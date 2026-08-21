Хасан Адемов: Формулата за МРЗ дава надежда, че е максимално обективна

В трудовите договори на работещите да е записана реалната заплата, да се плащат реалните осигуровки, защото това после има значение за пенсиите, препоръча бившият социален министър и дългогодишен депутат д-р Хасан Адемов.
В интервю пред БНР той коментира новата формула за определяне на МРЗ и обективността на индикаторите. Според него е добре, че социалните партньори са се договорили за формулата - индекс на цени от малката потребителска кошница, който определя покупателната способност, брутна медианна работна заплата, която определя общото равнище на общите заплати, брутна СРЗ, която определя темпа на растежа и брутна добавена стойност на един зает за последните 10 години – показващ производителността на труда.
"На базата на индикаторите МТСП и партньорите са определили диапазона в рамките за преговорите и той е 620,20 евро - 672 евро, защото трябва да се определи медианната заплата. Наложи се по спешност НСИ да изчисли. Надявам се, че тези индикатори са обективно измерими от НСИ и това дава надежда, че тази формула е максимално обективна, стъпвайки на измерими индикатори", обясни д-р Адемов.
Той посочи, че в европейските държави, хората на МРЗ са около 5%, а у нас данните посочват, че са над 20% - по неофициални данни 620 000 човека. И обясни, че трябва да се преодолеят червените линии, а за синдикатите това е "издръжката на живота и т. нар. адекватност на МРЗ. Тя трябва да бъде на обективни критерии, това е издръжка на живота и на средните нива, дали СРЗ за страната, или средна медианна работна заплата."
Той припомни, че европейската директива дава приоритет на колективното трудово договаряне.
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1 Ко каза
14:52 21.08.2026
2 Не си ги обвързал !
Нали Сме В Клуба !
На Богатите !
14:58 21.08.2026
3 трясъ
14:59 21.08.2026
4 избирател
15:06 21.08.2026
5 Миме
15:10 21.08.2026
6 Анонимен
15:14 21.08.2026
7 Ами сега?
15:17 21.08.2026