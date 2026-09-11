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5-годишно дете загина, блъснато с тротинетка от друго в Сливен

5-годишно дете загина, блъснато с тротинетка от друго в Сливен

11 Септември, 2026 20:51 2 173 11

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На мястото на инцидента има засилено полицейско присъствие

5-годишно дете загина, блъснато с тротинетка от друго в Сливен - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Петгодишно момче загина при инцидент в сливенския квартал „Надежда“. Трагедията се е случила на улица в квартала, където детето играело, съобщи Нова тв.

По първоначални данни в близост до него преминало друго дете – 10-годишно момче, което се движело с електрическа тротинетка. То неволно блъснало 5-годишното. При падането момчето получило тежка травма, несъвместима с живота.

На мястото на инцидента има засилено полицейско присъствие. Случаят се разследва от полицията, а прокуратурата е образувала досъдебно производство.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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    играли са си на Васил Левски и най-глупавия, вероятно ной-големия бабаит е бил Васил Левски

    20:56 11.09.2026

  • 3 Откровен

    17 3 Отговор
    ИнгиЛИЗКАта е по-зле от колежката си Мара-подробната с черните очила ,кога надушат мърша...

    Коментиран от #4

    20:58 11.09.2026

  • 4 хихи

    10 1 Отговор

    До коментар #3 от "Откровен":

    тази фамилия е от Сливен

    20:59 11.09.2026

  • 5 Логично

    25 1 Отговор
    Там живеят само цигани.

    21:08 11.09.2026

  • 6 Дааам

    12 0 Отговор
    Сливен Цигани

    21:32 11.09.2026

  • 7 Надрусали са се

    3 0 Отговор
    Извадили са ножовете и Кой когото докопа , нищо че са пет годишни

    21:46 11.09.2026

  • 8 Око за око

    2 0 Отговор
    Сега предстои кървава вендета. Жалко за починалото детенце.

    22:20 11.09.2026

  • 9 Дежурното присъствие

    1 1 Отговор
    на изроди човекомразци във форума

    22:32 11.09.2026

  • 10 Друго

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    Друго какво, друго кой

    22:36 11.09.2026

  • 11 ПРОГРЕСИВНИ ДЕРМЕНДЖИЙСКИ ИДЬОТИ

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    На мястото на инцидента има засилено полицейско присъствие - НЕ ВИЖДАМ СМИСЪЛ , АЦКИ ТЪПО Е !

    22:50 11.09.2026

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