йотова паспорти
    3. Връщане на България анклава Камчия
    4. Закриване на ДАНС.

    Коментиран от #5, #8, #13

    11:37 14.09.2026

  • 2 А попита ли Йотова

    6 2 Отговор
    дала ли е българско гражданство на руските шпиони и колко?

    11:40 14.09.2026

  • 3 Пиарчо

    3 1 Отговор
    Не дойде ли момента,за бомбата петрохан.Ще минат изборите,какво чакате още?

    11:41 14.09.2026

  • 4 !!!?

    4 1 Отговор
    Муха без глава...!

    11:43 14.09.2026

  • 5 Бялджип

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Проверка":

    Ами ако взривовете са автовзривове от собствениците за да се вземе застаховката? Тогава къде ще останат надъханите ти политически "наставления"?

    Коментиран от #9

    11:45 14.09.2026

  • 6 хе хе

    4 2 Отговор
    Кой замете под килимчето, че нити един оръжеен склад в България не е гръмнал без братска помощ? Дори и в Челопечене, което е в покрайнините на София.

    11:47 14.09.2026

  • 7 Питане

    4 0 Отговор
    "Другарите" от пасоля с ВИП покани ли са ???

    11:50 14.09.2026

  • 8 гост

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Проверка":

    Турче ли си или туркинче ???

    Коментиран от #11

    11:52 14.09.2026

  • 9 !!!?

    3 6 Отговор

    До коментар #5 от "Бялджип":

    ЕМКО е основана още през 1992 година...,а отравянията и взривовете започнаха след анексирането на Крим от Путлер !
    Питай застраховката на ЕМКО защо не се интересува от случаите...!?

    Коментиран от #10

    11:55 14.09.2026

  • 10 глупости

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "!!!?":

    Първия взрив в Челопечене бе през лятото на 2006 година.

    11:58 14.09.2026

  • 11 Последната копейка

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "гост":

    А ти татарче ли си или кадировче?

    11:59 14.09.2026

  • 12 Перо

    0 0 Отговор
    И какво разбира служба КОС от армейски боеприпаси от родовете войски?

    12:08 14.09.2026

  • 13 Перо

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Проверка":

    Йотова е издала много повече БГ паспорти на ционисти и северномакедонци!

    12:11 14.09.2026

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