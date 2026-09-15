Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Всички градове »
Радев за "Петрохан-Околчица": Как НПО, свързано с педофилия, се е радвало на финансова и политическа подкрепа?

Радев за "Петрохан-Околчица": Как НПО, свързано с педофилия, се е радвало на финансова и политическа подкрепа?

15 Септември, 2026 13:48 979 72

  • румен радев-
  • петрохан-околчица-
  • нпо-
  • педофилия-
  • политическа подкрепа

„Това е процес, продължавал години наред. И ако ние, като общество, не стигнем до дъното на тези процеси, аз мисля, че не можем спокойно да гледаме напред за бъдещето на нашите деца и изобщо за бъдещето ни като общество“, заяви министър-председателят

Радев за "Петрохан-Околчица": Как НПО, свързано с педофилия, се е радвало на финансова и политическа подкрепа? - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Изнесените факти от експертите са потресаващи и са тревожни за бъдещето ни като общество. Това каза министър-председателят Румен Радев пред журналисти във село Раковица по повод изнесената вчера на пресконфеленция информация относно случая „Петрохан-Околчица", предават от БТА.

По думите на Радев трябва да се стигне до дъното на процесите около случая „Петрохан-Околчица“. Според премиера първо трябва да се търси отговор на редица въпроси.

Как така институции са дали на едно НПО име, функции и легитимация на държавна агенция, попита Радев. Той постави въпроси и как НПО, което по думите му е свързано с „педофилия и погазва морални норми“, се е радвало на финансова и политическа подкрепа, как е разполагало с огромна територия и е възпрепятствало свободното движение на български граждани там, както и как е било регистрирано такова огромно количество оръжие.

Радев попита и как се е стигнало до това човек, който е бил финансово и политически толериран и обществено легитимиран, да бъде обвиняван в тежки престъпления и погазване на морални норми.

„Това е процес, продължавал години наред. И ако ние, като общество, не стигнем до дъното на тези процеси, аз мисля, че не можем спокойно да гледаме напред за бъдещето на нашите деца и изобщо за бъдещето ни като общество“, заяви министър-председателят.

В отговор на въпрос за коментарите на анализатори, които свързват случая с предстоящите избори, Радев попита какво общо имат убийството и сексуалното насилие над деца с изборите. „Убийството на деца, хладнокръвно, тяхното сексуално насилване, според вас, какво общо има с едни избори?“, попита той.

Радев посочи, че трябва да бъде намерен отговор и да се стигне до дъното на случая, който определи като свързан с „наистина секта и педофилска организация“.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 25 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Госあ

    26 15 Отговор
    Затягай контрола над всички НПО-та, генерале! Има един американски демократичен закон, който трябва да се приложи, също!

    Коментиран от #17, #45

    13:51 15.09.2026

  • 2 ИСТИНАТА

    29 17 Отговор
    Защо държавните медии точно сега пощръкляха отново на темата Петрохан?
    Може би за да отвлекат вниманието, че Йотова измества Борисов в наркобизнеса?

    Истината за Околчица постепенно си пробива път!
    Според последната експертиза,
    калушев и другите двама,
    са убити 5 дни преди да бъдат намерени в кемпера на Околчица.
    Следователно са убити на хижата в Петрохан, нали?

    Ранната фалшива съдебна експертиза твърдеше, че смъртта на тримата на Околчица
    е настъпила 2-3 денонощия преди откриването (5-6 февруари,
    а в смъртния акт на Калушев е била записана дата 7 февруари)!?!.
    Защо???
    За да се прикрие, че Калушев и другите двама също са убити в хижата на Петрохан!
    И ощи по-важното!
    Кой е транспортирал труповете с кемпера от Петрохан до Околчица?
    Нали има тол-камери по пътищата?
    Защо се крият записите им?

    13:51 15.09.2026

  • 3 Пецата

    6 4 Отговор
    Даже незнам къде се намира тва село разбираш ли дето некви се гръмнали 🤣

    13:52 15.09.2026

  • 4 Последния Софиянец

    23 25 Отговор
    Довечера 200 000 излизаме на площада и Радев хвърля оставка

    Коментиран от #9, #19, #44

    13:52 15.09.2026

  • 5 Чукче - философ

    24 7 Отговор
    Въпросът който си задавам е:
    - На колко още скрити места в България има такива сатанински секти и под чия политическа опека са?

    13:54 15.09.2026

  • 6 Кой

    19 14 Отговор
    доказа педофилия с името и парафа си ? Точно никой ! Групата , даваща "информацията" беше толкова явно манипулативно настроена , на нито един въпрос от журналистите нямаше адекватен отговор , психологът не може себе си да контролира , кара се като в кръчма , води монолози , а прокурорката се държи като класна стара мома......

    13:55 15.09.2026

  • 7 А ти ,румба,

    9 17 Отговор
    само обичаш малки момченца,нали?Иначе не си педофил.

    13:55 15.09.2026

  • 8 Къде

    16 15 Отговор
    я доказахте тая педофилия, бе.

    13:55 15.09.2026

  • 9 Госあ

    12 10 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Радев да плати на агитките, да ви наместят соросоидните кокали

    Коментиран от #20

    13:55 15.09.2026

  • 10 Питай компетентните органи бре, Мунчо

    8 16 Отговор
    Например педофила Путин.

    13:56 15.09.2026

  • 11 Ахааа

    14 7 Отговор
    Точно така си е, затова жълтопавтниците, ще се опитват да правят протести срещу новото управление!!! Такива протести са единственият начин да се спаси кожата на Шиши и Боко!!! Сглобкаджии сър! Нооо, номера им този път няма как да мине, защото всички сглобкаджии взети заедно ( ГЕРБ- ДПС, ПП , ДБ) са абсолютно малцинство!!!/987

    13:56 15.09.2026

  • 12 Красимир Петров

    21 6 Отговор
    НПО е вредна за България.

    13:56 15.09.2026

  • 13 Кабакрадев

    12 13 Отговор
    Зеленият Чо...рап се изложи напълно,като мекере на мутрите от най-високо ниво.

    Коментиран от #29

    13:56 15.09.2026

  • 14 Гост

    3 3 Отговор
    Както всички далавераджии и схемаджии в тая държава, без оглед сексуланата им ориентация.

    13:58 15.09.2026

  • 15 Конспиратор

    3 1 Отговор
    💲Как така институции са дали на едно НПО име, функции и легитимация на държавна агенция, попита Радев.💲
    Услуга за услуга е основния мафиотски принцип за договорка, а Р.Радев не е от ГЕРБ, както много коментари подчертаваха за психолога на вчерашния брифинг.

    Коментиран от #21, #30

    13:59 15.09.2026

  • 16 Все едно

    16 8 Отговор
    Слушам Борисов. И никакви доказателства. В България самоубийство с два куршума в главата се приема за нормално. Само косвени доказателства и показания на психолозите, които нямат и медицинско образование.

    13:59 15.09.2026

  • 17 Ти шеф ли си му,

    5 5 Отговор

    До коментар #1 от "Госあ":

    копей?

    13:59 15.09.2026

  • 18 Нагледен

    15 6 Отговор
    Нагледен пример как се отвлича внимание от мис кошница, която помилва наркопрестъпници. Не един и двама

    13:59 15.09.2026

  • 19 Окооо

    10 10 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Мечтая си за 200 жълтопаветника, педофили, украинци и слугинаж на сглобката, само такива екземпляри, могат да бъдат на такива протести. Шиши и Боко трябва да развържат здраво кесиите, да се плаща страшно много, защото това е само и единствено в техен интерес !!!

    Коментиран от #24, #27, #34

    13:59 15.09.2026

  • 20 Кабакрадев

    4 6 Отговор

    До коментар #9 от "Госあ":

    Ще ти наместят твоите к..окали....ясно ли е.

    14:00 15.09.2026

  • 21 Питай ТИМаджиите на Радев.

    6 6 Отговор

    До коментар #15 от "Конспиратор":

    Все пак са му в партията.

    14:00 15.09.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 никита от филма никита

    8 4 Отговор
    всички са убити са от агенти на данс!

    14:01 15.09.2026

  • 24 Мечтите са безплатни

    2 2 Отговор

    До коментар #19 от "Окооо":

    Дерзай!

    14:01 15.09.2026

  • 25 ТЕРЗИЯТА.ГЮРО И АСЕНКА

    8 8 Отговор
    ТОВА НПО Е СЪЗДАДЕНО ОТ ЛАМИ, ПиД О ФИЛИ , Пи ДИР А СИ КАКВО ДА ОЧАКВАТЕ ОТ НЕГО

    Коментиран от #31

    14:01 15.09.2026

  • 26 Няма се изненадам

    7 7 Отговор
    Ако имало компромати срещу фатмака там и неговите дансажиии са сътворили цирка все пак точно тогава създаде новата измамна партия

    14:02 15.09.2026

  • 27 Кабакрадев

    5 8 Отговор

    До коментар #19 от "Окооо":

    Тъпа...ко,Боко и Ши..ши са шефо...вете на Зеле...ният Чорап,...който е подчинен на мафи...ята на 2-те прасета.

    14:02 15.09.2026

  • 28 Фют

    5 6 Отговор
    Не ги винете Петроханци.
    Обичали са децата на България :)))

    Коментиран от #36

    14:02 15.09.2026

  • 29 Даа⁷

    7 8 Отговор

    До коментар #13 от "Кабакрадев":

    Трай бабо за хубост! Няма как държава ограбвана 36 години, да се оправи за 5-6-7 месеца! Това е абсурдно и смешно мислене! Нека минат година- две и ще си проличи, дали има шанс за спасение и справедливост и възмездие!!!

    Коментиран от #63

    14:03 15.09.2026

  • 30 Ревизоро

    9 1 Отговор

    До коментар #15 от "Конспиратор":

    го каза още веднага: названието Национална Агенция за Контрол на Защитени Територии дава формална възможност за кандидатстване за европейски грантови (дарени) финансови средства.

    14:04 15.09.2026

  • 31 Кабакрадев

    8 5 Отговор

    До коментар #25 от "ТЕРЗИЯТА.ГЮРО И АСЕНКА":

    Докажи,къде ги видя,светил ли си им.....или Йото...ва така каза,или Дачков,и ли гербаджиите от комитета на Йотова.

    14:05 15.09.2026

  • 32 Перо

    9 6 Отговор
    Това правителство се държи като наднационален арбитър! Не прави нищо освен да разтяга локуми и да съди и коментира създали се обстоятелства сега и назад във времето!

    14:06 15.09.2026

  • 33 ха ха

    4 3 Отговор
    и тоя обяснява врели не кипели , изключвайте вълновото оръжие което ползвате срещу населението , иначе общество от зомбита какъв прогрес може да има , или и тоя е от робовладелците дето се крият зад закона

    14:06 15.09.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Може да се е радвало

    7 4 Отговор
    на твоята финасова и политическа подкрепа! В масонската секта, сте кочкомпания, не се ли забавлявате? Овластен си с финансовата подкрепа на олигарсите, а ти им се отплащаш с политическа подкрепа. Колкото повече се газираш, по-дълбоко го поемаш!

    14:07 15.09.2026

  • 36 Кабакрадев

    6 6 Отговор

    До коментар #28 от "Фют":

    И наркотрафикан...тите обичат децата на България....да ги убиват с фентанил,и после Йотова да ги помилва,като в замяна да контролира нарко...канала с помощта на Пловдивските спонсори на Зелениат Чорап.

    14:08 15.09.2026

  • 37 Такава практика?

    1 6 Отговор
    Преди не много време с Далай Лама стана огромен скандал - 87 годишният пърдУхел публично поиска от едно детенце да МУ СМУЧЕ ЕЗИКА ! Следствието дали работи в посока Лама КалУшко да е и.зисквал такава практика от зомбираните си пИтомци?

    14:08 15.09.2026

  • 38 ЛИЦ€М€Р€Н рад€в

    7 4 Отговор
    фат ма кът $€ ПРАВИ НА ИЗН€НАДАН : КАК ТОВА, КАК ОНОВА....?!?!?
    АМА НАЛИ В$ИЧКИ "ин$титуции" В РБ(Р€ПУБЛИКА БА НА НО Въ) $€ УПРАВЛЯВАТ ОТ Ч€РВ€НО-РОЗОВИ рожби ,И ТАКА В€Ч€ 82г.!
    ти фат ма ч€, разбойку , ши-ши, "добрит€" олигар$и..., Н€ $Т€ ЛИ КР€АТУРИ НА ЗАДКУЛИ$И€ТО-
    МА ФИ ЯТА (БКП и КД$)?!?
    ПО-$ТРАШНО ОТ КОМУНИЗМА € ТОВА ,КО€ТО ИДВА $Л€Д Н€ГО!

    Коментиран от #39

    14:09 15.09.2026

  • 39 ВЪН р "ум€н" БО(га)ТАШ!

    6 4 Отговор

    До коментар #38 от "ЛИЦ€М€Р€Н рад€в":

    ПБ-ПРО $Т БО(га)ТАШ;ПБ-ПЛАЩАМ€ НА "БОТАШ";ПБ-ПУТИН$КАЯ БОЛГАРИЯ,
    ПБ-ПАРТИЯ БОЛЬШ€ВИКОFF;ПБ-ПЪЛНИ БО КЛУ ЦИ; ПБ-По-Б€да!ПАРАЗИТЫ БОЛЬШИ€;
    ПБ-ПОГР€БВАМ€ БЪЛГАРИЯ!
    ГОСПОД,ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ . У Р В И и нато-П€ Д€ Р . $ТИ!
    СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
    ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ! ДА СПАСИМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ!
    НОВ НАРОДЕН СЪД, фат ма ка ОСЪДЕН ПРЪВ!
    82г. КОМУНИЗЪМ И К А Р М А З Ъ фат ма ци-Г л у п а ц и СТИГАТ! СТИГАТ!

    14:10 15.09.2026

  • 40 Чакай!

    6 6 Отговор
    Чакай бе, Фатмако от село Славянов! Чакай бе, лакей и подлога на кремълския злодей! Каква "педофилия", какви пет лева бълбнува кратуната ти, задръстена от ръждясали сърпове и чукове?! КОЙ съд се е произнесъл, че в случая има доказателства за педофилия, КОЙ съд? Произнесе се банкянският чистач на зайчарника, Роската, дето нещо се слага за "криминален психолог", само че е нищожество! Ами, не ви мина вчера мръсният номер с ваксаджията ти - Роската Йорданов! И не само, че не мина, ами станахте за посмешще на цял един народ бе, Фатмако! Защото мазният Роско, дето пълзеше в краката на Мутрата от СИК и сверип престъпник от подземния свят, същият, койот, все като ГЕРБераски теляк прибра от Фандупкова почти 400 хиляди лева, не се знае защо, вчера се оплете в лъжите и измислиците си и за малко да бъде изгонен от присъстващиет! Така че, Фатмако, вниманието съвсем не се прехвърли на "Петрохан" от вашата покровителка на нарко търговци и престъпници, даже напротив, засили се! Впрочем, Деса да търси довечера къде да те скрие и да намери време да изпере мръсните ти зелени чораип! Довечера започват протестите и жална ти майка фатмашка!

    Коментиран от #60, #62

    14:12 15.09.2026

  • 41 Добър въпрос

    4 7 Отговор
    Асена Василева плаче.

    14:12 15.09.2026

  • 42 Aлфа Вълкът

    6 2 Отговор
    Не си и струва да го псувам, от човекът окрал пенсионерите, майките с деца и работещите на минимална заплата за да помпа армията и службите, не се съм очаквал да каже истината за Петрохан, а да я скрие.

    14:13 15.09.2026

  • 43 Радев се оказа жалък измамник

    7 5 Отговор
    Румен Расев да каже категорично, че става дума за „педофилска организация“, сякаш всички обстоятелства вече са доказани и установени с окончателен съдебен акт. Последните данни на прокуратурата към 14 септември също показват, че разследването продължава по няколко направления, включително за паричните потоци и действията на свързаните физически и юридически лица.

    14:15 15.09.2026

  • 44 Ихуууй

    4 7 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Носи си вазелин, голям прайд, ще си спретнете 200-тате понита😅

    Коментиран от #57, #66

    14:16 15.09.2026

  • 45 А Радев получава финансова

    7 5 Отговор

    До коментар #1 от "Госあ":

    и политическа подкрепа от Кремъл.

    14:16 15.09.2026

  • 46 Альооо

    5 3 Отговор
    Ако от един премиер като Румен Радев очакваве институционална прецизност, той би трябвало много ясно да разделя „има данни/сигнали/свидетелски показания“ от „доказано е престъпление“.

    14:16 15.09.2026

  • 47 НАТО

    4 2 Отговор
    Царя на България е убил тези. Радев, Пеевски и Бойко, го защитават, защото му са слуги. ВСИЧКИ СА МУ СЛУГИ. ДБ-ПП и сие, пасуват, притиснати са и от вътре диктатурата и от вън - шефовете им, те слугуват и на двете страни, играят театъра опозиция в полза на статуквото - диктатурата, а изпълняват и ралята на бухалка от външните господари - за да има по съвестен слугинаж от диктатурата в България. Еколозите са такава бухалка. Нетаняху иска всички концесии и ги има и ще ги има. наркомански елит капиталисти и политици, олигарси, оплетени от ЦРУ и Епстайн..

    14:17 15.09.2026

  • 48 Не разбрах

    5 4 Отговор
    Има ли доказана педофилия в групата, или Радев клеветничи ? Досега такива обвинения има само от един отхвърлен от тях бивш наркоман !

    Коментиран от #51

    14:17 15.09.2026

  • 49 лама Иво Калушев със затворен проход

    7 5 Отговор
    Къде са моите приятели Васко, Боби Сандов, Тома Белев, Владко Панев... Когато ви пусках прерожденците ми бяхте първи приятели и пари давахте, и договори и рарешителни ми подписвахте, а сега никакви ви няма. Чакаме ви цялата компания да се присъедините към нас. И чак сте изгладили на тулковците проходите, толкова много сте ги посещавяли на хижата

    14:17 15.09.2026

  • 50 Ирония

    5 3 Отговор
    Румен Радев копира Бойко Борисов!

    14:19 15.09.2026

  • 51 Ако не си разбрал

    7 5 Отговор

    До коментар #48 от "Не разбрах":

    значи си доста обратното на умен. Дай логично обяснение защо ламата си води деца с него и защо са им изгладени проходите? Васко Мазгата доста ги е напъвал явно. Тва са поне 10 документирани ходения "за боровинки" на хижата

    Коментиран от #61

    14:19 15.09.2026

  • 52 Давид

    4 3 Отговор
    А Радев като бе президент не знаеше ли за тези групи ? Те са хиляди на територията ;) тогава ни гък ни мък ;) относно протеста , той е в полза и умишленно скалъпен в интерес на Йотова и Радев .Няма как с компрометирано лице да се вдига народа . Не забравяйте , че за лидера на боец и Радев , запазена марка е вдигане на юмрук ;) но този жест е за вас - хората и означава - внимавайте и не роптайте ние ви управляваме и ние ще ви набием ако не слушате ;)

    14:20 15.09.2026

  • 53 Радев да се скрие някъде и да замълчи

    5 3 Отговор
    Румен Радев използва политическата си позиция, за да превръща неприключило разследване в окончателна присъда.

    14:20 15.09.2026

  • 54 Защо криете това?!

    4 3 Отговор
    Защо информацията от разследването се изнася именно сега — около 40 дни преди президентските избори.

    14:22 15.09.2026

  • 55 Кажи ти, бе, Зелен Чорап!

    4 2 Отговор
    10 г. си пРезидент, шефовете на Специалните служби се назначават от теб, имаш квота в КС, имаш квота в редица регулаторни органи, последните 5 г. управлява над 3 г. със служебните си Правителства! Я кажи ти как така!

    14:25 15.09.2026

  • 56 41 - и прогресивен теляк и ваксаджия

    3 2 Отговор
    Други ще заплачат, нищожество прогресивно, сигурен да си! Във всеки случай,след един месец ще заплаче червената в черавта фатмашка и кремълска слугиня Йотовата, която без капка свян и срам продължава да разнася омразната си на цял народ физиономия! Наглост Йотовска без край! Тя ще заплаче бе, прогресивно нищожество номер 41! И ти ще плачеш, но най- едри крокодилски сълзи ще рони Христовият Иво, фанатикът - комунист, който се канеше да отваря отново лагера на смъртта в Ловеч! Даже вече си бил купил огледалце! Същото огледалце, което комунистическият изверг-садист, Газдов, надзирател в лагера по времето на правешкия говедар Тодор Живков, давал на набелязаните от него за убиване с лопата същия ден! Да, червеното чудовище Иво Христов вече си е купил оледалце! Само че, я да вземе да го даде на "кандидатката" им за президент, тя да се погледне преди изборите! Защото след изборите няма да иска да се гледа!

    14:25 15.09.2026

  • 57 Как разбра

    2 2 Отговор

    До коментар #44 от "Ихуууй":

    Че вазелинът не е за теб.......знаеш истината и лъжеш,като брадат ци..га...нин....не те ли е срам,как живееш в лъжа....трагично......но не може да ти се помогне.... много,жалко.

    14:27 15.09.2026

  • 58 Този въпрос

    3 1 Отговор
    Не е политкоректен за ппдб+. А и колко са 4 млн

    14:29 15.09.2026

  • 59 Един не-трол

    2 2 Отговор
    Имаме нагледен пример храни куче да те лае. Като те направиха за втори път президент ти бяха много готини, а сега се правиш, че ни ги познаваш. Ама и те понеже са си глупави и си мислеха, че ще бъдете коалиция, а пък ти фалшифицира изборите и след 17:30 всички гласове отиваха за теб и ги изигра. Но е важно да се отбележи, че с тях сте различни цветове червено, но сте си червени отрочета. Да не говорим, че Калушев и други от Петрохан са си ДС чеда, както и Васко ухото и сигурен съм и други посещавали хижата(интересно е че Ухото твърди, че е бил с дъщерите си, а тях ги е нямало та да не се чудим неговия сфинктер навън или навътре е)

    14:29 15.09.2026

  • 60 продължителна

    0 3 Отговор

    До коментар #40 от "Чакай!":

    Емоционална изповед на младия вертер в стил мишева.

    14:29 15.09.2026

  • 61 И едни

    2 1 Отговор

    До коментар #51 от "Ако не си разбрал":

    250 000 ,да си харчи. Те така се даряват пари

    14:30 15.09.2026

  • 62 Гост

    2 2 Отговор

    До коментар #40 от "Чакай!":

    "КОЙ съд се е произнесъл, че в случая има доказателства за педофилия, КОЙ съд?"

    Стига си драскал глупости че и с големи букви, излагаш се!?
    Разследването няма как да стигне до съд, защото няма жив обвиняем и ще си остане на ниво прокуратура. А тя ще се произнесе с крайна вина за всичко на педоф.ла и маниакален лама самоубиец!
    Всичко останало са фантасмагории, конспиративни теории, врачки, секти и прочие глупости като на оная "майка" за "чакрите през фонтанелата", че си и на нейна страна...
    Ако се търси външна намеса, каквато вероятно няма е да се заличат следи от днк чрез пожара на 2-рия етаж където ламата е провеждал оргиите си и евентуално да са присъствали външни влиятелни лица! За които има безспорни доказателства че за посещавали хижата, давали и пари, но..... едва ли!

    14:31 15.09.2026

  • 63 Кой ще те чака година-две да крадеш,

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "Даа⁷":

    копей?
    Принципът е "Киев за три дня". Учи се.

    14:31 15.09.2026

  • 64 Анонимен

    3 0 Отговор
    Чакай сега Радев и шарлатанията бяхте заедно а Радев е главнокомандващ от години насам всички служби Василев лично поведе платените бандити да чупят и палят София нали Гюровите Йотова ги назначи лично и всичко заедно тези шарлатанията те настаниха във властта Сега ли се сети че са незнам какви си

    14:32 15.09.2026

  • 65 Нищо ново

    1 2 Отговор
    "Убийството на деца, хладнокръвно, тяхното сексуално насилване, според вас, какво общо има с едни избори?“, попита той.
    А Радев спомена ли нещо за жестокото убийство на възрастен, извършено от "деца", или тази тема не обслужва президентската кампания. За всички е ясно, че Радев и Йотова са комплект, и сега се опитват да поправят имиджовата щета. Само че българският народ провидя, и колкото повече говорят по - прозрачни стават, и едните и другите.

    Коментиран от #69

    14:33 15.09.2026

  • 66 Донеси

    1 1 Отговор

    До коментар #44 от "Ихуууй":

    от резервите си.

    14:33 15.09.2026

  • 67 Важно

    4 0 Отговор
    Педофилската секта е прикритие за канал на службите.Издънили са се и са ликвидирани.Истината няма да разберем никога

    14:34 15.09.2026

  • 68 Ппепедебееи

    1 1 Отговор
    Не бяха ли точно те, които държаха да няма регистър на педифилире, че им се нарушавали правата? Защото най - важни са правата на педоофилите

    14:34 15.09.2026

  • 69 Това

    1 1 Отговор

    До коментар #65 от "Нищо ново":

    Е престъпление и извършителите са на съд. Това не оправдава педофилията в никакъв случай.

    14:37 15.09.2026

  • 70 авее

    0 1 Отговор
    Поредния кйорфишек дето го разиграват, на бас , че няма да има нито задържани , нито осъдени.

    14:37 15.09.2026

  • 71 Все пак

    0 1 Отговор
    Щом се изказва така категорично,значи делото е приключило.Иначе не е ли противозаконно?

    14:38 15.09.2026

  • 72 гдббг

    0 0 Отговор
    Абе колкото и пресконференции да има , нещо не се вързва в цялата работа

    14:39 15.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол