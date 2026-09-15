Министър Ефремова: Доброто образование е най-важният инструмент за успешна реализация на пазара на труда

Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова откри новата учебна година в 59. СУ „Васил Левски“ в София. Тя поздрави учениците, учителите и родителите и им пожела успешна, вдъхновяваща и изпълнена с нови знания учебна година. 59. СУ „Васил Левски“ е част програмата на Центъра за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ срещу ранното отпадане на ученици от образователната система.
„Може би най-важното послание е какво ни дава училището и съответно образованието. То ни дава шанс и възможност за по-добър живот. Не само да имаме по-добри доходи, но да бъдем много по-щастливи“, каза министър Ефремова.
Тя насърчи учениците да използват пълноценно времето си в училище, да се възползват от възможностите за обучение и извънкласни занимания и да изграждат приятелства, които да запазят и развиват през годините.
В края на тази учебна година училището ще изпрати първия си випуск дванадесетокласници. „Когато дойде денят, в който те ще получават дипломите си, искам да получа специална покана, за да мога да ги изпратя заедно с вас и да им обещая, че ще им помогна да си намерят работа. Защото работата е това, което със сигурност ще подобри начина им на живот“, обърна се министърът към директора на училището Севил Реджебова.
По думите ѝ доброто образование е една от най-важните предпоставки за успешната професионална реализация на младите хора. Именно затова политиките на Министерството на труда и социалната политика са насочени към създаването на възможности за придобиване на знания, умения и практически опит и към плавния преход от образование към пазара на труда.
„Скъпи деца, не забравяйте, че най-важният инструмент за това да имате добър живот е да имате добро образование“, каза министър Ефремова в края на обръщението си към учениците.
Министърът благодари на учителите за тяхното търпение и всеотдайност и за усилията им да откриват и развиват талантите на децата. Към родителите тя отправи призив да се доверяват на учителите, да подкрепят децата си и да учат заедно с тях.
Темата за смисъла от образование, подкрепа за децата и създаване на условия за тяхната успешна реализация беше във фокуса и на участието на заместник-министъра на труда и социалната политика Надя Клисурска в откриването на учебната година в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в с. Мало Конаре, община Пазарджик. Училището също е част от програмата на Центъра за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“.
„Образованието е път към увереността, самостоятелността и успешната реализация на младите хора. Именно затова създаването на равни възможности за всяко дете и подкрепата за неговото развитие са важна обща задача – на училището, семейството и институциите“, заяви зам.-министър Клисурска.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #7
12:15 15.09.2026
2 Идионка !
Пазаа !
На Труда ?
12:18 15.09.2026
3 И изтропала
12:24 15.09.2026
4 Като
12:24 15.09.2026
5 Демек
12:24 15.09.2026
6 Най-важно е
12:26 15.09.2026
7 Отпускани
До коментар #1 от "Последния Софиянец":от роботите!
12:27 15.09.2026
8 737373737272
12:30 15.09.2026
9 Тая рунда не е била
12:34 15.09.2026
10 и тази е като предишните
12:34 15.09.2026
11 Овчар
12:39 15.09.2026
12 Тото
12:41 15.09.2026
13 Фют
12:41 15.09.2026