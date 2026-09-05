Наталия Ефремова: Най-реалистичният вариант за МРЗ е ръст с около 40–50 евро през следващата година

Минималната работна заплата ще се повиши, но размерът на увеличението остава в ръцете на правителството след липсата на съгласие между синдикати и работодатели. Най-реалистичният вариант е ръст с около 40–50 евро през следващата година, заяви социалният министър Наталия Ефремова в ефира на bTV. Окончателното решение ще зависи от възможностите на бюджета.
„Имаме по-висока горна граница на преговорите, която ни дава възможност да увеличим минималната работна заплата. Синдикатите и работодателите не постигнаха съгласие за конкретна сума. В този случай правителството, спрямо възможностите на бюджета, ще реши какъв ще е размерът, но той при всички случаи ще е по-висок“, подчерта Ефремова.
По думите ѝ обсъжданията за минималното възнаграждение са продължили повече от три години. През първите три седмици на август работодателите и синдикатите са се събрали на една маса и е постигнат компромис за начина на определянето му.
„Намерихме разумния компромис, така че да имаме минимална работна заплата, която на първо място да бъде договаряна от социалните партньори“, обясни министърът.
При определянето на размера се отчита покупателната способност, включително чрез т.нар. малка потребителска кошница. Тя обхваща основни стоки и услуги, които трябва да бъдат достъпни за всеки, така че да се ограничи проблемът с работещите бедни.
Сред показателите са също средната и медианната работна заплата, както и производителността на труда в дългосрочен план. Според Ефремова така се вземат предвид както доходите, така и икономическите възможности.
Социалният министър коментира и помощите за пострадалите от наводненията. Тя увери, че социалните работници са на терен веднага щом оттеглянето на водата позволи достъп до засегнатите домове. Екипите извършват обходи, описват щетите и консултират домакинствата за подкрепата, на която имат право.
Първите помощи за пострадалите от наводненията на 24 август в Струмяни, Батак, Пещера, Хаджидимово и Илинденци вече са изплатени.
„Буквално вчера бяха наредени 20 000 евро на около 20 семейства, които първи са подали своите заявления и отговарят на определените условия“, посочи Ефремова.
Министърът обясни, че се предоставят три вида помощи. Първата е за инцидентно възникнали нужди и е в размер на 1170 евро. Предвидена е и допълнителна еднократна помощ при унищожено или засегнато единствено основно жилище, което е законно построено.
За повредено или унищожено имущество, включително хладилници и печки, може да се кандидатства за допълнителна помощ от 1300 евро чрез фонд „Социална закрила“.
Според Ефремова домакинство, което отговаря на условията, може да получи общо приблизително 4000 евро. Тя уточни, че социалното подпомагане не е предназначено да възстанови напълно загубите от бедствието.
„Нашата цел е в първите моменти и дни да имаме възможност да осигурим на тези семейства средства, с които да си закупят храна, лекарства и други необходими неща. За такъв тип бърза и спешна реакция са предвидени тези помощи“, заяви тя.
По думите ѝ в Струмяни са задействани и координационни механизми за осигуряване на високопроходима техника, която да помогне за разчистването на залетите площи и улици.
Ефремова подчерта, че подаването на заявление не означава автоматично одобрение за всички видове подкрепа. За помощите, свързани с пострадало жилище, то трябва да е основно и законно построено.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Р.Рад.
Коментиран от #18
14:11 05.09.2026
2 Оставка!
Коментиран от #11, #13, #40
14:12 05.09.2026
3 боко шишев радев от тим
14:14 05.09.2026
4 Пич
Коментиран от #7
14:14 05.09.2026
5 Гост
Коментиран от #30
14:14 05.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Хаха
До коментар #4 от "Пич":В Испания бутилка вино е по 6-8 евро какво си пил тук някое менте са те прецакали 😬
Коментиран от #15, #25
14:16 05.09.2026
8 Неадекватни
14:17 05.09.2026
9 Евгени от Алфапласт
Коментиран от #10
14:17 05.09.2026
10 Стажанта
До коментар #9 от "Евгени от Алфапласт":И им пие семето редовно 😉
14:19 05.09.2026
11 Тя каква госпожа е ? Да не е учителка
До коментар #2 от "Оставка!":Те са едни npocmu другарки и другари.
14:19 05.09.2026
12 Вие Вече !
От Какво Да се Вади Заплатата !
Че пи Колко Да Бъде Тя !
Без Х !
На Сватба !
14:20 05.09.2026
13 От САЩ
До коментар #2 от "Оставка!":И тия, като всички ония преди тях, ще правят какво ли не за комфорт на бизнеса, но не и да го накарат да плаща достойни заплати.
Те не са и чули за Декларацията на Франклин Д. Рузвелт, в която се казва, че „Струва ми се също толкова ясно, че нито един бизнес, който зависи за съществуването си от плащането на по-малко от достойни заплати на своите работници, няма право да продължава да съществува в тази страна. Под „бизнес“ имам предвид както цялата търговия, така и цялата индустрия; под „работници“ имам предвид всички работници – както служителите в офиси, така и мъжете в гащеризони; а под „достойни заплати“ имам предвид нещо повече от нивото на голото оцеляване – имам предвид заплатите за достоен живот.“ – Франклин Д. Рузвелт, 16 юни 1933 г.
14:22 05.09.2026
14 Гледам мнение еди дойди
До коментар #6 от "Оставка!":Обаче няма нито един плюс. Ясно. И аз ще се въздържа. Тролски мнения не подкрепям.
14:23 05.09.2026
15 Пич
До коментар #7 от "Хаха":Благодаря за съвета! В Испания любимото ми вино е розе от района на Ла Манча! Но това за което говоря се прави от монасите в един манастир, и една единствена кръчма в целият свят има право да го продава!
Коментиран от #20
14:23 05.09.2026
16 Тая и здравната
14:25 05.09.2026
17 Стенли
14:29 05.09.2026
18 Сметало
До коментар #1 от "Р.Рад.":Големи хитреци са, от 1990 г. та до ден днешен, не може да им се отрече. Инфлацията била ... 2%, 3%, 5%, така е, но това е общата инфлация, която включва луксозни сгради, нови автомобили, яхти, самолети, диаманти, пияна и рояли, цигулки и контрабаси. Само, че ако се фокусират до инфлацията на стоките и услугите, необходими за живота и здравето на обикновените хора (комунални услуги, лекарски и зъболекарски, шивашки, фризьорски, ток, вода, парно, горива, храни, дрехи и обувки) тогава инфлацията ще им счупи калкулатора, че ще излезе 120%-150% средно. Никой не го интересуват останалите неща, за които даже и не знае, че съществуват. Не са неграмотни, правят се на луди - ако мине, а то все минава ли минава.
14:32 05.09.2026
19 Крокодила Гена
14:38 05.09.2026
20 Феичка
До коментар #15 от "Пич":Виждам, че дразните много хора, но аз бих изпила едно вино с Вас!
14:52 05.09.2026
21 Това недоразумение
14:53 05.09.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 лют пипер
14:55 05.09.2026
24 само да попитам
14:56 05.09.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 завод
15:01 05.09.2026
27 Цвете
15:01 05.09.2026
28 Цвете
15:03 05.09.2026
29 Чичо
15:03 05.09.2026
30 Домакин
До коментар #5 от "Гост":Най-добрият пи-ар особенно на ,,непокорната"обаче е Ана Ефремова,но само се питам ,тя каква се пада на тази Ефремова???
15:14 05.09.2026
31 Аз,достатъчно ли е?
15:23 05.09.2026
32 Под
15:26 05.09.2026
33 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
15:30 05.09.2026
34 Анонимни
15:40 05.09.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Мария
15:43 05.09.2026
37 Живков
15:44 05.09.2026
38 Радев
15:46 05.09.2026
39 И ще им вземев 100 евро...
15:53 05.09.2026
40 САНДОКАН
До коментар #2 от "Оставка!":Сит на гладен не вярва .
16:01 05.09.2026