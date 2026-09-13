Бизнесът предлага 660 евро МРЗ, синдикатите искат 692

Кабинетът одобри новата формула за изчисление на минималната работна заплата. Според механизма се предвижда през 2027 г. тя да бъде между 620,20 евро и 672,80 евро.
Окончателният размер на минималната заплата обаче предизвиква спорове, а решението няма да бъде взето скоро. Работодатели и синдикати са с различни очаквания за размера на минималната работна заплата.
Сега минималната работна заплата е 620 евро. Ако пресметнем очаквания минимален и максимален размер на най-ниското заплащане догодина, се получава разлика от 52 евро. Пари, които за Малина Димитрова са изключително важни.
„Първото нещо е да си платиш сметките, да си купиш лекарствата. Ние на село криво-лево храна, овошки, гледаме някакви животни, но пак не стигат. За нищо друго не може да си позволиш, нито да идеш на почивка, дори рядко можеш да си позволиш да си купиш дреха за тия 600 евро“, казва Малина Димитрова, хигиенистка.
Новата формула за минималното възнаграждение е приета от Министерския съвет, но тепърва трябва да мине през парламента за гласуване от депутатите. Едва след това ще бъде определен размерът на най-малката заплата за 2027 г.
В същото време финансовият министър даде указания министерствата да изготвят бюджетите си за догодина при минимално заплащане от 660 евро.
„Това е числото, което е очевидно приемливо спрямо възможностите на бюджета“, казва Мария Минчева от Българската стопанска камара.
Работодателите подкрепят новата формула.
„Идеята с промените е да се отразят няколко фактора, които въздействат върху равнището на заплащане. Както ръстът на заплатите, така и тяхното разпределение, инфлацията и дългосрочната производителност. Комбинацията от тези фактори дава горния праг“, коментира Мария Минчева от Българската стопанска камара.
Синдикатите припомнят, че работещ, който получава минимална заплата, няма как да спестява и средствата му се връщат веднага в икономиката.
„Тези хора не спестяват едно евро. Това не са статични пари, за да ги облагаме или да ги изземаме“, казва Любослав Костов от КНСБ.
Има и още една условност – преди месец омбудсманът сезира Конституционния съд заради отмяната на настоящата формула за заплатата. Неофициално решението му се чака в средата на този месец.
„Ако бъде отменен параграф 46, това означава, че трябва да приложим стария текст, който даваше 692 евро минимална заплата от 1 януари“, казва Любослав Костов от КНСБ.
Бизнесът обаче не смята, че има вариант за връщане към вече отменения стар механизъм за изчисление. А в новия е разписано, че всяка година правителството трябва да предложи съответния размер на възнаграждението след консултации със социалните партньори.
На всеки три години ще се прави и оценка на адекватността на минималната работна заплата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хора
20:41 13.09.2026
2 Термо
20:42 13.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Тези пари ми стигат за 10 дена
Коментиран от #12, #21
20:43 13.09.2026
5 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
20:47 13.09.2026
6 Чорбара
Коментиран от #13, #17
20:47 13.09.2026
7 Като я съберат се получава реалната
20:47 13.09.2026
8 МРЗ
Коментиран от #25
20:47 13.09.2026
9 Защо новото мнозинство
20:47 13.09.2026
10 дьоика
20:47 13.09.2026
11 Депутат
20:47 13.09.2026
12 Руси Филев
До коментар #4 от "Тези пари ми стигат за 10 дена":Пиши против бандерите !
20:48 13.09.2026
13 Чорбар
До коментар #6 от "Чорбара":Какво значи старшина ли ?
20:49 13.09.2026
14 Петя
20:49 13.09.2026
15 Мимо
20:51 13.09.2026
16 Затова всеки се натиска за чиновник
20:51 13.09.2026
17 Чорбар
До коментар #6 от "Чорбара":Какво значи старшина ли ?
20:51 13.09.2026
18 Ако
20:52 13.09.2026
19 Прогресивен
20:53 13.09.2026
20 И Смятяту Да Удържите Инфлацията !
Криви сметки !
На Крив Акъл !
20:54 13.09.2026
21 При бай Тошо
До коментар #4 от "Тези пари ми стигат за 10 дена":изкарвахме 100,харчехме 300 !
20:55 13.09.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 ГанюБизнесмена
20:57 13.09.2026
24 Слейд
20:57 13.09.2026
25 Никога Не Го Е Казвал !
До коментар #8 от "МРЗ":Той каза Че трбва да разгради Олигархичния Модел !
Но Какъв нов Ще Предложи !
Никога Не Е Казвал !
Вие се хванахте !
Защото Така Ви Хареса !
Мислейки Че Ще стане !
Това което си мислите !
Иле Ви Се Иска !
Но !
Сега !
Изненада !
Въженцето Е !
Около !
Вашата !
Шия !
21:00 13.09.2026
26 Да но социологическите агенции
По веригите е една вакханалия не само с цените с качеството на храните с всичко с аржентинското олио такива неща.
21:00 13.09.2026
27 Олигарси !В изпълнителната Власт Няма !
Техните Слуги Са там !
21:02 13.09.2026
28 Междувременно
21:04 13.09.2026
29 Истината
МРЗ трябва да е 720 евро най-малко!!
21:04 13.09.2026
30 Мнение
С фъстъци се ловят маймуни, не се наемат компетентни и опитни работници!
21:07 13.09.2026