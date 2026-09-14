Гара Сливен е отцепена заради бомбена заплаха във влак за София

Бързият влак за София бе принудително спрян на жп гара Сливен по сигнал за взривно устройство, научи ФАКТИ от свои източници.
Районът на гарата е изцяло отцепен от полицията и жандармерията, а пътниците от композицията и служителите на БДЖ са спешно евакуирани на безопасно разстояние.
Причината за радикалните мерки за сигурност е изоставен куфар с неясно съдържание, открит от пътници в един от вагоните на влака малко преди пристигането му на перона в Сливен. Забелязали безстопанствения багаж, гражданите веднага са сигнализирали на кондукторите, които по спешност са задействали протокола за терористична заплаха и са уведомили МВР. На място вече са пристигнали линейки и екипи на Пожарна безопасност.
Към момента движението на всички влакове в района на гара Сливен е напълно преустановено. Отцепеният периметър се охранява строго, като се очаква пристигането на специализираното звено за борба с тероризма – СОБТ (Специализираният отряд за борба с тероризма). Сапьорите ще трябва да проверят съмнителния багаж с помощта на специализиран робот и да извършат контролиран взрив, ако ситуацията го налага.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Заплаха
Взривове ежедневно и цени в небесата.
Коментиран от #4, #5
11:24 14.09.2026
2 честен ционист
11:24 14.09.2026
3 ЖАЛКО
11:53 14.09.2026
4 Ами това е работа
До коментар #1 от "Заплаха":На опозицията де
11:56 14.09.2026
5 Българин
До коментар #1 от "Заплаха":Гербавите терористи няма да ни оставят на мира!
11:58 14.09.2026