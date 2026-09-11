5-годишно дете загина, блъснато с тротинетка от друго в Сливен

Петгодишно момче загина при инцидент в сливенския квартал „Надежда“. Трагедията се е случила на улица в квартала, където детето играело, съобщи Нова тв.
По първоначални данни в близост до него преминало друго дете – 10-годишно момче, което се движело с електрическа тротинетка. То неволно блъснало 5-годишното. При падането момчето получило тежка травма, несъвместима с живота.
На мястото на инцидента има засилено полицейско присъствие. Случаят се разследва от полицията, а прокуратурата е образувала досъдебно производство.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 индийската напаст
20:55 11.09.2026
2 1234
20:56 11.09.2026
3 Откровен
Коментиран от #4
20:58 11.09.2026
4 хихи
До коментар #3 от "Откровен":тази фамилия е от Сливен
20:59 11.09.2026
5 Логично
21:08 11.09.2026
6 Дааам
21:32 11.09.2026
7 Надрусали са се
21:46 11.09.2026
8 Око за око
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