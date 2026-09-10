Доц. Атанас Славов за новия ВСС: Ако решаваш съдбите на хората, те трябва да знаят на кой бог се кланяш

Кандидатите за новия състав на Висшия съдебен съвет (ВСС) трябва да докажат не само професионализма си, но и своята независимост и интегритет. Това заяви в предаването "Денят ON AIR" депутатът от "Да, България" и бивш министър на правосъдието доц. Атанас Славов.

"Не сме наивни да очакваме, че някой ще каже, че е масон или тамплиер. Ако решаваш съдбите на хората, те трябва да са наясно на кой бог се кланяш - на закона или на братята от ложата. Имаше такива случаи през годините", заяви Славов пред Bulgaria ON AIR.

По думите му през цялото време е имало процес на консултации за новия състав на ВСС. Той посочи номинациите на Андрей Янкулов, Таня Радуловска-Мадамджиева и Емил Дечев и подчерта професионалния им опит.

"Всеки е с дълъг опит в съдебната система, безспорни имена", увери бившият правосъден министър.

По отношение на 11-те имена, предложени от "Прогресивна България", Славов отказа да коментира конкретни кандидати, но посочи, че според публични данни около някои от тях има въпроси.

"Има имена, за които по публични данни е имало съмнения - за бърз кариерен растеж, за свързаност. Тези съмнения трябва да бъдат опровергани. Ако човек прескача от прокуратурата към съда в кратки срокове, това трябва да се обясни", коментира политикът.

Според него представянето на всеки кандидат трябва да бъде оценявано индивидуално, като на този етап съмненията около част от номинациите остават. Славов подчерта, че не трябва да се говори за квоти, а кандидатите да бъдат оценявани по заслуги и според позициите, които са заемали по конкретните проблеми на съдебната система.

"Ако 20 години си работил в съдебната система не си казал нищо за проблемите в нея, как да знаем, че няма да изпаднеш в зависимост при влизане във ВСС?", попита той.

На въпрос дали ще бъдат правени компромиси при избора на новия състав доц. Славов бе категоричен: "Компромиси не бива да се правят, когато става въпрос за управление на съдебната система - от компромиси сме на това дередже".

Той уточни, че ПП и ДБ са отделни парламентарни групи, като три от кандидатурите им са общи. Дали ще има подкрепа и за други кандидати предстои да стане ясно след представянето на номинациите и концепциите им. Доц. Славов очаква изборът на новия ВСС да приключи до края на ноември.

"Очаквам до края на ноември, така че от декември да започне да функционира", заяви той.

По темата за президентските избори Славов заяви, че хората в инициативния комитет на Андрей Гюров са избрани от кандидатите и представляват "много пъстра амалгама" от известни имена.

Според него не е необичайно, че сред тях няма партийно свързани лица, тъй като това не е била логиката на процеса.

"Гюров и Кандев не са търсили и от нас подкрепа. Те не търсят партии, а подкрепа от гражданите. Не очаквам Гюров да похлопа на вратата на партия ГЕРБ, но е нормално да търси подкрепа от техните избиратели", коментира конституционалистът.

Славов определи кандидатурата на Гюров като по-приемлива от тази на Илияна Йотова и допусна възможност за политическа договорка около президентския вот.

"Не изключвам сделка между Борисов и Радев за тези избори. Не изключвам Борисов да е договорил някаква подкрепа за Йотова. За него е важно да покаже, че повече няма да губи", допълни бившият правосъден министър.

По думите му ГЕРБ са "много клиентелно ориентирани", като той свърза с това включването на някои кметове в инициативния комитет на Йотова.

На запитване кога ще бъде обявена официалната позиция Славов отговори, че "вероятно е въпрос на часове, няма да има изненади".