Йотова: Датата 15 септември не е подвластна на времето и не се забравя

Датата 15 септември не е подвластна на времето и не се забравя. Това каза президентът Илияна Йотова, която откри новата учебна година в гимназия „Христо Ботев“ в Русе.

„Няма българска душа и сърце, която дълбоко в себе си да не е запечатала тази дата – 15 септември. Всеки от нас помни своя първи 15 септември, защото тази дата за нас, българите, не е подвластна на времето – тя не се забравя“, каза Йотова.

Тя посочи, че има огромната чест да бъде в училище на 188 години. Още преди 188 години е имало съзнание у нашите предци, че само с образованието и с учителите може да се върви напред и само така ще се гарантира успехът на България, заяви президентът.

Програмата включваше церемония за посрещане на първокласниците, музикални изпълнения на ученици и традиционния ритуал с първия звънец. Училището е сред образователните институции с най-дълга история в града.

Сред неговите възпитаници са акад. Михаил Арнаудов, проф. Петър Мутафчиев, проф. Димитър Баларев и писателят Йордан Йовков, а сред преподавателите му през годините са Стоян Михайловски, Цветан Радославов, Карл Шкорпил и Луи Айер.