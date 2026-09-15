Синът на Анджелина и Брад - Мадокс официално премахна фамилията на баща си Пит

Мадокс, най-големият син на холивудските актьори Анджелина Джоли и Брад Пит, официално премахна фамилията на баща си от своето име. Съд в Лос Анджелис одобри молбата на 25-годишния Мадокс Чиван Джоли-Пит името му да бъде променено на Мадокс Чиван Джоли.

Решението е постановено на 14 септември от съдия Вирджиния Кийни в съдебния комплекс Stanley Mosk в Лос Анджелис. Според съдебните документи срещу искането не са постъпили възражения и промяната вече е официално вписана.

Мадокс Джоли се е включил дистанционно в заседанието заедно с адвоката си Питър Кенет Ливайн.

Синът на Анджелина Джоли подава документите през май, като посочва единствено „лични“ причини за решението си. Още преди съдебната процедура обаче той започна да използва професионално само фамилията на майка си.

Във филма „Couture“ на Анджелина Джоли, излязъл във Франция през февруари, Мадокс е посочен в надписите като Мадокс Джоли за работата си като асистент-режисьор. Преди това той използва пълното име Мадокс Джоли-Пит като изпълнителен продуцент на биографичната драма „Мария“ от 2024 г., в която Анджелина Джоли изигра оперната легенда Мария Калас.

Мадокс не е единственото от шестте деца на Анджелина Джоли и Брад Пит, което се дистанцира от фамилията „Пит“.

През 2024 г., малко след като навърши 18 години, Шайло подаде молба за официална промяна на името си от Шайло Нувел Джоли-Пит на Шайло Нувел Джоли. Съдът в Лос Анджелис впоследствие одобри искането.

21-годишната Захара също е предприела процедура за премахване на фамилията на Брад Пит. Тя вече публично използва името Захара Марли Джоли, включително при завършването си в Spelman College.

Подобна стъпка предприе и Вивиан. След навършването на 18 години през юли тя поиска името ѝ да бъде променено от Вивиан Маршелин Джоли-Пит на Вивиан Маршелин Джоли. Още през 2024 г. тя беше представена като Вивиан Джоли за работата си с майка си по бродуейския мюзикъл „The Outsiders“.

Според американски медии братът близнак на Вивиан, Нокс, също е използвал името Нокс Джоли върху дипломата си за завършено средно образование, макар в предоставената информация да не се посочва официална съдебна промяна на фамилията му.

Анджелина Джоли и Брад Пит имат шест деца: Мадокс, Пакс, Захара, Шайло и близнаците Нокс и Вивиан. Двамата актьори бяха една от най-известните двойки в Холивуд, преди Джоли да подаде молба за развод през септември 2016 г.

Продължилата повече от осем години бракоразводна процедура приключи през декември 2024 г.