Йотова: Датата 15 септември не е подвластна на времето и не се забравя

Датата 15 септември не е подвластна на времето и не се забравя. Това каза президентът Илияна Йотова, която откри новата учебна година в гимназия „Христо Ботев“ в Русе.
„Няма българска душа и сърце, която дълбоко в себе си да не е запечатала тази дата – 15 септември. Всеки от нас помни своя първи 15 септември, защото тази дата за нас, българите, не е подвластна на времето – тя не се забравя“, каза Йотова.
Тя посочи, че има огромната чест да бъде в училище на 188 години. Още преди 188 години е имало съзнание у нашите предци, че само с образованието и с учителите може да се върви напред и само така ще се гарантира успехът на България, заяви президентът.
Програмата включваше церемония за посрещане на първокласниците, музикални изпълнения на ученици и традиционния ритуал с първия звънец. Училището е сред образователните институции с най-дълга история в града.
Сред неговите възпитаници са акад. Михаил Арнаудов, проф. Петър Мутафчиев, проф. Димитър Баларев и писателят Йордан Йовков, а сред преподавателите му през годините са Стоян Михайловски, Цветан Радославов, Карл Шкорпил и Луи Айер.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
10:38 15.09.2026
2 Мунчовица
10:39 15.09.2026
3 Абе ти,кр
10:40 15.09.2026
4 Но Просто Се Обезсмисля !
Българската Държава !
Коментиран от #7
10:41 15.09.2026
5 Поздравления за вашата устойчивост
Бъдете здрава и успех !!!
10:50 15.09.2026
6 !!!?
10:53 15.09.2026
7 Без капитал
До коментар #4 от "Но Просто Се Обезсмисля !":Няма смисъл от знания.
По-добре да продават дрога и да не си губят времето учениците.
До 20-годишна възраст ще са милионери, а с образование и без капитал роби на някому.
10:55 15.09.2026