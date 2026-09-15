До 15 октомври кабинетът представя рамката на Бюджет 2027. Работи се по социален пакет за децата и семействата

Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев обяви, че бюджетната процедура е започнала и тече активно. Паралелно с подготовката на Бюджет 2027 Министерството на финансите работи и по нов социален пакет, съобщават от Нова телевизия.

„Изпратено е писмо до всички министерства и първостепенни разпоредители, така че в сроковете да имаме бюджет. До 15 октомври ще представим общата рамка и параметри по план-сметката за 2027 г. по изискванията в процедурата за прекомерен дефицит на ЕК. Набран е дългът, необходим за разплащанията по ПВУ, а не целия размер, гласуван от Народното събрание“, обясни той.

По думите му правителството прави всичко възможно бюджетът от 3,8% да бъде свален в критериите от Маастрихт. „Бюджетът за 2026 г. беше приет на 31 юли, целият цикъл беше изместен с повече от половин година напред, всички разчети и разходи се изместват през третото и четвъртото тримесечие. Много зависи от реализираните проекти. Сред приоритетите е консолидация на разходите, но ако общините и министерствата не реализират проектите по капиталовата програма, разходът ще се премести през 2027 година“, посочи министърът.

Минималната работна заплата за 2027 г. трябва да бъде определена в диапазона между 620,20 и 672,80 евро, като правителството ще се стреми размерът ѝ да бъде възможно най-близо до горната граница, заяви финансовият министър.

По думите му е постигнат „изключителен пробив“ в разговорите със социалните партньори за механизма, по който занапред да се определя минималното възнаграждение. „Уговорихме механизма, по който да бъде определен размерът на минималната работна заплата“, посочи министърът.

Промените вече са внесени в Народното събрание като изменения в Кодекса на труда. В него са заложени четири критерия, по които трябва да се изчислява минималното възнаграждение. След приемането им от парламента ще трябва да бъдат направени промени и в Наредбата за структурата и организацията на работната заплата. Едва след това Министерският съвет ще може да определи окончателния размер на минималната заплата за 2027 г.

До тази процедура се стига, след като синдикатите и работодателските организации не са успели сами да постигнат споразумение за конкретната сума.

„Диапазонът, в който трябва да бъде определен размерът, е 620 евро и 20 евроцента и 672 евро и 80 евроцента. Това са долната и горната граница, които се получават съгласно критериите, приети от социалните партньори“, обясни финансовият министър.

Той даде заявка, че кабинетът ще търси възможно най-високото ниво в тези граници. „Ние правим всичко възможно размерът на минималната работна заплата да бъде колкото може повече към горната граница на този диапазон“, каза той.

Социален пакет с акцент върху децата и семействата

Заедно с подготовката на Бюджет 2027 Министерството на финансите работи и по нов социален пакет. Основният му фокус ще бъде подкрепата за децата и семействата.

„Работим за това да предложим през бюджета един социален пакет, който да даде възможност да подкрепим децата и семейството. Това ще бъде в основата на този социален пакет“, заяви министърът.

В него ще бъде включена и политиката за минималната работна заплата. Промени се предвиждат и при пенсиите, които според заявката на правителството през следващата година отново трябва да бъдат осъвременени по т.нар. швейцарско правило. „Няма област, която да няма корекции, да няма промяна в параметрите“, посочи финансовият министър, без на този етап да разкрива конкретните размери на останалите мерки.

Финансовият министър беше попитан и за очакваните протести срещу кабинета и дали подготовката на Бюджет 2027 може да предизвика допълнително обществено недоволство.

„Няма никакво основание“, заяви той. По думите му трябва ясно да бъдат посочени конкретните искания на протестиращите. Той подчерта, че работата по бюджета продължава и все още няма окончателни параметри на политиките и програмите, които ще бъдат финансирани през следващата година.

Донев посрещна първия учебен ден в училището, в което самият той е бил ученик - 35-о Средно езиково училище „Добри Войников“. Донев поздрави учениците, учителите и родителите по повод 15 септември.