Случаят "Петрохан": Следващата седмица властите ще съобщят резултатите от готовите експертизи

Следващата седмица предстои среща между оперативните работници, участвалите в действията, свързани с разследването, и наблюдаващите прокурори по случая "Петрохан". Ще бъде направен и съвместен брифинг, за да бъде запозната обществеността с констатираното вследствие на експертизите, каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев по време на изслушване в парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред. Той отговори на въпрос на народния представител Божидар Божанов ("Демократична България") относно допълнителната информация по случая "Петрохан", предават от БТА.
Апелирам случаят да не се политизира, защото това се прави доста често, отбеляза Демерджиев. Тече разследване, ръководено от прокуратурата, назначени са и експертизи, които са завършени до голяма степен, проведохме няколкократни срещи с близките на загиналите, добави той.
Големият въпрос, който бих искал да намери своя отговор, е можеше ли да бъдат спасени поне три човешки живота. Оттам нататък стоят много въпроси и трябва да бъде отговорено на тях, но знаете, че когато става въпрос за наказателно производство, това става със санкциите на прокуратурата и по предвидения за това ред, посочи министърът.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путулеррррр
Норвежките власти задържаха руския кораб „Професор Молчанов“ в Баренцбург, на арктическия архипелаг Шпицберген. Мярката е предприета по искане на украинската държавна енергийна компания „Нафтогаз“.
Задържането е част от международните усилия на „Нафтогаз“ да събере присъдено обезщетение от приблизително 4,22 милиарда долара, заедно с лихвите и съдебните разноски.
Искът е свързан с анексирането на Крим от Русия през 2014 г. и последвалото отнемане на украински енергийни активи, включително газови находища и тръбопроводи. През 2023 г. арбитражен съд в Хага постановява, че Русия трябва да плати обезщетението на „Нафтогаз“. Москва отказва да изпълни решението, поради което украинската компания търси възможности чрез съдилищата в различни държави да запорира руски търговски активи.
Запорът на кораба е разпореден на 31 август от районния съд на Норд-Тромс и Сеня. След изпълнението на съдебната заповед „Професор Молчанов“ няма право да напуска настоящото си местоположение в Баренцбург. Корабът е собственост на Руската федерация и се използва за платени експедиционни круизи, включително до Шпицберген. Норвежките власти разглеждат отделно въпросите, свързани с пътниците на борда.
Изпълняващият длъжността главен изпълнителен директор на „Нафтогаз“ Сергий Федоренко определя задържането като важна стъпка към възстановяването на справедливостта. Според него Русия не мож
Коментиран от #21
18:35 03.09.2026
2 Ама
18:40 03.09.2026
3 Лама Гюро Синпо
А вие сте ми през кюмуро.
Ваш, Лама Гюро
18:40 03.09.2026
4 Белким
18:40 03.09.2026
5 Сатана Z
18:43 03.09.2026
6 Фори
Всичко по ценно са обрали.
18:47 03.09.2026
7 Терзиев
Коментиран от #9
18:49 03.09.2026
8 Потрес
Коментиран от #11
18:50 03.09.2026
9 Гюров
До коментар #7 от "Терзиев":И на мен ми е лошо.....
18:51 03.09.2026
10 Луди
В много религиозни секти се случват подобни трагедии. Това не е някакъв феномен, че да занимават обществото толкова много с този случай.
18:54 03.09.2026
11 Свободата
До коментар #8 от "Потрес":на вероизповедание е гарантирана в хартата на човешките права и Конституцията на България (доколкото същата е все още в сила в тези смутни времена). За партиите и техните членове няма забрана да финансират религиозни и философски организации, чиито учения те подкрепят.
18:59 03.09.2026
12 ИзоглАвени?
19:01 03.09.2026
13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
И в Нови ХАН и в ПетроХАН
-- общото не е само хан
-- Убити са по шест човека
-- Има убити животни
-- Има закупени нови камион и микробус
-- веднага бе изкарана версия за пеDоFил
-- много противоречия в уликите
-- нито за момент не се работи по версия за професионални килъри
-- всички медии сякаш имат амнезия и не виждат съвпаденията
-- който се разрови ще открие още странни съвпадения❗
Коментиран от #14
19:01 03.09.2026
14 Правите странни грешки...
До коментар #13 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Нови Хан или Нови Искър?
Коментиран от #19
19:04 03.09.2026
15 !!!?
Още преди номинирането Гюров писах, че прогресивния режим на Мистър Кеш ще процедира точно по модела "Боко-Пеевски"...Чалгаря и Тошко са изплезили език от кеф в Зоопарка !
19:09 03.09.2026
16 Ще кажат
19:10 03.09.2026
17 Дедо
19:15 03.09.2026
18 Тодорово
Коментиран от #28
19:15 03.09.2026
19 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #14 от "Правите странни грешки...":Благодаря за забележката! Радвам се, че някой чете и анализира ❗
19:17 03.09.2026
20 Тервел
19:18 03.09.2026
21 Мнение
До коментар #1 от "Путулеррррр":Айде тогава да прибереш всички укри у вас?!
Започваш от "началника" на "Баба Алино" и оня другия дето наскоро убил жена в България!
ЗАПОМНИ ЕДНО!
КОЛКОТО И ДА ПОВТАРЯШ ЛЪЖИТЕ НА КУПЕНИТЕ МЕДИИ, ТЕ (ЛЪЖИТЕ) ИСТИНА НЯМА ДА СТАНАТ!
ОГРОМНАТА ЧАСТ ОТ СВЕТА (СВОБОДНИЯ) ЗНАЕ, ЧЕ КОЛЕКТИВНИЯТ ЗАПАД СТАРТИРА ВОЙНАТА В УКРИЯ ПРЕЗ 2014, ИНВЕСТИРАЙКИ 5МЛРД ДОЛАРА В ПРЕВРАТА НА МАЙДАНА (ПО ДУМИ НА В. НЮЛАНД) И ПОСТАВЯЙКИ СВОЯ МАРИОНЕТКА НАЧЕЛО НА ДЪРЖАВАТА, КОЯТО ВОДИ ВОЙНА СРЕЩУ ПРОРУСКИТЕ УКРАИНЦИ ЦЕЛИ 8Г!!!
ОСНОВНА ВИНА ЗА ПОРЕДНАТА ИМ ВОЙНА (ТАЗИ В УКРИЯ И ИРАН), ИМАТ ЗАПАДНЯЦИТЕ!
КОЛКОТО ДО ОТВЛИЧАНЕТО НА КОРАБИ!
КОГАТО ДРАЗНИШ "МЕЧКА" ДЕТО ИМА НАЙ-МНОГО ЯДРЕНИ РАКЕТИ В СРАВНЕНИЕ С ОСТАНАЛИТЕ НА ТАЯ ПЛАНЕТА, НАЙ-МНОГО ДА СПРЕШ ДА СЪЩЕСТВУВАШ!
Коментиран от #25
19:21 03.09.2026
22 !!!?
Днес коментирайки Гафа на гавазите от НСО в Струмяни, без никаква причинно-следствена връзка Дерменджиев спомена, че Гергана Петрова била обвинена през 2013 г. в съучастие в убийството на приятеля й ! Като юрист той много добре знае, че така си рита дипломата, защото по презумпция Гергана Петрова е на свобода, след като не осъдена и това не е повод да оправдава слагането на пранги и задържане заради непоказана журналистическа карта !!!?
19:25 03.09.2026
23 Знаещ
19:26 03.09.2026
24 Фют
Квото и да кажат вече е без значение
19:28 03.09.2026
25 Хм...
До коментар #21 от "Мнение":Опитай и ти да запомниш едно, неоспорим факт, расия започна тази война! Единствено и само вашият кремълски вoжд реши да започне тази авантюра! Вие сте агресорът!
Коментиран от #26
19:28 03.09.2026
26 ФАКТ
До коментар #25 от "Хм...":Това е освободителна война. Нацизмът се бори само по един начин.
19:38 03.09.2026
27 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
19:40 03.09.2026
28 Женя
До коментар #18 от "Тодорово":Какво да прави , ще си бърка в кладенеца
19:53 03.09.2026