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Пожарът в района на складовата база на „ЕМКО“ е окончателно потушен

Пожарът в района на складовата база на „ЕМКО“ е окончателно потушен

15 Септември, 2026 08:10 440 6

  • пожар-
  • складова база-
  • емко-
  • потушен

От МВР поясняват, че са били извършени първоначалните процесуални действия и допълнителната охрана на МВР е свалена.  Мястото се охранява от фирмата, която стопанисва обекта, като достъпът остава строго ограничен.

Пожарът в района на складовата база на „ЕМКО“ е окончателно потушен - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Пожарът в района на складовата база на „ЕМКО“ край Дряново, е окончателно потушен. Това съобщиха късно снощи от МВР, цитирани от Нова телевизия.

От МВР допълват, че са били извършени първоначалните процесуални действия и допълнителната охрана на МВР е свалена. Мястото се охранява от фирмата, която стопанисва обекта, като достъпът остава строго ограничен.

Пожарът в складовата база за боеприпаси на оръжейния завод „ЕМКО“ край село Горни Върпища избухна около 23:00 часа на 11 септември. Огънят първоначално обхвана един от общо 11-те склада в района, а впоследствие засегна и втори обект. Заради инцидента беше активирана системата BG-Alert.
Няколко дни преди пожара складовете са били проверени от службите на МВР, отговарящи за контрола на общоопасните средства, като нарушения не са били установени, съобщи областният управител на Габрово Кристина Сидорова.

На 14 септември вечерта пожарът е напълно потушен и според експертите няма опасност от повторно възпламеняване. Извършени са и първоначалните процесуално-следствени действия.

След нормализирането на обстановката е прекратена и допълнителната полицейска охрана на района, въведена след инцидента за гарантиране на сигурността и обезпечаване работата на разследващите.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 дедо Флашко

    1 0 Отговор
    Ура,другари!

    08:28 15.09.2026

  • 2 Гого

    4 1 Отговор
    Продаваш ли смърт смърт те чака.

    Коментиран от #4

    08:32 15.09.2026

  • 3 Нас обикновените хора

    3 0 Отговор
    Защо по дяволите трябва да ни интересуват фашиските заводи.
    Дано да няма невинни жертви.

    08:39 15.09.2026

  • 4 Гледам работници от подобни цехове

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Гого":

    Все с нови джипове брицат насам натам оядоха се загладили косъма.

    08:42 15.09.2026

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    ИЗГОРЯ И ЗАВОДА ЗА ЦИГАРИ НА БАТ КРАЙ КИЕВ
    .... СЕГА МУТРИТЕ НЯМА ДА МОГАТ ДА ПРАВЯТ БАРТЕРНИ СДЕЛКИ - ЦИГАРИ ЕЛЕМ И РОТМАНС ЗА ОРЪЖИЯ :)

    08:49 15.09.2026

  • 6 Перо

    1 0 Отговор
    Не може заради доставки в Украйна, да се пренебрегват всякакви мерки за безопасност и правят компромиси за неправилно съхранение на боеприпасите! Крайно време е да се отнеме лиценза на тази фирма, само с нея се занимаваме напоследък и е обществено опасна! Държавата в лицето на м-во на икономиката я няма никаква!

    09:01 15.09.2026

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