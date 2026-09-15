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Министър Ефремова: Доброто образование е най-важният инструмент за успешна реализация на пазара на труда

Министър Ефремова: Доброто образование е най-важният инструмент за успешна реализация на пазара на труда

15 Септември, 2026 12:13 387 13

  • су „васил левски“-
  • наталия ефремова-
  • амалипе

Тя насърчи учениците да използват пълноценно времето си в училище

Министър Ефремова: Доброто образование е най-важният инструмент за успешна реализация на пазара на труда - 1
Снимка: МТСП
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова откри новата учебна година в 59. СУ „Васил Левски“ в София. Тя поздрави учениците, учителите и родителите и им пожела успешна, вдъхновяваща и изпълнена с нови знания учебна година. 59. СУ „Васил Левски“ е част програмата на Центъра за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ срещу ранното отпадане на ученици от образователната система.

„Може би най-важното послание е какво ни дава училището и съответно образованието. То ни дава шанс и възможност за по-добър живот. Не само да имаме по-добри доходи, но да бъдем много по-щастливи“, каза министър Ефремова.

Тя насърчи учениците да използват пълноценно времето си в училище, да се възползват от възможностите за обучение и извънкласни занимания и да изграждат приятелства, които да запазят и развиват през годините.

В края на тази учебна година училището ще изпрати първия си випуск дванадесетокласници. „Когато дойде денят, в който те ще получават дипломите си, искам да получа специална покана, за да мога да ги изпратя заедно с вас и да им обещая, че ще им помогна да си намерят работа. Защото работата е това, което със сигурност ще подобри начина им на живот“, обърна се министърът към директора на училището Севил Реджебова.

По думите ѝ доброто образование е една от най-важните предпоставки за успешната професионална реализация на младите хора. Именно затова политиките на Министерството на труда и социалната политика са насочени към създаването на възможности за придобиване на знания, умения и практически опит и към плавния преход от образование към пазара на труда.

„Скъпи деца, не забравяйте, че най-важният инструмент за това да имате добър живот е да имате добро образование“, каза министър Ефремова в края на обръщението си към учениците.

Министърът благодари на учителите за тяхното търпение и всеотдайност и за усилията им да откриват и развиват талантите на децата. Към родителите тя отправи призив да се доверяват на учителите, да подкрепят децата си и да учат заедно с тях.

Темата за смисъла от образование, подкрепа за децата и създаване на условия за тяхната успешна реализация беше във фокуса и на участието на заместник-министъра на труда и социалната политика Надя Клисурска в откриването на учебната година в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в с. Мало Конаре, община Пазарджик. Училището също е част от програмата на Центъра за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“.

„Образованието е път към увереността, самостоятелността и успешната реализация на младите хора. Именно затова създаването на равни възможности за всяко дете и подкрепата за неговото развитие са важна обща задача – на училището, семейството и институциите“, заяви зам.-министър Клисурска.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    0 0 Отговор
    Безмислено.До десет години Изкуственият интелект и роботите ще поемат цялата работа а хората ще живеят на социални помощи.

    Коментиран от #7

    12:15 15.09.2026

  • 2 Идионка !

    2 0 Отговор
    Къде ти Е ?

    Пазаа !

    На Труда ?

    12:18 15.09.2026

  • 3 И изтропала

    3 0 Отговор
    някое друго не докосващо клише !

    12:24 15.09.2026

  • 4 Като

    0 0 Отговор
    непалците и киргизците!

    12:24 15.09.2026

  • 5 Демек

    0 0 Отговор
    ,,Вижте мен"

    12:24 15.09.2026

  • 6 Най-важно е

    1 0 Отговор
    да имаш ,,наш човек" във власта!

    12:26 15.09.2026

  • 7 Отпускани

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    от роботите!

    12:27 15.09.2026

  • 8 737373737272

    0 0 Отговор
    А ме няма такова нещо.На приказки прекрасно ,но в действителност начело все тъпаци.

    12:30 15.09.2026

  • 9 Тая рунда не е била

    2 0 Отговор
    на пазара ва труда. Била е на пазара за радки. Боклуци, оставка!

    12:34 15.09.2026

  • 10 и тази е като предишните

    1 0 Отговор
    никаква разлика между ГЕРБ и ГЕРБ2 пардон ПБ на Рачкапура

    12:34 15.09.2026

  • 11 Овчар

    1 0 Отговор
    Болонски тъпоъгълници които не искат да осъзнаят че да насърчаваш пазара без производство си е САМОУБИЙСТВОТО..!

    12:39 15.09.2026

  • 12 Тото

    2 0 Отговор
    Не и в България! Познавам поне 20 висшисти,които работят за под 1500 евро!

    12:41 15.09.2026

  • 13 Фют

    2 0 Отговор
    А тъй, учете ги как се робува на шефове.

    12:41 15.09.2026

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