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Бизнесът предлага 660 евро МРЗ, синдикатите искат 692

Бизнесът предлага 660 евро МРЗ, синдикатите искат 692

13 Септември, 2026 20:29 549 30

  • бизнес-
  • синдикати-
  • мрз

На всеки три години ще се прави и оценка на адекватността на минималната работна заплата

Бизнесът предлага 660 евро МРЗ, синдикатите искат 692 - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Кабинетът одобри новата формула за изчисление на минималната работна заплата. Според механизма се предвижда през 2027 г. тя да бъде между 620,20 евро и 672,80 евро.

Окончателният размер на минималната заплата обаче предизвиква спорове, а решението няма да бъде взето скоро. Работодатели и синдикати са с различни очаквания за размера на минималната работна заплата.

Сега минималната работна заплата е 620 евро. Ако пресметнем очаквания минимален и максимален размер на най-ниското заплащане догодина, се получава разлика от 52 евро. Пари, които за Малина Димитрова са изключително важни.

„Първото нещо е да си платиш сметките, да си купиш лекарствата. Ние на село криво-лево храна, овошки, гледаме някакви животни, но пак не стигат. За нищо друго не може да си позволиш, нито да идеш на почивка, дори рядко можеш да си позволиш да си купиш дреха за тия 600 евро“, казва Малина Димитрова, хигиенистка.

Новата формула за минималното възнаграждение е приета от Министерския съвет, но тепърва трябва да мине през парламента за гласуване от депутатите. Едва след това ще бъде определен размерът на най-малката заплата за 2027 г.

В същото време финансовият министър даде указания министерствата да изготвят бюджетите си за догодина при минимално заплащане от 660 евро.

„Това е числото, което е очевидно приемливо спрямо възможностите на бюджета“, казва Мария Минчева от Българската стопанска камара.

Работодателите подкрепят новата формула.

„Идеята с промените е да се отразят няколко фактора, които въздействат върху равнището на заплащане. Както ръстът на заплатите, така и тяхното разпределение, инфлацията и дългосрочната производителност. Комбинацията от тези фактори дава горния праг“, коментира Мария Минчева от Българската стопанска камара.

Синдикатите припомнят, че работещ, който получава минимална заплата, няма как да спестява и средствата му се връщат веднага в икономиката.

„Тези хора не спестяват едно евро. Това не са статични пари, за да ги облагаме или да ги изземаме“, казва Любослав Костов от КНСБ.

Има и още една условност – преди месец омбудсманът сезира Конституционния съд заради отмяната на настоящата формула за заплатата. Неофициално решението му се чака в средата на този месец.

„Ако бъде отменен параграф 46, това означава, че трябва да приложим стария текст, който даваше 692 евро минимална заплата от 1 януари“, казва Любослав Костов от КНСБ.

Бизнесът обаче не смята, че има вариант за връщане към вече отменения стар механизъм за изчисление. А в новия е разписано, че всяка година правителството трябва да предложи съответния размер на възнаграждението след консултации със социалните партньори.

На всеки три години ще се прави и оценка на адекватността на минималната работна заплата.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хора

    5 1 Отговор
    Край на мизерията!

    20:41 13.09.2026

  • 2 Термо

    13 2 Отговор
    Бизнесът си прави гавра с трудовите хора които му изкарват печалбите за да живеят една шепа извратеняци охолно.

    20:42 13.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Тези пари ми стигат за 10 дена

    9 0 Отговор
    Останалите 20 дена питам гдей зората, т.е. къде се рат гладните!

    Коментиран от #12, #21

    20:43 13.09.2026

  • 5 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    4 4 Отговор
    Бг робовладелеца пишещ себе си за бизнесмен и работодател е една престъпна долна крадлива ми,шка от ДС или отроче на ДС и БКП ! МРЗ нарочно е подържа га,ньо от вис 2 или Мултигруп или СИК с цел да вкарва из,Мет черна не,гърска от Африка или Индия или Пакистан или Бангладеш и т н ! МРЗ може от утре да стане 1800 евро чисто но ДС ЦК на БКП от КРИБ АИКБ и БСК няма да го направят съвсем умишлено,,това е квотата на мутро олигархията и дълбоката държава в лицето на организираната престъпност която се представлява от ДОМУСЧИЕВ,,,,а Радев обслужва тази организирана престъпност

    20:47 13.09.2026

  • 6 Чорбара

    6 5 Отговор
    Заплатата трябва да се ореже.300 еврака , и те са им много на търтеите ама айде алол да са им.

    Коментиран от #13, #17

    20:47 13.09.2026

  • 7 Като я съберат се получава реалната

    3 3 Отговор
    660+692 =1352

    20:47 13.09.2026

  • 8 МРЗ

    11 1 Отговор
    Абе нали Радев щеше да оправи всичко? Май само изклати 1.5 млн., гласували за него.

    Коментиран от #25

    20:47 13.09.2026

  • 9 Защо новото мнозинство

    6 3 Отговор
    Отвърза останалите социални плащания от МРЗ. Това правилна социална политика ли. Къде е солидарността. Пълно е с украинци по магазините и по курортите , които пазаруват с бг пари , а българите бедни гледат отстрани. На работа дори не ги вземат защото вземат азиатци има и дрогирани има такива по 40 кила.....

    20:47 13.09.2026

  • 10 дьоика

    6 2 Отговор
    Крадци и разбойници ГЕРБ и другата свиня дето милиарди ограбиха от българите са на свобода и си харчат грабежа, а Летеца вика за работещите че няма пари??? Излъга че ще се справи с крадците. Сега нямало пари??? Ами хвани тези дето ограбиха България като министри и да връщат грабежа и ще има и за заплати. Ако не вършите работа, ще ви зигоним и вас. Няма да ви храним и вас докато криете крадците и вие да лапате. По 10 хиляди евро заплати ви се плащат всеки месец??? Какво свършихте за тези пари??? 1 разбойник поне хванахте ли??? Няма само бедните българи да плащат сметката. Не сте познали. Ще ви изритаме и вас. Нова Година наближава. Слава на Господ Иисус Христос наближава новата година. Или работете за да получавате заплата, или ще ви изритаме докато доиде някои дето и вас ще вкара в затвора. С неизвестен извършител няма да стане работата. Къде са милиардите???

    20:47 13.09.2026

  • 11 Депутат

    4 1 Отговор
    Съгласен съм да работя без заплата!

    20:47 13.09.2026

  • 12 Руси Филев

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Тези пари ми стигат за 10 дена":

    Пиши против бандерите !

    20:48 13.09.2026

  • 13 Чорбар

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Чорбара":

    Какво значи старшина ли ?

    20:49 13.09.2026

  • 14 Петя

    5 2 Отговор
    Прочетохте ли колко ще бъде минималната заплата в Гърция от 1 януари 2027?Е,когато българската минимална заплата,пенсия и майчинство станат като при всички в ЕС-тогава ще имат и работници,сега ще реват че няма кой да работи........Бизнесмените сами да си работят-трудолюбивите пенсионери умряха,младите си знаят цената,така че БЕЛЛА ЧАО,ЧАО.............

    20:49 13.09.2026

  • 15 Мимо

    2 2 Отговор
    А синдикатите защо искат? Само да питам някой в частния сектор - да е чул за синдикати? НЕ Е, няма и да чуе! Синдикати има в държавния сектор и ОСОБЕНО в МВР и даскалите - за това синдиката драпе за увеличаване на минималната - не защото му е зор за Ганчо, а защото 10 или 15 процента увеличение на минималната, автоматично води до още 10-15 увеличение на полицейските заплати , а там на 3000 евро 15 процента е друго, нали? Хептен тласкат държавата към фалит. Кой разбрал - разбрал....

    20:51 13.09.2026

  • 16 Затова всеки се натиска за чиновник

    4 0 Отговор
    Там са кинтите!

    20:51 13.09.2026

  • 17 Чорбар

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Чорбара":

    Какво значи старшина ли ?

    20:51 13.09.2026

  • 18 Ако

    2 1 Отговор
    се плаща достатъчно,не могат да вкарват киргизи и узбеки за обучение край Габрово!

    20:52 13.09.2026

  • 19 Прогресивен

    5 0 Отговор
    Наесен прогресивни протести. Много гладни българските олигарси.

    20:53 13.09.2026

  • 20 И Смятяту Да Удържите Инфлацията !

    1 2 Отговор
    Закована ?

    Криви сметки !

    На Крив Акъл !

    20:54 13.09.2026

  • 21 При бай Тошо

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Тези пари ми стигат за 10 дена":

    изкарвахме 100,харчехме 300 !

    20:55 13.09.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 ГанюБизнесмена

    4 0 Отговор
    На така наречения бизнес му трябват роби.Да работят без пари и ако може 25часа в денонощието.На байГаню бизнесмена му трябват пари,много пари,много много пари.Няма за даване,байГаню само взема.

    20:57 13.09.2026

  • 24 Слейд

    0 1 Отговор
    Ойй ла ла ла...

    20:57 13.09.2026

  • 25 Никога Не Го Е Казвал !

    1 2 Отговор

    До коментар #8 от "МРЗ":

    Той каза Че трбва да разгради Олигархичния Модел !

    Но Какъв нов Ще Предложи !

    Никога Не Е Казвал !

    Вие се хванахте !

    Защото Така Ви Хареса !

    Мислейки Че Ще стане !

    Това което си мислите !

    Иле Ви Се Иска !

    Но !

    Сега !

    Изненада !

    Въженцето Е !

    Около !

    Вашата !

    Шия !

    21:00 13.09.2026

  • 26 Да но социологическите агенции

    1 0 Отговор
    Твърдят че подкрепата за мнозинството дори растяла. Общо взето и медиите това казват. Как да си го обясним.
    По веригите е една вакханалия не само с цените с качеството на храните с всичко с аржентинското олио такива неща.

    21:00 13.09.2026

  • 27 Олигарси !В изпълнителната Власт Няма !

    3 0 Отговор
    Но Пък За Това !

    Техните Слуги Са там !

    21:02 13.09.2026

  • 28 Междувременно

    0 0 Отговор
    Тараторът на Слънчака ще поевтинее с 0.23 юроцента

    21:04 13.09.2026

  • 29 Истината

    1 0 Отговор
    Нито 660 евро МРЗ, нито 692 евро!
    МРЗ трябва да е 720 евро най-малко!!

    21:04 13.09.2026

  • 30 Мнение

    1 0 Отговор
    То пък един Бизнеееес... Не могат да организират печеливш Бизнеса си и затова искат да плащат мизерни заплати.
    С фъстъци се ловят маймуни, не се наемат компетентни и опитни работници!

    21:07 13.09.2026

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