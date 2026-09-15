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Васил Велев, АИКБ: МРЗ не би следвало да се увеличава при настоящото състояние на икономиката

Васил Велев, АИКБ: МРЗ не би следвало да се увеличава при настоящото състояние на икономиката

15 Септември, 2026 08:02 944 34

  • минимална работна заплата-
  • увеличение-
  • икономика-
  • васил велев

По думите на Велев в България минималната работна заплата е прекомерно висока спрямо средната в сравнение с други големи икономики

Васил Велев, АИКБ: МРЗ не би следвало да се увеличава при настоящото състояние на икономиката - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Минималната работна заплата не би следвало да се увеличава при настоящото състояние на икономиката, заяви председателят на Общото събрание на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев в предаването "България, Европа и светът на фокус" по Радио ФОКУС.

По думите му работодателските организации са предложили размер от 646 евро като компромисна стойност в рамките на предвидения диапазон.

Велев обясни, че диапазонът за минималната работна заплата се формира по методика, която отчита четири показателя – ръста на средната и медианната заплата, инфлацията и дългосрочния ръст на производителността на труда. Всеки от тях участва с тежест от 25%.

По думите му в България минималната работна заплата е прекомерно висока спрямо средната в сравнение с други големи икономики.

"Това води до смачкване на разликите между възнагражденията на хора с различна квалификация и намалява стимулите за придобиване на по-висока квалификация и по-голям трудов принос", посочи той.

"Минималната заплата е заплата, която се получава за малко време от хора, които нямат квалификация, образование и трудови навици. За няколко месеца те ги придобиват и заплатата расте“, коментира Велев.

Той предупреди, че прекомерното административно повишаване на минималното възнаграждение може да доведе до изравняване на доходите между нискоквалифицирани и по-квалифицирани работници, което според него е неблагоприятно за пазара на труда.

Васил Велев определи като необходима актуализацията на данъчните оценки на недвижимите имоти, тъй като те значително изостават от пазарните стойности. По думите му оценките не са актуализирани съществено от 2007 г., докато през този период инфлацията, цените на имотите и доходите са нараснали значително.

Според него обаче повишаването на данъчните оценки трябва да бъде съпроводено с намаляване на ставките на данъците и таксите, които се изчисляват върху тях. Той посочи и необходимостта такса "битови отпадъци“ да бъде обвързана с количеството генерирани отпадъци, а не със стойността на имота.

"Принципът замърсителят плаща трябва най-накрая да се въведе и у нас“, заяви Велев, според когото промяната би ограничила сивия сектор и би поставила изрядните данъкоплатци в по-справедлива позиция.

По отношение на Бюджет 2027 Велев заяви, че е необходима по-решителна консолидация и по-ефективно разходване на публичните средства. Според него приходите трябва да бъдат планирани по-консервативно, а разходите да бъдат съобразени с реалните възможности на икономиката.

"България има високи разходи за възнаграждения в сектор "Сигурност“, голям брой болнични легла спрямо населението и значителен капацитет във висшето образование, който не се използва ефективно", каза още той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    36 1 Отговор
    Цени европейски, заплати африкански.

    Коментиран от #23, #25

    08:04 15.09.2026

  • 2 батвесо

    33 3 Отговор
    Ей, този е много гаден тип

    Коментиран от #26

    08:04 15.09.2026

  • 3 Хасковски каунь

    23 8 Отговор
    Искахте ли € - искахте. Сега ще търпите

    08:04 15.09.2026

  • 4 Абсолютно

    8 17 Отговор
    е прав.

    08:07 15.09.2026

  • 5 Майора

    18 2 Отговор
    Срамота Велев , вашите хора да фалират фирми и всичко да минава през Гаранционният фонд на НОИ , а фирмите да не дават нищо , това нормално ли е?И за какво ще ми сравняваш МРЗ с други страни след като при нас тя е най ниска?

    08:08 15.09.2026

  • 6 Миризлив пор

    23 0 Отговор
    Все им е ниска производителността на труда, но това не е проблем на работника а на работодателя! Ако не бъдат принудени няма да вложат пари и ще си стоим с ниска производителност.

    08:09 15.09.2026

  • 7 Плд

    22 1 Отговор
    Най-добре да няма МРЗ! Работодателите да дават по един самун хляб и няколко лукови глави на месец! Събота и Неделя да се работи ангария!

    08:12 15.09.2026

  • 8 Ще се наложи

    25 0 Отговор
    да внасяте работници, а и те няма да ви работят "танто за кукуриго"! Няма да се отървем от соцотрепки! "Сегашното състоятие на икономиката" е ваша отговорност! Вашето не е бизнес, а мрънкане държавата да ви носи на гръб. Пишман бизнесмени, безхаберници!

    08:15 15.09.2026

  • 9 Красимир Петров

    24 0 Отговор
    Типичен червен олигарх

    08:16 15.09.2026

  • 10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    15 0 Отговор
    ХОРАТА НА МАДЖО
    КАЗВАТ КАКВО ЩЕ СТАВА В БЪЛГАРИЯ
    ....СВЪРШИ ТАЯ
    .....ПАНДЕЛАТА ЗА ТОЯ СИКАДЖИЯ

    08:16 15.09.2026

  • 11 Цървул

    15 1 Отговор
    Изобщо , плащането на нещо , в случая заплата е непосилно за нашенския " работодател " . По-добре е на входа на фирмата да се провежда търг и който плати най-много той да влиза да работи .

    08:16 15.09.2026

  • 12 Защото

    9 1 Отговор
    Икономиката "ЦЪФТИ" !

    Коментиран от #14

    08:19 15.09.2026

  • 13 Някой си

    20 0 Отговор
    Дърто комуне се прави на капиталист.

    08:20 15.09.2026

  • 14 Допълнение

    9 1 Отговор

    До коментар #12 от "Защото":

    Заради леврото !

    08:22 15.09.2026

  • 15 Факт

    9 0 Отговор
    Пу кни бе

    08:24 15.09.2026

  • 16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    15 0 Отговор
    ВАСИЛ ВЕЛЕВ ДА ОБЯСНИ ЗАЩО СИНА МУ И ТОЙ ИМАТ ФИРМИ
    С ДЪЩЕРЯТА НА СИКАФЖИИТЕ ЛЮБЕН ГОЦЕВ И
    ДЪЩЕРЯТА НА МАДЖО :)
    .......
    И ФАКТИЧЕСКИ ПРИ БОЙКО БОРИСОВ ТЕ ОПРЕДЕЛЯХА МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА :)

    08:24 15.09.2026

  • 17 Реалност

    15 0 Отговор
    Васил Велев, АИКБ: МРЗ не би следвало да се увеличава при настоящото състояние на икономиката

    Извод 1: За настоящото състояние на икономиката са виновни работодателите
    Извод 2: Като един от виновниците за настоящото състояние на икономиката Васил Велев разбира от бизнес колкото и работника без квалификация, който работи за него

    08:25 15.09.2026

  • 18 Алооооо

    18 0 Отговор
    Производителите вдигнаха цените двойно - двойни печалби - двоен оборот - заплатите не се вдигат. Последни сме в Европа по заплати, това мекотело не трябва да му се дава думата, да се махат от България подобни пиявици.

    08:25 15.09.2026

  • 19 Фикри

    13 0 Отговор
    Роби им трябват на тия

    08:26 15.09.2026

  • 20 Велев

    9 0 Отговор
    "пазарните стойности" са СПЕКУЛАТИВНИ. Като презастроили цяла София, апартаментът ми става НЕПРОДАВАЕМ, каквато и пазарна спекулативна цена да му сложите, клиентите като видят трите ми отнети изложения, гледайки телевизорите на съседите, БЯГАТ.
    Второ каква услуга предлагате срещу вдигане на данък сграда, в цал свят с остаряване на сградата данък сграда ПАДА. Такса смет - в цял свят на реално изхвърлено количество или на ЧОВЕК.
    Вие пък увеличихте чудовищно бюджетни заплати от 2020, по вашата ИЗКРИВЕНА логика ги намаляйте драстично с 50%. Отново дерете най-бедните с повишаване 100% смет и сграда, без оглед дали е единствено жилище, дали е САМ ЧОВЕК, какво предлагате като услуга, освен липса паркинги и мръсотия, отнети изложения, заради презастрояване..
    ЦЕНИТЕ са СПЕКУЛАТИВНИ, и в момента падат.
    Хората ще излязат зимата, защото с ойрото пощуряхте, един лЪв, едно ойро.

    08:26 15.09.2026

  • 21 От такива

    14 0 Отговор
    червени лами икономиката и състоянието на държавата и гражданите е на този хал , а те бъкат с пари !

    08:26 15.09.2026

  • 22 Боруна Лом

    10 0 Отговор
    ФАШИСТИ МРЪСНИ!ТИ ЖИВЕЙ С 600 ЕВРО НА МЕСЕЦ!ПУУУУ

    08:27 15.09.2026

  • 23 В Африка вече са

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    по-високи.

    08:29 15.09.2026

  • 24 цаполе

    7 0 Отговор
    Само цените трябва да се вдигат, нали, само цените, заплатите не. А ако ти счупят очилата така както са ти на носа може ли, или не??? Ги ди негодници с негодниците ви. Ама и българина ви търпи??? За това си разигравате коня. Значи викаш само на цените могат да се вдигат ставките??? Слава на Господ Иисус Христос и ние сме ходили на училище. Не само работодателите могат да смятат.

    08:31 15.09.2026

  • 25 На твойте

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    по колко им плащаш?

    08:32 15.09.2026

  • 26 Гадно

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "батвесо":

    е да проумееш

    08:32 15.09.2026

  • 27 Фен

    11 2 Отговор
    Що бе, нали имаме евро, вече сме богати! Курортите се напълниха с туристи, инвеститорите се редят на опашка за терени за заводи, лихвите по кредитите паднаха драстично, а бизнеса се чуди какво да прави парите, които спести от превалутиране.

    08:33 15.09.2026

  • 28 Но си убеден, че

    4 0 Отговор
    Твоята заплата трябва да се вдига

    08:34 15.09.2026

  • 29 АРХАНГЕЛСК

    3 0 Отговор
    Г-н Велеф това което сте казали за МРЗ е невъзможно! Трябва увеличение и то поето на 100% от работодателите.

    08:40 15.09.2026

  • 30 ха ха

    2 0 Отговор
    май отиваме към смяна номерата на автомобилите

    08:41 15.09.2026

  • 31 Солоташакът на Маджо

    5 0 Отговор
    ще оправя мрз в дъжавта!Ако зависи от тоя несретник ще умрем от глад!

    08:41 15.09.2026

  • 32 Станчо

    3 0 Отговор
    Не се уяде бе, цените скочиха 50 %, заплатите да останели същите....

    08:53 15.09.2026

  • 33 След като

    1 0 Отговор
    производителността е ниска, директорите и управителите да минават на минимална работна заплата или да се преназначат в производството и да го повишат, щом все им се вижда малко!

    08:59 15.09.2026

  • 34 бгполитик

    1 0 Отговор
    след като реална икономика в държавата няма не трябва да има и заплати само за политици и депутати!

    08:59 15.09.2026

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