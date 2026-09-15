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Петър Волгин в ЕП: Европа трябва да победи евроначалниците, които похитиха европейската идея

Петър Волгин в ЕП: Европа трябва да победи евроначалниците, които похитиха европейската идея

15 Септември, 2026 13:54 952 62

  • петър волгин-
  • еп-
  • европа

Европа има нужда от щит, подобен на онзи, който бог Хефест изковава за Ахил в Омировата „Илиада“, смята той

Петър Волгин в ЕП: Европа трябва да победи евроначалниците, които похитиха европейската идея - 1
Снимка: ЕП
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Българският депутат Петър Волгин, представител на „Възраждане“ и „Европа на суверенните нации“ предизвика реакции в Европейския парламент с провокативно изказване по време на дебати, свързани с доклад за Европейския щит за демокрация.

„Ние, европейците трябва да се борим активно, за да съхраним най-висшите постижения на европейската цивилизация. А кой всъщност е нашият противник?“, попита риторично Волгин и продължи.

„Не, не са руснаците. Не са китайците. Не са иранците, нито който и да било друг от нарочените за „врагове“. Хората, които искат да унищожат уникалността на Европа, са тук. Това са ръководителите на Европейския съюз. Разположили са се удобно в луксозните си офиси в Брюксел и Страсбург и се изживяват като абсолютни монарси, чиито заповеди всички трябва безпрекословно да изпълняваме.“

Като опозиция на статуквото Петър Волгин поясни, че Европа има нужда не просто от защита. Тя трябва да отразява ударите на всички онези, които искат да отнемат на европейските граждани свободата да мислят и говорят различно, да действат според собствените си убеждения, а не според нарежданията, спускани от официозните говорители.

„Европа има нужда от щит, подобен на онзи, който бог Хефест изковава за Ахил в Омировата „Илиада“. Трябва ѝ обаче и копие, като това, с което Ахил сразява враговете си. Само така Европа може да победи евроначалниците, които похитиха европейската идея“, подчерта Петър Волгин.

Изказването на българския евродепутат предизвика реакции, на които Волгин отговори с бърз и интелигентен журналистически рефлекс. „Трябва да запазим Европа от Европейския съюз! Защото Европа е много повече. Европа е идея, Европа е концепция за свободата, за свободата на мисълта, за свободата на действието. А това, което прави ЕС, е да унищожи основополагащите неща, върху които се крепи нашата цивилизация“, констатира Волгин.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    24 17 Отговор
    Комунистите в Брюксел са обречени от историята.

    Коментиран от #8, #37

    13:56 15.09.2026

  • 2 Димитър

    38 22 Отговор
    Браво!

    Коментиран от #36

    13:57 15.09.2026

  • 3 Виждащ

    32 19 Отговор
    Време е за Възраждане на цяла Европа, заразена със Сатанизъм.

    13:57 15.09.2026

  • 4 Волгин.

    21 20 Отговор
    от френската ревиера ни мой ма бутните

    13:57 15.09.2026

  • 5 Браво, Волгин!

    41 20 Отговор
    Пак си наритал брюкселските зелки и си нарушил рахатлъка им!

    Дръж курса!

    Коментиран от #30

    13:59 15.09.2026

  • 6 Много ти е "завързана" приказката

    19 31 Отговор
    ушатко, изтрещял си! Не си ли мераклия за президент?

    Коментиран от #12, #13

    14:00 15.09.2026

  • 7 Казуар

    22 35 Отговор
    Волгин, човек трябва да е много захлупен за да те слуша.

    Коментиран от #34

    14:00 15.09.2026

  • 8 Пак дрънчиш на кухо

    13 8 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Слугите на капитала в Брюксел харесват дебилите, които ги наричат комунисти!

    14:01 15.09.2026

  • 9 Куку

    19 23 Отговор
    Пепи - грешката на природата.

    14:01 15.09.2026

  • 10 Пешо Волгата

    22 20 Отговор
    Аз избрах еврото!

    14:02 15.09.2026

  • 11 предложение

    17 10 Отговор
    Ако г-н Волгин е кандидат за президент той би спечелил повече гласове от г-н Костадинов и е вероятен кандидат за балотаж. Да , ама Костадинов не дава кокала. Волгин е твърде грамотен и едва ли има смисъл да се "окаля".

    14:04 15.09.2026

  • 12 Ахил

    16 5 Отговор

    До коментар #6 от "Много ти е "завързана" приказката":

    Прочети "Илиада", за да не ти изглежда "завързана приказката".

    Коментиран от #16, #19

    14:04 15.09.2026

  • 13 Вече е кандидат

    10 16 Отговор

    До коментар #6 от "Много ти е "завързана" приказката":

    Двойката деб.или бисексуали: Пепи – Цомчо.

    Коментиран от #27

    14:04 15.09.2026

  • 14 Трол

    9 12 Отговор
    Европа е нападната едновременно от Русия, Китай, Иран, Северна Корея и САЩ.

    14:04 15.09.2026

  • 15 ТОЯ ЗА КАКВО ГОВОРИ

    14 11 Отговор
    НАЛИ Е ЗА РАШИСТКАТА ИДЕЯ .

    14:05 15.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Котка

    18 10 Отговор
    Адмирации.

    Коментиран от #22

    14:05 15.09.2026

  • 18 Даа

    9 11 Отговор
    Волгата не се промени. Критичният му тон продължава да разбунва духовете. В това, което казва няма нищо недемократично, но не можах да разбера защо трябва да пазим Европа от Европейския съюз. Може би по-лесно и полезни ще е да го реформираме така че да отговаря реално на европейските ценности.

    Коментиран от #20

    14:05 15.09.2026

  • 19 Защо

    2 6 Отговор

    До коментар #12 от "Ахил":

    Заради пе.деругите в нея ли, латентен?

    14:06 15.09.2026

  • 20 Копейдашното мнение

    10 12 Отговор

    До коментар #18 от "Даа":

    не е меродавно. Не си падаме по п.дераси.
    Аре у лево!

    14:07 15.09.2026

  • 21 Православен ходжа

    12 14 Отговор
    Тоя няма да миряса, доде не се натресе на някой багерист, от ония, дето завиват гайките до 42-и номер с пръстите.

    Коментиран от #23

    14:07 15.09.2026

  • 22 П.ишка

    6 7 Отговор

    До коментар #17 от "Котка":

    И от мен. Защото съм къса като на неговата.

    14:08 15.09.2026

  • 23 Той си е мечтател

    6 6 Отговор

    До коментар #21 от "Православен ходжа":

    Вари го, печи го...

    14:08 15.09.2026

  • 24 Въх, мноогрозен бе!

    16 10 Отговор
    Само Радев е по-грозен.

    14:09 15.09.2026

  • 25 Акълът ти е "похитен"

    13 8 Отговор
    подлога рашка!

    14:13 15.09.2026

  • 26 Иванов

    9 7 Отговор
    Петър Волгин президент!

    14:14 15.09.2026

  • 27 Възраждане

    8 2 Отговор

    До коментар #13 от "Вече е кандидат":

    Това е само предварителен избор.
    В последния момент може да сменим Пеци с Дачков, който отзад е по-апетитен. Наследил е Кимчовото д.пе.

    Коментиран от #35, #62

    14:14 15.09.2026

  • 28 Търновец

    3 5 Отговор
    Абсолютни монарси са Вова и Сци, а в Брюксел най напред съкращаване на бюджета и особено на щата и ведомствата и преосмисляне на войната в Украйна - това не е наша война. А Волгин не е Европеец

    Коментиран от #57

    14:15 15.09.2026

  • 29 Това ушато недоразумение

    12 7 Отговор
    защо не е в Москва, а трупа евраци в Брюксел!

    14:16 15.09.2026

  • 30 А те подозират ли, че ги е наритал?

    4 3 Отговор

    До коментар #5 от "Браво, Волгин!":

    Или знаят български? Я пак!

    14:17 15.09.2026

  • 31 Нали и ти си европейски началник!

    10 5 Отговор
    На най-високо законодателно ниво! Жалка Кремълска Мастия!

    14:17 15.09.2026

  • 32 ръждясала волга

    9 7 Отговор
    кой му обръща внимание на тоя руски бацил???

    14:17 15.09.2026

  • 33 ПРОДАЖНАТА КУПЕЙКА

    6 7 Отговор
    Защо се прави на Европеец?

    14:18 15.09.2026

  • 34 един

    6 3 Отговор

    До коментар #7 от "Казуар":

    Тъпанар

    14:19 15.09.2026

  • 35 Води ни, партийо, води ни

    5 5 Отговор

    До коментар #27 от "Възраждане":

    под руските си знамена!
    Свети с бисексуално име
    сред педофилски имена!

    14:22 15.09.2026

  • 36 Европеец

    6 4 Отговор

    До коментар #2 от "Димитър":

    Поддържам казаното от Волгин и съм съгласен с всяка дума.... Най-евроизборите гласувах за него, евродепутата събрал най- много преференции в бг територията....Дали пък няма да го видим в кандидат президентската надпревара..... Би бил интересен дебат между Възраждане и Йотова....

    Коментиран от #40, #54

    14:22 15.09.2026

  • 37 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    "Комунистите в Брюксел са обречени от историята."

    да са вечно на власт

    14:22 15.09.2026

  • 38 След импийчмънта си Рундьо

    4 1 Отговор
    евродепутат ли ще ходи?

    14:23 15.09.2026

  • 39 Антиваксър

    5 2 Отговор
    Тоя откак се ваксинира, несе чува какво говори.

    14:24 15.09.2026

  • 40 Дебат няма да има

    1 3 Отговор

    До коментар #36 от "Европеец":

    Само освирквания по дебилоидното Пеци.

    14:25 15.09.2026

  • 41 Стефанов

    3 3 Отговор
    Не вярвам на нито една дума на този.

    14:25 15.09.2026

  • 42 НАЦИОНАЛИСТ

    3 2 Отговор
    Г-Н П. ВОЛГИН ОТНОВО Е АБСОЛЮТНО ПРАВ!
    САМО ЩЕ ДОБАВЯ:
    Ч€ ЗАД т€зи УНИЩОЖИТ€ЛИ НА €$ $ТОЯТ ци они $ти т€ ( $ащ (нато) англия, изра€л...)!

    ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ . У Р В И и нато -П€ Д€ Р . $ ТИ!

    14:26 15.09.2026

  • 43 Може би това е таен план

    2 1 Отговор
    Да издигнат Пешо, за да е сигурна Йотова. За тая карикатура само 4 %-я електорат би гласувал. И то не всичкия.

    14:27 15.09.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 оня с коня

    1 2 Отговор
    Вместо Заглавието да е "Европа трябва да победи Руските Узорпатори",четем нещо съвсем друго?!И с право ще се запитат в Евро-парламента ЗАЩО България им праща такива Избраници и ако не е доволна от Уредбата на Европа ЗАЩО не напусне ЕС?Е да,ама на Българите им е хубаво да получават от въздуха Евросубсидии,да търгуват безмитно с цяла Европа и да пътуват само с личната си карта по целия Свят...А ще търпи ли ЕС подобен "Тарикатлък"?НЕ категорично - може да "Замрази" Членството ни в Съюза,може и да ни принуди "да си подадем оставката" чрез орязване драстично на всякакви Еврофондове,може много неща...и то благодарение на Русофилската Зараза,ширеща се все още в държавата ни.

    14:28 15.09.2026

  • 46 Роко

    2 1 Отговор
    Ох политическата проститутка и национален предател Пешко Тъпото Волгата се загрижил за европейската идея. Жива да не бях.🤣🤣🤣

    14:28 15.09.2026

  • 47 Кой им пречи,

    2 1 Отговор
    бе, Волго-донски, на европейците да са различни и като как да са задължени да изпълняват всички заповеди на администрацията!? Всяка държава е с право на вето по всички въпроси. Гласът на всяка държава е равен на гласа на всяка друга - и на най-богатите и на най-силните.
    Какво ти е виновен Евросъюза заради който изравнихме средния европейски стандарт. Руснаците с какво ни помогнаха, освен да ни плашат с балистични искандери? Не ти ли е неудобно да се разписваш всеки месец за хилядите евро от въпросния Евросъюз?

    14:28 15.09.2026

  • 48 Нали взимаш лошите евра?

    0 1 Отговор
    Не дрънкай глупости,да не докараш беля на държавата.

    14:30 15.09.2026

  • 49 кой всъщност е нашият противник? Кой?

    0 0 Отговор
    "Неере, не са руснаците. Не са китайците. Не са иранците, нито който и да било друг от нарочените за „врагове“. Хората, които искат да унищожат уникалността на Европа, са тук. Това са ръководителите на Европейския съюз. Разположили са се удобно в луксозните си офиси в Брюксел и Страсбург и се изживяват като абсолютни монарси, чиито заповеди всички трябва безпрекословно да изпълняваме.“

    14:30 15.09.2026

  • 50 Наблюдател

    2 0 Отговор
    Волгин, който не е волгин, а Петров, по темата с Евросъюза е прав, последните десетилетия вече е вреден за Европа. Има някаква ирония обаче в това, че не се е отказал нито от евродепутатството си, нито от еврозаплатата си в евро.

    Коментиран от #60

    14:30 15.09.2026

  • 51 Б00....

    2 2 Отговор
    ...ллууук предателски!
    Левски е казал какво се прави такива.

    Коментиран от #59

    14:31 15.09.2026

  • 52 Кое е г-н Волгин тази Европейска идея?

    0 0 Отговор
    Аз поне от как сме взели да влизаме по НАТО, ЕС , Шенген , Еврозона не съм успял разбера точно как изглежда тази Европейска идея. Някак си ми харесваше докато по рекламните площи на МОЛ - овете виждах германски и френски автомобили. Не че имам доходи да мога да си ги купя, но все пак човек си казва: "Е ами ето браво значи западни технологии под формата на нови и модерни автомобили те това ти е демокрация". Не са Лади и Москвичи, като едно време и да направиш вноска да чакаш десетина години докато ти излезе вноската. Ама сега каква стана тя ? Успяха да разделят руснаците на руснаци и украинци, като и с едните и другите имамем обща граница и сега да сме подкрепяли Украйна. Абе аланкоолу аз не правя разлика между украинци и руснаци и не со това , но и не искам да правя. За мен тази война е като войната между Севера и Юга в САЩ . И това ли е европейската ви идея? Да сринете икономика и промишленост, да напълните МОЛ-овете с китайски возила, да надуете цените на всички стоки в пъти и всичко това замяна на солидарност с някаква абсолютно безумна война, която се води на нашата граница , а именно Черно море. Ако това ви е европейската идея да тирека направо пикал съм и отвисоко аз на такава идея!

    14:32 15.09.2026

  • 53 Ай майкуууу

    1 1 Отговор
    😂😂😂😂😂😂😂

    14:32 15.09.2026

  • 54 Роко

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Европеец":

    Какво ще му е интересното национален предател ще дебатира с партия национални предатели? Ще спорят кой повече е продавал родината ли?

    14:32 15.09.2026

  • 55 Точно така си е

    2 0 Отговор
    Атлантиците и урсулайките унищожават нашата цивилизация. Те са врага!

    14:33 15.09.2026

  • 56 На оръжие другари

    1 0 Отговор
    Трябва да запазим Европа от Европейския съюз!

    14:34 15.09.2026

  • 57 Не в Москва

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "Търновец":

    Мястпто му е във Волгоград, на брега на река Волга.

    14:34 15.09.2026

  • 58 Факти

    1 2 Отговор
    "Разположили са се удобно в луксозните си офиси и се изживяват като абсолютни монарси, чиито заповеди всички трябва безпрекословно да изпълняваме.“

    Този клоун Волгин не се усети как описа господаря си Путин. Да се откажеш от българската си фамилия и да я смениш с руска е дъното на дъното. Да заминава в диктатурата на Путин да работи пропагандист за рубли. Проблемът на България и ЕС е, че тук има свобода на словото и даваме трибуна на такива предатели. Всички трябва да са по затворите или най-добре на оня свят да не ги храним.

    14:34 15.09.2026

  • 59 Путин

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "Б00....":

    Левски направо ги е клал!

    14:36 15.09.2026

  • 60 Роко

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "Наблюдател":

    Както всеки русофил обича Рассия, но еврото му е по - мило

    14:36 15.09.2026

  • 61 бебето

    0 0 Отговор
    пе дал.ще го изгонят от европарламента

    14:37 15.09.2026

  • 62 Дачков е дялан камък

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Възраждане":

    Става и за евроатлантик и отдадем на синята идея седесар, става и за русофил, отдаден на братската дружба по славянско-православна линия, става и за рекламен агент на строителни босове от Банско до София. Що да не стане я за евродепутат, я за държавна глава?

    14:39 15.09.2026

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