Бизнесът предлага 660 евро МРЗ, синдикатите искат 692

Кабинетът одобри новата формула за изчисление на минималната работна заплата. Според механизма се предвижда през 2027 г. тя да бъде между 620,20 евро и 672,80 евро.

Окончателният размер на минималната заплата обаче предизвиква спорове, а решението няма да бъде взето скоро. Работодатели и синдикати са с различни очаквания за размера на минималната работна заплата.

Сега минималната работна заплата е 620 евро. Ако пресметнем очаквания минимален и максимален размер на най-ниското заплащане догодина, се получава разлика от 52 евро. Пари, които за Малина Димитрова са изключително важни.

„Първото нещо е да си платиш сметките, да си купиш лекарствата. Ние на село криво-лево храна, овошки, гледаме някакви животни, но пак не стигат. За нищо друго не може да си позволиш, нито да идеш на почивка, дори рядко можеш да си позволиш да си купиш дреха за тия 600 евро“, казва Малина Димитрова, хигиенистка.

Новата формула за минималното възнаграждение е приета от Министерския съвет, но тепърва трябва да мине през парламента за гласуване от депутатите. Едва след това ще бъде определен размерът на най-малката заплата за 2027 г.

В същото време финансовият министър даде указания министерствата да изготвят бюджетите си за догодина при минимално заплащане от 660 евро.

„Това е числото, което е очевидно приемливо спрямо възможностите на бюджета“, казва Мария Минчева от Българската стопанска камара.

Работодателите подкрепят новата формула.

„Идеята с промените е да се отразят няколко фактора, които въздействат върху равнището на заплащане. Както ръстът на заплатите, така и тяхното разпределение, инфлацията и дългосрочната производителност. Комбинацията от тези фактори дава горния праг“, коментира Мария Минчева от Българската стопанска камара.

Синдикатите припомнят, че работещ, който получава минимална заплата, няма как да спестява и средствата му се връщат веднага в икономиката.

„Тези хора не спестяват едно евро. Това не са статични пари, за да ги облагаме или да ги изземаме“, казва Любослав Костов от КНСБ.

Има и още една условност – преди месец омбудсманът сезира Конституционния съд заради отмяната на настоящата формула за заплатата. Неофициално решението му се чака в средата на този месец.

„Ако бъде отменен параграф 46, това означава, че трябва да приложим стария текст, който даваше 692 евро минимална заплата от 1 януари“, казва Любослав Костов от КНСБ.

Бизнесът обаче не смята, че има вариант за връщане към вече отменения стар механизъм за изчисление. А в новия е разписано, че всяка година правителството трябва да предложи съответния размер на възнаграждението след консултации със социалните партньори.

На всеки три години ще се прави и оценка на адекватността на минималната работна заплата.