Хасан Адемов: Формулата за МРЗ дава надежда, че е максимално обективна

В трудовите договори на работещите да е записана реалната заплата, да се плащат реалните осигуровки, защото това после има значение за пенсиите, препоръча бившият социален министър и дългогодишен депутат д-р Хасан Адемов.

В интервю пред БНР той коментира новата формула за определяне на МРЗ и обективността на индикаторите. Според него е добре, че социалните партньори са се договорили за формулата - индекс на цени от малката потребителска кошница, който определя покупателната способност, брутна медианна работна заплата, която определя общото равнище на общите заплати, брутна СРЗ, която определя темпа на растежа и брутна добавена стойност на един зает за последните 10 години – показващ производителността на труда.

"На базата на индикаторите МТСП и партньорите са определили диапазона в рамките за преговорите и той е 620,20 евро - 672 евро, защото трябва да се определи медианната заплата. Наложи се по спешност НСИ да изчисли. Надявам се, че тези индикатори са обективно измерими от НСИ и това дава надежда, че тази формула е максимално обективна, стъпвайки на измерими индикатори", обясни д-р Адемов.

Той посочи, че в европейските държави, хората на МРЗ са около 5%, а у нас данните посочват, че са над 20% - по неофициални данни 620 000 човека. И обясни, че трябва да се преодолеят червените линии, а за синдикатите това е "издръжката на живота и т. нар. адекватност на МРЗ. Тя трябва да бъде на обективни критерии, това е издръжка на живота и на средните нива, дали СРЗ за страната, или средна медианна работна заплата."

Той припомни, че европейската директива дава приоритет на колективното трудово договаряне.