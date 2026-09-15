Гълъб Донев: Стремежът е МРЗ за 2027 г. да бъде по-близо до 672 евро

Диапазонът, в който трябва да бъде определена минималната работна заплата за 2027 година, е между 620,20 евро и 672,80 евро, като финансовото министерство прави всичко възможно размерът да бъде колкото се може по-близък до максималната граница. Това заяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев пред журналисти след края на тържеството по откриване на новата учебна година в столичното училище 35.СЕУ „Добри Войников“, на което той беше официален гост.

По думите на Донев договарянето на механизма за определяне на размера на минималната работна заплата със социалните партньори е „изключителен пробив“. Той обясни, че предстои гласуване в Народното събрание относно вписаните в Кодекса на труда четири критерия за определяне на минималното възнаграждение, след което трябва да се изменят и допълнят съответните наредби, за да се пристъпи към приемане на точния размер от Министерския съвет, тъй като към момента синдикалните и работодателските организации не са успели да се договорят. Договореният между социалните партньори диапазон на минималната работна заплата е между 620,20 евро и 672,80 евро.

„Ние правим всичко възможно размерът на минималната работна заплата да бъде колкото се може повече към горната граница на този диапазон“, каза финансовият министър.

Донев заяви, че размерът на минималната работна заплата е част от нов социален пакет, който се разработва съвместно с Министерството на труда и социалната политика. По думите му пакетът ще бъде предложен чрез бюджета за 2027 година, като целта е да се подкрепят децата и семействата. Запитан дали това означава повишаване на обезщетенията за майчинство, той отговори, че няма област, в която да няма корекция и промяна на параметрите.

Донев заяви още, че в рамките на социалния пакет се предвижда и увеличаване на пенсиите по швейцарското правило.

Вицепремиерът съобщи, че бюджетната процедура за 2027 година вече е стартирала и се работи активно, така че до 15 октомври да бъде представена на Европейската комисия общата рамка и общите параметри по бюджета за следващата година с изискванията по отношение на процедурата по прекомерен дефицит, в която се намира България. Финансовият министър заяви, че се полагат усилия дефицитът за следващата година да бъде под разчетените 3,8 на сто.

„Правим всичко възможно, приоритет за нас е колкото се може този бюджетен дефицит от 3,8 процента да бъде по-малък, да влезем в границите, които са предвидени по критериите от Маастрихт“, каза Гълъб Донев.

По отношение на дефицита за тази година, който е разчетен в размер на 5,7 на сто, Донев посочи, че се полагат усилия за консолидиране на разходите, но дали размерът на отрицателното салдо ще бъде по-нисък от заложеното, зависи от изпълнението на бюджета до края на годината. Той припомни, че тази година бюджетът бе приет в края на юли, което е изместило целия бюджетен цикъл с повече от половин година и изпълнението на капиталовата програма е изместено през третото и най-вече през четвъртото тримесечие на тази година.

Така дали дефицитът за тази година ще бъде под заложените 5,7 на сто, зависи от това какви проекти ще бъдат реализирани и какви разходи ще бъдат отчетени от първостепенните и второстепенните разпоредители с бюджет.

Донев отбеляза, че въпреки усилията за консолидиране на разходите, ако общини и министерства не успят да реализират проектите, заложени в капиталовата програма за тази година, това би означавало преместване на разходите за следващата година, което от своя страна не би било добра новина от гледна точка на бюджетното планиране.

Гълъб Донев посочи още, че до края на годината България вероятно ще излезе още веднъж на международните дългови пазари.

„Би трябвало да излезем с нова емисия външен дълг до края на годината. Знаете, че не набрахме целия размер на дълга, който беше гласуван от Народното събрание. До момента сме набрали дълг, който е необходим за разплащанията по Плана за възстановяване и устойчивост, така че би трябвало отново да излезем и да имаме емисия външен дълг“, каза той.

Вицепремиерът честити и новата учебна година на всички ученици у нас и в чужбина.

В кратко слово пред учениците на 35.СЕУ „Добри Войников“, на което е възпитаник, той си припомни образованието, което е получил в училището, пожелавайки успешна и ползотворна нова учебна година.