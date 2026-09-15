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Йотова: Датата 15 септември не е подвластна на времето и не се забравя

Йотова: Датата 15 септември не е подвластна на времето и не се забравя

15 Септември, 2026 10:36 336 7

  • илияна йотова-
  • 15 септември-
  • училище

Държавният глава откри учебната година в гимназия „Христо Ботев“ в Русе

Йотова: Датата 15 септември не е подвластна на времето и не се забравя - 1
Снимка: БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Датата 15 септември не е подвластна на времето и не се забравя. Това каза президентът Илияна Йотова, която откри новата учебна година в гимназия „Христо Ботев“ в Русе.

„Няма българска душа и сърце, която дълбоко в себе си да не е запечатала тази дата – 15 септември. Всеки от нас помни своя първи 15 септември, защото тази дата за нас, българите, не е подвластна на времето – тя не се забравя“, каза Йотова.

Тя посочи, че има огромната чест да бъде в училище на 188 години. Още преди 188 години е имало съзнание у нашите предци, че само с образованието и с учителите може да се върви напред и само така ще се гарантира успехът на България, заяви президентът.

Програмата включваше церемония за посрещане на първокласниците, музикални изпълнения на ученици и традиционния ритуал с първия звънец. Училището е сред образователните институции с най-дълга история в града.

Сред неговите възпитаници са акад. Михаил Арнаудов, проф. Петър Мутафчиев, проф. Димитър Баларев и писателят Йордан Йовков, а сред преподавателите му през годините са Стоян Михайловски, Цветан Радославов, Карл Шкорпил и Луи Айер.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    8 1 Отговор
    Както казах, Йотова ако спре да говори, ще изглежда по умна!!!

    10:38 15.09.2026

  • 2 Мунчовица

    9 1 Отговор
    ако си мисли, че с такива противни прояви ще омагьоса стадото е в дълбока заблуда...

    10:39 15.09.2026

  • 3 Абе ти,кр

    7 1 Отговор
    Аво,кажи защо пусна ескобар от затвора,не ни баламосвай с 15 септември!

    10:40 15.09.2026

  • 4 Но Просто Се Обезсмисля !

    2 0 Отговор
    В Резултат на работата На !

    Българската Държава !

    Коментиран от #7

    10:41 15.09.2026

  • 5 Поздравления за вашата устойчивост

    2 5 Отговор
    На фона на разбеснялата се опозиция, Вие достойно си изпълнявана дълга
    Бъдете здрава и успех !!!

    10:50 15.09.2026

  • 6 !!!?

    6 0 Отговор
    Наркодилърите на Йотова също не забравят 15 септември...кой помилван, кой бере душа, кой на куц крак, всички са чакат в училищния шубрак !

    10:53 15.09.2026

  • 7 Без капитал

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Но Просто Се Обезсмисля !":

    Няма смисъл от знания.
    По-добре да продават дрога и да не си губят времето учениците.
    До 20-годишна възраст ще са милионери, а с образование и без капитал роби на някому.

    10:55 15.09.2026

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