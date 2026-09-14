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Добромир Живков: Колкото и да са очевидно свързани Йотова и Радев, между тях няма знак на равенство

Добромир Живков: Колкото и да са очевидно свързани Йотова и Радев, между тях няма знак на равенство

14 Септември, 2026 11:06 633 15

  • добромир живков-
  • избори-
  • президент

По думите му първият тур няма да бъде достатъчен за избор на следващия президент. Избирателната активност няма да е над 50%, смята социологът и добави, че ще има близки пропорции на разпределение на гласовете

Добромир Живков: Колкото и да са очевидно свързани Йотова и Радев, между тях няма знак на равенство - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Трябва да има силни кандидати и силно състезание. Усещането ми е, че тази кампания, в която предстои да влезем, изглежда с доста повече потенциал да бъде истинска битка за президентския пост".

Това мнение изказа пред БНР Добромир Живков - управител на социологическа агенция "Маркет линкс".

Според него обаче подкрепата, която можем да очакваме за кандидатите с по-малък електорален потенциал, не дава основание в сегашния етап да очакваме, че те ще имат съществена роля в битката.

По думите му първият тур няма да бъде достатъчен за избор на следващия президент. Избирателната активност няма да е над 50%, смята социологът и добави, че ще има близки пропорции на разпределение на гласовете.

"Това, което видяхме през април като електорална реакция, надали ще се повтори в този мащаб. Това беше пикът на едно много широко социално недоволство, което се концентрира в една определена точка. От тогава насетне това, което наблюдавахме в месечните проучвания, показваше, че има отлив. Освен това, колкото и да са очевидно свързани Йотова и Радев, между тях няма знак на равенство. Това са две различни политически фигури и не можем да очакваме, че автоматично ще се прехвърли електоралният потенциал, който стои все още зад ПБ, към кандидатурата на Йотова. Да не забравяме, че и избирателната активност ще бъде значително по-ниска, което означава, че това ще е битка на мобилизации и битка на разширяване максимално, доколкото е възможно за всеки от кандидатите, на електоралната основа", коментира Добромир Живков в интервю за предаването "Преди всички".

За очакваната по-ниска избирателна активност той обясни, че напрежението в обществото от последните години вече намери начин да бъде изразено. Това е специфичен пик, който няма да се повтори, категоричен бе той и допълни:

"Това ще доведе до спад в избирателната активност, а традиционно при президентските избори тя не е много висока. Хората приемат, че са изпълнили голямата си цел, поне тези 2/3 от обществото, които искаха смяна на модела, и сега мотивите за това да отидеш да гласуваш са по-малко, а в президентската надпревара вероятно ще бъдат още по-малко".

Социологът не очаква активна реакция на първи тур от избирателите на ГЕРБ. Той предполага, че те ще се включат на втория тур.

"Зависи главно от това доколко кампанията ще се движи в геополитическото русло на противопоставяне или ще се движи по личните компромати, което ще влоши качеството на кампанията като цяло".

Според него ядрата на партиите ще останат - те няма да бъдат повлияни. Но периферията страда и се рои от подобен тип кампании, отбеляза той.

"В края на краищата може да се окаже, че тази кампания не е толкова черна, колкото изглежда, че започва. Тепърва има да се развива".

По думите му ГЕРБ са в режим на минимизиране на щетите, които получиха през април.

"Това, което искат да направят, е да спрат евентуална тенденция - второ повторение на нисък резултат или още по-нисък резултат. Тук виждам действия в спасяването на ГЕРБ от тази спирала, електорална, вървяща надолу, в която може да изпадне. Това е приоритетът, с който се подхожда в решението да не се издига кандидатура. Това че виждаме знакови политически лица от ГЕРБ в комитета зад Йотова показва съобразяване с новата власт и търсене на добро развитие на политическата кариера. Това означава най-малкото едно, а то е ценностен конфликт".

Според Добромир Живков изборите ще са голям тест за всички - дали новото управление ще затвърди представянето си и дали дясното ще успее да се обединява.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ний ша Ва упрайм

    8 2 Отговор
    от де го изкопаха тоя?

    11:07 14.09.2026

  • 2 И Мунчо

    12 4 Отговор
    и Мунчовица са тотална катастрофа. Прогресивно ли ви е още?

    11:09 14.09.2026

  • 3 честен ционист

    4 4 Отговор
    За Радев Йотова или Гюро е все едно и също. И без това ще я забрани тая декуративна позиция, но ще му е по-удобно да импийчне Гюро и шериф Канди.

    11:11 14.09.2026

  • 4 Реалист

    10 2 Отговор
    За наркоЙотова ще гласуват само ДРОГАре и ДРОГАрки, заразени от съветикус бациликус.

    11:17 14.09.2026

  • 5 Плагиати

    7 2 Отговор
    Ще измислят нова математика за да се защитават взаимно. Да знаете, от днес знакът за равенство в учебниците по математика вече не е това което изглежда. Йотова е компрометирана личност и ще тежи на ПБ, така както Йорданов тежеше на ИТН и ги извади от парламента.

    Коментиран от #8

    11:20 14.09.2026

  • 6 Дай ми пари, не ща акъл

    1 1 Отговор
    Дай ми пари, не ща акъл. Собственикът на МАЛИНЧО, се изказа преди години, че няма нужда да е умен, той си купува умните. Банкерът Морган казва, че всичко се купува, само характер не се купува. Живков казва, че този с парите решава, 1987г, той е имал предвид като в КНР и сега, банката решава, държавната, и работникът - предприятието - което е взело кредитът. ДАЙ МИ ПАРИ НЕ ЩА АКЪЛ? Банката дава парите, но характер не се купува, ум ще си купиш - тоест идея и образовани кадри. ТОВА СЕ ОТНАСЯ И ЗА ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ И ЗА СОЦИАЛИЗЪТ. Има много умни без подходящ характер. В образователната система пропускат образуването на характер и воля.

    11:20 14.09.2026

  • 7 честен ционист

    6 1 Отговор
    Длъжността президент е изчерпана от смисъл в момента и няма бъдеще. Тези избори са едно скъпострувашо ненужно упражнение. Но хайде да се нарадвате като за последно, преди радевисти да й дръпнат шалтера.

    11:21 14.09.2026

  • 8 честен ционист

    6 2 Отговор

    До коментар #5 от "Плагиати":

    Йотова е новата Цачева.

    11:22 14.09.2026

  • 9 Аха

    5 0 Отговор
    Само дето има знак за обвързаност.

    11:28 14.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 3 Отговор
    "Ако от избори зависеше нещо-
    щяха да ги забранят!"

    Всъщност уж избираме , ама не съвсем❗

    Коментиран от #12

    11:31 14.09.2026

  • 12 !!!?

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Съгласен, така е !

    11:37 14.09.2026

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор
    Избираме пряко Президент, ама НЕ той определя политиката и законите, а има само ПРЕДСТАВИТЕЛНИ функции❗
    Премиерът е този който ръководи политиката на държавата, но него не го избираме, дори може да не е сред избраните в НС❗

    11:41 14.09.2026

  • 14 Едни и същи са Йотова Радев Гюров

    4 0 Отговор
    Президент бивш Радев и другарката Йотова вице, а Йотова си назначава Гюров.
    Намигат си на "необразованите" и изведнъж са в опозиция.
    8 години подкрепя еврото Радев, но не инициира Референдум, а обратното искаше да гласуваме за "унищожаване лЪв", с въпросчето да отложим до 2026 прием ойро, Йотова за еврото, Гюров за ойрото. Едни и същи са, едно и също подкрепят. Да не подкрепиш Български Лъв.
    Да докараш мизерия, двойни цени и да имаш фейс втори път да си Президент.
    Та чак от ПБ искат до 2029 увеличение данъци 100% смет и сграда.
    Само доц. Георги Димов, останалите да си взимат ойрото и да се махат от Български Лъв
    и българската Държава, която ни отнеха..

    11:49 14.09.2026

  • 15 Ха сега де...

    0 2 Отговор
    Няма начин 19 години да рабитиш в сътрудничество с някой в една и съща област и да не се стигне до поне едно противоречие по някакъв въпрос, ако не разсъждавате по един и същ начин.

    11:56 14.09.2026

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