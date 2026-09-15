ВСС възстанови Теодора Георгиева като съдия в Административен съд -София град

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет възстанови бившия европрокурор Теодора Георгиева на длъжността съдия в Административен съд – София-град. Причината е императивна разпоредба в Закона за съдебната власт. Това реши колегията на заседанието си днес, предават от БТА.
Решението е по молба на Георгиева да бъде възстановена на заеманата от нея длъжност преди мандата ѝ като европейски прокурор от България.
На предишното си заседание колегията реши, че трябва да се изискат документи от Европейската прокуратура във връзка с дисциплинарното производство, проведено срещу бившия български европейски прокурор Теодора Георгиева, и наложеното ѝ наказание, преди да се произнесе по молбата ѝ за възстановяване като съдия. Мандатът на Теодора Георгиева като български европейски прокурор изтече на 28 юли 2026 г.
Днес бе докладвано, че материалите от европейската институция са постъпили, като от тях се разбира, че на Георгиева не ѝ е наложено наказание „уволнение“. Комисията по атестирането и конкурсите е взела решение да потвърди предходното си решение, с което предлага Георгиева да бъде възстановена като административен съдия. Поради това колегията гласува единодушно по казуса.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Фейк - либераст
12:23 15.09.2026
2 очевидец
Коментиран от #9
12:27 15.09.2026
3 604
Коментиран от #5
12:27 15.09.2026
4 пешо
12:28 15.09.2026
5 АЗ КАЗАХ ХАУ
До коментар #3 от "604":И ВСЕ ОТ РОДА НА ВИНЕТУ
12:31 15.09.2026
6 Институция !
В Този и Вид !
Не се замесвай С Тоя !
Който Те Тероризира !
Мародерства !
И Краде !
12:34 15.09.2026
7 Анонимен
12:35 15.09.2026
8 Православен ходжа
Сега я връщат като съдия в Административен съд -София град.
12:35 15.09.2026
9 газо
До коментар #2 от "очевидец":Защото прокуратурата ги е пазила всички изброени от теб и има пръст в разпределение на баницата!
12:37 15.09.2026
10 Влезиш ли един път
12:38 15.09.2026
11 Тик-Ток
12:38 15.09.2026
12 Шапкаря
12:38 15.09.2026
13 Мдааа
12:38 15.09.2026
14 Егати гнуста
12:38 15.09.2026
15 Рундьото
12:39 15.09.2026
16 Тик-Ток
12:40 15.09.2026
17 Учуден
12:41 15.09.2026
18 Тик-Ток
12:42 15.09.2026
19 Казуар
12:46 15.09.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 @@@
12:50 15.09.2026