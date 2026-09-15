Петър Волгин в ЕП: Европа трябва да победи евроначалниците, които похитиха европейската идея

Българският депутат Петър Волгин, представител на „Възраждане“ и „Европа на суверенните нации“ предизвика реакции в Европейския парламент с провокативно изказване по време на дебати, свързани с доклад за Европейския щит за демокрация.
„Ние, европейците трябва да се борим активно, за да съхраним най-висшите постижения на европейската цивилизация. А кой всъщност е нашият противник?“, попита риторично Волгин и продължи.
„Не, не са руснаците. Не са китайците. Не са иранците, нито който и да било друг от нарочените за „врагове“. Хората, които искат да унищожат уникалността на Европа, са тук. Това са ръководителите на Европейския съюз. Разположили са се удобно в луксозните си офиси в Брюксел и Страсбург и се изживяват като абсолютни монарси, чиито заповеди всички трябва безпрекословно да изпълняваме.“
Като опозиция на статуквото Петър Волгин поясни, че Европа има нужда не просто от защита. Тя трябва да отразява ударите на всички онези, които искат да отнемат на европейските граждани свободата да мислят и говорят различно, да действат според собствените си убеждения, а не според нарежданията, спускани от официозните говорители.
„Европа има нужда от щит, подобен на онзи, който бог Хефест изковава за Ахил в Омировата „Илиада“. Трябва ѝ обаче и копие, като това, с което Ахил сразява враговете си. Само така Европа може да победи евроначалниците, които похитиха европейската идея“, подчерта Петър Волгин.
Изказването на българския евродепутат предизвика реакции, на които Волгин отговори с бърз и интелигентен журналистически рефлекс. „Трябва да запазим Европа от Европейския съюз! Защото Европа е много повече. Европа е идея, Европа е концепция за свободата, за свободата на мисълта, за свободата на действието. А това, което прави ЕС, е да унищожи основополагащите неща, върху които се крепи нашата цивилизация“, констатира Волгин.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #8, #37
13:56 15.09.2026
2 Димитър
Коментиран от #36
13:57 15.09.2026
3 Виждащ
13:57 15.09.2026
4 Волгин.
13:57 15.09.2026
5 Браво, Волгин!
Дръж курса!
Коментиран от #30
13:59 15.09.2026
6 Много ти е "завързана" приказката
Коментиран от #12, #13
14:00 15.09.2026
7 Казуар
Коментиран от #34
14:00 15.09.2026
8 Пак дрънчиш на кухо
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Слугите на капитала в Брюксел харесват дебилите, които ги наричат комунисти!
14:01 15.09.2026
9 Куку
14:01 15.09.2026
10 Пешо Волгата
14:02 15.09.2026
11 предложение
14:04 15.09.2026
12 Ахил
До коментар #6 от "Много ти е "завързана" приказката":Прочети "Илиада", за да не ти изглежда "завързана приказката".
Коментиран от #16, #19
14:04 15.09.2026
13 Вече е кандидат
До коментар #6 от "Много ти е "завързана" приказката":Двойката деб.или бисексуали: Пепи – Цомчо.
Коментиран от #27
14:04 15.09.2026
14 Трол
14:04 15.09.2026
15 ТОЯ ЗА КАКВО ГОВОРИ
14:05 15.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Котка
Коментиран от #22
14:05 15.09.2026
18 Даа
Коментиран от #20
14:05 15.09.2026
19 Защо
До коментар #12 от "Ахил":Заради пе.деругите в нея ли, латентен?
14:06 15.09.2026
20 Копейдашното мнение
До коментар #18 от "Даа":не е меродавно. Не си падаме по п.дераси.
Аре у лево!
14:07 15.09.2026
21 Православен ходжа
Коментиран от #23
14:07 15.09.2026
22 П.ишка
До коментар #17 от "Котка":И от мен. Защото съм къса като на неговата.
14:08 15.09.2026
23 Той си е мечтател
До коментар #21 от "Православен ходжа":Вари го, печи го...
14:08 15.09.2026
24 Въх, мноогрозен бе!
14:09 15.09.2026
25 Акълът ти е "похитен"
14:13 15.09.2026
26 Иванов
14:14 15.09.2026
27 Възраждане
До коментар #13 от "Вече е кандидат":Това е само предварителен избор.
В последния момент може да сменим Пеци с Дачков, който отзад е по-апетитен. Наследил е Кимчовото д.пе.
Коментиран от #35, #62
14:14 15.09.2026
28 Търновец
Коментиран от #57
14:15 15.09.2026
29 Това ушато недоразумение
14:16 15.09.2026
30 А те подозират ли, че ги е наритал?
До коментар #5 от "Браво, Волгин!":Или знаят български? Я пак!
14:17 15.09.2026
31 Нали и ти си европейски началник!
14:17 15.09.2026
32 ръждясала волга
14:17 15.09.2026
33 ПРОДАЖНАТА КУПЕЙКА
14:18 15.09.2026
34 един
До коментар #7 от "Казуар":Тъпанар
14:19 15.09.2026
35 Води ни, партийо, води ни
До коментар #27 от "Възраждане":под руските си знамена!
Свети с бисексуално име
сред педофилски имена!
14:22 15.09.2026
36 Европеец
До коментар #2 от "Димитър":Поддържам казаното от Волгин и съм съгласен с всяка дума.... Най-евроизборите гласувах за него, евродепутата събрал най- много преференции в бг територията....Дали пък няма да го видим в кандидат президентската надпревара..... Би бил интересен дебат между Възраждане и Йотова....
Коментиран от #40, #54
14:22 15.09.2026
37 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️
До коментар #1 от "Последния Софиянец":"Комунистите в Брюксел са обречени от историята."
да са вечно на власт
14:22 15.09.2026
38 След импийчмънта си Рундьо
14:23 15.09.2026
39 Антиваксър
14:24 15.09.2026
40 Дебат няма да има
До коментар #36 от "Европеец":Само освирквания по дебилоидното Пеци.
14:25 15.09.2026
41 Стефанов
14:25 15.09.2026
42 НАЦИОНАЛИСТ
САМО ЩЕ ДОБАВЯ:
Ч€ ЗАД т€зи УНИЩОЖИТ€ЛИ НА €$ $ТОЯТ ци они $ти т€ ( $ащ (нато) англия, изра€л...)!
ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ . У Р В И и нато -П€ Д€ Р . $ ТИ!
14:26 15.09.2026
43 Може би това е таен план
14:27 15.09.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 оня с коня
14:28 15.09.2026
46 Роко
14:28 15.09.2026
47 Кой им пречи,
Какво ти е виновен Евросъюза заради който изравнихме средния европейски стандарт. Руснаците с какво ни помогнаха, освен да ни плашат с балистични искандери? Не ти ли е неудобно да се разписваш всеки месец за хилядите евро от въпросния Евросъюз?
14:28 15.09.2026
48 Нали взимаш лошите евра?
14:30 15.09.2026
49 кой всъщност е нашият противник? Кой?
14:30 15.09.2026
50 Наблюдател
Коментиран от #60
14:30 15.09.2026
51 Б00....
Левски е казал какво се прави такива.
Коментиран от #59
14:31 15.09.2026
52 Кое е г-н Волгин тази Европейска идея?
14:32 15.09.2026
53 Ай майкуууу
14:32 15.09.2026
54 Роко
До коментар #36 от "Европеец":Какво ще му е интересното национален предател ще дебатира с партия национални предатели? Ще спорят кой повече е продавал родината ли?
14:32 15.09.2026
55 Точно така си е
14:33 15.09.2026
56 На оръжие другари
14:34 15.09.2026
57 Не в Москва
До коментар #28 от "Търновец":Мястпто му е във Волгоград, на брега на река Волга.
14:34 15.09.2026
58 Факти
Този клоун Волгин не се усети как описа господаря си Путин. Да се откажеш от българската си фамилия и да я смениш с руска е дъното на дъното. Да заминава в диктатурата на Путин да работи пропагандист за рубли. Проблемът на България и ЕС е, че тук има свобода на словото и даваме трибуна на такива предатели. Всички трябва да са по затворите или най-добре на оня свят да не ги храним.
14:34 15.09.2026
59 Путин
До коментар #51 от "Б00....":Левски направо ги е клал!
14:36 15.09.2026
60 Роко
До коментар #50 от "Наблюдател":Както всеки русофил обича Рассия, но еврото му е по - мило
14:36 15.09.2026
61 бебето
14:37 15.09.2026
62 Дачков е дялан камък
До коментар #27 от "Възраждане":Става и за евроатлантик и отдадем на синята идея седесар, става и за русофил, отдаден на братската дружба по славянско-православна линия, става и за рекламен агент на строителни босове от Банско до София. Що да не стане я за евродепутат, я за държавна глава?
14:39 15.09.2026