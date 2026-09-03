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Случаят "Петрохан": Следващата седмица властите ще съобщят резултатите от готовите експертизи

Случаят "Петрохан": Следващата седмица властите ще съобщят резултатите от готовите експертизи

3 Септември, 2026 18:34 883 28

  • петрохан-
  • следваща седмица-
  • власти-
  • резултати-
  • експертизи

Апелирам случаят да не се политизира, защото това се прави доста често, отбеляза министър Иван Демерджиев. Тече разследване, ръководено от прокуратурата, назначени са и експертизи, които са завършени до голяма степен, проведохме няколкократни срещи с близките на загиналите, добави той.

Случаят "Петрохан": Следващата седмица властите ще съобщят резултатите от готовите експертизи - 1
Снимка: Архив БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Следващата седмица предстои среща между оперативните работници, участвалите в действията, свързани с разследването, и наблюдаващите прокурори по случая "Петрохан". Ще бъде направен и съвместен брифинг, за да бъде запозната обществеността с констатираното вследствие на експертизите, каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев по време на изслушване в парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред. Той отговори на въпрос на народния представител Божидар Божанов ("Демократична България") относно допълнителната информация по случая "Петрохан", предават от БТА.

Апелирам случаят да не се политизира, защото това се прави доста често, отбеляза Демерджиев. Тече разследване, ръководено от прокуратурата, назначени са и експертизи, които са завършени до голяма степен, проведохме няколкократни срещи с близките на загиналите, добави той.

Големият въпрос, който бих искал да намери своя отговор, е можеше ли да бъдат спасени поне три човешки живота. Оттам нататък стоят много въпроси и трябва да бъде отговорено на тях, но знаете, че когато става въпрос за наказателно производство, това става със санкциите на прокуратурата и по предвидения за това ред, посочи министърът.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путулеррррр

    3 13 Отговор
    Норвегия задържа руски кораб заради украински арбитражен иск за 4,22 млрд. долара

    Норвежките власти задържаха руския кораб „Професор Молчанов“ в Баренцбург, на арктическия архипелаг Шпицберген. Мярката е предприета по искане на украинската държавна енергийна компания „Нафтогаз“.

    Задържането е част от международните усилия на „Нафтогаз“ да събере присъдено обезщетение от приблизително 4,22 милиарда долара, заедно с лихвите и съдебните разноски.

    Искът е свързан с анексирането на Крим от Русия през 2014 г. и последвалото отнемане на украински енергийни активи, включително газови находища и тръбопроводи. През 2023 г. арбитражен съд в Хага постановява, че Русия трябва да плати обезщетението на „Нафтогаз“. Москва отказва да изпълни решението, поради което украинската компания търси възможности чрез съдилищата в различни държави да запорира руски търговски активи.

    Запорът на кораба е разпореден на 31 август от районния съд на Норд-Тромс и Сеня. След изпълнението на съдебната заповед „Професор Молчанов“ няма право да напуска настоящото си местоположение в Баренцбург. Корабът е собственост на Руската федерация и се използва за платени експедиционни круизи, включително до Шпицберген. Норвежките власти разглеждат отделно въпросите, свързани с пътниците на борда.

    Изпълняващият длъжността главен изпълнителен директор на „Нафтогаз“ Сергий Федоренко определя задържането като важна стъпка към възстановяването на справедливостта. Според него Русия не мож

    Коментиран от #21

    18:35 03.09.2026

  • 2 Ама

    8 1 Отговор
    те "експертизите" до сега бяха съобщавани 199 пъти ? Колко още ? Както и за "съобщилия" овчар , отишъл сред зима да нагледа някакво нищо ! И кой е той? Фантом !

    18:40 03.09.2026

  • 3 Лама Гюро Синпо

    5 5 Отговор
    Резултатите са, че като препистваш малки деца от греховете, а тебе те пречиства твоя гуро, те издигат за президент
    А вие сте ми през кюмуро.
    Ваш, Лама Гюро

    18:40 03.09.2026

  • 4 Белким

    5 1 Отговор
    Слаф4у кандиса.

    18:40 03.09.2026

  • 5 Сатана Z

    6 6 Отговор
    Трябва да обявят и всички спонсори от ППдофилската партия давала пари на Горските рейнджъри преди изборите за да разберат хората от какво котило е Гюров

    18:43 03.09.2026

  • 6 Фори

    10 3 Отговор
    Имаше снимка на отворена с взлом каса. Обрано всичко от вътре и запалени няккви хартии. Ченгета се проявиха като мародери!
    Всичко по ценно са обрали.

    18:47 03.09.2026

  • 7 Терзиев

    5 1 Отговор
    Лошо ми е.....

    Коментиран от #9

    18:49 03.09.2026

  • 8 Потрес

    4 3 Отговор
    И защо да не се политизира!? Трябва да е ясно, кои партии стоят зад такива, закрилят и финансират и ППДБ да си носят последствията!

    Коментиран от #11

    18:50 03.09.2026

  • 9 Гюров

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Терзиев":

    И на мен ми е лошо.....

    18:51 03.09.2026

  • 10 Луди

    1 6 Отговор
    хора тръгнали да слагат край на живота си не могат да бъдат спасени по дефиниция.
    В много религиозни секти се случват подобни трагедии. Това не е някакъв феномен, че да занимават обществото толкова много с този случай.

    18:54 03.09.2026

  • 11 Свободата

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Потрес":

    на вероизповедание е гарантирана в хартата на човешките права и Конституцията на България (доколкото същата е все още в сила в тези смутни времена). За партиите и техните членове няма забрана да финансират религиозни и философски организации, чиито учения те подкрепят.

    18:59 03.09.2026

  • 12 ИзоглАвени?

    5 2 Отговор
    Че ПеДрохан е 101% априори политически Какво означава да създадеш квази държавен анклав на билото на планината? Втори Осман ПазватоглУвци , понеже е близо до Видин? Дали са били пИдаАлоси е периферен въпрос. Пренос на наркотици и мигранти също не е нещо ново. нОоо... , ако си намесен в операции на партньорски служби , и си се изоглАвил... , прошка няма.

    19:01 03.09.2026

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 0 Отговор
    Няколко странни съвпадения които всички сякаш не виждат:
    И в Нови ХАН и в ПетроХАН
    -- общото не е само хан
    -- Убити са по шест човека
    -- Има убити животни
    -- Има закупени нови камион и микробус
    -- веднага бе изкарана версия за пеDоFил
    -- много противоречия в уликите
    -- нито за момент не се работи по версия за професионални килъри
    -- всички медии сякаш имат амнезия и не виждат съвпаденията
    -- който се разрови ще открие още странни съвпадения❗

    Коментиран от #14

    19:01 03.09.2026

  • 14 Правите странни грешки...

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Нови Хан или Нови Искър?

    Коментиран от #19

    19:04 03.09.2026

  • 15 !!!?

    3 1 Отговор
    Познах !
    Още преди номинирането Гюров писах, че прогресивния режим на Мистър Кеш ще процедира точно по модела "Боко-Пеевски"...Чалгаря и Тошко са изплезили език от кеф в Зоопарка !

    19:09 03.09.2026

  • 16 Ще кажат

    5 0 Отговор
    "нищо не открихме, всичко е наред" Случай - приключен. Както винаги.

    19:10 03.09.2026

  • 17 Дедо

    3 1 Отговор
    Защо МВР ще дава обяснения ? МВР работи под надзора и преките заповеди на Прокуратурата. Не министъра на МВР трябва да дава обяснения, а оня Главен прокурур 8 мото джудже който вулгарно сравни случая с филма Туин Пиикс. Айде дърпайте го за ушите да започне да обяснява.

    19:15 03.09.2026

  • 18 Тодорово

    5 1 Отговор
    Тогава учендолецът какво ще прави? Мъка! Мъка,мъка мъка!

    Коментиран от #28

    19:15 03.09.2026

  • 19 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Правите странни грешки...":

    Благодаря за забележката! Радвам се, че някой чете и анализира ❗

    19:17 03.09.2026

  • 20 Тервел

    6 1 Отговор
    Мен ме интересува защо Зулуса и Тошо Маймуняка гласуваха да не се разсекрети случая Петрохан в Парламента,а сега Зулуса напира всеки ден всичко по случая да се оповести публично. Кво стана бе Зулус че претърпя такъв катарзис?

    19:18 03.09.2026

  • 21 Мнение

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Путулеррррр":

    Айде тогава да прибереш всички укри у вас?!
    Започваш от "началника" на "Баба Алино" и оня другия дето наскоро убил жена в България!

    ЗАПОМНИ ЕДНО!
    КОЛКОТО И ДА ПОВТАРЯШ ЛЪЖИТЕ НА КУПЕНИТЕ МЕДИИ, ТЕ (ЛЪЖИТЕ) ИСТИНА НЯМА ДА СТАНАТ!
    ОГРОМНАТА ЧАСТ ОТ СВЕТА (СВОБОДНИЯ) ЗНАЕ, ЧЕ КОЛЕКТИВНИЯТ ЗАПАД СТАРТИРА ВОЙНАТА В УКРИЯ ПРЕЗ 2014, ИНВЕСТИРАЙКИ 5МЛРД ДОЛАРА В ПРЕВРАТА НА МАЙДАНА (ПО ДУМИ НА В. НЮЛАНД) И ПОСТАВЯЙКИ СВОЯ МАРИОНЕТКА НАЧЕЛО НА ДЪРЖАВАТА, КОЯТО ВОДИ ВОЙНА СРЕЩУ ПРОРУСКИТЕ УКРАИНЦИ ЦЕЛИ 8Г!!!

    ОСНОВНА ВИНА ЗА ПОРЕДНАТА ИМ ВОЙНА (ТАЗИ В УКРИЯ И ИРАН), ИМАТ ЗАПАДНЯЦИТЕ!

    КОЛКОТО ДО ОТВЛИЧАНЕТО НА КОРАБИ!
    КОГАТО ДРАЗНИШ "МЕЧКА" ДЕТО ИМА НАЙ-МНОГО ЯДРЕНИ РАКЕТИ В СРАВНЕНИЕ С ОСТАНАЛИТЕ НА ТАЯ ПЛАНЕТА, НАЙ-МНОГО ДА СПРЕШ ДА СЪЩЕСТВУВАШ!

    Коментиран от #25

    19:21 03.09.2026

  • 22 !!!?

    6 1 Отговор
    Дерменджиев започна да изпълнява бепрекословно политически поръчки на Мъстър Кеш и Со !
    Днес коментирайки Гафа на гавазите от НСО в Струмяни, без никаква причинно-следствена връзка Дерменджиев спомена, че Гергана Петрова била обвинена през 2013 г. в съучастие в убийството на приятеля й ! Като юрист той много добре знае, че така си рита дипломата, защото по презумпция Гергана Петрова е на свобода, след като не осъдена и това не е повод да оправдава слагането на пранги и задържане заради непоказана журналистическа карта !!!?

    19:25 03.09.2026

  • 23 Знаещ

    2 2 Отговор
    Слави ще заспива спокойно след тази новина!!!

    19:26 03.09.2026

  • 24 Фют

    4 0 Отговор
    Че има ли някой, който да вярва на властите изобщо
    Квото и да кажат вече е без значение

    19:28 03.09.2026

  • 25 Хм...

    3 3 Отговор

    До коментар #21 от "Мнение":

    Опитай и ти да запомниш едно, неоспорим факт, расия започна тази война! Единствено и само вашият кремълски вoжд реши да започне тази авантюра! Вие сте агресорът!

    Коментиран от #26

    19:28 03.09.2026

  • 26 ФАКТ

    1 1 Отговор

    До коментар #25 от "Хм...":

    Това е освободителна война. Нацизмът се бори само по един начин.

    19:38 03.09.2026

  • 27 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор
    "Внезапно почина Иво Гела, сочен за дясната ръка на Жоро Илиев❗"

    19:40 03.09.2026

  • 28 Женя

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Тодорово":

    Какво да прави , ще си бърка в кладенеца

    19:53 03.09.2026

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