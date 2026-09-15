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ВСС възстанови Теодора Георгиева като съдия в Административен съд -София град

ВСС възстанови Теодора Георгиева като съдия в Административен съд -София град

15 Септември, 2026 12:05 562 21

  • всс-
  • теодора георгиева-
  • възстановяване-
  • административен съд софия

Решението е по молба на Георгиева да бъде възстановена на заеманата от нея длъжност преди мандата ѝ като европейски прокурор от България.

ВСС възстанови Теодора Георгиева като съдия в Административен съд -София град - 1
Снимка: EPPO
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет възстанови бившия европрокурор Теодора Георгиева на длъжността съдия в Административен съд – София-град. Причината е императивна разпоредба в Закона за съдебната власт. Това реши колегията на заседанието си днес, предават от БТА.

Решението е по молба на Георгиева да бъде възстановена на заеманата от нея длъжност преди мандата ѝ като европейски прокурор от България.

На предишното си заседание колегията реши, че трябва да се изискат документи от Европейската прокуратура във връзка с дисциплинарното производство, проведено срещу бившия български европейски прокурор Теодора Георгиева, и наложеното ѝ наказание, преди да се произнесе по молбата ѝ за възстановяване като съдия. Мандатът на Теодора Георгиева като български европейски прокурор изтече на 28 юли 2026 г.

Днес бе докладвано, че материалите от европейската институция са постъпили, като от тях се разбира, че на Георгиева не ѝ е наложено наказание „уволнение“. Комисията по атестирането и конкурсите е взела решение да потвърди предходното си решение, с което предлага Георгиева да бъде възстановена като административен съдия. Поради това колегията гласува единодушно по казуса.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фейк - либераст

    24 1 Отговор
    Браво Теди, ти си ни гордостта и върхът на нашата правосъдна система, в която всичките сте от един дол дренки! Дерзай, ти знаеш как!

    12:23 15.09.2026

  • 2 очевидец

    16 0 Отговор
    Само да попитам, защо прокуратурата не дава пресконференции по случаите Нотариуса, Алексей Петров, КТБ, ББР, АМ Хемус, Вежди Рашидов, Барселона, Магнитски, Петьо Еврото, Взривовете в Емко, Златото на Златанов и т.н. и т.н?

    Коментиран от #9

    12:27 15.09.2026

  • 3 604

    19 0 Отговор
    Тия ВСС са голяма рода дам....

    Коментиран от #5

    12:27 15.09.2026

  • 4 пешо

    23 0 Отговор
    мафията пред тия са като група от детската градина

    12:28 15.09.2026

  • 5 АЗ КАЗАХ ХАУ

    7 3 Отговор

    До коментар #3 от "604":

    И ВСЕ ОТ РОДА НА ВИНЕТУ

    12:31 15.09.2026

  • 6 Институция !

    5 1 Отговор
    С Отпаднала Необходимост !

    В Този и Вид !

    Не се замесвай С Тоя !

    Който Те Тероризира !

    Мародерства !

    И Краде !

    12:34 15.09.2026

  • 7 Анонимен

    11 0 Отговор
    Т.е. няма значение какво е извършила? Важното е, че наказанието ѝ не било уволнение? По-очевидно корумпирани не могат да бъдат (и да, знам че утре ще намерят нещо по-очевидно)!

    12:35 15.09.2026

  • 8 Православен ходжа

    10 0 Отговор
    Повод за разследването стана изтекъл в медиите анонимен видеозапис от среща на Теодора Георгиева с издирвания съдебен лобист Петьо Петров (известен като Пепи Еврото). Записът е направен по време на самата процедура за нейния избор за европрокурор, като в него Петров заявява, че „са решили“ тя да бъде българският представител.
    Сега я връщат като съдия в Административен съд -София град.

    12:35 15.09.2026

  • 9 газо

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "очевидец":

    Защото прокуратурата ги е пазила всички изброени от теб и има пръст в разпределение на баницата!

    12:37 15.09.2026

  • 10 Влезиш ли един път

    5 0 Отговор
    в съдебната система, няма излизане!!

    12:38 15.09.2026

  • 11 Тик-Ток

    9 0 Отговор
    България е безнадеждна пародия на държава

    12:38 15.09.2026

  • 12 Шапкаря

    5 0 Отговор
    Ето защо трябва веднага да се оритат /отстранят/.

    12:38 15.09.2026

  • 13 Мдааа

    5 0 Отговор
    Кадрите на Боко Тиквата са незаменими.

    12:38 15.09.2026

  • 14 Егати гнуста

    5 0 Отговор
    На кого си вирна крачетата бе мадам?Вие сте известна с тоя номер.

    12:38 15.09.2026

  • 15 Рундьото

    4 2 Отговор
    орунди всичко, до което се докосне. Рундьо пази мекеретата. Тая кифла е за съд, но са я възстановили политкоректно! Рундьо "демонтира"!

    12:39 15.09.2026

  • 16 Тик-Ток

    5 0 Отговор
    Цялата съдебна система са назначени проститутките и държанките на бандитите да прикриват криминалната дейност на тези негодници

    12:40 15.09.2026

  • 17 Учуден

    3 0 Отговор
    И после как да вярвам и признавам българското въшливо правосъдие?

    12:41 15.09.2026

  • 18 Тик-Ток

    5 0 Отговор
    В България няма по корумпирани от съдебната система,почти всички съдии и прокурори трябва да бъдат пратени в ГУЛАГ и да се започне наново

    12:42 15.09.2026

  • 19 Казуар

    0 0 Отговор
    Ашколсун на независимата балканска правосъдна система.

    12:46 15.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 @@@

    0 0 Отговор
    Съдебната система е като видео игра, даже да се издъниш в играта, падаш едно две нива надолу и пак продължаваш...

    12:50 15.09.2026

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