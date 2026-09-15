Радев за "Петрохан-Околчица": Как НПО, свързано с педофилия, се е радвало на финансова и политическа подкрепа?

Изнесените факти от експертите са потресаващи и са тревожни за бъдещето ни като общество. Това каза министър-председателят Румен Радев пред журналисти във село Раковица по повод изнесената вчера на пресконфеленция информация относно случая „Петрохан-Околчица", предават от БТА.
По думите на Радев трябва да се стигне до дъното на процесите около случая „Петрохан-Околчица“. Според премиера първо трябва да се търси отговор на редица въпроси.
Как така институции са дали на едно НПО име, функции и легитимация на държавна агенция, попита Радев. Той постави въпроси и как НПО, което по думите му е свързано с „педофилия и погазва морални норми“, се е радвало на финансова и политическа подкрепа, как е разполагало с огромна територия и е възпрепятствало свободното движение на български граждани там, както и как е било регистрирано такова огромно количество оръжие.
Радев попита и как се е стигнало до това човек, който е бил финансово и политически толериран и обществено легитимиран, да бъде обвиняван в тежки престъпления и погазване на морални норми.
„Това е процес, продължавал години наред. И ако ние, като общество, не стигнем до дъното на тези процеси, аз мисля, че не можем спокойно да гледаме напред за бъдещето на нашите деца и изобщо за бъдещето ни като общество“, заяви министър-председателят.
В отговор на въпрос за коментарите на анализатори, които свързват случая с предстоящите избори, Радев попита какво общо имат убийството и сексуалното насилие над деца с изборите. „Убийството на деца, хладнокръвно, тяхното сексуално насилване, според вас, какво общо има с едни избори?“, попита той.
Радев посочи, че трябва да бъде намерен отговор и да се стигне до дъното на случая, който определи като свързан с „наистина секта и педофилска организация“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Госあ
Коментиран от #17, #45
13:51 15.09.2026
2 ИСТИНАТА
Може би за да отвлекат вниманието, че Йотова измества Борисов в наркобизнеса?
Истината за Околчица постепенно си пробива път!
Според последната експертиза,
калушев и другите двама,
са убити 5 дни преди да бъдат намерени в кемпера на Околчица.
Следователно са убити на хижата в Петрохан, нали?
Ранната фалшива съдебна експертиза твърдеше, че смъртта на тримата на Околчица
е настъпила 2-3 денонощия преди откриването (5-6 февруари,
а в смъртния акт на Калушев е била записана дата 7 февруари)!?!.
Защо???
За да се прикрие, че Калушев и другите двама също са убити в хижата на Петрохан!
И ощи по-важното!
Кой е транспортирал труповете с кемпера от Петрохан до Околчица?
Нали има тол-камери по пътищата?
Защо се крият записите им?
13:51 15.09.2026
3 Пецата
13:52 15.09.2026
4 Последния Софиянец
Коментиран от #9, #19, #44
13:52 15.09.2026
5 Чукче - философ
- На колко още скрити места в България има такива сатанински секти и под чия политическа опека са?
13:54 15.09.2026
6 Кой
13:55 15.09.2026
7 А ти ,румба,
13:55 15.09.2026
8 Къде
13:55 15.09.2026
9 Госあ
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Радев да плати на агитките, да ви наместят соросоидните кокали
Коментиран от #20
13:55 15.09.2026
10 Питай компетентните органи бре, Мунчо
13:56 15.09.2026
11 Ахааа
13:56 15.09.2026
12 Красимир Петров
13:56 15.09.2026
13 Кабакрадев
Коментиран от #29
13:56 15.09.2026
14 Гост
13:58 15.09.2026
15 Конспиратор
Услуга за услуга е основния мафиотски принцип за договорка, а Р.Радев не е от ГЕРБ, както много коментари подчертаваха за психолога на вчерашния брифинг.
Коментиран от #21, #30
13:59 15.09.2026
16 Все едно
13:59 15.09.2026
17 Ти шеф ли си му,
До коментар #1 от "Госあ":копей?
13:59 15.09.2026
18 Нагледен
13:59 15.09.2026
19 Окооо
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Мечтая си за 200 жълтопаветника, педофили, украинци и слугинаж на сглобката, само такива екземпляри, могат да бъдат на такива протести. Шиши и Боко трябва да развържат здраво кесиите, да се плаща страшно много, защото това е само и единствено в техен интерес !!!
Коментиран от #24, #27, #34
13:59 15.09.2026
20 Кабакрадев
До коментар #9 от "Госあ":Ще ти наместят твоите к..окали....ясно ли е.
14:00 15.09.2026
21 Питай ТИМаджиите на Радев.
До коментар #15 от "Конспиратор":Все пак са му в партията.
14:00 15.09.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 никита от филма никита
14:01 15.09.2026
24 Мечтите са безплатни
До коментар #19 от "Окооо":Дерзай!
14:01 15.09.2026
25 ТЕРЗИЯТА.ГЮРО И АСЕНКА
Коментиран от #31
14:01 15.09.2026
26 Няма се изненадам
14:02 15.09.2026
27 Кабакрадев
До коментар #19 от "Окооо":Тъпа...ко,Боко и Ши..ши са шефо...вете на Зеле...ният Чорап,...който е подчинен на мафи...ята на 2-те прасета.
14:02 15.09.2026
28 Фют
Обичали са децата на България :)))
Коментиран от #36
14:02 15.09.2026
29 Даа⁷
До коментар #13 от "Кабакрадев":Трай бабо за хубост! Няма как държава ограбвана 36 години, да се оправи за 5-6-7 месеца! Това е абсурдно и смешно мислене! Нека минат година- две и ще си проличи, дали има шанс за спасение и справедливост и възмездие!!!
Коментиран от #63
14:03 15.09.2026
30 Ревизоро
До коментар #15 от "Конспиратор":го каза още веднага: названието Национална Агенция за Контрол на Защитени Територии дава формална възможност за кандидатстване за европейски грантови (дарени) финансови средства.
14:04 15.09.2026
31 Кабакрадев
До коментар #25 от "ТЕРЗИЯТА.ГЮРО И АСЕНКА":Докажи,къде ги видя,светил ли си им.....или Йото...ва така каза,или Дачков,и ли гербаджиите от комитета на Йотова.
14:05 15.09.2026
32 Перо
14:06 15.09.2026
33 ха ха
14:06 15.09.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Може да се е радвало
14:07 15.09.2026
36 Кабакрадев
До коментар #28 от "Фют":И наркотрафикан...тите обичат децата на България....да ги убиват с фентанил,и после Йотова да ги помилва,като в замяна да контролира нарко...канала с помощта на Пловдивските спонсори на Зелениат Чорап.
14:08 15.09.2026
37 Такава практика?
14:08 15.09.2026
38 ЛИЦ€М€Р€Н рад€в
АМА НАЛИ В$ИЧКИ "ин$титуции" В РБ(Р€ПУБЛИКА БА НА НО Въ) $€ УПРАВЛЯВАТ ОТ Ч€РВ€НО-РОЗОВИ рожби ,И ТАКА В€Ч€ 82г.!
ти фат ма ч€, разбойку , ши-ши, "добрит€" олигар$и..., Н€ $Т€ ЛИ КР€АТУРИ НА ЗАДКУЛИ$И€ТО-
МА ФИ ЯТА (БКП и КД$)?!?
ПО-$ТРАШНО ОТ КОМУНИЗМА € ТОВА ,КО€ТО ИДВА $Л€Д Н€ГО!
Коментиран от #39
14:09 15.09.2026
39 ВЪН р "ум€н" БО(га)ТАШ!
До коментар #38 от "ЛИЦ€М€Р€Н рад€в":ПБ-ПРО $Т БО(га)ТАШ;ПБ-ПЛАЩАМ€ НА "БОТАШ";ПБ-ПУТИН$КАЯ БОЛГАРИЯ,
ПБ-ПАРТИЯ БОЛЬШ€ВИКОFF;ПБ-ПЪЛНИ БО КЛУ ЦИ; ПБ-По-Б€да!ПАРАЗИТЫ БОЛЬШИ€;
ПБ-ПОГР€БВАМ€ БЪЛГАРИЯ!
ГОСПОД,ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ . У Р В И и нато-П€ Д€ Р . $ТИ!
СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ! ДА СПАСИМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ!
НОВ НАРОДЕН СЪД, фат ма ка ОСЪДЕН ПРЪВ!
82г. КОМУНИЗЪМ И К А Р М А З Ъ фат ма ци-Г л у п а ц и СТИГАТ! СТИГАТ!
14:10 15.09.2026
40 Чакай!
Коментиран от #60, #62
14:12 15.09.2026
41 Добър въпрос
14:12 15.09.2026
42 Aлфа Вълкът
14:13 15.09.2026
43 Радев се оказа жалък измамник
14:15 15.09.2026
44 Ихуууй
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Носи си вазелин, голям прайд, ще си спретнете 200-тате понита😅
Коментиран от #57, #66
14:16 15.09.2026
45 А Радев получава финансова
До коментар #1 от "Госあ":и политическа подкрепа от Кремъл.
14:16 15.09.2026
46 Альооо
14:16 15.09.2026
47 НАТО
14:17 15.09.2026
48 Не разбрах
Коментиран от #51
14:17 15.09.2026
49 лама Иво Калушев със затворен проход
14:17 15.09.2026
50 Ирония
14:19 15.09.2026
51 Ако не си разбрал
До коментар #48 от "Не разбрах":значи си доста обратното на умен. Дай логично обяснение защо ламата си води деца с него и защо са им изгладени проходите? Васко Мазгата доста ги е напъвал явно. Тва са поне 10 документирани ходения "за боровинки" на хижата
Коментиран от #61
14:19 15.09.2026
52 Давид
14:20 15.09.2026
53 Радев да се скрие някъде и да замълчи
14:20 15.09.2026
54 Защо криете това?!
14:22 15.09.2026
55 Кажи ти, бе, Зелен Чорап!
14:25 15.09.2026
56 41 - и прогресивен теляк и ваксаджия
14:25 15.09.2026
57 Как разбра
До коментар #44 от "Ихуууй":Че вазелинът не е за теб.......знаеш истината и лъжеш,като брадат ци..га...нин....не те ли е срам,как живееш в лъжа....трагично......но не може да ти се помогне.... много,жалко.
14:27 15.09.2026
58 Този въпрос
14:29 15.09.2026
59 Един не-трол
14:29 15.09.2026
60 продължителна
До коментар #40 от "Чакай!":Емоционална изповед на младия вертер в стил мишева.
14:29 15.09.2026
61 И едни
До коментар #51 от "Ако не си разбрал":250 000 ,да си харчи. Те така се даряват пари
14:30 15.09.2026
62 Гост
До коментар #40 от "Чакай!":"КОЙ съд се е произнесъл, че в случая има доказателства за педофилия, КОЙ съд?"
Стига си драскал глупости че и с големи букви, излагаш се!?
Разследването няма как да стигне до съд, защото няма жив обвиняем и ще си остане на ниво прокуратура. А тя ще се произнесе с крайна вина за всичко на педоф.ла и маниакален лама самоубиец!
Всичко останало са фантасмагории, конспиративни теории, врачки, секти и прочие глупости като на оная "майка" за "чакрите през фонтанелата", че си и на нейна страна...
Ако се търси външна намеса, каквато вероятно няма е да се заличат следи от днк чрез пожара на 2-рия етаж където ламата е провеждал оргиите си и евентуално да са присъствали външни влиятелни лица! За които има безспорни доказателства че за посещавали хижата, давали и пари, но..... едва ли!
14:31 15.09.2026
63 Кой ще те чака година-две да крадеш,
До коментар #29 от "Даа⁷":копей?
Принципът е "Киев за три дня". Учи се.
14:31 15.09.2026
64 Анонимен
14:32 15.09.2026
65 Нищо ново
А Радев спомена ли нещо за жестокото убийство на възрастен, извършено от "деца", или тази тема не обслужва президентската кампания. За всички е ясно, че Радев и Йотова са комплект, и сега се опитват да поправят имиджовата щета. Само че българският народ провидя, и колкото повече говорят по - прозрачни стават, и едните и другите.
Коментиран от #69
14:33 15.09.2026
66 Донеси
До коментар #44 от "Ихуууй":от резервите си.
14:33 15.09.2026
67 Важно
14:34 15.09.2026
68 Ппепедебееи
14:34 15.09.2026
69 Това
До коментар #65 от "Нищо ново":Е престъпление и извършителите са на съд. Това не оправдава педофилията в никакъв случай.
14:37 15.09.2026
70 авее
14:37 15.09.2026
71 Все пак
14:38 15.09.2026
72 гдббг
14:39 15.09.2026