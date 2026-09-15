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Никола Лютов: Завърши първият етап от реконструкцията на бул. „Княгиня Мария Луиза“

Никола Лютов: Завърши първият етап от реконструкцията на бул. „Княгиня Мария Луиза“

15 Септември, 2026 10:42 377 1

  • никола лютов

С изграждането на бул. „Копенхаген“ се изпълнява липсваща връзка за източната част на града

Никола Лютов: Завърши първият етап от реконструкцията на бул. „Княгиня Мария Луиза“ - 1
Снимка: СО
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Приключи първият етап от реконструкцията на трамвайния релсов път по бул. „Княгиня Мария Луиза“. Участъкът между ул. „Опълченска“ и бул. „Христо Ботев“ вече е отворен за трамвайно движение. „Изцяло са подменени подземната инфраструктура и контактно-кабелната мрежа, реконструирана е отводнителната система и е изградено ново улично осветление. Обърнахме специално внимание на достъпната среда при спирките на градския транспорт, така че използването им да бъде по-удобно и по-безопасно за гражданите със затруднено придвижване“, заяви в интервю за bTV Radio заместник-кметът по общественото строителство Никола Лютов.

Изпълнението на проекта продължава със следващия етап, който обхваща кръстовището на бул. „Княгиня Мария Луиза“ и бул. „Христо Ботев“. Там ще бъдат извършени пълна реконструкция на релсовия път и автоматизация на трамвайните стрелки. Предвижда се изграждането на нова контактно-кабелна мрежа и улично осветление, както и осигуряването на възможност за обслужване на трасетата за телекомуникационна свързаност на жилищната зона и гаровия комплекс.

Проектът включва цялостна реконструкция на 1,2 км трамваен релсов път по бул. „Княгиня Мария Луиза“ – от ул. „Опълченска“ до ул. „Козлодуй“. Той е разделен на пет етапа, които трябва да бъдат завършени за 180 дни. Към момента работата се изпълнява по график.

Реконструкцията на трамвайните трасета е важен приоритет в капиталовата програма на Столичната община. След разширението на бул. „Рожен“ и реконструкцията на бул. „Александър Стамболийски“ в участъка от Западен парк до бул. „Константин Величков“ започна и друг дългоочакван проект – изграждането на бул. „Копенхаген“ с обособено трамвайно трасе.

Бул. „Копенхаген“ е част от първостепенната улична мрежа на София и има съществена роля за трети градски ринг. Цялостното му изграждане е от ключово значение за източната част на столицата и ще осигури важна връзка между два от най-големите райони на София – „Дружба“ и „Младост“.

Реализацията на проекта започва със сериозна работа по подземната инфраструктура. Ще бъдат изградени 1,4 км нова канализационна мрежа и два нови водопровода, които ще обслужват прилежащите сгради. Ще бъде реконструиран и стоманеният магистрален водопровод Ф1200.

„Ще изградим изцяло нов четирилентов булевард с локални платна, обособено трамвайно трасе, двустранни велоалеи и около 10 000 кв. м нови тротоари“, посочи Лютов. Обособеното трамвайно трасе ще бъде с дължина 1,6 км заедно с обръщалото до бул. „Андрей Ляпчев“. По протежението на булеварда е предвидена двустранна велоалея, която ще се свърже с велоалеята по „Самоковско шосе“.

„Положихме сериозни усилия това да бъде наистина голям и зелен проект. Близо 400 дървета ще бъдат засадени по основното трасе на булеварда, а още около 136 са предвидени за компенсаторно залесяване в района“, заяви още заместник-кметът.

„Докато с реконструкцията на бул. „Княгиня Мария Луиза“ обновяваме важна връзка за северните райони, с бул. „Копенхаген“ изграждаме липсваща връзка за източната част на града“, подчерта Никола Лютов.

Столичният заместник-кмет посочи също и предстоящи проекти. По думите му с гласувания от Столичния общински съвет заем ще бъдат направени инвестиции в първия етап от Източната тангента – пътната връзка с бул. „Владимир Вазов“, както и в рехабилитацията на втората част на бул. „Рожен“ – от надлез „Надежда“ до надлеза на „Искърско шосе“. Предвижда се реконструкция на булевардите „Пенчо Славейков“, „Джеймс Баучер“, „Св. Климент Охридски“, „Ген. Скобелев“ и „Христо Ботев“. Ще бъдат ремонтирани също „Ломско шосе“, ул. „Хенрик Ибсен“, ул. „104“ в „Обеля“, ул. „Гео Милев“ и няколко от най-натоварените кръстовища в града.

„Защитихме проект по ОПОС за 50 млн. евро безвъзмездна финансова помощ. Със средствата ще реализираме инвестиция в изграждането на липсваща канализация, чрез която над 30 000 граждани ще бъдат присъединени към мрежата на столицата“, посочи още заместник-кметът по общественото строителство Никола Лютов.


София / България
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  • 1 Никси

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    а по Духдухов и Ду5то Районно , кога ще започне за Мария Налунзиева и Духалите разбрахме вече !!!.

    10:56 15.09.2026

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