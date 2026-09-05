Наталия Ефремова: Най-реалистичният вариант за МРЗ е ръст с около 40–50 евро през следващата година

Минималната работна заплата ще се повиши, но размерът на увеличението остава в ръцете на правителството след липсата на съгласие между синдикати и работодатели. Най-реалистичният вариант е ръст с около 40–50 евро през следващата година, заяви социалният министър Наталия Ефремова в ефира на bTV. Окончателното решение ще зависи от възможностите на бюджета.

„Имаме по-висока горна граница на преговорите, която ни дава възможност да увеличим минималната работна заплата. Синдикатите и работодателите не постигнаха съгласие за конкретна сума. В този случай правителството, спрямо възможностите на бюджета, ще реши какъв ще е размерът, но той при всички случаи ще е по-висок“, подчерта Ефремова.

По думите ѝ обсъжданията за минималното възнаграждение са продължили повече от три години. През първите три седмици на август работодателите и синдикатите са се събрали на една маса и е постигнат компромис за начина на определянето му.

„Намерихме разумния компромис, така че да имаме минимална работна заплата, която на първо място да бъде договаряна от социалните партньори“, обясни министърът.

При определянето на размера се отчита покупателната способност, включително чрез т.нар. малка потребителска кошница. Тя обхваща основни стоки и услуги, които трябва да бъдат достъпни за всеки, така че да се ограничи проблемът с работещите бедни.

Сред показателите са също средната и медианната работна заплата, както и производителността на труда в дългосрочен план. Според Ефремова така се вземат предвид както доходите, така и икономическите възможности.

Социалният министър коментира и помощите за пострадалите от наводненията. Тя увери, че социалните работници са на терен веднага щом оттеглянето на водата позволи достъп до засегнатите домове. Екипите извършват обходи, описват щетите и консултират домакинствата за подкрепата, на която имат право.

Първите помощи за пострадалите от наводненията на 24 август в Струмяни, Батак, Пещера, Хаджидимово и Илинденци вече са изплатени.

„Буквално вчера бяха наредени 20 000 евро на около 20 семейства, които първи са подали своите заявления и отговарят на определените условия“, посочи Ефремова.

Министърът обясни, че се предоставят три вида помощи. Първата е за инцидентно възникнали нужди и е в размер на 1170 евро. Предвидена е и допълнителна еднократна помощ при унищожено или засегнато единствено основно жилище, което е законно построено.

За повредено или унищожено имущество, включително хладилници и печки, може да се кандидатства за допълнителна помощ от 1300 евро чрез фонд „Социална закрила“.

Според Ефремова домакинство, което отговаря на условията, може да получи общо приблизително 4000 евро. Тя уточни, че социалното подпомагане не е предназначено да възстанови напълно загубите от бедствието.

„Нашата цел е в първите моменти и дни да имаме възможност да осигурим на тези семейства средства, с които да си закупят храна, лекарства и други необходими неща. За такъв тип бърза и спешна реакция са предвидени тези помощи“, заяви тя.

По думите ѝ в Струмяни са задействани и координационни механизми за осигуряване на високопроходима техника, която да помогне за разчистването на залетите площи и улици.

Ефремова подчерта, че подаването на заявление не означава автоматично одобрение за всички видове подкрепа. За помощите, свързани с пострадало жилище, то трябва да е основно и законно построено.