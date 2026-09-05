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Наталия Ефремова: Най-реалистичният вариант за МРЗ е ръст с около 40–50 евро през следващата година

Наталия Ефремова: Най-реалистичният вариант за МРЗ е ръст с около 40–50 евро през следващата година

5 Септември, 2026 14:08 788 40

  • наталия ефремова-
  • мрз-
  • увеличение

Имаме по-висока горна граница на преговорите, която ни дава възможност да увеличим минималната работна заплата. Синдикатите и работодателите не постигнаха съгласие за конкретна сума

Наталия Ефремова: Най-реалистичният вариант за МРЗ е ръст с около 40–50 евро през следващата година - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Минималната работна заплата ще се повиши, но размерът на увеличението остава в ръцете на правителството след липсата на съгласие между синдикати и работодатели. Най-реалистичният вариант е ръст с около 40–50 евро през следващата година, заяви социалният министър Наталия Ефремова в ефира на bTV. Окончателното решение ще зависи от възможностите на бюджета.

„Имаме по-висока горна граница на преговорите, която ни дава възможност да увеличим минималната работна заплата. Синдикатите и работодателите не постигнаха съгласие за конкретна сума. В този случай правителството, спрямо възможностите на бюджета, ще реши какъв ще е размерът, но той при всички случаи ще е по-висок“, подчерта Ефремова.

По думите ѝ обсъжданията за минималното възнаграждение са продължили повече от три години. През първите три седмици на август работодателите и синдикатите са се събрали на една маса и е постигнат компромис за начина на определянето му.

„Намерихме разумния компромис, така че да имаме минимална работна заплата, която на първо място да бъде договаряна от социалните партньори“, обясни министърът.

При определянето на размера се отчита покупателната способност, включително чрез т.нар. малка потребителска кошница. Тя обхваща основни стоки и услуги, които трябва да бъдат достъпни за всеки, така че да се ограничи проблемът с работещите бедни.

Сред показателите са също средната и медианната работна заплата, както и производителността на труда в дългосрочен план. Според Ефремова така се вземат предвид както доходите, така и икономическите възможности.

Социалният министър коментира и помощите за пострадалите от наводненията. Тя увери, че социалните работници са на терен веднага щом оттеглянето на водата позволи достъп до засегнатите домове. Екипите извършват обходи, описват щетите и консултират домакинствата за подкрепата, на която имат право.

Първите помощи за пострадалите от наводненията на 24 август в Струмяни, Батак, Пещера, Хаджидимово и Илинденци вече са изплатени.

„Буквално вчера бяха наредени 20 000 евро на около 20 семейства, които първи са подали своите заявления и отговарят на определените условия“, посочи Ефремова.

Министърът обясни, че се предоставят три вида помощи. Първата е за инцидентно възникнали нужди и е в размер на 1170 евро. Предвидена е и допълнителна еднократна помощ при унищожено или засегнато единствено основно жилище, което е законно построено.

За повредено или унищожено имущество, включително хладилници и печки, може да се кандидатства за допълнителна помощ от 1300 евро чрез фонд „Социална закрила“.

Според Ефремова домакинство, което отговаря на условията, може да получи общо приблизително 4000 евро. Тя уточни, че социалното подпомагане не е предназначено да възстанови напълно загубите от бедствието.

„Нашата цел е в първите моменти и дни да имаме възможност да осигурим на тези семейства средства, с които да си закупят храна, лекарства и други необходими неща. За такъв тип бърза и спешна реакция са предвидени тези помощи“, заяви тя.

По думите ѝ в Струмяни са задействани и координационни механизми за осигуряване на високопроходима техника, която да помогне за разчистването на залетите площи и улици.

Ефремова подчерта, че подаването на заявление не означава автоматично одобрение за всички видове подкрепа. За помощите, свързани с пострадало жилище, то трябва да е основно и законно построено.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Р.Рад.

    5 0 Отговор
    50 2 =100 лв

    Коментиран от #18

    14:11 05.09.2026

  • 2 Оставка!

    27 0 Отговор
    Продължава мизерията и немотията , госпожата дали ще може да живее с такива пари???

    Коментиран от #11, #13, #40

    14:12 05.09.2026

  • 3 боко шишев радев от тим

    13 1 Отговор
    на робския народ ще направим мрз от 1989г,или 120лв=60€

    14:14 05.09.2026

  • 4 Пич

    3 15 Отговор
    Разни хора, разни проблеми! Едни се косят за МРЗ, а аз вчера пих бутилка вино колкото МРЗ!!! Страхотно вино, което си заслужаваше всеки цент!

    Коментиран от #7

    14:14 05.09.2026

  • 5 Гост

    0 4 Отговор
    Милен се върна, но иначе Вие по-добре водите сутрешния блок, г-це Атанасова.

    Коментиран от #30

    14:14 05.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Хаха

    12 2 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    В Испания бутилка вино е по 6-8 евро какво си пил тук някое менте са те прецакали 😬

    Коментиран от #15, #25

    14:16 05.09.2026

  • 8 Неадекватни

    14 0 Отговор
    Решения и политики.

    14:17 05.09.2026

  • 9 Евгени от Алфапласт

    8 0 Отговор
    Вдовицата, в сивата икономика, ги държи робите на малко над минималната. Страшна лисица, нищо че е алчна. Иначе откъде пари за апартаменти, кола и секскурзии...😎

    Коментиран от #10

    14:17 05.09.2026

  • 10 Стажанта

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Евгени от Алфапласт":

    И им пие семето редовно 😉

    14:19 05.09.2026

  • 11 Тя каква госпожа е ? Да не е учителка

    13 1 Отговор

    До коментар #2 от "Оставка!":

    Те са едни npocmu другарки и другари.

    14:19 05.09.2026

  • 12 Вие Вече !

    5 0 Отговор
    Измислихте !

    От Какво Да се Вади Заплатата !

    Че пи Колко Да Бъде Тя !

    Без Х !

    На Сватба !

    14:20 05.09.2026

  • 13 От САЩ

    18 0 Отговор

    До коментар #2 от "Оставка!":

    И тия, като всички ония преди тях, ще правят какво ли не за комфорт на бизнеса, но не и да го накарат да плаща достойни заплати.
    Те не са и чули за Декларацията на Франклин Д. Рузвелт, в която се казва, че „Струва ми се също толкова ясно, че нито един бизнес, който зависи за съществуването си от плащането на по-малко от достойни заплати на своите работници, няма право да продължава да съществува в тази страна. Под „бизнес“ имам предвид както цялата търговия, така и цялата индустрия; под „работници“ имам предвид всички работници – както служителите в офиси, така и мъжете в гащеризони; а под „достойни заплати“ имам предвид нещо повече от нивото на голото оцеляване – имам предвид заплатите за достоен живот.“ – Франклин Д. Рузвелт, 16 юни 1933 г.

    14:22 05.09.2026

  • 14 Гледам мнение еди дойди

    1 3 Отговор

    До коментар #6 от "Оставка!":

    Обаче няма нито един плюс. Ясно. И аз ще се въздържа. Тролски мнения не подкрепям.

    14:23 05.09.2026

  • 15 Пич

    2 9 Отговор

    До коментар #7 от "Хаха":

    Благодаря за съвета! В Испания любимото ми вино е розе от района на Ла Манча! Но това за което говоря се прави от монасите в един манастир, и една единствена кръчма в целият свят има право да го продава!

    Коментиран от #20

    14:23 05.09.2026

  • 16 Тая и здравната

    11 0 Отговор
    Дразнят повече от външната.

    14:25 05.09.2026

  • 17 Стенли

    12 1 Отговор
    Ха ха в европейска България МРЗ е по ниска даже и от така наречената държава Северна Македония , браво на Радев лъжеца най големия борец с олигархията , за който хората на МРЗ са най големите олигарси и се разбогатели твърде много и много харчели и вдигали инфлацията 🤯😡

    14:29 05.09.2026

  • 18 Сметало

    13 1 Отговор

    До коментар #1 от "Р.Рад.":

    Големи хитреци са, от 1990 г. та до ден днешен, не може да им се отрече. Инфлацията била ... 2%, 3%, 5%, така е, но това е общата инфлация, която включва луксозни сгради, нови автомобили, яхти, самолети, диаманти, пияна и рояли, цигулки и контрабаси. Само, че ако се фокусират до инфлацията на стоките и услугите, необходими за живота и здравето на обикновените хора (комунални услуги, лекарски и зъболекарски, шивашки, фризьорски, ток, вода, парно, горива, храни, дрехи и обувки) тогава инфлацията ще им счупи калкулатора, че ще излезе 120%-150% средно. Никой не го интересуват останалите неща, за които даже и не знае, че съществуват. Не са неграмотни, правят се на луди - ако мине, а то все минава ли минава.

    14:32 05.09.2026

  • 19 Крокодила Гена

    7 3 Отговор
    Спокойно. МРЗ няма да я определя това правителство. Наесен, най-късно зимата, ще си ходи. Това е в интерес и на милион и триста хиляди русофилски прошляци, които гласуваха за Мунчо. Ако Боташ Ага остане на власт, ще видят увеличение през крив макарон.

    14:38 05.09.2026

  • 20 Феичка

    1 2 Отговор

    До коментар #15 от "Пич":

    Виждам, че дразните много хора, но аз бих изпила едно вино с Вас!

    14:52 05.09.2026

  • 21 Това недоразумение

    15 0 Отговор
    кой го постави на този пост . Да се знае чие протеже е. Да заявяна увеличение на МРЗ с 50 евро е по-вече от престъпление при положение, че дотогава цените ще продължават да хвърчат нагоре. Тази поредна калинка дава поне два пъти в месеца по 50 евро за маникюр и такава поставили за социален министър

    14:53 05.09.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 лют пипер

    4 0 Отговор
    В България минимална заплата не трябва да има!

    14:55 05.09.2026

  • 24 само да попитам

    6 0 Отговор
    това ръст на месец ли е? ако не е то тогава няма нищо вярно в думите на госпожата…!

    14:56 05.09.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 завод

    6 1 Отговор
    Работещите хора в България не работят минимално.

    15:01 05.09.2026

  • 27 Цвете

    7 0 Отговор
    АЛО ЕФРЕМОВА, КАКВО ОБЩО ИМА ОТ КОМЕНТАРА ТИ ЗА ЗАПЛАТИТЕ И ИЗВЪНРЕДНАТА СИТУАЦИЯ С НАВОДНЕНИЕТО ? КОГАТО СЕ КРАДЕ В ОГРОМЕН МАЩАБ ОТ " БОТАШ " ,ЗАБРАВИ ЛИ? КОЛКО МИЛИАРДА ОСТАВАТ ОЩЕ ЗА 10 ГОДИНИ? ИМА И ДОПЪЛНИТЕЛНО 360 МИЛИОНА БЕЗ ДДС?????? И ТОВА ЛИ ЗАБРАВИ? ПРЕДИ ДА ЗАМРАЗИТЕ ЗАПЛАТИТЕ СИ, ВДИГНАХТЕ ЛИ ГИ ? ТИ МОЖЕШ ЛИ ДА ЖИВЕЕШ С МИНИМАЛНАТА ЗАПЛАТА ЗА НЯКОЛКО МЕСЕЦА, ДОКАТО ПЛАЩАШ ТОК, ВОДА, ПАРНО И ХРАНАТА, КОЯТО Е ЕЖЕДНЕВНО? ЧУДЯ СЕ НАИСТИНА, КАКВИ ХОРА РАБОТЯТ ВЪОБЩЕ В ПАРЛАМЕНТА? СИТИЯТ МОМЕ НА ГЛАДНИЯТ НЕ ВЯРВА, ЗАПОМНИ.

    15:01 05.09.2026

  • 28 Цвете

    8 0 Отговор
    АЛО ЕФРЕМОВА, КАКВО ОБЩО ИМА ОТ КОМЕНТАРА ТИ ЗА ЗАПЛАТИТЕ И ИЗВЪНРЕДНАТА СИТУАЦИЯ С НАВОДНЕНИЕТО ? КОГАТО СЕ КРАДЕ В ОГРОМЕН МАЩАБ ОТ " БОТАШ " ,ЗАБРАВИ ЛИ? КОЛКО МИЛИАРДА ОСТАВАТ ОЩЕ ЗА 10 ГОДИНИ? ИМА И ДОПЪЛНИТЕЛНО 360 МИЛИОНА БЕЗ ДДС?????? И ТОВА ЛИ ЗАБРАВИ? ПРЕДИ ДА ЗАМРАЗИТЕ ЗАПЛАТИТЕ СИ, ВДИГНАХТЕ ЛИ ГИ ? ТИ МОЖЕШ ЛИ ДА ЖИВЕЕШ С МИНИМАЛНАТА ЗАПЛАТА ЗА НЯКОЛКО МЕСЕЦА, ДОКАТО ПЛАЩАШ ТОК, ВОДА, ПАРНО И ХРАНАТА, КОЯТО Е ЕЖЕДНЕВНО? ЧУДЯ СЕ НАИСТИНА, КАКВИ ХОРА РАБОТЯТ ВЪОБЩЕ В ПАРЛАМЕНТА? СИТИЯТ МОМЕ НА ГЛАДНИЯТ НЕ ВЯРВА, ЗАПОМНИ.

    15:03 05.09.2026

  • 29 Чичо

    6 2 Отговор
    ПБ не вдигнат ли Мин. заплата с поне 70 евро, губят следващите избори !

    15:03 05.09.2026

  • 30 Домакин

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Гост":

    Най-добрият пи-ар особенно на ,,непокорната"обаче е Ана Ефремова,но само се питам ,тя каква се пада на тази Ефремова???

    15:14 05.09.2026

  • 31 Аз,достатъчно ли е?

    5 0 Отговор
    А реалистично ли е да си раздавате милиони бонуси по министерствата? Нагли популисти и лъжци.

    15:23 05.09.2026

  • 32 Под

    2 0 Отговор
    инфлацията.

    15:26 05.09.2026

  • 33 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    4 1 Отговор
    НАЙ РЕАЛИСТИЧНИЯ ВАРИАНТ Е ДО КРАЯ НА МЕСЕЦА ДА НАСТАНЕ ГРАЖДАНСКА ВОЙНА И ДА ВИ ИЗБИЕМ ВСИЧКИТЕ БОЛШЕВИШКИ РАДЕВСКИ ОЛИГАРХИЧНИ БО,КЛУЦИ !! МРЗ ТРЯБВА ДА СЕ УВЕЛИЧИ МИНИМУМ ТРОЙНО ИЛИ КАЬАНО ПОНЕ С 1200 ЕВРО ОЩЕ И ДА СТАНЕ ПОНЕ 2000 ЕВРА ЧИСТО

    15:30 05.09.2026

  • 34 Анонимни

    3 0 Отговор
    Истински завладяна държава е сега от модел истински регрески модел Е сега се радвайте на вашият месия как ви изментри

    15:40 05.09.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Мария

    3 0 Отговор
    Прогреса продължава - МРЗ в България по ниска от тази в Чад ,южен Судан и Сомалия,,това ли ви е прогреса комунета антибългарски

    15:43 05.09.2026

  • 37 Живков

    1 0 Отговор
    Държавна заплата,трябва да е ,до три минимални!

    15:44 05.09.2026

  • 38 Радев

    1 0 Отговор
    е създаден,да прецака бедните и пенсионерите!

    15:46 05.09.2026

  • 39 И ще им вземев 100 евро...

    2 0 Отговор
    Като им дадем по 50 евро , ще им вземем по 100 евро от данъци и точна копринкова сметка! Така е прогресивно, така е човешко. Как са ошашавени от срам, че ги излъгаха мунчовите лешояди и търпят всичко, сега мунчо да ги обере като джебчия, дебилите ще грачат колко е велик муньо.

    15:53 05.09.2026

  • 40 САНДОКАН

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Оставка!":

    Сит на гладен не вярва .

    16:01 05.09.2026

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