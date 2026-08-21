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Хасан Адемов: Формулата за МРЗ дава надежда, че е максимално обективна

Хасан Адемов: Формулата за МРЗ дава надежда, че е максимално обективна

21 Август, 2026 14:47 435 7

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  • определяне-
  • мрз

В трудовите договори на работещите да е записана реалната заплата, да се плащат реалните осигуровки, защото това после има значение за пенсиите

Хасан Адемов: Формулата за МРЗ дава надежда, че е максимално обективна - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В трудовите договори на работещите да е записана реалната заплата, да се плащат реалните осигуровки, защото това после има значение за пенсиите, препоръча бившият социален министър и дългогодишен депутат д-р Хасан Адемов.

В интервю пред БНР той коментира новата формула за определяне на МРЗ и обективността на индикаторите. Според него е добре, че социалните партньори са се договорили за формулата - индекс на цени от малката потребителска кошница, който определя покупателната способност, брутна медианна работна заплата, която определя общото равнище на общите заплати, брутна СРЗ, която определя темпа на растежа и брутна добавена стойност на един зает за последните 10 години – показващ производителността на труда.

"На базата на индикаторите МТСП и партньорите са определили диапазона в рамките за преговорите и той е 620,20 евро - 672 евро, защото трябва да се определи медианната заплата. Наложи се по спешност НСИ да изчисли. Надявам се, че тези индикатори са обективно измерими от НСИ и това дава надежда, че тази формула е максимално обективна, стъпвайки на измерими индикатори", обясни д-р Адемов.

Той посочи, че в европейските държави, хората на МРЗ са около 5%, а у нас данните посочват, че са над 20% - по неофициални данни 620 000 човека. И обясни, че трябва да се преодолеят червените линии, а за синдикатите това е "издръжката на живота и т. нар. адекватност на МРЗ. Тя трябва да бъде на обективни критерии, това е издръжка на живота и на средните нива, дали СРЗ за страната, или средна медианна работна заплата."

Той припомни, че европейската директива дава приоритет на колективното трудово договаряне.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ко каза

    5 0 Отговор
    Минимална Робска Заплата?

    14:52 21.08.2026

  • 2 Не си ги обвързал !

    6 0 Отговор
    Със Средно Европейските !

    Нали Сме В Клуба !

    На Богатите !

    14:58 21.08.2026

  • 3 трясъ

    3 0 Отговор
    Хасане Адемов,защо ти не си на МРЗ ????! А?! Твоята заплата колко хиляди еврака е?! Само приказки отстрани. Хайде,стига!

    14:59 21.08.2026

  • 4 избирател

    1 1 Отговор
    що бе нека има за новите чорбаджии след 10 11 89 г те трябва да натрупат бързо капитали

    15:06 21.08.2026

  • 5 Миме

    3 0 Отговор
    ей адемоff бърже бегай обратно у анадола да те думкат м@ н @ fите

    15:10 21.08.2026

  • 6 Анонимен

    1 0 Отговор
    Хахаха егати ти гавратаструдът на хоратасъщите които тичаха да го избират въобразили си че ще има мед и масло за тях Е има но не за тях 10 хиляди евро и сами си определят доходите пл,юс още луксове за регресията ха хафа

    15:14 21.08.2026

  • 7 Ами сега?

    0 0 Отговор
    За каквo мр3 говорим, за чалга, за класика или за рок? За чалгата не съм убеден, че е обективна.

    15:17 21.08.2026

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