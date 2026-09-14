Добромир Живков: Колкото и да са очевидно свързани Йотова и Радев, между тях няма знак на равенство

"Трябва да има силни кандидати и силно състезание. Усещането ми е, че тази кампания, в която предстои да влезем, изглежда с доста повече потенциал да бъде истинска битка за президентския пост".

Това мнение изказа пред БНР Добромир Живков - управител на социологическа агенция "Маркет линкс".

Според него обаче подкрепата, която можем да очакваме за кандидатите с по-малък електорален потенциал, не дава основание в сегашния етап да очакваме, че те ще имат съществена роля в битката.

По думите му първият тур няма да бъде достатъчен за избор на следващия президент. Избирателната активност няма да е над 50%, смята социологът и добави, че ще има близки пропорции на разпределение на гласовете.

"Това, което видяхме през април като електорална реакция, надали ще се повтори в този мащаб. Това беше пикът на едно много широко социално недоволство, което се концентрира в една определена точка. От тогава насетне това, което наблюдавахме в месечните проучвания, показваше, че има отлив. Освен това, колкото и да са очевидно свързани Йотова и Радев, между тях няма знак на равенство. Това са две различни политически фигури и не можем да очакваме, че автоматично ще се прехвърли електоралният потенциал, който стои все още зад ПБ, към кандидатурата на Йотова. Да не забравяме, че и избирателната активност ще бъде значително по-ниска, което означава, че това ще е битка на мобилизации и битка на разширяване максимално, доколкото е възможно за всеки от кандидатите, на електоралната основа", коментира Добромир Живков в интервю за предаването "Преди всички".

За очакваната по-ниска избирателна активност той обясни, че напрежението в обществото от последните години вече намери начин да бъде изразено. Това е специфичен пик, който няма да се повтори, категоричен бе той и допълни:

"Това ще доведе до спад в избирателната активност, а традиционно при президентските избори тя не е много висока. Хората приемат, че са изпълнили голямата си цел, поне тези 2/3 от обществото, които искаха смяна на модела, и сега мотивите за това да отидеш да гласуваш са по-малко, а в президентската надпревара вероятно ще бъдат още по-малко".

Социологът не очаква активна реакция на първи тур от избирателите на ГЕРБ. Той предполага, че те ще се включат на втория тур.

"Зависи главно от това доколко кампанията ще се движи в геополитическото русло на противопоставяне или ще се движи по личните компромати, което ще влоши качеството на кампанията като цяло".

Според него ядрата на партиите ще останат - те няма да бъдат повлияни. Но периферията страда и се рои от подобен тип кампании, отбеляза той.

"В края на краищата може да се окаже, че тази кампания не е толкова черна, колкото изглежда, че започва. Тепърва има да се развива".

По думите му ГЕРБ са в режим на минимизиране на щетите, които получиха през април.

"Това, което искат да направят, е да спрат евентуална тенденция - второ повторение на нисък резултат или още по-нисък резултат. Тук виждам действия в спасяването на ГЕРБ от тази спирала, електорална, вървяща надолу, в която може да изпадне. Това е приоритетът, с който се подхожда в решението да не се издига кандидатура. Това че виждаме знакови политически лица от ГЕРБ в комитета зад Йотова показва съобразяване с новата власт и търсене на добро развитие на политическата кариера. Това означава най-малкото едно, а то е ценностен конфликт".

Според Добромир Живков изборите ще са голям тест за всички - дали новото управление ще затвърди представянето си и дали дясното ще успее да се обединява.