Новини
Любопитно »
Синът на Анджелина и Брад - Мадокс официално премахна фамилията на баща си Пит

Синът на Анджелина и Брад - Мадокс официално премахна фамилията на баща си Пит

15 Септември, 2026 13:58 561 9

  • анджелина джоли-
  • брад пит-
  • актриса-
  • син-
  • фамилия-
  • смяна на името

Съдът официално призна новата фамилия на момчето - Джоли

Синът на Анджелина и Брад - Мадокс официално премахна фамилията на баща си Пит - 1
Снимки: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Мадокс, най-големият син на холивудските актьори Анджелина Джоли и Брад Пит, официално премахна фамилията на баща си от своето име. Съд в Лос Анджелис одобри молбата на 25-годишния Мадокс Чиван Джоли-Пит името му да бъде променено на Мадокс Чиван Джоли.

Решението е постановено на 14 септември от съдия Вирджиния Кийни в съдебния комплекс Stanley Mosk в Лос Анджелис. Според съдебните документи срещу искането не са постъпили възражения и промяната вече е официално вписана.

Мадокс Джоли се е включил дистанционно в заседанието заедно с адвоката си Питър Кенет Ливайн.

Синът на Анджелина Джоли подава документите през май, като посочва единствено „лични“ причини за решението си. Още преди съдебната процедура обаче той започна да използва професионално само фамилията на майка си.

Във филма „Couture“ на Анджелина Джоли, излязъл във Франция през февруари, Мадокс е посочен в надписите като Мадокс Джоли за работата си като асистент-режисьор. Преди това той използва пълното име Мадокс Джоли-Пит като изпълнителен продуцент на биографичната драма „Мария“ от 2024 г., в която Анджелина Джоли изигра оперната легенда Мария Калас.

Мадокс не е единственото от шестте деца на Анджелина Джоли и Брад Пит, което се дистанцира от фамилията „Пит“.

През 2024 г., малко след като навърши 18 години, Шайло подаде молба за официална промяна на името си от Шайло Нувел Джоли-Пит на Шайло Нувел Джоли. Съдът в Лос Анджелис впоследствие одобри искането.

21-годишната Захара също е предприела процедура за премахване на фамилията на Брад Пит. Тя вече публично използва името Захара Марли Джоли, включително при завършването си в Spelman College.

Подобна стъпка предприе и Вивиан. След навършването на 18 години през юли тя поиска името ѝ да бъде променено от Вивиан Маршелин Джоли-Пит на Вивиан Маршелин Джоли. Още през 2024 г. тя беше представена като Вивиан Джоли за работата си с майка си по бродуейския мюзикъл „The Outsiders“.

Според американски медии братът близнак на Вивиан, Нокс, също е използвал името Нокс Джоли върху дипломата си за завършено средно образование, макар в предоставената информация да не се посочва официална съдебна промяна на фамилията му.

Анджелина Джоли и Брад Пит имат шест деца: Мадокс, Пакс, Захара, Шайло и близнаците Нокс и Вивиан. Двамата актьори бяха една от най-известните двойки в Холивуд, преди Джоли да подаде молба за развод през септември 2016 г.

Продължилата повече от осем години бракоразводна процедура приключи през декември 2024 г.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Събке, сухоземно китче мое,

    4 0 Отговор
    искаш ли да ти покажа моя Мадокс?

    14:02 15.09.2026

  • 2 Казуар

    6 0 Отговор
    А отказал ли се е от парите на баща си който вероятно не е биологичен.

    14:03 15.09.2026

  • 3 одрал е кожата на неизвестен

    6 0 Отговор
    виетнамец , кръвта вода не става

    14:05 15.09.2026

  • 4 ти да видиш

    6 0 Отговор
    Ъъъъ,коой е синът? Тва нещо със роклята илили другото недорузомение???🫤🫤🫤

    14:05 15.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Хаха

    5 0 Отговор
    Едно от купените от Джоли бебета от разни краища на света още преди брака и с Брат Пит ... Нищо общо с Брат Пит

    14:08 15.09.2026

  • 7 Чудо голямо

    5 0 Отговор
    Той не е истински син на Брат Пит.

    14:12 15.09.2026

  • 8 Брат Пит

    4 0 Отговор
    Трябва да почерпи

    14:14 15.09.2026

  • 9 Механик

    0 0 Отговор
    Тоя освен с това че е осиновено дете на Пит и Анжелина, с нещо друго известен ли е?
    Аз никак не мисля, че Брад Пит и дори на Братпит братму ще се развълниват съществено от това, че някакво с дръпнати очета се е оказало неблагодарно.

    14:37 15.09.2026