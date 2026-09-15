До 15 октомври кабинетът представя рамката на Бюджет 2027. Работи се по социален пакет за децата и семействата

Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев обяви, че бюджетната процедура е започнала и тече активно. Паралелно с подготовката на Бюджет 2027 Министерството на финансите работи и по нов социален пакет, съобщават от Нова телевизия.
„Изпратено е писмо до всички министерства и първостепенни разпоредители, така че в сроковете да имаме бюджет. До 15 октомври ще представим общата рамка и параметри по план-сметката за 2027 г. по изискванията в процедурата за прекомерен дефицит на ЕК. Набран е дългът, необходим за разплащанията по ПВУ, а не целия размер, гласуван от Народното събрание“, обясни той.
По думите му правителството прави всичко възможно бюджетът от 3,8% да бъде свален в критериите от Маастрихт. „Бюджетът за 2026 г. беше приет на 31 юли, целият цикъл беше изместен с повече от половин година напред, всички разчети и разходи се изместват през третото и четвъртото тримесечие. Много зависи от реализираните проекти. Сред приоритетите е консолидация на разходите, но ако общините и министерствата не реализират проектите по капиталовата програма, разходът ще се премести през 2027 година“, посочи министърът.
Минималната работна заплата за 2027 г. трябва да бъде определена в диапазона между 620,20 и 672,80 евро, като правителството ще се стреми размерът ѝ да бъде възможно най-близо до горната граница, заяви финансовият министър.
По думите му е постигнат „изключителен пробив“ в разговорите със социалните партньори за механизма, по който занапред да се определя минималното възнаграждение. „Уговорихме механизма, по който да бъде определен размерът на минималната работна заплата“, посочи министърът.
Промените вече са внесени в Народното събрание като изменения в Кодекса на труда. В него са заложени четири критерия, по които трябва да се изчислява минималното възнаграждение. След приемането им от парламента ще трябва да бъдат направени промени и в Наредбата за структурата и организацията на работната заплата. Едва след това Министерският съвет ще може да определи окончателния размер на минималната заплата за 2027 г.
До тази процедура се стига, след като синдикатите и работодателските организации не са успели сами да постигнат споразумение за конкретната сума.
„Диапазонът, в който трябва да бъде определен размерът, е 620 евро и 20 евроцента и 672 евро и 80 евроцента. Това са долната и горната граница, които се получават съгласно критериите, приети от социалните партньори“, обясни финансовият министър.
Той даде заявка, че кабинетът ще търси възможно най-високото ниво в тези граници. „Ние правим всичко възможно размерът на минималната работна заплата да бъде колкото може повече към горната граница на този диапазон“, каза той.
Социален пакет с акцент върху децата и семействата
Заедно с подготовката на Бюджет 2027 Министерството на финансите работи и по нов социален пакет. Основният му фокус ще бъде подкрепата за децата и семействата.
„Работим за това да предложим през бюджета един социален пакет, който да даде възможност да подкрепим децата и семейството. Това ще бъде в основата на този социален пакет“, заяви министърът.
В него ще бъде включена и политиката за минималната работна заплата. Промени се предвиждат и при пенсиите, които според заявката на правителството през следващата година отново трябва да бъдат осъвременени по т.нар. швейцарско правило. „Няма област, която да няма корекции, да няма промяна в параметрите“, посочи финансовият министър, без на този етап да разкрива конкретните размери на останалите мерки.
Финансовият министър беше попитан и за очакваните протести срещу кабинета и дали подготовката на Бюджет 2027 може да предизвика допълнително обществено недоволство.
„Няма никакво основание“, заяви той. По думите му трябва ясно да бъдат посочени конкретните искания на протестиращите. Той подчерта, че работата по бюджета продължава и все още няма окончателни параметри на политиките и програмите, които ще бъдат финансирани през следващата година.
Донев посрещна първия учебен ден в училището, в което самият той е бил ученик - 35-о Средно езиково училище „Добри Войников“. Донев поздрави учениците, учителите и родителите по повод 15 септември.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Бой, стригане и грабеж на народа, за да може Гълъб да си пълни дефицита, който дефицит представае си няма, какъв е !!!
Харпиите от ЕС казаха, че е 4,1, ама Гълъб си иска пари за крадене!!!
Коментиран от #5
11:39 15.09.2026
2 Бива
От кошница, стана на пакет.
Коментиран от #7
11:41 15.09.2026
3 За всички или както досега?
Никой няма да възрази, ако се подпомагат градивните граждани. На гърба на техните деца след време ще се крепи България.
Който не работи и не плаща данъци, но прави деца - да го настаняват на принудителен труд, за да изработва парите, нужни за издръжка на децата му! Това е справедливо и е нужна само една малка промяна в закона.
11:45 15.09.2026
4 Анонимен
Коментиран от #30
11:46 15.09.2026
5 Европеец
До коментар #1 от "Пич":В България от доста време няма държавност, предишни и сегашни управляващи се опитват да промиват и манипулират народа според техните си разбирания.... Уикенда с приятели се сетихме и си коментирахме през последните 30-40 години на колко празни приказки бяхме свидетели..... Но днес е 15-ти септември ,първият учебен ден за много малки деца и да но като пораснат да живеят в нормална държава, но съм убеден за съжаление че това няма да стане..... А на 15-ти септември преди 107 години е роден големия Николай Хайтов, може би няма българин, който да не е гледал филми по негови произведения..........
Коментиран от #9
11:51 15.09.2026
6 Боруна Лом
11:51 15.09.2026
7 ИСТИНАТА
До коментар #2 от "Бива":Защо държавните медии пощръкляха отново на темата Петрохан?
Може би за да отвлекат вниманието, че и Йотова измества Борисов в наркобизнеса?
Истината за Околчица постепенно си пробива път!
Според последната експертиза,
калушев и другите двама,
са убити 5 дни преди да бъдат намерени в кемпера на Околчица.
Следователно са убити на хижата в Петрохан, нали?
11:57 15.09.2026
8 Православен ходжа
11:58 15.09.2026
9 Селянина с колелото
До коментар #5 от "Европеец":Прав си, още от Иван Костов нямаме "държавност" както си писал. Управляват ни еврогейци и задокенаските "братя", а нашите политици козируват като комсомолци и гледат само какво могат да откраднат. Никой не се интересува от Народ и Държава. А според мен ще е така докато седим в прехваления ЕС, който между другото въобще не работи като Съюз. Надявам се Германия да излезе от ЕС и да повлече и България след себе си. Тогава имаме някакъв шанс за нормална държава.
12:02 15.09.2026
10 Амнести Интернешънъл
12:10 15.09.2026
11 Не пипайте Данък сграда и Такса смет
Направете такса смет на реално количество генерирана смет.
Не вдигайте данък сграда на над 20 г. сгради, на Запад с остаряване на сградите данък сграда пада драстично. Без да сте построили паркинги, градини, чешми, у-ща, паркове не вдигайте местни данъци.
С вдигане на МРЗ, вдигнахте и осигуровките вече 2-ри път от управлението ви. Вдигнахте ток с 3%, парно и подгряване вода общо 11%, студена вода 5%. СИ 30% незаконна. 50% вдигнахте такси напрежения ток и счетоводни услуги парно.
Зимата хората със сопи ще ви гонят ако повишите данък сград и смет.
Всяко лапане има граници.
Видяхте ойрото и пощуряхте. Намаляйте бюджетни заплати с 70%.
Безобразие в презастроени квартали, единствени жилища, стари сгради, ще дерат българите до последно.
12:11 15.09.2026
12 слава на ЦК-Гумен
12:12 15.09.2026
13 Още
12:14 15.09.2026
14 Уплашиха се от ПБ...хахаха
12:14 15.09.2026
15 Факт
Настъпи социално уравнение, нещо като безмозъчно управление.
Управление от артисти тъй наречени юдейски комунисти.
Те избори правеха и в 100% на народа български гaщитe сваляха.
12:16 15.09.2026
16 На брутални
12:17 15.09.2026
17 Странно правителство
12:18 15.09.2026
18 Румен Радев ви измами!!
Минималната заплата вече трябваше да е 720 Евро, а от 2027 г. 820 Евро.
В съседна Румъния МРЗ вече е приблизително 850 Евро, а през 2027 г. се очаква да стане 920 Евро!!
12:18 15.09.2026
19 Перо
Коментиран от #31
12:19 15.09.2026
20 Гълъбе, Гълъбе, измамихте народа !!!
12:20 15.09.2026
21 Факт
Ценностите им обаче са различни.
Едните искат пари, власт и жени и то на земята, другите - на небето.
Коментиран от #23
12:21 15.09.2026
22 Парадокс БГ
Случайност ли е? Възможно. Но ако управляващите наистина мислеха за хората, нямаше да чакат протест, за да започнат да „успокояват“ обществото.
Народът не се купува с обещания, пуснати в точния политически момент. Иска резултати.
12:22 15.09.2026
23 Объркал си статията!
До коментар #21 от "Факт":Темата не е християни и мюсолмани, държавния бюджет 2027 г.
12:23 15.09.2026
24 Българин
12:28 15.09.2026
25 Пабло
12:28 15.09.2026
26 Българин
12:29 15.09.2026
27 Долен Крадец !
12:35 15.09.2026
28 Диана
Те ще откраднат вашите идеи и после ще парадират колко са велики...Тези хора трябва да си отидат най-позорно от политическата сцена с лъжите и манипулациите си, с цялата си мръсотия и просташко поведение...НЕ на прекратите, нНЕ на интригите, лъжите и манипулациите ...ДА на една чиста и свята държава...Нормална държава не може да се прави от тези, които я направиха ненормална, от мръсници, крадци, лъжци и манипулатори...Трябва да ги изолираме за да лъсне пълната им несъстоятелност и некадърност...Битката с тях трябва да в публична, пред очите на камерите в парламента, където всеки българин да види колко некадърни политици са БСПтата ...И това трябва изрично да се ПОДЧЕРТАВА тогава, защото тези лисици винаги извъртат нещата в своя полза...БСП и СИЕ вън от политиката!
12:40 15.09.2026
29 Смешници,
12:41 15.09.2026
30 Тихомълком !
До коментар #4 от "Анонимен":Решават Те !
А Не ти !
12:43 15.09.2026
31 Вземи
До коментар #19 от "Перо":едната удари другата ! Патравата баба отдавна трябва да е пенсионерка , но още лапа за тоя де духа .
12:47 15.09.2026
32 миме
12:48 15.09.2026