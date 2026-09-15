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До 15 октомври кабинетът представя рамката на Бюджет 2027. Работи се по социален пакет за децата и семействата

До 15 октомври кабинетът представя рамката на Бюджет 2027. Работи се по социален пакет за децата и семействата

15 Септември, 2026 11:35 612 32

  • 15 октомври-
  • бюджет 2027-
  • рамка-
  • социален пакет-
  • деца-
  • семейства

Минималната работна заплата за 2027 г. трябва да бъде определена в диапазона между 620,20 и 672,80 евро, като правителството ще се стреми размерът ѝ да бъде възможно най-близо до горната граница, заяви финансовият министър.

До 15 октомври кабинетът представя рамката на Бюджет 2027. Работи се по социален пакет за децата и семействата - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев обяви, че бюджетната процедура е започнала и тече активно. Паралелно с подготовката на Бюджет 2027 Министерството на финансите работи и по нов социален пакет, съобщават от Нова телевизия.
„Изпратено е писмо до всички министерства и първостепенни разпоредители, така че в сроковете да имаме бюджет. До 15 октомври ще представим общата рамка и параметри по план-сметката за 2027 г. по изискванията в процедурата за прекомерен дефицит на ЕК. Набран е дългът, необходим за разплащанията по ПВУ, а не целия размер, гласуван от Народното събрание“, обясни той.
По думите му правителството прави всичко възможно бюджетът от 3,8% да бъде свален в критериите от Маастрихт. „Бюджетът за 2026 г. беше приет на 31 юли, целият цикъл беше изместен с повече от половин година напред, всички разчети и разходи се изместват през третото и четвъртото тримесечие. Много зависи от реализираните проекти. Сред приоритетите е консолидация на разходите, но ако общините и министерствата не реализират проектите по капиталовата програма, разходът ще се премести през 2027 година“, посочи министърът.
Минималната работна заплата за 2027 г. трябва да бъде определена в диапазона между 620,20 и 672,80 евро, като правителството ще се стреми размерът ѝ да бъде възможно най-близо до горната граница, заяви финансовият министър.

По думите му е постигнат „изключителен пробив“ в разговорите със социалните партньори за механизма, по който занапред да се определя минималното възнаграждение. „Уговорихме механизма, по който да бъде определен размерът на минималната работна заплата“, посочи министърът.

Промените вече са внесени в Народното събрание като изменения в Кодекса на труда. В него са заложени четири критерия, по които трябва да се изчислява минималното възнаграждение. След приемането им от парламента ще трябва да бъдат направени промени и в Наредбата за структурата и организацията на работната заплата. Едва след това Министерският съвет ще може да определи окончателния размер на минималната заплата за 2027 г.

До тази процедура се стига, след като синдикатите и работодателските организации не са успели сами да постигнат споразумение за конкретната сума.
„Диапазонът, в който трябва да бъде определен размерът, е 620 евро и 20 евроцента и 672 евро и 80 евроцента. Това са долната и горната граница, които се получават съгласно критериите, приети от социалните партньори“, обясни финансовият министър.

Той даде заявка, че кабинетът ще търси възможно най-високото ниво в тези граници. „Ние правим всичко възможно размерът на минималната работна заплата да бъде колкото може повече към горната граница на този диапазон“, каза той.

Социален пакет с акцент върху децата и семействата

Заедно с подготовката на Бюджет 2027 Министерството на финансите работи и по нов социален пакет. Основният му фокус ще бъде подкрепата за децата и семействата.

„Работим за това да предложим през бюджета един социален пакет, който да даде възможност да подкрепим децата и семейството. Това ще бъде в основата на този социален пакет“, заяви министърът.

В него ще бъде включена и политиката за минималната работна заплата. Промени се предвиждат и при пенсиите, които според заявката на правителството през следващата година отново трябва да бъдат осъвременени по т.нар. швейцарско правило. „Няма област, която да няма корекции, да няма промяна в параметрите“, посочи финансовият министър, без на този етап да разкрива конкретните размери на останалите мерки.

Финансовият министър беше попитан и за очакваните протести срещу кабинета и дали подготовката на Бюджет 2027 може да предизвика допълнително обществено недоволство.

„Няма никакво основание“, заяви той. По думите му трябва ясно да бъдат посочени конкретните искания на протестиращите. Той подчерта, че работата по бюджета продължава и все още няма окончателни параметри на политиките и програмите, които ще бъдат финансирани през следващата година.

Донев посрещна първия учебен ден в училището, в което самият той е бил ученик - 35-о Средно езиково училище „Добри Войников“. Донев поздрави учениците, учителите и родителите по повод 15 септември.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    16 0 Отговор
    Бюджета:
    Бой, стригане и грабеж на народа, за да може Гълъб да си пълни дефицита, който дефицит представае си няма, какъв е !!!
    Харпиите от ЕС казаха, че е 4,1, ама Гълъб си иска пари за крадене!!!

    Коментиран от #5

    11:39 15.09.2026

  • 2 Бива

    6 0 Отговор
    .... бива.
    От кошница, стана на пакет.

    Коментиран от #7

    11:41 15.09.2026

  • 3 За всички или както досега?

    5 0 Отговор
    Пак социални пакети, платени от джоба на данъкоплатците. Имаме право да знаем за кого са предназначени. Имаме право и на вето!
    Никой няма да възрази, ако се подпомагат градивните граждани. На гърба на техните деца след време ще се крепи България.
    Който не работи и не плаща данъци, но прави деца - да го настаняват на принудителен труд, за да изработва парите, нужни за издръжка на децата му! Това е справедливо и е нужна само една малка промяна в закона.

    11:45 15.09.2026

  • 4 Анонимен

    9 0 Отговор
    Оставка оставка Оставка как стана че бкп завладяха всичко тук а сега и пожизнени са настанени в президенството и всички мълчат

    Коментиран от #30

    11:46 15.09.2026

  • 5 Европеец

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    В България от доста време няма държавност, предишни и сегашни управляващи се опитват да промиват и манипулират народа според техните си разбирания.... Уикенда с приятели се сетихме и си коментирахме през последните 30-40 години на колко празни приказки бяхме свидетели..... Но днес е 15-ти септември ,първият учебен ден за много малки деца и да но като пораснат да живеят в нормална държава, но съм убеден за съжаление че това няма да стане..... А на 15-ти септември преди 107 години е роден големия Николай Хайтов, може би няма българин, който да не е гледал филми по негови произведения..........

    Коментиран от #9

    11:51 15.09.2026

  • 6 Боруна Лом

    6 0 Отговор
    И С ТОЗИ ПАКЕТ, ЩЕ СЕ ХВАНЕМЕ ЗА НАШИЯТ ПАКЕТ!ГЪЛЪБЕЕЕЕ, НЕСРЕТНИЦИ

    11:51 15.09.2026

  • 7 ИСТИНАТА

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Бива":

    Защо държавните медии пощръкляха отново на темата Петрохан?
    Може би за да отвлекат вниманието, че и Йотова измества Борисов в наркобизнеса?

    Истината за Околчица постепенно си пробива път!
    Според последната експертиза,
    калушев и другите двама,
    са убити 5 дни преди да бъдат намерени в кемпера на Околчица.
    Следователно са убити на хижата в Петрохан, нали?

    11:57 15.09.2026

  • 8 Православен ходжа

    4 0 Отговор
    ЗКПЧ-то Донев се включи с обещания за светло бъдеще, даже осигуриха билети с нов заем. Как ще се връщаме от там ме е страх да го мисля.

    11:58 15.09.2026

  • 9 Селянина с колелото

    0 2 Отговор

    До коментар #5 от "Европеец":

    Прав си, още от Иван Костов нямаме "държавност" както си писал. Управляват ни еврогейци и задокенаските "братя", а нашите политици козируват като комсомолци и гледат само какво могат да откраднат. Никой не се интересува от Народ и Държава. А според мен ще е така докато седим в прехваления ЕС, който между другото въобще не работи като Съюз. Надявам се Германия да излезе от ЕС и да повлече и България след себе си. Тогава имаме някакъв шанс за нормална държава.

    12:02 15.09.2026

  • 10 Амнести Интернешънъл

    5 0 Отговор
    Информация за протеста тази вечер от 19 часа. Протестите стават всекидневни от днес до 15 октомври. Ако до тази датата мунчо кРадев не е върнал ограбените от народа милиарди и напуснал България в посока която си избере ,на 16 октомври се очакват между 700 хиляди и 1 милион Български граждани на общонационален протест от цялата страна които ще парализират столицата и арестуват мунчо и кликата му.

    12:10 15.09.2026

  • 11 Не пипайте Данък сграда и Такса смет

    3 0 Отговор
    смет. Ако нямате пари вдигайте данъци на 2-ри и 3-ти жилища, а не на основни.
    Направете такса смет на реално количество генерирана смет.
    Не вдигайте данък сграда на над 20 г. сгради, на Запад с остаряване на сградите данък сграда пада драстично. Без да сте построили паркинги, градини, чешми, у-ща, паркове не вдигайте местни данъци.
    С вдигане на МРЗ, вдигнахте и осигуровките вече 2-ри път от управлението ви. Вдигнахте ток с 3%, парно и подгряване вода общо 11%, студена вода 5%. СИ 30% незаконна. 50% вдигнахте такси напрежения ток и счетоводни услуги парно.
    Зимата хората със сопи ще ви гонят ако повишите данък сград и смет.
    Всяко лапане има граници.
    Видяхте ойрото и пощуряхте. Намаляйте бюджетни заплати с 70%.
    Безобразие в презастроени квартали, единствени жилища, стари сгради, ще дерат българите до последно.

    12:11 15.09.2026

  • 12 слава на ЦК-Гумен

    5 1 Отговор
    минимум още четири години

    12:12 15.09.2026

  • 13 Още

    8 0 Отговор
    по - катастрофален ще бъде бюджета им .

    12:14 15.09.2026

  • 14 Уплашиха се от ПБ...хахаха

    4 1 Отговор
    Чуха, че довечера ще има протест срещу кабинета на Румен Радев и се разбързаха "да успокояват" народа!

    12:14 15.09.2026

  • 15 Факт

    4 0 Отговор
    През 1944 г. Чужда армия мина и въведе цигански ред.
    Настъпи социално уравнение, нещо като безмозъчно управление.
    Управление от артисти тъй наречени юдейски комунисти.
    Те избори правеха и в 100% на народа български гaщитe сваляха.

    12:16 15.09.2026

  • 16 На брутални

    4 0 Отговор
    лъжци , подмолни и лишени от съвест , морал и компетентност никой не вярва ! Ти искаш ли да бъдеш лъган ?

    12:17 15.09.2026

  • 17 Странно правителство

    3 0 Отговор
    Говорят нещо, а не казват нищо. На това старците му казваха зажуми да те излъжа 😉

    12:18 15.09.2026

  • 18 Румен Радев ви измами!!

    3 0 Отговор
    Вдигайте МИНИМАЛНАТА ЗАПЛАТА, изедници лъжливи! Всички държави вдигат, само нашите лъжци се ошумуляват.
    Минималната заплата вече трябваше да е 720 Евро, а от 2027 г. 820 Евро.
    В съседна Румъния МРЗ вече е приблизително 850 Евро, а през 2027 г. се очаква да стане 920 Евро!!

    12:18 15.09.2026

  • 19 Перо

    4 0 Отговор
    Двете жени, които правиха досегашните сбъркани бюджети ще правят и новия! Министърът е един куфар, който не става и за чеп за зеле, бивше ЗКПЧ е бил!

    Коментиран от #31

    12:19 15.09.2026

  • 20 Гълъбе, Гълъбе, измамихте народа !!!

    4 0 Отговор
    Когато общественото недоволство расте, най-лесният ход е да обещаеш социални мерки. Само че хората вече искат не обещания, а реални доходи, реална сигурност и реална промяна.

    12:20 15.09.2026

  • 21 Факт

    2 1 Отговор
    Общото между комунистите и мюсюлманите е болезнения стремеж към власт и благосъстояние.
    Ценностите им обаче са различни.
    Едните искат пари, власт и жени и то на земята, другите - на небето.

    Коментиран от #23

    12:21 15.09.2026

  • 22 Парадокс БГ

    2 0 Отговор
    Колко удобно — преди протеста изведнъж ПБ, Радев и Гълъб Донев се сетиха за народа: Бюджет 2027, социален пакет, деца и семейства… точно когато хората се готвят да излязат на улицата.
    Случайност ли е? Възможно. Но ако управляващите наистина мислеха за хората, нямаше да чакат протест, за да започнат да „успокояват“ обществото.
    Народът не се купува с обещания, пуснати в точния политически момент. Иска резултати.

    12:22 15.09.2026

  • 23 Объркал си статията!

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "Факт":

    Темата не е християни и мюсолмани, държавния бюджет 2027 г.

    12:23 15.09.2026

  • 24 Българин

    2 0 Отговор
    Комунистите са шапкари и още вярват във фантасмагориите писани преди 150 години от Златарски. Твърдят, че сме пренаписвали история. А тия комунистически шапкари чували ли са поне, че в библиотеката на Оксфорд се пази оригинален ръкопис на Комес Марцелин от 6ти век, според който българите още през 499г при река Цурта смазват най-силната армия в света на император Анастасий. Българският цар тогава се е наричал Бузан, и тази война не е по-малка от битката при Онгъла на Аспарух, два века по-късно. Това кога ще влезе в учебниците ни по история или трябва да режем два века от най-древната си и велика история за да угаждаме на руснаците как българите са дошли от руските земи? Нашата история в момента е не по-малко тъпа от македонската.

    12:28 15.09.2026

  • 25 Пабло

    1 0 Отговор
    В рамката ще има ли нещо ?

    12:28 15.09.2026

  • 26 Българин

    1 0 Отговор
    Кое е недоказано бе, комунисти? Говоря за документ в Оксфордската библиотека, ръкопис от Комес Марцелин, всепризнат за от най-надеждните летописци, струващ милиони. Войната при река Цурта от 499г е неоспорим факт, за разлика от измисления Кубрат, в чийто "гроб" скоро бяха датирани съдове по безспорен начин. Кубрат е съществувал колкото най-продавания джип във ФРГ през 80-те е бил Лада-Нива. Знаете ли, че Кубрат съществува само заради 2-3 несвързани изречения на фантазьора Теофан и за него няма нито едно веществено доказателство, освен фалшификацията наречена "гроб". За да ни направят някакви еничари, наречени славяни и прабългари, дошли от руските земи с един корен на онези пиещи Бояршник.

    12:29 15.09.2026

  • 27 Долен Крадец !

    2 0 Отговор
    И Моеник !

    12:35 15.09.2026

  • 28 Диана

    2 0 Отговор
    Жалки карикатури,според мен...НО!...Никой не трябва да забравя, че това са БСПта, т.е. мръсотията и безобразията са техни основни инструменти. Така че НЕ ИМ ПОМАГАЙТЕ!.
    Те ще откраднат вашите идеи и после ще парадират колко са велики...Тези хора трябва да си отидат най-позорно от политическата сцена с лъжите и манипулациите си, с цялата си мръсотия и просташко поведение...НЕ на прекратите, нНЕ на интригите, лъжите и манипулациите ...ДА на една чиста и свята държава...Нормална държава не може да се прави от тези, които я направиха ненормална, от мръсници, крадци, лъжци и манипулатори...Трябва да ги изолираме за да лъсне пълната им несъстоятелност и некадърност...Битката с тях трябва да в публична, пред очите на камерите в парламента, където всеки българин да види колко некадърни политици са БСПтата ...И това трябва изрично да се ПОДЧЕРТАВА тогава, защото тези лисици винаги извъртат нещата в своя полза...БСП и СИЕ вън от политиката!

    12:40 15.09.2026

  • 29 Смешници,

    1 0 Отговор
    дондьо и бюджет! Шоуто продължава! Оставка неможачи!

    12:41 15.09.2026

  • 30 Тихомълком !

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Анонимен":

    Решават Те !

    А Не ти !

    12:43 15.09.2026

  • 31 Вземи

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Перо":

    едната удари другата ! Патравата баба отдавна трябва да е пенсионерка , но още лапа за тоя де духа .

    12:47 15.09.2026

  • 32 миме

    0 0 Отговор
    то довечера глиста и еврасите сметат да земат главата на чорапа, тоя за догодина говори

    12:48 15.09.2026

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