Васил Велев, АИКБ: МРЗ не би следвало да се увеличава при настоящото състояние на икономиката

Минималната работна заплата не би следвало да се увеличава при настоящото състояние на икономиката, заяви председателят на Общото събрание на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев в предаването "България, Европа и светът на фокус" по Радио ФОКУС.
По думите му работодателските организации са предложили размер от 646 евро като компромисна стойност в рамките на предвидения диапазон.
Велев обясни, че диапазонът за минималната работна заплата се формира по методика, която отчита четири показателя – ръста на средната и медианната заплата, инфлацията и дългосрочния ръст на производителността на труда. Всеки от тях участва с тежест от 25%.
По думите му в България минималната работна заплата е прекомерно висока спрямо средната в сравнение с други големи икономики.
"Това води до смачкване на разликите между възнагражденията на хора с различна квалификация и намалява стимулите за придобиване на по-висока квалификация и по-голям трудов принос", посочи той.
"Минималната заплата е заплата, която се получава за малко време от хора, които нямат квалификация, образование и трудови навици. За няколко месеца те ги придобиват и заплатата расте“, коментира Велев.
Той предупреди, че прекомерното административно повишаване на минималното възнаграждение може да доведе до изравняване на доходите между нискоквалифицирани и по-квалифицирани работници, което според него е неблагоприятно за пазара на труда.
Васил Велев определи като необходима актуализацията на данъчните оценки на недвижимите имоти, тъй като те значително изостават от пазарните стойности. По думите му оценките не са актуализирани съществено от 2007 г., докато през този период инфлацията, цените на имотите и доходите са нараснали значително.
Според него обаче повишаването на данъчните оценки трябва да бъде съпроводено с намаляване на ставките на данъците и таксите, които се изчисляват върху тях. Той посочи и необходимостта такса "битови отпадъци“ да бъде обвързана с количеството генерирани отпадъци, а не със стойността на имота.
"Принципът замърсителят плаща трябва най-накрая да се въведе и у нас“, заяви Велев, според когото промяната би ограничила сивия сектор и би поставила изрядните данъкоплатци в по-справедлива позиция.
По отношение на Бюджет 2027 Велев заяви, че е необходима по-решителна консолидация и по-ефективно разходване на публичните средства. Според него приходите трябва да бъдат планирани по-консервативно, а разходите да бъдат съобразени с реалните възможности на икономиката.
"България има високи разходи за възнаграждения в сектор "Сигурност“, голям брой болнични легла спрямо населението и значителен капацитет във висшето образование, който не се използва ефективно", каза още той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #23, #25
08:04 15.09.2026
2 батвесо
Коментиран от #26
08:04 15.09.2026
3 Хасковски каунь
08:04 15.09.2026
4 Абсолютно
08:07 15.09.2026
5 Майора
08:08 15.09.2026
6 Миризлив пор
08:09 15.09.2026
7 Плд
08:12 15.09.2026
8 Ще се наложи
08:15 15.09.2026
9 Красимир Петров
08:16 15.09.2026
10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
КАЗВАТ КАКВО ЩЕ СТАВА В БЪЛГАРИЯ
....СВЪРШИ ТАЯ
.....ПАНДЕЛАТА ЗА ТОЯ СИКАДЖИЯ
08:16 15.09.2026
11 Цървул
08:16 15.09.2026
12 Защото
Коментиран от #14
08:19 15.09.2026
13 Някой си
08:20 15.09.2026
14 Допълнение
До коментар #12 от "Защото":Заради леврото !
08:22 15.09.2026
15 Факт
08:24 15.09.2026
16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
С ДЪЩЕРЯТА НА СИКАФЖИИТЕ ЛЮБЕН ГОЦЕВ И
ДЪЩЕРЯТА НА МАДЖО :)
.......
И ФАКТИЧЕСКИ ПРИ БОЙКО БОРИСОВ ТЕ ОПРЕДЕЛЯХА МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА :)
08:24 15.09.2026
17 Реалност
Извод 1: За настоящото състояние на икономиката са виновни работодателите
Извод 2: Като един от виновниците за настоящото състояние на икономиката Васил Велев разбира от бизнес колкото и работника без квалификация, който работи за него
08:25 15.09.2026
18 Алооооо
08:25 15.09.2026
19 Фикри
08:26 15.09.2026
20 Велев
Второ каква услуга предлагате срещу вдигане на данък сграда, в цал свят с остаряване на сградата данък сграда ПАДА. Такса смет - в цял свят на реално изхвърлено количество или на ЧОВЕК.
Вие пък увеличихте чудовищно бюджетни заплати от 2020, по вашата ИЗКРИВЕНА логика ги намаляйте драстично с 50%. Отново дерете най-бедните с повишаване 100% смет и сграда, без оглед дали е единствено жилище, дали е САМ ЧОВЕК, какво предлагате като услуга, освен липса паркинги и мръсотия, отнети изложения, заради презастрояване..
ЦЕНИТЕ са СПЕКУЛАТИВНИ, и в момента падат.
Хората ще излязат зимата, защото с ойрото пощуряхте, един лЪв, едно ойро.
08:26 15.09.2026
21 От такива
08:26 15.09.2026
22 Боруна Лом
08:27 15.09.2026
23 В Африка вече са
До коментар #1 от "Последния Софиянец":по-високи.
08:29 15.09.2026
24 цаполе
08:31 15.09.2026
25 На твойте
До коментар #1 от "Последния Софиянец":по колко им плащаш?
08:32 15.09.2026
26 Гадно
До коментар #2 от "батвесо":е да проумееш
08:32 15.09.2026
27 Фен
08:33 15.09.2026
28 Но си убеден, че
08:34 15.09.2026
29 АРХАНГЕЛСК
08:40 15.09.2026
30 ха ха
08:41 15.09.2026
31 Солоташакът на Маджо
08:41 15.09.2026
32 Станчо
08:53 15.09.2026
33 След като
08:59 15.09.2026
34 бгполитик
08:59 15.09.2026